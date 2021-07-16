В Польше утонул ребенок из Украины, родителям грозит до пяти лет тюрьмы
В четверг, 15 июля, на западе Польши в озере Шперек утонул двухлетний ребенок из Украины. Теперь родителям грозит до пяти лет лишения свободы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет местное издание Fakt.
Сообщается, что мальчик без присмотра родителей смог ночью выйти из летнего дома неподалеку озера в развлекательном центре "Лидо". Он упал с помоста в водоем.
Тело мальчика в воде заметил посторонний человек, который и вызвал спасателей. Они более двух часов пытались реанимировать ребенка, однако им этого не удалось.
Родители ребенка, граждане Украины, появились у озера, когда уже шла спасательная операция. Позже стало известно, что родители с мальчиком приехали на отдых с двумя семьями и накануне длительное время употребляли спиртные напитки.
Местная прокуратура выдвинула родителям обвинение. Их обвиняют в том, что они подвергли своего двухлетнего сына к непосредственной опасности смерти и непредумышленном убийстве, оставив незапертой дверь в хижину, из которой ребенок вышел и пошел к озеру, забрался на помост и упал с него.
Родителям мальчика грозит от трех месяцев до пяти лет лишения свободы.
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Иди и почитай законы.
Ещё и жалость. Зачем сажать и так ребёнка потеряли?
А затем чтобы другие задумались.
В Европе борются строго с недосмотром за детьми -Местная прокуратура выдвинула родителям обвинениеИсточник: https://censor.net/ru/n3277671
НО УКРАИНСКИЕ ДЕПУТАТЫ привыкли по мальдивам ездить, а не изучать законодательство соседних стран восточной Европы
Вот в Австрии детей до 10 лет нельзя оставлять одних ни дома ни на улице
В Украине не так спокойно как в Австрии , но все равно никто таких законов не готовит
Але мені завжди розказують історії, як було сто років тому, всі бігали десь, гралися і нічого з ними не сталося.
Тут то 12 років не можна лишати дитину чи відпускати кудись саму.
І дитися треба, бо заберуть соціальні служби.
И как всегда АЛКОГОЛЬ во всём виноват !
Жаль ребёнка 😢