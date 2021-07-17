В НАБУ проходит конкурс на должность детективов - на одно место претендуют более 50 человек

На одно место детектива в подразделении Национального антикоррупционного бюро при конкурса претендует в среднем 52 человека.



Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме сообщает НАБУ.

"Продолжается конкурс на 21 должность детектива НАБУ. Назначено дополнительное тестирование на анонимное тестирование на общие способности и навыки с использованием компьютерной техники (General Skills)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это последняя возможность попробовать свои силы в конкурсном отборе на должности детективов для тех, кто успешно сдал тестирование на знание законодательства и по уважительным причинам не явились на тестирование в предыдущие дни.

Для записи на конкурс необходимо до 18:00 21 июля этого года позвонить по телефону: (044) 246-32-96 или отправить сообщение на электронную почту Конкурсной комиссии № 1 - [email protected].

В среднем конкурс на одно место в подразделении детективов составляет 52 человека. Наибольший конкурс на вакантную должность детектива с предоставлением рабочего места в Киеве - 445 человек на 8 должностей.