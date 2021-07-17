В Украине за сутки от COVID-19 умерли 16 человек, зафиксирован 591 новый случай заражения, 676 человек выздоровели
За минувшие сутки 16 июля в Украине зафиксирован 591 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них 41 ребенок и 9 медработников).
Об этом говорится в сообщении Минздрава в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
Также за минувшие сутки:
◾ госпитализированы - 438 человек;
◾ летальных случаев - 16;
◾ выздоровели - 676 человек;
За сутки протестировано:
◾ методом ПЦР - 18 006 человек,
◾ методом ИФА - 8 718 человек,
◾ экспресс-тестами - 14 648 человек.
За все время пандемии в Украине:
◾ заболели - 2 244 196 человек;
◾ выздоровели - 2 180 957 человек;
◾ летальных случаев - 52 718;
◾ проведено ПЦР-тестов - 11 138 052.
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (171), Одесской (60), Днепропетровской (40), Харьковской (35) и Киевской (33) областях.
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ковид-это катализатор. лёгкие тромбируются,и человек не может дышать. картина похожа на воспаление лёгких.
я лежал в больнице в Переяславе с ковидом,знаю. выполнили стандартную процедуру и выписали,и никого не волнует,что ты ещё не здоров,срок вышел-вали на хрен. перед выпиской даже тест на антитела не делали. всем по х-й.
а человек потом дома ещё сам лечится,порой по полгода.
я понимаю что в других больницах может быть по другому,но у меня вот так. и те кто со мной лежал,такая же хрень. из-за того что меня недолечили,я через месяц домашних мучений,снова загремел в больницу с тромбозом лёгких 65%,но уже в свою больницу. и повторное лечение,мне вышло около 100 тыс. грн.
я когда лежал в Переяславе,так медсёстры забывали про лекарства,которые надо было и колоть и капельницы ставить...напомнишь-сделают...вот так и приходилось следить за ними.