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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 16 человек, зафиксирован 591 новый случай заражения, 676 человек выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 16 человек, зафиксирован 591 новый случай заражения, 676 человек выздоровели

За минувшие сутки 16 июля в Украине зафиксирован 591 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них 41 ребенок и 9 медработников).

Об этом говорится в сообщении Минздрава в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

Также за минувшие сутки:
◾ госпитализированы - 438 человек;
◾ летальных случаев - 16;
◾ выздоровели - 676 ​​человек;

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иммунитет к COVID-19 есть у 38-40% украинцев, из них у 33% он вследствие болезни, а не прививки

За сутки протестировано:
◾ методом ПЦР - 18 006 человек,
◾ методом ИФА - 8 718 человек,
◾ экспресс-тестами - 14 648 человек.

За все время пандемии в Украине:
◾ заболели - 2 244 196 человек;
◾ выздоровели - 2 180 957 человек;
◾ летальных случаев - 52 718;
◾ проведено ПЦР-тестов - 11 138 052.

Также читайте: Эпидемиолог Виноград о постковидном синдроме: "Человек выжил и сожалеет, настолько ему тяжело"

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (171), Одесской (60), Днепропетровской (40), Харьковской (35) и Киевской (33) областях.

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Продолжаю напоминать всем зэбаранам и пiд-рашкам - ни в коем случае не вакцинируйтесь! Это всё обман и чипирование Биллом Геем!
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17.07.2021 08:41
+1
Ненене. Они хотели "как в лаптестане", так что пусть кучкуются воле крематориев.
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17.07.2021 08:57
+1
Упевнився в брехні влади по статистиці . День назад вмерла моя родичка в ковід відділенніЮ була в реанімаціх під апаратом. Яке наше було здивування і обурення,що причиної смерті вказано запалення легень. На запитання чому так --сказали.що їм така вказівка. БРЕХЛИВІ МЕРЗОТИ.
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17.07.2021 08:59
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Продолжаю напоминать всем зэбаранам и пiд-рашкам - ни в коем случае не вакцинируйтесь! Это всё обман и чипирование Биллом Геем!
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17.07.2021 08:41 Ответить
Так может как раз пусть вакцинируются,зачем вам столько зебаранов😂
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17.07.2021 08:55 Ответить
Ненене. Они хотели "как в лаптестане", так что пусть кучкуются воле крематориев.
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17.07.2021 08:57 Ответить
Упевнився в брехні влади по статистиці . День назад вмерла моя родичка в ковід відділенніЮ була в реанімаціх під апаратом. Яке наше було здивування і обурення,що причиної смерті вказано запалення легень. На запитання чому так --сказали.що їм така вказівка. БРЕХЛИВІ МЕРЗОТИ.
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17.07.2021 08:59 Ответить
они вам не соврали. именно лёгкие поражаются ковидом в первую очередь.
ковид-это катализатор. лёгкие тромбируются,и человек не может дышать. картина похожа на воспаление лёгких.
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17.07.2021 09:08 Ответить
Аналогічно в Полтаві-діагноз ковід НЕ СТАВЛЯТЬ.Але це не тільки на статистику впливає,адже без цього діагнозу не буде компенсації за ліки.
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17.07.2021 09:11 Ответить
Можливо, має сенс написати заяву в прокуратуру щоб провели судмедекспертизу та перевірили бази даних лабораторій, що робили аналізи.
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17.07.2021 10:15 Ответить
когда пишут что люди выздоровели,то это ЛОЖЬ!
я лежал в больнице в Переяславе с ковидом,знаю. выполнили стандартную процедуру и выписали,и никого не волнует,что ты ещё не здоров,срок вышел-вали на хрен. перед выпиской даже тест на антитела не делали. всем по х-й.
а человек потом дома ещё сам лечится,порой по полгода.
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17.07.2021 09:04 Ответить
Из больницы не выпишут, пока тест не покажет отсутствие вируса и не исчезнет необходимость в кислородной поддержке. Всё остальное лечение и реабилитация не требуют нахождения круглосуточно в больничной палате.
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17.07.2021 10:17 Ответить
я говорю про свою ситуацию,и про больницу в Переяславе,где я лежал. никакого теста перед выпиской! более того,я до самой выписки был на концентраторе кислорода. у меня сатурация была 88 на момент выписки! вот так то!
я понимаю что в других больницах может быть по другому,но у меня вот так. и те кто со мной лежал,такая же хрень. из-за того что меня недолечили,я через месяц домашних мучений,снова загремел в больницу с тромбозом лёгких 65%,но уже в свою больницу. и повторное лечение,мне вышло около 100 тыс. грн.
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17.07.2021 10:31 Ответить
Если есть подтверждающие документы, можешь их взуть.
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17.07.2021 10:34 Ответить
в выписке написано то что надо им. или ты с другой планеты и не знаешь как это делается у нас?
я когда лежал в Переяславе,так медсёстры забывали про лекарства,которые надо было и колоть и капельницы ставить...напомнишь-сделают...вот так и приходилось следить за ними.
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17.07.2021 11:47 Ответить
Т.е. в выписке ты недосмотрел.
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17.07.2021 11:49 Ответить
я еле ходил при выписке,а почерк врачей ты видал.
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17.07.2021 12:26 Ответить
А родственникам пофиг?
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17.07.2021 12:39 Ответить
Люди,які перехворіли ковідлою, помирають через 2-3 місяці і вони вже померли не через кляту ковідлу.Ці смерті на статистику вже не впливають,а Зелені Йолопи проголошують себе "чемпіонами по боротьбі з коронавірусом".
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17.07.2021 09:16 Ответить
 
 