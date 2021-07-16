Свидетеля на чеченской свадьбе, устроившего пальбу в Одессе, арестовали на 2 месяца с возможностью внесения залога
Свадебному свидетелю, который решил разрядить в воздух свой охотничий карабин на оживленной улице в районе ТРЦ "Ривьера", суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Думская.
Сегодня днем суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал меру пресечения 22-летнему парню в виде двух месяцев содержания в СИЗО с возможностью внесения залога в сумме 190 320 гривен.
Напомним, 14-го июля в селе Фонтанка, возле ТРЦ "Ривьера", неизвестный открыл стрельбу из автомата (скорее всего, охотничьего карабина на базе АК, - Ред.). Рядом одобрительно сигналили и дрифтовали автомобили.
Спустя пару часов полицейский спецназ явился на свадьбу и задержал причастных к стрельбе.
Часть гостей оказались российскими гражданами с разрешением на временное проживание. Их депортируют.
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Главные причины гомосексуальности - генетические, гормональные и особенности внутриутробной среды, никто не может с ними совладать.
А стрелять на свадьбе -это дурной вкус, местечковое мышление.
"Местечковое мышление-это мировозрение в пределах собственного огорода"
рапзницу улавливаешь? и не пиши впредь бред про парады.
Наши хлопци за 2 месяца пиковых обратно отправили
Кто в мешках, кто в соплях по тейпам разехались
Чичи забыли кто начал кацапов с Дудаевым резать
Но им быстро напомнили
"Согласно базе данных Scopus, в 1996 году Израиль, наряду с Тайванем и Бельгией, занимал 18 место в мировом индексе цитирования, измеряющем количественную производительность ученых разных стран по числу опубликованных ими статей и рефератов. В 2016 году Израиль опустился на 33 место, а Иран поднялся на 16-е.
За прошедшие 20 лет (1996-2016) израильтяне увеличили «объем производства» статей и рефератов на 75 процентов, но этого оказалось недостаточно. Турция, к примеру, занимавшая в 1996 году 27 место в индексе цитирования Scopus, в 2016-м переместилась на 17-е место в рейтинге, а Саудовская Аравия - с 42-го на 32-е место. Китай поднялся с девятого на второе место. Первое место по-прежнему занимают американцы, ежегодно публикующие более полумиллиона научных статей.
Израиль начал сдавать позиции в рейтинге цитирования еще в 2003 году, когда его обошла Турция. В 2008-м Израиль уступил первенство Ирану, а в 2015 году - и Саудовской Аравии."
був звичайним парубком, а став абизяном за гратами
."
Хто пояснить, чому 190 320 грн., а не 190 321 грн. 44 коп.?