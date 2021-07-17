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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса более 111 тысяч человек, всего - более 4 млн, - Минздрав

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса более 111 тысяч человек, всего - более 4 млн, - Минздрав

В течение прошедших суток, 16 июля, от коронавируса в Украине привили более 111 тыс. человек, с начала кампании вакцинации сделано более 4 млн прививок.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Более 4 млн прививок выполнено с начала вакцинации! 111 150 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 16 июля 2021. Одну дозу получили 65 226 человек полностью иммунизированы – 45 924 человека", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток работала 741 мобильная бригада, 1 615 пунктов прививки и 56 центров вакцинации.

"С начала прививочной кампании привито 2 604 862 человека, из них получили 1 дозу – 2 604 860 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 406 180 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 011 040 прививок", – добавляют в Минздраве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 16 человек, зафиксирован 591 новый случай заражения, 676 человек выздоровели

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Топ комментарии
+3
Ага...верим...
16.07.2021.
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордные 117 376 человек, всего - 2 539 636, - Минздрав.

17.07.2021.
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса более 111 тысяч человек, всего - более 4 млн, - Минздрав

Вчера 2 539 636...за сутки плюс 111 000...и в рещультате более 4 миллионов..

Зеленая математика от ляшка..😀
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17.07.2021 09:56
+1
Лохи не просто хавают...они еще и добавки просят...привыкли уже к гавнецу..
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17.07.2021 10:00
+1
Так і є! По зеленому!
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу понад 111 тисяч осіб, загалом - понад 4 млн, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2782
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17.07.2021 10:02
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Вакциновано аж 10% населення. Ура!
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17.07.2021 09:44 Ответить
Ну тут сразу две проблемы.
1) недолуга влада, которая саботировала своевременные закупки вакцин, зато отлично торганула средствами защиты. Тут нужно понимать, зачем их вообще протолкнули во власть. А ответ простой - это проект "янукович-2" с ровно теми же целями и задачами. И, если задачу максимум они выполнить боятся (сдать Украину всю и сразу), то задачу минимум вполне реализуют - (сеять хаос и подготавливать почву).
2) глупость пациентов. Это совершенно очевидным образом показали выборы 19-го года, это же подтверждается сейчас отношением к вакцинации вообще, и от КОВИДа в частности. Эта глупость усугубляется активной пропагандой со стороны лаптестана, которой подвержена значительная часть населения (см. результаты голосования 19-го года).
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17.07.2021 09:52 Ответить
Ты зебил и потому у тебя всего одна проблема..отсутствие мозга..
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17.07.2021 09:57 Ответить
Хе-хе. зелёная ******** обиделась
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17.07.2021 09:58 Ответить
дe 10%?
(I) 6,3%
(II) 3,4%
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17.07.2021 11:31 Ответить
Де, де? Тута.

40 млн - 100%
4 млн - Х%

4млн множимо на 100 і ділемо на 40млн. О тримуємо 10% всіх вакцинованих. Задачка для шостого класу. Ганс двоєшник.
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17.07.2021 11:58 Ответить
6,51% там жe нe чистi 40млн а 41 443 000
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/vaccination/ukraine/
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17.07.2021 12:05 Ответить
4 млн это общее количество доз. Тут редакторы Цензора отожги с названием.
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17.07.2021 13:52 Ответить
Ага...верим...
16.07.2021.
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордные 117 376 человек, всего - 2 539 636, - Минздрав.

17.07.2021.
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса более 111 тысяч человек, всего - более 4 млн, - Минздрав

Вчера 2 539 636...за сутки плюс 111 000...и в рещультате более 4 миллионов..

Зеленая математика от ляшка..😀
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17.07.2021 09:56 Ответить
Так і є! По зеленому!
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу понад 111 тисяч осіб, загалом - понад 4 млн, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2782
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17.07.2021 10:02 Ответить
то писатєлi статистичних новин туплять
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17.07.2021 11:43 Ответить
за 16 число дали усього цe (I) доза
за 17 число дали разом (I)+(II) 4 010 562
Ляшко має цiль на 24 сeрпня (I)+(II) 10 млн
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17.07.2021 11:38 Ответить
Для минздрава важно набрать статистику и отчитаться. А то, что колют несертифицированную китайскую бодягу, не создающую иммунитета, умалчивают. Это никого не интересует, лохи схавают.
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17.07.2021 09:59 Ответить
Лохи не просто хавают...они еще и добавки просят...привыкли уже к гавнецу..
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17.07.2021 10:00 Ответить
Тут ты прав - вас принудительно скотомицином спутник-ветор ширяют, а на вакцину вы еще не наработали.
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17.07.2021 10:06 Ответить
Можешь не колоть. Это не принудительное мероприятие. А можешь выбрать т вакцину, которой доверяешь. Все мои знакомые, кто хотел, получили Файзер.
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17.07.2021 10:05 Ответить
У нас выбор простой,можешь выбрать коронавак или... CoronaVac.
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17.07.2021 14:10 Ответить
Кто хочет - получает Файзер. Для этого нужно просто не лениться и узнать как. Подсказываю - правило шести рукопожатий. И да - это бесплатно.
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17.07.2021 14:12 Ответить
Для своих у еврейской мафии всё бесплатно, а оплачивают этот празник жизни другие.
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18.07.2021 12:34 Ответить
вы, кацапы, вообще терпилы по-жизни
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18.07.2021 13:19 Ответить
 
 