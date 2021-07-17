С каждым днем мир приближается к ожидаемому приговору за это преступление, - Порошенко о трагедии МН17
С первых минут страшной трагедии МН17 в небе над оккупированным Россией Донбассом ни у кого не было сомнений в том, кто виноват в том, кто сбил авиалайнер, кто ответственен за смерти 298 пассажиров и членов экипажа, кто должен предстать перед международным судом и понести заслуженное наказание за свое преступление перед человечеством.
Об этом в годовщину гибели малазийского самолета написал пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Справедливость не дается в спешке, она требует времени и видения. Как и в те далекие времена, я и сегодня не имею никаких сомнений в правильности решения Украины передать нидерландской стороне права возглавить международное расследование. Мы ключевых свидетелей российской стороне не выдавали, спецопераций не срывали, в отличие от нынешних руководителей. Зато планомерно и профессионально приближали день установления истины", - отметил Порошенко.
"Благодаря деятельности Совместной следственной группы в составе Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины теперь все знают, что самолет был сбит именно российским зенитно-ракетным комплексом "Бук". Что этот комплекс принадлежал российским войскам. И что доставлен и возвращен он был с территории Российской Федерации - преступника и виновника трагедии", - констатировал пятый президент.
"Семь долгих лет продолжается расследование, но с каждым днем мир близится к завершению судебного разбирательства и ожидаемому приговорау. Как и в первые минуты трагедии рейса МН17, не сомневаюсь, что истина будет установлена. Наша общая задача - привлечь всех причастных к этому теракту к ответственности. Мы помним!", - написал Порошенко.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.
Нидерланды подали иск в ЕСПЧ против России, в котором российскую сторону называют ответственной за нарушение трех статей Европейской конвенции по правам человека.
Позже стало известно, что суд объединил с иском Нидерландов дело Украины против Москвы из-за принудительного вывоза учащихся и студентов с оккупированной территории Донецкой и Луганской областей в Россию в начале войны.
7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.
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Путинская Россия - страна Кремлевских ушлепков...
Маркіз Астольф де Кюстін "Росія в 1839 році". *****
Книгу маркіза Кюстіна росіяни називали рекордсменом світової русофобії
А от із розслідуванням вийшов якийсь "цирк".
та і відповідних ЗРК там не було.
Але ви мене з кимось плутаєте, я братів у ваших краях не маю.
бабло, ****...
https://www.youtube.com/watch?v=wRnHeCebD8I
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Дьячок* (не путать с диаконом и дьяком) - употребляемое разговорное название пономаря.
Кум кума Путина** - Порошенко кум Медведчука, который, в свою очередь, кум Путина.
Наш Криголам
Я сегодня слушал ПП на марафоне, и понял, почему именно *****-Путин сказал свою знаменитую фразу "кто угодно, абы не Порошенко".
Не потому, что с ним не получилось договориться. Вернее, это не главная причина. И не потому, что Порох сегодня по сути - эталон украинского националиста...
Главная причина в том, что Порох умеет не только говорить про то, как надо бороться с Кацапией. Он четко знает, что и как нужно делать.
И не просто знает - он это умеет делать так, как ни одному украинскому политику и не снилось.
Именно за эти умения и способности, против него была развёрнута такая масштабная информационная война.
Потому что можно сутками рассказывать, что Украине нужно получить ПДЧ НАТО, но не уметь этого добиваться.
А можно рассказывать, разложив этот процесс на составляющие, и медленно, но уверенно идти по каждой ступеньке вперёд к цели.
Именно эта способность и навыки Пороха, сделали его главной мишенью, и именно эта способность заставляет бороться с ним малороссов и по сей день.
И вы заметили, как он отличается от всех бывших должностных лиц? Я имею ввиду не только президентов.
Он не ушёл в сторону после выборов.
Он остался на передовой. Хотя мог бы уйти, и просто ходить по эфирам, с умным видом рассказывать про свои достижения - благо, их у него достаточно.
Мог бы давать интервью, писать книги, и жить жизнью политического пенсионера.
А он - на передней линии гибридной войны.
Не прячется. Борется и не отступает.
Арсен Зекиров
Ну знает мир, что это РФ сделала и что? Обвиняют пару солдат и офицеров? Смешно.
Весь мир также прекрасно знает, несмотря на вой лаптестана, что в войне в Украине участвует РФ, что война в Украине - это и есть РФ, и что? А от войны погибло куда больше людей, чем в сбитом боинге.
***** открыто кичится тем, как он отобрал Крым и что это была не спонтанная а долго и детально спланированная операция, и что?
И всем НАСРАТЬ. Закатывают глазки, озабочиваются, но трубу с газом из мордора достраивают. Офигеть справедливость восторжествовала.