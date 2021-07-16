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Зеленский отмечает отсутствие конкретных шагов лидеров США и Германии по противодействию угрозам от запуска "Северного потока-2", - Никифоров

Зеленский отмечает отсутствие конкретных шагов лидеров США и Германии по противодействию угрозам от запуска

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает отсутствие конкретных шагов лидеров США и Германии по противодействию угрозам от запуска трубопровода "Северный поток – 2".

Как передает Цензор.НЕТ,  со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом  сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров  на брифинге в Офисе президента в пятницу, 16 июля.

"Президент Украины Владимир Зеленский приветствует усилия Президента США Джо Байдена и Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель по урегулированию кризиса, который образуется из-за реализации проекта "Северный поток – 2", однако отмечает отсутствие конкретных шагов по противодействию угрозам от запуска этого трубопровода", - отметил Никифоров.

По словам Никифорова, в Офисе президента благодарны Германии и США за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за заявления лидеров этих стран о том, что нельзя позволить России использовать "Северный поток – 2" как оружие, и о том, что Украина даже по завершении действия действующего с Россией контракта на транзит газа должна оставаться транзитной стороной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Северный поток-2" не должен стать заменой транзита газа через Украину, - Меркель

"Правда, мы не услышали интересного: как стороны будут пытаться это обеспечивать. Конкретики, которую требует президент Владимир Зеленский, мы не услышали", - отметил Никифоров.

Представитель президента Украины напомнил, что Джо Байден и Ангела Меркель подписали совместную декларацию, в которой пообещали защищать "права и достоинство всех людей и противостоять несправедливости и неравенства везде, где это произойдет".

"Президент Украины надеется, что именно так это и будет. И что самая мощная страна мира и самая мощная страна Европы останутся верными своим декларациям, своим обязательствам и принципам. И они не променяют их на какие-то краткосрочные коммерческие интересы", - добавил Никифоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия не должна использовать энергоносители в качестве оружия, - Байден

Автор: 

Байден Джо (2794) Меркель Ангела (2125) Северный поток (1458) Сергей Никифоров (156)


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Топ комментарии
+55
Вова, тебе никто ничего не должен.
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16.07.2021 20:27
+38
А ты сколько шагов сделал, предатель Вагнеровский?
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16.07.2021 20:31
+37
А лідери США і Германіі отмєчают отсутствіе здачі БЄні правосуддю, розкриття зради з вагнерівцями, звільнення зрадників з ОПУ й багато ще чого...
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16.07.2021 20:29
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Да и хрен тому ЗЕ-фигляру радый! Кого волнует, шо там отмечает ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь? Разве что маму Римму. ЗЕ-паяц может отмечать, шо ему вздумается - хоть на жопе себе зарубки делать.
Мировые лидеры давно отметили отсутствие мозга у ЗЕ-клоуна, забили на него болт да рояли попрятали.
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17.07.2021 06:53 Ответить
На примере Будапештского меморандума уже убедились в "верности" декларациям.
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17.07.2021 07:47 Ответить
Ну что :"Аби не Трамп!"?
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17.07.2021 08:37 Ответить
Держите меня семеро!
Величайший лидер всей вселенной чего-то ТРЕБУЕТ от Байдена и Меркель.
Естественно, они прямо сразу побегут выполнять все его требования.
Разве эти пигмеи могут ослушаться величайшего лидера всей вселенной.
У них, небось, после его требований прямо поджилки дрожат.
Когда закончится это позорище, ну и навыбирал мудрый нарид придурков.
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17.07.2021 11:27 Ответить
Мені здається що у Зєбільного синдром абстиненції. Хоча, він просто ********, щоб ви розуміли.
На пару з ******...
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17.07.2021 11:30 Ответить
А откат реформ и бушующую коррупцию в Украине он не отмечает?
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17.07.2021 11:31 Ответить
" Зеленский отмечает отсутствие конкретных шагов лидеров США и Германии..."

Зеленский, выговор им сделай с занесением в трудовые книжки ))) А то расслабились , панимаешь....
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17.07.2021 11:46 Ответить
Це відповідь на державну зраду Зеленського, а також підрив ним міжнародної коаліції проти рф коли він злив секретну інформацію по справі Вагнера.
Його ще не судили лиш по тій причині що він президент і це так не прийнято. Потім його чекає дуже сумна доля.
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17.07.2021 11:49 Ответить
Базіка і брехун все думає що він на сцені 95 кварталу. Ідіота може вилікувати тільки могила. Скільки вже можна трендіти,що тобі хтось щось винен.
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17.07.2021 11:54 Ответить
имбецилу-наркоману ясно дали понять бабу Беню на нары! иначе любви не будет
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17.07.2021 11:56 Ответить
Так этому зебанутому идиоту до сих пор не дошло, что его хозяину, КАЛомойскому, место в камере у параши, вот Байден и перенес визит на август. ЗЕбанутому говноралиссимусу Блинкин поставил конкретные задания от Байдена. Выполнит - вот тогда его, ЗЕбанька, и пустят в Штаны.
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17.07.2021 15:56 Ответить
Мы все слышим об блокировании СВ-2,а вон нифига не слышим от ЗЕправительства что они сделали за последние 3 месяца в газодобычи Украины чтоб заполнить долбаную трубу недостающим газом.Почему ЗЕукраине все только нужно а сами только воруют ничего не делая,не воспроизводя а долько дай,обязаны да повышая налоги и поборы из украинского народа латают дыры бюджета.ЗЕбилы ведутся в стране как монгольськое иго-,,после нас хоть трава не расти,,
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17.07.2021 12:05 Ответить
Прикрути?
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17.07.2021 12:39 Ответить
Нэвмеркель послушала Каркушу-и все зделала наоборот.
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17.07.2021 12:17 Ответить
Зеля уже чистый х**ло... ментал идентичен 1 : 1... Он никого из партнёров не слышит...ничего, что его просят не делает... но хочет чтоб его всё было по его... типо "ничего не требуйте - любите меня таким, как есть и делайте что я скажу, а то упаду на пол и буду дрыгать Китаем" Любой психотерапевт скажет "это ментал 3-4летнего ребёнка... А любой ребёнок - это диктатор... Живёт в придуманном мире... адекватности с реалом никакой... и от этого - чуть что психует
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17.07.2021 12:54 Ответить
Та он инфантильный идиот.
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17.07.2021 13:31 Ответить
Я почти в каждом свое посту подчеркиваю, что ЗЕбеня - неизлечимый идиот, за что меня регулярно банят на Цензоре.
С чего-бы это, а, Бутусов? Тебе за бубочку обидно?
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17.07.2021 15:49 Ответить
А там чего только стоят гримасы на заточке...
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17.07.2021 13:53 Ответить
Да наплевать им...
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17.07.2021 12:58 Ответить
Убожество
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17.07.2021 13:34 Ответить
вава, конченый, почему мы не в каммунизме?
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17.07.2021 13:47 Ответить
SURE, янелох понял свою абсурдность на таком посту, то ж в такий кшталт и вызывае ауру досрочных перевыборов, уж больно стал предьявы а предьявлять серъезным дядькам, а сам только в пенисбол играет.
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17.07.2021 13:50 Ответить
Подписал в пятницу вечером, в день окончания политического сезона. На редкость трусливая сущность, на редкость.

Так вот, "поздравляю" всех избирателей Зеленского у которых:
- есть депозиты в банках на сумму более 400 000 гривен
- есть квартира(ы) или части квартир с площадью >120 м²
- есть дом(а) (части домов) с площадью >240 м²
- нежилая некоммерческая недвижимость >60 м²
- земельные участки площадью превышающие нормы безоплатной нормы передачи (до на участке более 10 соток в городе, например)

Я вас "поздравляю"! Вы должны заплатить теперь мзду государству! Похер на то, что презумпция невиновности. Похер на то, что вы копили! Похер на то, что покупали в кредит и выплатили его! МЗДА! ВЫ ЗА ЭТО ПРОГОЛОСОВАЛИ!

Ну, а тем, кто не голосовал за Зеленского... что тут скажешь, коллеги.

В бюджете дыра размером с Троещину. Приходиться стричь лохов. И пусть вас не обнадёживает слово "добровольное" в названии закона - по окончании "добровольного периода" к тем, кто не захочет задекларировать и заплатить добровольно, придут со штрафами, которые записаны в законах давно. Например, к депозитам и просто "заначкам" применят давно существующий 18% налог на доход физических лиц. Ну ты ж не задекларировал, что у тебя давно есть эти деньги? Значит это доход, полученный прямо вот вчера. Не отдашь 18% - арест счетов и имущества без суда и следствия, как раз на днях система автоматического взыскания заработала.
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17.07.2021 13:51 Ответить
Ну, а тем, кто не голосовал за Зеленского... что тут скажешь, коллеги... Хватит вам самим уже горобцям дули давать во время выборов... На досрочных обеспечить 100% явку, хоть в дребезги расшибитесь. Бо доколе дэбилы вам будут дули крутить , даже пальцами ног... ЗЫ... Карл, слышиш , из 35% всего проголосовавших, 73% в дэбиле увидели луч света в "темном" царстве.
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17.07.2021 14:01 Ответить
И не простой луч, а ЗЕленый.
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17.07.2021 15:45 Ответить
А я как президент тоже отмечаю что клоун марионетка у которого конечный Бенефециар с тремя паспортами ещё не сидит ..ярмарки и татарченки с прочей сволочью пилят власть и бабло и это видят все кроме 73%********* ходивших за это недоразумение голосовать...
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17.07.2021 14:21 Ответить
Йди у відставку убожество і тоді почнуться реальні кроки США,Германії і Франції.Дай нам спокій,ми вже наїлися виставами 95-го кварталу по горло!
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17.07.2021 14:41 Ответить
Зря Меркель и Байден разозлили бубочку. Щас он поставит их на счетчик и еще обвинит, что это они сбили малазийский ераплан. Наш ЗЕбанько страшен в гневе, всей Европе места мало будет. А еще найвелычнишый прокукарекает, шо это Байден и Порох сгворились не пускать его в штаты. Бубочка так мечтал с самого детства попасть в Диснейленд, а тут Порох и Байден его, говноралиссимуса, так опустили.
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17.07.2021 15:43 Ответить
Добре шо хоть замітив
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17.07.2021 15:44 Ответить
Об этом писали еще 3-ри года тому как...траектория якуневича- разорить страну, после чего продать ее Китаю незадорого, И земелька как раз в тему. Китаю реформы не нать...
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17.07.2021 16:15 Ответить
Заметьте, рейтинги у клоуна не падают
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17.07.2021 16:31 Ответить
А че ему падать, этому рейтингу, если Буба для "нариду" свой мужик, он к нему без галстука выходит, обещает, что завтра уже точно наступит "покращення". "Нарид" верит про "завтра".
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18.07.2021 08:06 Ответить
Тут Зе прав, западное холёное инфантильное общество способно только на пустые разговоры о каких-то там западных ценностях, при этом спокойно проглатывает и сбитый самолёт, и отравление сограждан, и вмешательство в выборы, и даже не способно противостоять массовой миграции черножопья.
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17.07.2021 16:40 Ответить
Типово русскомірська точка зору. Нена́висть та претензії до вільного світу і расизм. Стакато, ти з нечерноземья? Зізнавайся.
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17.07.2021 16:49 Ответить
Та йди ти в сраку.
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17.07.2021 16:51 Ответить
Да нехрена он не прав, что он сделал из своих обещаний за два года? Абсолютно - ничего, брехло твой зе, а ты видать из тех 73% которые за него голосовало. Вот теперь наслаждайся его болтовнёй.
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17.07.2021 16:57 Ответить
А какие ты делаешь шаги из твоих обещаний? Да абсолютно - ноль! И почему тогда ты хочешь, чтоб другие делали эти шаги в то время, когда тебе всё это делать западло???
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17.07.2021 16:47 Ответить
Евроговнюки всё время требуют от Украины исповедования западных ценностей, при этом сами действуют исключительно руководствуясь собственной выгодой. Зе правильно всё говорит.
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17.07.2021 16:55 Ответить
да пшёл ты...........
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17.07.2021 17:02 Ответить
На тебе дулю.
Зеленський наголошує на відсутності конкретних кроків лідерів США та Німеччини щодо протидії загрозам від запуску "Північного потоку - 2", - Никифоров - Цензор.НЕТ 363
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17.07.2021 17:54 Ответить
Земля, на міжнародній арені треба пахати, як Порох, а не бути "почемучкой".
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17.07.2021 16:56 Ответить
Сейчас Зеленский хочет, чтобы все всё делали за него: пусть НАТО воюет - а он будет дальше разрушать армию, пусть Запад запретит северный поток и даст деньги - а он будет дальше снимать свои видео и врать. Он будет уверять об огромной скорости реформ, предъявляя бумаги с законами, а не факты. Зелелюбители продолжают твердить: "он свой парень; он не ворует; он работает, как никто до него". На самом деле он заботится только о рейтинге, имитирует, обещает и без конца врёт. Он ничего не умеет.
Именно Ангела Меркель 10 мая 2015 года в Москве на весь мир заявила Путину: вы незаконно зазватили Крым военной силой. И Германия поддерживала Украину.
Но украинцы непрерывно грызлись друг с другом а потом избрали главой государства неуча, без малейшего опыта, труса и лжеца. А теперь у него претензии к Германии, куда прибыл Зеленский со своими глупыми утверждениями.
Россия ничего выполнять не будет.
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17.07.2021 16:58 Ответить
Дешевий паяц чи слуга кремля? Вже ніхто не сумнівається і дешеве шапіто нікого не введе в оману. https://www.youtube.com/watch?v=dKHhcxamIC4 Федина жорстко нагадала Зеленському, хто він такий! Саме ті, хто найбільше доклався до обороноздатності держави, раптово стають переслідуваними режимом Зеленського. Про це сказала народний депутат фракції «Європейська Солідарність» Софія Федина під час виступу з трибуни парламенту. «Сьогодні ми вшановуємо річницю загибелі Ярослава Журавля. Того військовослужбовця, який загинув під особистим контролем президента Зеленського, коли той не дав наказ на евакуацію його з передової, в результаті чого той стікав кров'ю кілька днів. Але в результаті побратимів, які пішли рятувати Журавля, намагалися зробити винними в його смерті», - сказала Федина. «Цей випадок свідчить про загальний маразм ситуації, які пов'язані з нашою армією, а точніше з тим, як Зеленський і його оточення систематично судять, переслідують, звинувачують усіх тих, хто з 2014 року посмів встати на захист і оборону своєї української держави», - додала депутат. «Я не знаю, що це таке, чи так вилазить боком плазування перед Путіним, але саме ті, хто найбільше доклався до обороноздатності держави, раптово стають найгіршими, переслідуваними режимом Зеленського», - наголосила Федина. На її переконання, найгірше, що зараз намагаються розправлятися з бойовими генералами, і це непоодинокі випадки. «Я згадаю генерала Шевчука, генерала Назарова, генерала Марченка, генерала Мельника. Сьогодні судять генерала Павловського і кидають його під арешт в камеру тільки за те, що він посмів зміцнювати обороноздатність української держави. А заставу йому виголошують більшу, ніж у Медведчука. Так совість у вас є чи її вже давно немає? Чи давно її зрадили і продали Путіну», - зауважила депутатка. Федина повідомила, що сьогодні ветерани з усієї України і небайдужі люди о 18.00 виходять під Офіс президента. «Я нагадаю, того самого президента, який скорочує армію, який заглядає в очі Путіну, який судиться зі мною і Марусею Звіробій тільки за те, що ми йому сказали, що на фронті стріляють. чотириразовий уклоніст не має права лізти до армії, чотириразовий уклоніст, який ні краплі не розуміється на обороноздатності держави має слухати тих людей, які роблять все для того, щоб Україна була цілісна і суверенна. Тому, пане Зеленський, у мене порада, не бійтеся того, що на передовій стріляють і нарешті почуйте захисників України. До зустрічі під Офісом!», - наголосила депутат.
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17.07.2021 17:16 Ответить
Что тут перечислять ? Велосипедный булавоносец говорит одно а делает другое. Если в Украине преследуют патриотов ,а открытые враги резвятся без опаски,то кто поверит в декларативные заявления ? Оружие тебе дать? А где оно завтра будет? Против кого? Меньше надо языком трепать и ,в первую очередь, нейтрализовать пятую колонну.
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17.07.2021 17:34 Ответить
шо за новый говноклован ? зеленский сменил корабельную сосну на трамвайного тополя ?
гыгыкал ? бабадакал ?
теперь что несёт ?
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17.07.2021 18:03 Ответить
Нормальна країна організувала б парочку диверсій. Як Ізраїль в Ірані.
А не скиглила б і жалілася дорослим
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17.07.2021 18:27 Ответить
Интересно на какие "шаги" расчет. Это по сути проект Германии ( такой же как и РФ), он экономически выгоден Германии и его бизнесу, он превращает Германию. в основной газовый хаб в Европе с вытекающими последствиями.Плюс пророссийское лобби в Германии одно из самых мощных) Другое дело для чего это делает РФ.. с ее стороны это больше политический проект и это понятно, все трубопроводы в обход Украины , южный, турецкий, северные и т.д.( но это тоже по сути их полное право и дело, даже если они бы это делали себе в убыток) Украина не может приказывать другим странам ( вес не тот,) она может только объяснять ситуацию, вести так сказать разъяснительную работу и все. Что до США, то где США и где трубопровод в Балтике... Да и Германия не Гондурас, что бы США ей что то навязывали ( тоже только советы и разъяснения своей позиции, плюс собственные экономические выгоды от продажи сжиженного газа в Европу) Так что Украина тут просто в роли статиста. Никто , никому, ничего не должен. Нам просто удалось оттянуть время запуска трубопровода на несколько лет, вот пожалуй и все. И этого следовало ожидать с самого начала. Ясно и другое увеличение возможностей поставок газа в Европу из РФ, делает эту Европу более зависимой в этом плане от РФ ,Украина лишается нескольких миллиардов дохода за транзит, трубопроводы приходят в негодность, тот газ который мы якобы " не брали", теперь и правда придется реверсом гнать из Европы, если это вдруг и правда возможно ( и не лабуда). В общем дела неважные и положение будет ухудшаться, особенно после 2024 года по окончанию действия контракта. ( а может и раньше)
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17.07.2021 18:43 Ответить
"ТРЕБУЕТ ЗЕЛЕНСКИЙ"? Да, когда же они перестанут жрать наркоту? Кто такой этот "Зеленскиф для канцлера ФРГ и президента США? А слабо Вовану САМОМУ записать видос с этим "требую" и запустить по мировым информационным агенствам?
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17.07.2021 18:59 Ответить
Причём, от ***** оно, почему-то, ничего не требует... лишь просит о встрече...
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17.07.2021 21:55 Ответить
Вава, можеш так же биконути по відношенню до *****?
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17.07.2021 19:11 Ответить
Ні, не може. Сьогодні річниця MH17. США закликали росію до відповідальності. А от в своїй заяві Зеленський НЕ ЗГАДАВ рОСІЮ!
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17.07.2021 21:21 Ответить
Гибридный президент.
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17.07.2021 20:47 Ответить
Какие шаги, если Украина обеспечивает наРФию 85% потребностей ее в титане?!
От смены президента барыжнечество не изменилось.
Вводи визовый режим, усиливай работу по теробороне, прекращай торговлю с врагом!
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17.07.2021 20:55 Ответить
самое главное оманский все время забывает отметить пуйла
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17.07.2021 23:54 Ответить
Святой Зе, как они только на колени перед
ним не упали
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18.07.2021 00:03 Ответить
то може зелен-ий сам щось зробить з цього приводу? чи він може тільки "наголошувати.."?
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18.07.2021 04:05 Ответить
Властелин Потока хотел въехать в рай на тевтонских плечах (зеленые мухи, когда садяться на идущего коня тоже испытывают головокружение от своего могущественного положения)
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18.07.2021 05:33 Ответить
надо потребовать от байдэна послать пару авианосцев и разбомбить ***** этот сев. поток --- от меркель потребовать брать газ только из нашей гтс --- от микрона потребовать построить у нас два . лучше три автозавода пежо . рено и ситроен --- от ***** потребовать отдать крым и даунбас ----- ФУ ТУТ ВОВА ПРОСНУЛСЯ --- ЛЕНА ВЫТЕРЛА ХОЛОДНЫЙ ПОТ НА ЛБУ ГАРАНТА
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18.07.2021 05:48 Ответить
Там не Лена уже давно))))) Там- Андрюша Ермак)))
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18.07.2021 06:44 Ответить
Меркель пообещала дать Зленскому парабеллум.
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18.07.2021 06:24 Ответить
У чувака во власти хрен знает сколько официально подтверждённых агентов влияния россии....Какой ты реакции хотел, придурок?
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18.07.2021 06:42 Ответить
А украинский народ отмечает наличие слишком слабой реакции у президента по отношению к коллаборационистам в парламенте и кабинете министров
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18.07.2021 08:11 Ответить
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