Свидетеля на чеченской свадьбе, устроившего пальбу в Одессе, арестовали на 2 месяца с возможностью внесения залога

Свадебному свидетелю, который решил разрядить в воздух свой охотничий карабин на оживленной улице в районе ТРЦ "Ривьера", суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Думская.

Сегодня днем суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал меру пресечения 22-летнему парню в виде двух месяцев содержания в СИЗО с возможностью внесения залога в сумме 190 320 гривен.

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Напомним, 14-го июля в селе Фонтанка, возле ТРЦ "Ривьера", неизвестный открыл стрельбу из автомата (скорее всего, охотничьего карабина на базе АК, - Ред.). Рядом одобрительно сигналили и дрифтовали автомобили.

Спустя пару часов полицейский спецназ явился на свадьбу и задержал причастных к стрельбе.

Часть гостей оказались российскими гражданами с разрешением на временное проживание. Их депортируют.