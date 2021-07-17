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Новости Национальное антикоррупционное бюро
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В НАБУ проходит конкурс на должность детективов - на одно место претендуют более 50 человек

В НАБУ проходит конкурс на должность детективов - на одно место претендуют более 50 человек

На одно место детектива в подразделении Национального антикоррупционного бюро при конкурса претендует в среднем 52 человека.


Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме сообщает НАБУ.

"Продолжается конкурс на 21 должность детектива НАБУ. Назначено дополнительное тестирование на анонимное тестирование на общие способности и навыки с использованием компьютерной техники (General Skills)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это последняя возможность попробовать свои силы в конкурсном отборе на должности детективов для тех, кто успешно сдал тестирование на знание законодательства и по уважительным причинам не явились на тестирование в предыдущие дни.

Для записи на конкурс необходимо до 18:00 21 июля этого года позвонить по телефону: (044) 246-32-96 или отправить сообщение на электронную почту Конкурсной комиссии № 1 - [email protected].

В среднем конкурс на одно место в подразделении детективов составляет 52 человека. Наибольший конкурс на вакантную должность детектива с предоставлением рабочего места в Киеве - 445 человек на 8 должностей.

Автор: 

НАБУ (4230) конкурс (1143) детектив (52)


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Топ комментарии
+4
Вот это борцов с коррупцией в стране, особенно в жирненьком Киеве, целый батальон острожелающих на отделение украинских комиссаров Катани. В армию бы так ломились, особенно во время жестоких боёв 2014-15 годов. Посмотрим на результаты их буйной деятельности
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17.07.2021 01:49
+1
Хлебное местечко, с большой перспективой! Даже и не знал, что в стране столько борцунов с коррупцией! А смысл происходящего - устроился, нагнул терпилу, хапонул - отвалил. Вот и борцуновская идея.
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17.07.2021 09:23
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Вот это борцов с коррупцией в стране, особенно в жирненьком Киеве, целый батальон острожелающих на отделение украинских комиссаров Катани. В армию бы так ломились, особенно во время жестоких боёв 2014-15 годов. Посмотрим на результаты их буйной деятельности
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17.07.2021 01:49 Ответить
та уже видели...- почитайте отчет сытника..= и поплачьте....(((
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17.07.2021 02:01 Ответить
То не з Кийова жирненький батальон набіг.
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17.07.2021 05:35 Ответить
..во де классно помазано...
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17.07.2021 02:00 Ответить
в первом наборе в набу, в 2015-м году, должность обычного детектива стартовала с 50 штук баксов за место
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17.07.2021 02:15 Ответить
зе-уроды, не пускайте их аналтабу...
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17.07.2021 02:47 Ответить
Прекрасная возможеость выкинуть женечку шевченко на мороз.
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17.07.2021 06:37 Ответить
Во, сколько идейных!
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17.07.2021 07:55 Ответить
Хлебное место столько возможностей и все на шару...
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17.07.2021 08:01 Ответить
Пока страной рулит найвелычнишый говноралиссимус, это стало, после таможни, самым доходным рабочим местом.
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17.07.2021 08:01 Ответить
В НАБУ проходит конкурс на должность детективов - на одно место претендуют более 50 человек - Цензор.НЕТ 7258
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17.07.2021 09:00 Ответить
Хлебное местечко, с большой перспективой! Даже и не знал, что в стране столько борцунов с коррупцией! А смысл происходящего - устроился, нагнул терпилу, хапонул - отвалил. Вот и борцуновская идея.
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17.07.2021 09:23 Ответить
Всем по десяточке и страна расцветёт....
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17.07.2021 09:36 Ответить
Единственная контора, которая берет персонал по реальному конкурсу.
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17.07.2021 12:17 Ответить
Разбирают смутные сомнения по этому вопросу .это ж Украина.
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17.07.2021 12:41 Ответить
 
 