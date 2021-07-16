"Позитивный сигнал": торгпред Качка о растущей заинтересованности крупных предприятий в снижении выбросов в атмосферу

Заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка отметил растущую заинтересованность крупного бизнеса в снижении выбросов парниковых газов, назвав это позитивным сигналом.

Об этом он сказал в кулуарах первого международного форума в Киеве "Декарбонизация стальной индустрии: вызовы для Украины", генеральным партнером которого является группа "Метинвест", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Вся климатическая политика Европейского союза и Соединенных штатов Америки – это микс пожеланий бизнеса и общества. Это не является требованием. Мы говорим, что в этом миксе должны быть упакованы и интересы украинского бизнеса, и общества, и Украины, как партнера ЕС", - сказал Качка.

По его словам, инвестиции в модернизацию предприятий за последние 15 лет – это декарбонизация на практическом уровне, что позволило ряду украинских предприятий стать в линейку лучших в мире. "Сегодня наши иностранные партнеры, когда посещают наши современные производства, с завистью смотрят на современные технологии, оборудование, уменьшенные выбросы", – отметил торгпред.

Отвечая на вопрос, является ли позитивным сигналом для общества тот факт, что компании сами поднимают вопрос декарбонизации, Качка ответил "да".

"Да, позитивный (сигнал - ред.), поскольку долгое время голос бизнеса был критическим, но на самом деле правительству и государству не хватает позитивного месседжа, чего на самом деле хочет бизнес, и какая наша стратегия на ближайшие 10 лет", - сказал он.

Во время форума ключевые игроки отрасли обсуждали проблемы, связанные с декарбонизацией производства, существующие и перспективные технологии, планы компаний по сокращению выбросов СО2 и необходимое взаимодействие с государством в этом направлении.

Генеральный директор компании "Метинвест" Юрий Рыженков отметил, что в мировой экономике тема экологии вышла на достаточно серьезный уровень и требует немедленных действий. При этом, группа "Метинвест" видит свою роль в декарбонизации украинской индустрии и намерена выступить лидером этого движения.

"С нашим присутствием в Украине мы видим возможности, которые нам дает декарбонизация, как для страны, так и для компании, и мы готовы двигать эту тему, как можно быстрее", - сказал Рыженков.

Как сообщалось, международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний "Метинвест" разработает дорожную карту по сокращению выбросов парниковых газов в Украине.

"Метинвест" инвестировал в реализацию экологических проектов 3,5 миллиарда долларов за последние 15 лет. Также компания заявила о намерениях в ближайшие 5 лет инвестировать в реализацию сугубо экологических проектов полмиллиарда долларов.