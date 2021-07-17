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Новости Агрессия России против Украины
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Украинский воин ранен в результате обстрелов российско-оккупационных войск на Донбассе 17 июля

Украинский воин ранен в результате обстрелов российско-оккупационных войск на Донбассе 17 июля

Украинский военнослужащий получил пулевое ранение в результате обстрелов российско-оккупационных войск на Донбассе 17 июля. Состояние здоровья раненого - средней тяжести.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

За минувшие сутки, 16 июля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня. В частности, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

По состоянию на 7:00 утра, 17 июля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. Так, вблизи населенного пункта Чермалык противник обстрелял наши позиции из стрелкового оружия.

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В районе Водяного, что на Приазовье, оккупанты вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров. Возле Широкино российские наемники открыли огонь из минометов 82-го калибра.

Недалеко от Павлополя враг обстрелял украинские позиции из минометов 82-го калибра. А в направлении населенного пункта Старогнатовка вооруженные формирования Российской Федерации применили артиллерию калибра 122-мм.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - средней тяжести.

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"На обстрелы противника подразделениями Объединенных сил был предоставлен ​​адекватный ответ. О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм. Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - отметили в пресс-центре штаба ООС.

обстрел (27685) ранение (3394) Донбасс (26956) боевые действия (4258) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+5
Пораненому хлопцю швидкого та повного одужання.
Горіть у пеклі russische Schweine!
Українського воїна поранено унаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ на Донбасі 17 липня - Цензор.НЕТ 9536
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17.07.2021 09:57
+5
За 4 дні "всеосяжної зеленої тиші" 1 українця вбито, 11 !!! поранено, у 3 "бойові травми". Верховний фельдмаршал мовчить, його команда лиже дупу китаю.
Швидкого одужання нашому захиснику.
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17.07.2021 10:13
+4
Ніхто не припинить війну раніше мене. (Найвеличніший лідор **********)
І гдє?
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17.07.2021 09:20
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Very suspicious Russian military movements since days again!



https://twitter.com/worldonalert/status/1416092414540984326


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17.07.2021 08:20 Ответить
Російські фашисти.
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17.07.2021 08:26 Ответить
Похоже, что повторяется весенняя история.
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17.07.2021 08:27 Ответить
Ніхто не припинить війну раніше мене. (Найвеличніший лідор **********)
І гдє?
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17.07.2021 09:20 Ответить
Найшвидшого одужання пораненому.
Горіть у пеклі москалі !!!
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17.07.2021 09:33 Ответить
Дякую брате. Навзаєм.
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18.07.2021 07:49 Ответить
Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость. Воин, убей русского, освободи землю Украины от российских паскуд!

Українського воїна поранено унаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ на Донбасі 17 липня - Цензор.НЕТ 8956
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17.07.2021 09:41 Ответить
Пораненому хлопцю швидкого та повного одужання.
Горіть у пеклі russische Schweine!
Українського воїна поранено унаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ на Донбасі 17 липня - Цензор.НЕТ 9536
показать весь комментарий
17.07.2021 09:57 Ответить
За 4 дні "всеосяжної зеленої тиші" 1 українця вбито, 11 !!! поранено, у 3 "бойові травми". Верховний фельдмаршал мовчить, його команда лиже дупу китаю.
Швидкого одужання нашому захиснику.
показать весь комментарий
17.07.2021 10:13 Ответить
 
 