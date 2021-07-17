США в рамках глобального механизма COVAX отправили в Украину 2 млн доз вакцины Moderna

США отправили в Украину 2 млн доз вакцины от коронавируса Moderna в рамках глобального механизма COVAX.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома 17 июля.

Также США намерены отправить 3,5 миллиона доз вакцины Moderna в Бангладеш в течение выходных.



Представитель сказал, что научные группы и юридические и регулирующие органы обеих стран работали, чтобы обеспечить быструю доставку партий вакцины.

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