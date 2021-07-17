Украинский воин ранен в результате обстрелов российско-оккупационных войск на Донбассе 17 июля

Украинский военнослужащий получил пулевое ранение в результате обстрелов российско-оккупационных войск на Донбассе 17 июля. Состояние здоровья раненого - средней тяжести.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

За минувшие сутки, 16 июля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня. В частности, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

По состоянию на 7:00 утра, 17 июля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. Так, вблизи населенного пункта Чермалык противник обстрелял наши позиции из стрелкового оружия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне показали, как обстреливают украинские позиции под Нью-Йорком: "Блиндаж зацепило. А они отвечают!". ВИДЕО

В районе Водяного, что на Приазовье, оккупанты вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров. Возле Широкино российские наемники открыли огонь из минометов 82-го калибра.

Недалеко от Павлополя враг обстрелял украинские позиции из минометов 82-го калибра. А в направлении населенного пункта Старогнатовка вооруженные формирования Российской Федерации применили артиллерию калибра 122-мм.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - средней тяжести.

Также смотрите: Обстрел войсками РФ украинского Нью-Йорка: могла произойти экологическая катастрофа. ВИДЕО

"На обстрелы противника подразделениями Объединенных сил был предоставлен ​​адекватный ответ. О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм. Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - отметили в пресс-центре штаба ООС.