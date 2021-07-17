С каждым днем мир приближается к ожидаемому приговору за это преступление, - Порошенко о трагедии МН17

С первых минут страшной трагедии МН17 в небе над оккупированным Россией Донбассом ни у кого не было сомнений в том, кто виноват в том, кто сбил авиалайнер, кто ответственен за смерти 298 пассажиров и членов экипажа, кто должен предстать перед международным судом и понести заслуженное наказание за свое преступление перед человечеством.

Об этом в годовщину гибели малазийского самолета написал пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Справедливость не дается в спешке, она требует времени и видения. Как и в те далекие времена, я и сегодня не имею никаких сомнений в правильности решения Украины передать нидерландской стороне права возглавить международное расследование. Мы ключевых свидетелей российской стороне не выдавали, спецопераций не срывали, в отличие от нынешних руководителей. Зато планомерно и профессионально приближали день установления истины", - отметил Порошенко.

"Благодаря деятельности Совместной следственной группы в составе Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины теперь все знают, что самолет был сбит именно российским зенитно-ракетным комплексом "Бук". Что этот комплекс принадлежал российским войскам. И что доставлен и возвращен он был с территории Российской Федерации - преступника и виновника трагедии", - констатировал пятый президент.

"Семь долгих лет продолжается расследование, но с каждым днем ​​мир близится к завершению судебного разбирательства и ожидаемому приговорау. Как и в первые минуты трагедии рейса МН17, не сомневаюсь, что истина будет установлена. Наша общая задача - привлечь всех причастных к этому теракту к ответственности. Мы помним!", - написал Порошенко.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

Нидерланды подали иск в ЕСПЧ против России, в котором российскую сторону называют ответственной за нарушение трех статей Европейской конвенции по правам человека.

Позже стало известно, что суд объединил с иском Нидерландов дело Украины против Москвы из-за принудительного вывоза учащихся и студентов с оккупированной территории Донецкой и Луганской областей в Россию в начале войны.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.