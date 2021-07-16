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Свидетеля на чеченской свадьбе, устроившего пальбу в Одессе, арестовали на 2 месяца с возможностью внесения залога

Свидетеля на чеченской свадьбе, устроившего пальбу в Одессе, арестовали на 2 месяца с возможностью внесения залога

Свадебному свидетелю, который решил разрядить в воздух свой охотничий карабин на оживленной улице в районе ТРЦ "Ривьера", суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Думская.

Сегодня днем суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал меру пресечения 22-летнему парню в виде двух месяцев содержания в СИЗО с возможностью внесения залога в сумме 190 320 гривен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мужчина стрелял из автомата в воздух посреди дороги под Одессой (обновлено). ВИДЕО

Напомним, 14-го июля в селе Фонтанка, возле ТРЦ "Ривьера", неизвестный открыл стрельбу из автомата (скорее всего, охотничьего карабина на базе АК, - Ред.). Рядом одобрительно сигналили и дрифтовали автомобили.

Спустя пару часов полицейский спецназ явился на свадьбу и задержал причастных к стрельбе.

Часть гостей оказались российскими гражданами с разрешением на временное проживание. Их депортируют.

Автор: 

Одесса (7917) свадьба (154) стрельба (3266) чеченцы (212)


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Топ комментарии
+16
Кавказцы контролируют рынки и украинских пацанов втягивают в мусульманскую веру - вот и итог
Украина должна популяризировать свою христианскую церковь и выгнать московских попов
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16.07.2021 22:54
+14
Почему как только человек принимает ислам, даже если он украинец - становится как "дети гор"... религия мира говорите?
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16.07.2021 22:53
+13
Середній IQ мусульман лише 85 одиниць. Всього на 10 одиниць більше від негрів в бандустанах ПАР або гетто Америки. Це повязано з затримкою розумового розвитку в дитинстві спричиненого вивченням законів шаріату та правил поведінки мусульманина. Жодна розумна європейська людина іслам добровільно не прийме. Хіба щоб врятувати життя в полоні з "дулею в кишені". Але найгірше і найганебніше в ісламі це ставлення до жінки. Для мусульманина жінка річ. Предмет користування позбавлений душі... Це ж якою тупою потрібно бути українці щоб повязати своє життя з мусульманином...
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16.07.2021 23:56
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Правила форума Совет форумчан
Засунуть ему в жопу кусок сала .
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16.07.2021 22:52 Ответить
зачем на такого козла, переводить такой отличный продукт?
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16.07.2021 23:04 Ответить
олег петрович с намеком.... хочет пристроиться...
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16.07.2021 23:17 Ответить
Почему как только человек принимает ислам, даже если он украинец - становится как "дети гор"... религия мира говорите?
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16.07.2021 22:53 Ответить
новоиспеченный мусульманин никогда не будет восприниматься как равный среди них! Зря дупу рвут! Даже если родственник! Зря только писюны режут и бороды отпускают!
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16.07.2021 22:57 Ответить
Кавказцы контролируют рынки и украинских пацанов втягивают в мусульманскую веру - вот и итог
Украина должна популяризировать свою христианскую церковь и выгнать московских попов
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16.07.2021 22:54 Ответить
А если в Грузии,в Украине устраивают парады гомосексуальные .И заставляют на уровне государства охранять армиией полицейских эти никчемные провокационные парады.То можешь себе представить уровень рынка -базара , это ничто ,по сравнению с давлением на верхушку чиновников этих стран.
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16.07.2021 23:02 Ответить
https://censor.net/ru/user/320765, твоя неграмотность поражает.

Главные причины гомосексуальности - генетические, гормональные и особенности внутриутробной среды, никто не может с ними совладать.

А стрелять на свадьбе -это дурной вкус, местечковое мышление.
"Местечковое мышление-это мировозрение в пределах собственного огорода"
рапзницу улавливаешь? и не пиши впредь бред про парады.
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16.07.2021 23:15 Ответить
Ев....782.,вот зачем писать чушь?Все кавказцы на свадьбе палят из оружия в воздух.Это такая их традиция.Вот тебя не раздражает свадебный кортеж,когда все водители дудят в клаксоны?Так на Кавказе они еще при этом стреляют в воздух...Иногда друг в друга.Дети гор,как говори Остап Сулейман Бендер бей,сын турецкоподданого.
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17.07.2021 17:02 Ответить
технічно украінці арійці. навщо нам пропогандувати сіоністку церкву?
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17.07.2021 12:13 Ответить
Краще б всосав літру водяри і трахнув старшу дружку.
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16.07.2021 23:02 Ответить
а може й новоспечену дружину... чим це відрізняється від мавпування дикіх горців з автоматом...
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16.07.2021 23:24 Ответить
и ето они еще баранам горлы не резали...... - **** обычай.
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16.07.2021 23:05 Ответить
догадываетеь хто бараны, да?
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16.07.2021 23:09 Ответить
Да какой он чеченец, кадырки пастух е@аный
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16.07.2021 23:12 Ответить
Батька Махно дикую дивизию за месяц утихомирил
Наши хлопци за 2 месяца пиковых обратно отправили
Кто в мешках, кто в соплях по тейпам разехались
Чичи забыли кто начал кацапов с Дудаевым резать
Но им быстро напомнили
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16.07.2021 23:33 Ответить
Середній IQ мусульман лише 85 одиниць. Всього на 10 одиниць більше від негрів в бандустанах ПАР або гетто Америки. Це повязано з затримкою розумового розвитку в дитинстві спричиненого вивченням законів шаріату та правил поведінки мусульманина. Жодна розумна європейська людина іслам добровільно не прийме. Хіба щоб врятувати життя в полоні з "дулею в кишені". Але найгірше і найганебніше в ісламі це ставлення до жінки. Для мусульманина жінка річ. Предмет користування позбавлений душі... Це ж якою тупою потрібно бути українці щоб повязати своє життя з мусульманином...
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16.07.2021 23:56 Ответить
В Європі все більше молодих приймають іслам, мабуть, не дурні. А що для мусульман жінка -- річ, це вже брехня, бо вона там дорого ціниться, а тому й бережеться. Та й діти у них по традиції -- з батьком. Мусульманські традиції не дозволяють жінці бути розпущеною, тому там немає матерів-одиначок і байстрюків. Немає п'янства.
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17.07.2021 10:41 Ответить
Є усе. І наркоманія, і гомосексуаліззм, і пянство. Є згвалтування. А ще є "вбивства честі" коли родичі вбивають дочку, дружину, матір, сестру за порушення якогось з 900 з хвостиком правила поведінки. Наприклад, взяла Коран лівою рукою... "Молодіжний іслам" в Європі це протестний рух невдах і лузерів не здатних до систематичної розумової праці і не спроможних знайти роботу бо ліниві і розбещені. Мусульманські традиції вважають жінку "майном" родини і передають її без її згоди будь кому на утримання якщо народила дівчинку або безплідна. Якщо народила хлопчика то лише родичу померлого чоловіка. Ви б зняли "рожеві окуляри" і поцікавились реальним станом речей в мусульманських країнах.
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17.07.2021 22:45 Ответить
Яке 85 одиниць?)) Мабуть, голосував за "зе". Європа навчилася в арабів цифрам, алгебрі, руки мити перед їжею. У них і перший мобільник з'явився, в Саудівській Аравії, чи не бачили такого ( ще 20 років тому), який при дзвінку не лише світиться, а ще й крутиться навколо осі ...
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17.07.2021 11:07 Ответить
Іслам закріпився перш за все завдяки правильній податковій політиці військових лідерів раннього середньовіччя, які звільняли мусульман від оподаткування а весь податковий тягар покладали на іновірців. Ведучи постійні війни ці лідери потребували розумних інженерів та винахідників для яких будувались медресе де вивчення ісламу було лише однією з дисциплін і далеко не самою головною. Звідси становлення ісламу відбувалося мяким, тобто економічним способом - через звільнення від оподаткування та винагороду за інновації. З плином часу суфізм відійшов на задній план і радикальні течії стали більш популярними в османській імперії. Це призвело до того що стали більше молитися і менше вчитися. Результат ми бачимо - занепад мусульманського світу. Але останнім часом в країнах сусідніх з Ізраїлем захищають в рази більше докторських дисертацій. Навіть в Саудівській Аравії недавно жінкам дозволили отримати водійські права. Шанс у них, безумовно є, але іділ, радикали, тероризм, рубання голів, гноблення жінок... Потрібно дуже багато часу для усвідомлення шкоди радикального релігійного фанатизму...

"Согласно базе данных Scopus, в 1996 году Израиль, наряду с Тайванем и Бельгией, занимал 18 место в мировом индексе цитирования, измеряющем количественную производительность ученых разных стран по числу опубликованных ими статей и рефератов. В 2016 году Израиль опустился на 33 место, а Иран поднялся на 16-е.
За прошедшие 20 лет (1996-2016) израильтяне увеличили «объем производства» статей и рефератов на 75 процентов, но этого оказалось недостаточно. Турция, к примеру, занимавшая в 1996 году 27 место в индексе цитирования Scopus, в 2016-м переместилась на 17-е место в рейтинге, а Саудовская Аравия - с 42-го на 32-е место. Китай поднялся с девятого на второе место. Первое место по-прежнему занимают американцы, ежегодно публикующие более полумиллиона научных статей.
Израиль начал сдавать позиции в рейтинге цитирования еще в 2003 году, когда его обошла Турция. В 2008-м Израиль уступил первенство Ирану, а в 2015 году - и Саудовской Аравии."
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17.07.2021 22:34 Ответить
Вот так чувак со свидетеля переквалифицировался в обвиняемого
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16.07.2021 23:58 Ответить
Нестор Иванович, смотрит на пришлых горцев в Украине, как на говно, он их хоронил завернутыми в свинные шкуры :
Свідка на чеченському весіллі, який влаштував стрілянину в Одесі, заарештували на 2 місяці з можливістю внесення застави - Цензор.НЕТ 7338
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17.07.2021 00:19 Ответить
от же ж...
був звичайним парубком, а став абизяном за гратами
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17.07.2021 06:15 Ответить
Разные религии,разные традиции.
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17.07.2021 07:21 Ответить
"...Сегодня днем суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал меру пресечения 22-летнему парню в виде двух месяцев содержания в СИЗО с возможностью внесения залога в сумме 190 320 гривен.
."

Хто пояснить, чому 190 320 грн., а не 190 321 грн. 44 коп.?
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17.07.2021 08:32 Ответить
Дурний піп, дурна й молитва.
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17.07.2021 10:53 Ответить
потому что есть такая штука как "необлагаемый законом минимум" и он, к твоему удивлению, не является десятичным числом дающим при делении на 10 в остатке 0.
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17.07.2021 11:53 Ответить
Тоді поясни чому 190 320 грн, а не 390 000 грн.? На основі чого така цифра? Суддя так захотів? Є чіткий механізм визначення застави? В чому він полягає?
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17.07.2021 17:04 Ответить
на основании законов, тебя в гугле что ли забанили? Тебе интересно - вот и ищи.
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19.07.2021 12:06 Ответить
в Україні не можна мати нарізний карабін у 22 роки. яким чином це "свой" ???
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17.07.2021 23:22 Ответить
 
 