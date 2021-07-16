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В Польше утонул ребенок из Украины, родителям грозит до пяти лет тюрьмы

В Польше утонул ребенок из Украины, родителям грозит до пяти лет тюрьмы

В четверг, 15 июля, на западе Польши в озере Шперек утонул двухлетний ребенок из Украины. Теперь родителям грозит до пяти лет лишения свободы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет местное издание Fakt.

Сообщается, что мальчик без присмотра родителей смог ночью выйти из летнего дома неподалеку озера в развлекательном центре "Лидо". Он упал с помоста в водоем.

Тело мальчика в воде заметил посторонний человек, который и вызвал спасателей. Они более двух часов пытались реанимировать ребенка, однако им этого не удалось.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинец погиб в ДТП на севере Польши

Родители ребенка, граждане Украины, появились у озера, когда уже шла спасательная операция. Позже стало известно, что родители с мальчиком приехали на отдых с двумя семьями и накануне длительное время употребляли спиртные напитки.

Местная прокуратура выдвинула родителям обвинение. Их обвиняют в том, что они подвергли своего двухлетнего сына к непосредственной опасности смерти и непредумышленном убийстве, оставив незапертой дверь в хижину, из которой ребенок вышел и пошел к озеру, забрался на помост и упал с него.

Родителям мальчика грозит от трех месяцев до пяти лет лишения свободы.

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Автор: 

дети (6554) Польша (8497)


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Топ комментарии
+25
И это правильно. Нам бы такие законы.
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16.07.2021 22:39
+14
Постоянно обращаю внимание , что 90 человек утопленников в Украине в неделю - это за пределами разумного
В Европе борются строго с недосмотром за детьми -Местная прокуратура выдвинула родителям обвинениеИсточник: https://censor.net/ru/n3277671
НО УКРАИНСКИЕ ДЕПУТАТЫ привыкли по мальдивам ездить, а не изучать законодательство соседних стран восточной Европы
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16.07.2021 22:42
+10
И дитя нема и тюрьма...
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16.07.2021 22:40
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И это правильно. Нам бы такие законы.
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16.07.2021 22:39 Ответить
что за чушь, ****** сам вышел из дома и утопился, почему сразу родители виноваты?
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17.07.2021 07:29 Ответить
А кто виноват?
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17.07.2021 10:25 Ответить
Артем,сам ты ******...Ребенку ДВА года,ну как так можно писать об погибшем ребенке?
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17.07.2021 16:52 Ответить
Тебя забанить за мат?
Иди и почитай законы.
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17.07.2021 17:58 Ответить
це просто кацапський"мир"- путлеровского пошиба....- то просто покидьок кацапський...- у них е філософія - "бабы еще нарожают"...
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18.07.2021 09:31 Ответить
вони вжe є. нe виконання батькiвських обов"язкiв. алe всe вирiшує суд
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17.07.2021 08:51 Ответить
у нас правильность законов нивелируется их неисполнением
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17.07.2021 09:34 Ответить
В этом и есть наша беда.
Ещё и жалость. Зачем сажать и так ребёнка потеряли?
А затем чтобы другие задумались.
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17.07.2021 18:01 Ответить
Це ж треба бути такими дов@ьобами і ????(((
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16.07.2021 22:40 Ответить
И дитя нема и тюрьма...
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16.07.2021 22:40 Ответить
Постоянно обращаю внимание , что 90 человек утопленников в Украине в неделю - это за пределами разумного
В Европе борются строго с недосмотром за детьми -Местная прокуратура выдвинула родителям обвинениеИсточник: https://censor.net/ru/n3277671
НО УКРАИНСКИЕ ДЕПУТАТЫ привыкли по мальдивам ездить, а не изучать законодательство соседних стран восточной Европы
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16.07.2021 22:42 Ответить
Причому тут депутати, якщо населення дибільне. Ніхто ж їх не заставляє "позаливавши очі" лізти у воду чи глянути, що ці примати витворяют на дорогах...
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16.07.2021 23:02 Ответить
В Украине нет нужных законов
Вот в Австрии детей до 10 лет нельзя оставлять одних ни дома ни на улице
В Украине не так спокойно как в Австрии , но все равно никто таких законов не готовит
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16.07.2021 23:05 Ответить
Закони є ,а от української державної влади нема !!!))))
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16.07.2021 23:52 Ответить
Да при чем тут есть законы или нет? Чисто человеческую, материнскую, отцовскую ответственность уже что, отменили? Да и просто, из соображений безопасности, дверь закрывать на ночь в своё жилище, тоже не нужно? Ведь закона закрывать дверь на ночь тоже НЕТ!
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17.07.2021 09:45 Ответить
Яке населення, такі й бояри.
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17.07.2021 12:35 Ответить
Жаль ребёнка, а вот родители идиоты, им бы только нажраться, а остальное по барабану.
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16.07.2021 23:21 Ответить
Скільки пишу, що в Україні бітьки недбало ставляться до дітей, скільки діток топиться, гине, бо без нагляду. І нікого не карають.
Але мені завжди розказують історії, як було сто років тому, всі бігали десь, гралися і нічого з ними не сталося.
Тут то 12 років не можна лишати дитину чи відпускати кудись саму.
І дитися треба, бо заберуть соціальні служби.
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16.07.2021 23:37 Ответить
*батьки
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16.07.2021 23:37 Ответить
Родители не приехали на базу у озера для того чтобы всей семьёй отдохнуть на природе. Родители приехали на базу у озера для того, чтобы нажраться на природе до поросячьего визга, а ребенка захватили случайно. Просто не было с кем оставить, чтобы не мешал нажраться на природе до поросячьего визга.
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17.07.2021 00:58 Ответить
Странная у многих ассоциация - раз отдых, значит обязательно надо нажраться в сопли …
И как всегда АЛКОГОЛЬ во всём виноват !

Жаль ребёнка 😢
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17.07.2021 01:41 Ответить
Поляки не дарма відносяться до більшості українців, як до маргіналів, один з яскравих прикладів цього, результат останніх виборів до Ради і президента.
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17.07.2021 12:47 Ответить
Смішно. Враховуючи політиків, яких вибирають поляки. Та що поляки! Он навіть американці можуть помилитися, обравши Трампа!
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17.07.2021 16:29 Ответить
Порівняння недоречне, типу палець з чимось. І смішного тут немає, скоріше навпаки.
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17.07.2021 18:54 Ответить
в прайм-тайми треба не бухло з цигарками рекламувати а здоровий спосіб життя і треба в підлітках культивувати ненависть до наркотиків і бухла з куривом, внушати їм що це гроші з їхніх кишень якимись лівим курвам на нові лексуси і яхти, а підліткам -- залежність і хвороби
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18.07.2021 09:38 Ответить
......подвергли жизнь своего ребёнка непосредственной опасности смерти и непредумышленного убийства........Так звучит закон Польши ! .....не выполнение своих родительских обязанностей......так звучит закон Украины,просто родители не выполнили свои обязанности и всё. Ни слова о непредумышленном убийстве своего ребёнка.
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18.07.2021 09:57 Ответить
 
 