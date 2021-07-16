Оккупанты прислали Джемилеву повестку на суд в Крым, куда ранее запретили ему въезд до 2034 года

Россия требует прибытия национального лидера крымских татар Мустафы Джемилева на суд над ним в оккупированный Крыму, куда она сама ранее запретила ему въезд.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Оккупационный суд Армянска вызывает Джемилева как подсудимого на заседание 5 августа, явка обязательна, говорится в повестке.

При этом Полозов обратил внимание на "как минимум несогласованность действий различных государственных органов России, а как максимум о глубокой государственную деменцию, если не сказать шизофренией".

Адвокат напомнил, что весной 2019 года Россия тайным постановлением своей Федеральной службы безопасности продолжила наложенный ранее запрет Джемилеву на въезд на свою территорию, а также в оккупированный ею Крыму еще на 15 лет, до 2034 года - "и суду об этом прекрасно известно" .

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"Эту ситуацию я уже обсудил с Мустафой Джемилевым, и он мне сказал, что готов приехать на суд, если запрет на въезд в Крым будет снят, и принять участие в восьмому по счету уголовному делу против него", - сообщил Полозов. "Так что теперь инициатива на стороне ФСБ. Посмотрим, готова ли служба обеспечить право подсудимого на доступ к крымскому правосудию, или у страха глаза велики вплоть до 2034 года ", - добавил он.

НАпоминаем, Управление Следственного комитета России в оккупированном Крыму 13 апреля 2020 г. выдвинуло Мустафе Джемилеву обвинения по трем статьям российского Уголовного кодекса: "пересечение госграницы России иностранным гражданином, въезд которому в Россию не разрешен, совершенное группой лиц по предварительному сговору (часть 3 статьи 322 УК России ) небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия (статьи 224 УК России); незаконное приобретение и хранение боеприпасов (часть 1 статьи 222 УК России) ".

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