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Новости Российские террористы сбили Боинг
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С каждым днем мир приближается к ожидаемому приговору за это преступление, - Порошенко о трагедии МН17

С каждым днем мир приближается к ожидаемому приговору за это преступление, - Порошенко о трагедии МН17

С первых минут страшной трагедии МН17 в небе над оккупированным Россией Донбассом ни у кого не было сомнений в том, кто виноват в том, кто сбил авиалайнер, кто ответственен за смерти 298 пассажиров и членов экипажа, кто должен предстать перед международным судом и понести заслуженное наказание за свое преступление перед человечеством.

 Об этом в годовщину гибели малазийского самолета написал пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Справедливость не дается в спешке, она требует времени и видения. Как и в те далекие времена, я и сегодня не имею никаких сомнений в правильности решения Украины передать нидерландской стороне права возглавить международное расследование. Мы ключевых свидетелей российской стороне не выдавали, спецопераций не срывали, в отличие от нынешних руководителей. Зато планомерно и профессионально приближали день установления истины", - отметил Порошенко.

"Благодаря деятельности Совместной следственной группы в составе Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины теперь все знают, что самолет был сбит именно российским зенитно-ракетным комплексом "Бук". Что этот комплекс принадлежал российским войскам. И что доставлен и возвращен он был с территории Российской Федерации - преступника и виновника трагедии", - констатировал пятый президент.

"Семь долгих лет продолжается расследование, но с каждым днем ​​мир близится к завершению судебного разбирательства и ожидаемому приговорау. Как и в первые минуты трагедии рейса МН17, не сомневаюсь, что истина будет установлена. Наша общая задача - привлечь всех причастных к этому теракту к ответственности. Мы помним!", - написал Порошенко.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

Нидерланды подали иск в ЕСПЧ против России, в котором российскую сторону называют ответственной за нарушение трех статей Европейской конвенции по правам человека.

Позже стало известно, что суд объединил с иском Нидерландов дело Украины против Москвы из-за принудительного вывоза учащихся и студентов с оккупированной территории Донецкой и Луганской областей в Россию в начале войны.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.

Порошенко Петр (19615) Боинг-777 Malaysia Airlines (1374)


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Топ комментарии
+19
Рашотролли! Не спать, арбайтен по клавишен пацен стук-стук!
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17.07.2021 10:07
+18
копытами
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17.07.2021 10:08
+10
...можна рогами
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17.07.2021 10:14
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Рашотролли! Не спать, арбайтен по клавишен пацен стук-стук!
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17.07.2021 10:07 Ответить
копытами
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17.07.2021 10:08 Ответить
...можна рогами
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17.07.2021 10:14 Ответить
(накатив боярки и занюхав рукавом): "Барыга-алкоголик убил своего брата свинарчука в подвале лыпецкой фабрики!"
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17.07.2021 10:11 Ответить
Каддафіча покарали за теракт з Боїнгом над Локербі через 23 роки.
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17.07.2021 10:13 Ответить
Засраху накажут значительно раньше
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17.07.2021 10:47 Ответить
З кожним днем світ наближається до очікуваного вироку за цей злочин, - Порошенко про трагедію МН17 - Цензор.НЕТ 5621
Путинская Россия - страна Кремлевских ушлепков...
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17.07.2021 10:15 Ответить
"Ця нація загарбницька: вона в своєму приниженому становищі леліє надію поширити панування на інших, ця рабиня навколішках мріє про панування над світом. Росія бачить у Європі здобич, яка раніше чи пізніше буде віддана їй. Росія є воюючим суспільством, її сила не полягає в ідеях, її сила у війні. Тобто в хитрощах та жорстокості".

Маркіз Астольф де Кюстін "Росія в 1839 році". *****
Книгу маркіза Кюстіна росіяни називали рекордсменом світової русофобії
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17.07.2021 10:20 Ответить
Яка красива пара! Виглядає танець дуже природно!
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17.07.2021 10:20 Ответить
З кожним днем світ наближається до очікуваного вироку за цей злочин, - Порошенко про трагедію МН17 - Цензор.НЕТ 3048
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17.07.2021 10:39 Ответить
https://ru.krymr.com/a/sotsseti-krym-tseny-produkty-morkov-magaziny/31363379.html «Бананы в борщ крошите» - из крымских сетей
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17.07.2021 10:21 Ответить
Те що з першої хвилини всі знали хто скоїв цей злочин, то це факт.
А от із розслідуванням вийшов якийсь "цирк".
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17.07.2021 10:27 Ответить
А как у скабеевой кокошник от вранья загибался(лаптеэксперды,рубин,эксперемент), и на тебе.
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17.07.2021 10:28 Ответить
С каждым днем приближается завершение строительства СП2 , а все остальное треп и очередные обеспокоенности . ***** скупил всю элиту ЕС и знает , что не будет ему не хрена, не за боинг , не за применение боевых отравляющих веществ на территории ЕС , не за десятки тысяч убитых в Украине.
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17.07.2021 10:28 Ответить
Ответите,******, по полной за подлую развязанную войну против Украины,будете удушены а-ля сссссссср
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17.07.2021 10:49 Ответить
Ну чому ж ? Якщо суд у Гаазі винесе обвинувачувальний вирок, то мало не здасться. Правда ще буде апеляція. Але потім процес піде.
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17.07.2021 11:11 Ответить
Рано чи пізно все стане на свої місця.... І всі реальні злочинці отримають сповна за свої злочини.
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17.07.2021 11:11 Ответить
Угу ... Чи просто помруть своєю смертю. Інфаркт, інсульт ...
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17.07.2021 11:12 Ответить
Помруть чи вже більшість з них померли - виконавці. А судити потрібно, в першу чергу- організаторів.
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17.07.2021 11:23 Ответить
+5
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17.07.2021 11:29 Ответить
Лайкну😂🌷
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17.07.2021 11:45 Ответить
невже ***** посодют?
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17.07.2021 10:50 Ответить
...в трубу
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17.07.2021 11:29 Ответить
в трубу без ресиверу
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17.07.2021 11:46 Ответить
З кожним днем світ наближається до очікуваного вироку за цей злочин, - Порошенко про трагедію МН17 - Цензор.НЕТ 874
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17.07.2021 10:54 Ответить
Скорее тогда уж с каждым ГОДОМ, хорошо хоть не с ДЕСЯТИЛЕТИЕМ.
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17.07.2021 11:21 Ответить
Замість заборонити польоти над Україною одразу після багаточислених збитих українських літаків і гелікоптерів свиня краще поплаче "в гадавщінку гібєлі самальота" дуетом з ху-лом.
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17.07.2021 11:34 Ответить
трансміжнародні польоти над Афганом на 10'000м в 1980-88-му не забороняли
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17.07.2021 11:44 Ответить
над паРашой вже давно ніхто не літає
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17.07.2021 11:50 Ответить
не, брешу, таки літають, підари
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17.07.2021 11:57 Ответить
Афганістан, що зразок для прийдешніх поколінь чи "зємля абєтаваная"?
та і відповідних ЗРК там не було.
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17.07.2021 12:22 Ответить
і в окупованому Донбасі не повинно було бути.
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17.07.2021 12:55 Ответить
так и на Донбассе их не было - пока ***** не подослал
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17.07.2021 15:42 Ответить
Вот ты братуха Зеленского опустил!
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17.07.2021 11:52 Ответить
Там ще не було нікого неопущеного, самі ...

Але ви мене з кимось плутаєте, я братів у ваших краях не маю.
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17.07.2021 12:28 Ответить
Касапа,хорошо по украински излагаешь,только рога и копыта твои все-равно видно
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17.07.2021 12:28 Ответить
підари літають
бабло, ****...
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17.07.2021 11:58 Ответить
Сообщение росТВ о "победе". Я видел его в тот день самолично.
https://www.youtube.com/watch?v=wRnHeCebD8I
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17.07.2021 12:09 Ответить
Мир-то приближается, а президентская булава к Порохатому Барыге приближаться не хочет. А меж тем, спит и видит, жаждет, вожделеет и любострастно желает экс-дьячок* УПЦ Московского Патриархата, кум кума Путина** Порохатый Барыга возвернуться на сладостную каторгу государевой власти, чтобы не щадя Бриони своего согбенным бурлаком натужно влачить громадьё державных полномочий, самовластно разделять и перенаправлять финансовые потоки, барственно помыкать халдеями, надменно вершить судьбы лохмандеев.
_____________________________________________________________________________________
Дьячок* (не путать с диаконом и дьяком) - употребляемое разговорное название пономаря.
Кум кума Путина** - Порошенко кум Медведчука, который, в свою очередь, кум Путина.
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17.07.2021 12:23 Ответить
July 17th, 2021, 12:27 am
Наш Криголам
Я сегодня слушал ПП на марафоне, и понял, почему именно *****-Путин сказал свою знаменитую фразу "кто угодно, абы не Порошенко".
Не потому, что с ним не получилось договориться. Вернее, это не главная причина. И не потому, что Порох сегодня по сути - эталон украинского националиста...
Главная причина в том, что Порох умеет не только говорить про то, как надо бороться с Кацапией. Он четко знает, что и как нужно делать.
И не просто знает - он это умеет делать так, как ни одному украинскому политику и не снилось.
Именно за эти умения и способности, против него была развёрнута такая масштабная информационная война.
Потому что можно сутками рассказывать, что Украине нужно получить ПДЧ НАТО, но не уметь этого добиваться.
А можно рассказывать, разложив этот процесс на составляющие, и медленно, но уверенно идти по каждой ступеньке вперёд к цели.
Именно эта способность и навыки Пороха, сделали его главной мишенью, и именно эта способность заставляет бороться с ним малороссов и по сей день.
И вы заметили, как он отличается от всех бывших должностных лиц? Я имею ввиду не только президентов.
Он не ушёл в сторону после выборов.
Он остался на передовой. Хотя мог бы уйти, и просто ходить по эфирам, с умным видом рассказывать про свои достижения - благо, их у него достаточно.
Мог бы давать интервью, писать книги, и жить жизнью политического пенсионера.
А он - на передней линии гибридной войны.
Не прячется. Борется и не отступает.
Арсен Зекиров
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17.07.2021 12:27 Ответить
"Порох сегодня по сути - эталон украинского националиста..." ты о чёМ? Оно рвалось к власти и продолжает рваться. Оно за власть продаст всё и Украину тоже....
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17.07.2021 12:54 Ответить
Порох не продав і не продасть Украіну , а от таким ватанам , як ти , в нашій краіні нема місця !
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17.07.2021 13:57 Ответить
тіко за ліпецку хвабрику хіба що
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17.07.2021 16:19 Ответить
З кожним днем світ наближається до очікуваного вироку за цей злочин, - Порошенко про трагедію МН17 - Цензор.НЕТ 3359
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17.07.2021 12:54 Ответить
Ой, да ну хватит этих громких слов. И так видно, что настоящие виновники уйдут от ответственности. Им не в первый раз.
Ну знает мир, что это РФ сделала и что? Обвиняют пару солдат и офицеров? Смешно.
Весь мир также прекрасно знает, несмотря на вой лаптестана, что в войне в Украине участвует РФ, что война в Украине - это и есть РФ, и что? А от войны погибло куда больше людей, чем в сбитом боинге.
***** открыто кичится тем, как он отобрал Крым и что это была не спонтанная а долго и детально спланированная операция, и что?
И всем НАСРАТЬ. Закатывают глазки, озабочиваются, но трубу с газом из мордора достраивают. Офигеть справедливость восторжествовала.
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17.07.2021 13:55 Ответить
Порох должен стать Президентом и на следующий день объявить всеобщую Мобилизацию. Первым делом всех в строй, всех и закосивших и псевдоинвалидов и каждому дать ружьё. Что за армия без ружья. И освободить страну от оккупантов и с Востока и с Запада. Столицу перести в город казачества - город Запорожье. Сделать настоящую СІчь. И гнать жидів за кордон (евреев и ромов не трогать!!!)
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17.07.2021 14:21 Ответить
Порох не підведе
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18.07.2021 03:23 Ответить
 
 