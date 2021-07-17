За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса более 111 тысяч человек, всего - более 4 млн, - Минздрав
В течение прошедших суток, 16 июля, от коронавируса в Украине привили более 111 тыс. человек, с начала кампании вакцинации сделано более 4 млн прививок.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
"Более 4 млн прививок выполнено с начала вакцинации! 111 150 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 16 июля 2021. Одну дозу получили 65 226 человек полностью иммунизированы – 45 924 человека", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение суток работала 741 мобильная бригада, 1 615 пунктов прививки и 56 центров вакцинации.
"С начала прививочной кампании привито 2 604 862 человека, из них получили 1 дозу – 2 604 860 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 406 180 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 011 040 прививок", – добавляют в Минздраве.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
1) недолуга влада, которая саботировала своевременные закупки вакцин, зато отлично торганула средствами защиты. Тут нужно понимать, зачем их вообще протолкнули во власть. А ответ простой - это проект "янукович-2" с ровно теми же целями и задачами. И, если задачу максимум они выполнить боятся (сдать Украину всю и сразу), то задачу минимум вполне реализуют - (сеять хаос и подготавливать почву).
2) глупость пациентов. Это совершенно очевидным образом показали выборы 19-го года, это же подтверждается сейчас отношением к вакцинации вообще, и от КОВИДа в частности. Эта глупость усугубляется активной пропагандой со стороны лаптестана, которой подвержена значительная часть населения (см. результаты голосования 19-го года).
(I) 6,3%
(II) 3,4%
40 млн - 100%
4 млн - Х%
4млн множимо на 100 і ділемо на 40млн. О тримуємо 10% всіх вакцинованих. Задачка для шостого класу. Ганс двоєшник.
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/vaccination/ukraine/
16.07.2021.
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордные 117 376 человек, всего - 2 539 636, - Минздрав.
17.07.2021.
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса более 111 тысяч человек, всего - более 4 млн, - Минздрав
Вчера 2 539 636...за сутки плюс 111 000...и в рещультате более 4 миллионов..
Зеленая математика от ляшка..😀
за 17 число дали разом (I)+(II) 4 010 562
Ляшко має цiль на 24 сeрпня (I)+(II) 10 млн