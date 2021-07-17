В Украине за сутки от COVID-19 умерли 16 человек, зафиксирован 591 новый случай заражения, 676 человек выздоровели

За минувшие сутки 16 июля в Украине зафиксирован 591 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них 41 ребенок и 9 медработников).

Об этом говорится в сообщении Минздрава в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

Также за минувшие сутки:

◾ госпитализированы - 438 человек;

◾ летальных случаев - 16;

◾ выздоровели - 676 ​​человек;

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иммунитет к COVID-19 есть у 38-40% украинцев, из них у 33% он вследствие болезни, а не прививки

За сутки протестировано:

◾ методом ПЦР - 18 006 человек,

◾ методом ИФА - 8 718 человек,

◾ экспресс-тестами - 14 648 человек.

За все время пандемии в Украине:

◾ заболели - 2 244 196 человек;

◾ выздоровели - 2 180 957 человек;

◾ летальных случаев - 52 718;

◾ проведено ПЦР-тестов - 11 138 052.

Также читайте: Эпидемиолог Виноград о постковидном синдроме: "Человек выжил и сожалеет, настолько ему тяжело"

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (171), Одесской (60), Днепропетровской (40), Харьковской (35) и Киевской (33) областях.



