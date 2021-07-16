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Зеленский назначил грантов на 3 млн. грн. молодым деятелям в области кинематографии

Зеленский назначил грантов на 3 млн. грн. молодым деятелям в области кинематографии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение № 518/2021-рп, которым назначил гранты трем молодым деятелям в области кинематографии для создания и реализации творческих проектов,

Как информирует Цензор.НЕТ, об этомсообщает пресс-служба президента.

Как отмечается в документе, грант в размере 1 млн. 089 тыс. грн. назначен режиссеру Кристине Зинчук для производства игрового фильма "Мебель".

Режиссеру Доминикие Левчук для производства неигрового фильма "Воспоминание" назначен грант в размере 1 млн. 525 тыс. грн.

Режиссер Елена Рубашевская получит грант в размере 1 млн. 284 тыс. грн. для производства неигрового фильма "Линия жизни".

Автор: 

Зеленский Владимир (20742) кино (1536) грант (28)


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Топ комментарии
+8
І хто це буде ?
Кварталівці ?
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16.07.2021 21:00
+7
Свои миллионы раздаёт, или отжал у медицины с образованием?
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16.07.2021 21:04
+7
Цікаво булоб почути за чий рахунок банкет ???)))
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16.07.2021 21:23
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Вот наши приоритеты на ближайшее будущее! Ура!
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16.07.2021 20:57 Ответить
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!!))
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16.07.2021 21:25 Ответить
І хто це буде ?
Кварталівці ?
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16.07.2021 21:00 Ответить
Шо опять выпусники "лиги смеха"?
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16.07.2021 21:01 Ответить
Скоморох разгулялся.
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16.07.2021 21:03 Ответить
Свои миллионы раздаёт, или отжал у медицины с образованием?
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16.07.2021 21:04 Ответить
ленка списком рулит
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16.07.2021 21:23 Ответить
Цікаво булоб почути за чий рахунок банкет ???)))
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16.07.2021 21:23 Ответить
За наш с тобой и других украинцев...как и шашлычки с журношлюхами за полтора ляма..за чей же еще.?.
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16.07.2021 22:06 Ответить
Это - инвестиции из Омана.
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16.07.2021 22:05 Ответить
а Сенцова агент "Козырь" вычеркнул ручкой подаренной Козаком..
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16.07.2021 21:04 Ответить
Это будут дети "талантливых" родителей, аж
Янукович всплакнул
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16.07.2021 21:05 Ответить
Краще б затарив військовий шпиталь на три лями, на бинти з ліками цигарками та трусами.. для поранених! А для своїх патріотичних прихильників відосік би зняв з зазиваловом, пожертвувати на гранти для нарцисів кіношників..
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16.07.2021 21:12 Ответить
А почеиу Сенцов, у которого куча премий на международвх кинофестивалях, не получил никаких грантов. Не, может он недостаточно талантлив по меркам Зеленского. Но такой известный человек, кинорежиссер, хотя бы один раз должен был такой грант получить. Не оправдает - другое дело. А эта никому неизвестная шушара оправдает? Большой вопрос.
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16.07.2021 21:16 Ответить
зы. Из всех новостей которые начинаются со слова "Зеленский", удовлетворение доствит только та, которая заканчивается словом "повесился"
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16.07.2021 21:20 Ответить
Мне бы и с окончанием "застрелился" понравилось бы..
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16.07.2021 22:08 Ответить
привозят раненых, волонтеры призывают скинуться... а тут лям молодому дарованию на фильм Мендель
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16.07.2021 21:58 Ответить
и все бабы. совпадение?
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16.07.2021 21:58 Ответить
А мокшанские кинодеятели могут поучаствовать? Михалков интересуется....
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16.07.2021 22:07 Ответить
сраный кинематоргаф это полная порнография.... пусть берут кредиты по 5% и работают. пошла та мура которую наснимали, значит заработали если нет то кирки и лопаты в руки и отрабатывать кредит...
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17.07.2021 08:58 Ответить
 
 