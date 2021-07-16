Зеленский назначил грантов на 3 млн. грн. молодым деятелям в области кинематографии
Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение № 518/2021-рп, которым назначил гранты трем молодым деятелям в области кинематографии для создания и реализации творческих проектов,
Как информирует Цензор.НЕТ, об этомсообщает пресс-служба президента.
Как отмечается в документе, грант в размере 1 млн. 089 тыс. грн. назначен режиссеру Кристине Зинчук для производства игрового фильма "Мебель".
Режиссеру Доминикие Левчук для производства неигрового фильма "Воспоминание" назначен грант в размере 1 млн. 525 тыс. грн.
Режиссер Елена Рубашевская получит грант в размере 1 млн. 284 тыс. грн. для производства неигрового фильма "Линия жизни".
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