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"Укрзализныця" запускает из Одессы в Белгород-Днестровский две скоростные электрички для улучшения транспортного сообщения с курортами

"Укрзализныця" назначила две пары скоростных пригородных поездов из Одессы в Белгород-Днестровский. Они начали курсировать с сегодняшнего дня и будут проходить через курорты области, включая Затоку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-службу УЗ.

"Время в пути составляет от 1:47 до 1:54, что быстрее, чем в других пригородных поездах в этом же сообщении и автобусных маршрутов", - отметили железнодорожники.

Кроме того, график движения электричек был разработан с учетом возможности пересадки на станции Одесса-Главная на поезда дальнего следования до Киева и других крупных городов.

С сегодняшнего дня, 16 июля, по маршруту Одесса - Белгород-Днестровский будут курсировать следующие поезда:

№ 7012/7011 - отправляется из Одессы в 9:59 и прибывает в Белгород-Днестровский в 11:46;

№ 7022/7021 - отправляется из Белгород-Днестровского в 12:45 и прибывает в Одессу в 14:38;

№ 7014/7013 - отправляется со станции Одесса в 15:14 и прибывает в Белгород-Днестровский в 17:05;

№ 7024/7023 отправляется из Белгород-Днестровского в 18:01 и прибывает в Одессу в 19:55.

Автор: 

курорт (119) Одесса (7917) электричка (114) Белгород-Днестровский (40)


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Топ комментарии
+3
Одесса переполнена отдыхающими
На улицах сумасшедшие пробки от авто .
Надо вообще создать условия инвесторам для развития курортных зон вдоль моря
А то пока чиновники поджидают инвесторов , чтобы просто их ободрать как липку . Пока чиновники будут править бал , Украина не вырвется из совкового отдыха и сервиса
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16.07.2021 22:21
+3
Проснись и пой---иди гурьбой! Завтра конец июля. А надо было в начале мая.
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16.07.2021 22:53
+1
Пляжи грязные, море грязное . Ресторанчики симпатичные
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16.07.2021 22:24
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Одесса переполнена отдыхающими
На улицах сумасшедшие пробки от авто .
Надо вообще создать условия инвесторам для развития курортных зон вдоль моря
А то пока чиновники поджидают инвесторов , чтобы просто их ободрать как липку . Пока чиновники будут править бал , Украина не вырвется из совкового отдыха и сервиса
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16.07.2021 22:21 Ответить
Пляжи грязные, море грязное . Ресторанчики симпатичные
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16.07.2021 22:24 Ответить
Зрада! Зубожиння!
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16.07.2021 22:30 Ответить
Проблеми потрібно вирішувати
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16.07.2021 22:32 Ответить
К сожалению, эти проклятые чиновники не только не смогли привлечь инвесторов, чтобы вырвать Украину из совкового отдыха и сервиса, но даже не удосужились запретить переполнившим Одессу прекрасным прогрессивным отдыхающим ссать и срать в море и на пляжах!
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17.07.2021 01:06 Ответить
Ситуацию может решить только наличие хороших , бесплатных туалетов.
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17.07.2021 12:15 Ответить
Я думаю, если еще 1-2 млн за лето отдыхающих добавится, будет абсолютный коллапс.
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17.07.2021 08:44 Ответить
София, вы, наверное, не понимаете до конца, о чем говорите. Все пляжи в Одессе розданы 'инвесторам' за 4-7 грн аренды в месяц за метр. Посчитайте, сколько они снимают за топчаны, многочисленные кафе и тд . При этом нет ничего похожего на сервис. Все очень печально. Все загажено будками, пивными, всякими надстройками , пристройками, хаотичной торговлей, стоянками за деньги , вывесками и прочим г. Нет никакого планирования, набережных. Трасса здоровья недоделана, на ней огромный поток идущих, бегущих, едущих на велосипедах и самокатах. А что делать людям, если нет мест других, где им можно ездить и гулять? Я уже молчу об одесских бабушках, которые вытеснены топчанами и не имеют возможности нигде погреть свои старые косточки бесплатно. Нет дорог, развязок, мостов, нет 6ичего, кроме огромного количества новостроек. Я не против новостроек вообще, но к 6им должна прилагаться и определенная инфраструктура. Море цветёт от водорослей и канализационных стоков, но все ничего не замечают и продолжают купаться в канализации.
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17.07.2021 12:27 Ответить
Проснись и пой---иди гурьбой! Завтра конец июля. А надо было в начале мая.
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16.07.2021 22:53 Ответить
Учитывая, какая духовка в этих поездах, на тот курорт попасть себе дороже. Я ехал плацкартом, половина окон заколочена, другие едва работают, и кондюков нету. Уже после пары часов езды в этой чаду, делаешься вареный и никакой. И да пробки по выходным такие, что народ закипает буквально. Вся улица черноморского козачества в 3 полосы, аж до самой лузановки стоит. Застрелиться можно.
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17.07.2021 00:59 Ответить
Давно пора. А то ехать почти три часа неполных 100 км - это дикость
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17.07.2021 08:43 Ответить
 
 