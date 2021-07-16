"Укрзализныця" запускает из Одессы в Белгород-Днестровский две скоростные электрички для улучшения транспортного сообщения с курортами

"Укрзализныця" назначила две пары скоростных пригородных поездов из Одессы в Белгород-Днестровский. Они начали курсировать с сегодняшнего дня и будут проходить через курорты области, включая Затоку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-службу УЗ.

"Время в пути составляет от 1:47 до 1:54, что быстрее, чем в других пригородных поездах в этом же сообщении и автобусных маршрутов", - отметили железнодорожники.

Кроме того, график движения электричек был разработан с учетом возможности пересадки на станции Одесса-Главная на поезда дальнего следования до Киева и других крупных городов.

С сегодняшнего дня, 16 июля, по маршруту Одесса - Белгород-Днестровский будут курсировать следующие поезда:

№ 7012/7011 - отправляется из Одессы в 9:59 и прибывает в Белгород-Днестровский в 11:46;

№ 7022/7021 - отправляется из Белгород-Днестровского в 12:45 и прибывает в Одессу в 14:38;

№ 7014/7013 - отправляется со станции Одесса в 15:14 и прибывает в Белгород-Днестровский в 17:05;

№ 7024/7023 отправляется из Белгород-Днестровского в 18:01 и прибывает в Одессу в 19:55.