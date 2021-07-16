Зеленский отмечает отсутствие конкретных шагов лидеров США и Германии по противодействию угрозам от запуска "Северного потока-2", - Никифоров
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает отсутствие конкретных шагов лидеров США и Германии по противодействию угрозам от запуска трубопровода "Северный поток – 2".
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров на брифинге в Офисе президента в пятницу, 16 июля.
"Президент Украины Владимир Зеленский приветствует усилия Президента США Джо Байдена и Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель по урегулированию кризиса, который образуется из-за реализации проекта "Северный поток – 2", однако отмечает отсутствие конкретных шагов по противодействию угрозам от запуска этого трубопровода", - отметил Никифоров.
По словам Никифорова, в Офисе президента благодарны Германии и США за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за заявления лидеров этих стран о том, что нельзя позволить России использовать "Северный поток – 2" как оружие, и о том, что Украина даже по завершении действия действующего с Россией контракта на транзит газа должна оставаться транзитной стороной.
"Правда, мы не услышали интересного: как стороны будут пытаться это обеспечивать. Конкретики, которую требует президент Владимир Зеленский, мы не услышали", - отметил Никифоров.
Представитель президента Украины напомнил, что Джо Байден и Ангела Меркель подписали совместную декларацию, в которой пообещали защищать "права и достоинство всех людей и противостоять несправедливости и неравенства везде, где это произойдет".
"Президент Украины надеется, что именно так это и будет. И что самая мощная страна мира и самая мощная страна Европы останутся верными своим декларациям, своим обязательствам и принципам. И они не променяют их на какие-то краткосрочные коммерческие интересы", - добавил Никифоров.
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Мировые лидеры давно отметили отсутствие мозга у ЗЕ-клоуна, забили на него болт да рояли попрятали.
Величайший лидер всей вселенной чего-то ТРЕБУЕТ от Байдена и Меркель.
Естественно, они прямо сразу побегут выполнять все его требования.
Разве эти пигмеи могут ослушаться величайшего лидера всей вселенной.
У них, небось, после его требований прямо поджилки дрожат.
Когда закончится это позорище, ну и навыбирал мудрый нарид придурков.
На пару з ******...
Зеленский, выговор им сделай с занесением в трудовые книжки ))) А то расслабились , панимаешь....
Його ще не судили лиш по тій причині що він президент і це так не прийнято. Потім його чекає дуже сумна доля.
С чего-бы это, а, Бутусов? Тебе за бубочку обидно?
Так вот, "поздравляю" всех избирателей Зеленского у которых:
- есть депозиты в банках на сумму более 400 000 гривен
- есть квартира(ы) или части квартир с площадью >120 м²
- есть дом(а) (части домов) с площадью >240 м²
- нежилая некоммерческая недвижимость >60 м²
- земельные участки площадью превышающие нормы безоплатной нормы передачи (до на участке более 10 соток в городе, например)
Я вас "поздравляю"! Вы должны заплатить теперь мзду государству! Похер на то, что презумпция невиновности. Похер на то, что вы копили! Похер на то, что покупали в кредит и выплатили его! МЗДА! ВЫ ЗА ЭТО ПРОГОЛОСОВАЛИ!
Ну, а тем, кто не голосовал за Зеленского... что тут скажешь, коллеги.
В бюджете дыра размером с Троещину. Приходиться стричь лохов. И пусть вас не обнадёживает слово "добровольное" в названии закона - по окончании "добровольного периода" к тем, кто не захочет задекларировать и заплатить добровольно, придут со штрафами, которые записаны в законах давно. Например, к депозитам и просто "заначкам" применят давно существующий 18% налог на доход физических лиц. Ну ты ж не задекларировал, что у тебя давно есть эти деньги? Значит это доход, полученный прямо вот вчера. Не отдашь 18% - арест счетов и имущества без суда и следствия, как раз на днях система автоматического взыскания заработала.
Именно Ангела Меркель 10 мая 2015 года в Москве на весь мир заявила Путину: вы незаконно зазватили Крым военной силой. И Германия поддерживала Украину.
Но украинцы непрерывно грызлись друг с другом а потом избрали главой государства неуча, без малейшего опыта, труса и лжеца. А теперь у него претензии к Германии, куда прибыл Зеленский со своими глупыми утверждениями.
Россия ничего выполнять не будет.
гыгыкал ? бабадакал ?
теперь что несёт ?
А не скиглила б і жалілася дорослим
От смены президента барыжнечество не изменилось.
Вводи визовый режим, усиливай работу по теробороне, прекращай торговлю с врагом!
ним не упали