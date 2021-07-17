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Новости Коронавирус и карантин
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США в рамках глобального механизма COVAX отправили в Украину 2 млн доз вакцины Moderna

США в рамках глобального механизма COVAX отправили в Украину 2 млн доз вакцины Moderna

США отправили в Украину 2 млн доз вакцины от коронавируса Moderna в рамках глобального механизма COVAX.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома 17 июля.

Также США намерены отправить 3,5 миллиона доз вакцины Moderna в Бангладеш в течение выходных.

Представитель сказал, что научные группы и юридические и регулирующие органы обеих стран работали, чтобы обеспечить быструю доставку партий вакцины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На выходных в Украину впервые прибудет 2 млн доз вакцины Moderna, - Ляшко

вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) COVAX (36) Moderna (58)


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Топ комментарии
+6
благослови, боже, Америку!
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17.07.2021 10:18
+3
В Бангладеш кол-во населения как в рашке и живут они на территории размером в 2-3 украинских области. Так-что 3.5 ляма для них ниочем.
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17.07.2021 10:36
+3
Огромное спасибо братскому американскому народу!
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17.07.2021 11:09
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Це все через глибоку повагу до ПО.
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17.07.2021 10:17 Ответить
благослови, боже, Америку!
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17.07.2021 10:18 Ответить
Посмотрим, до кого дойдёт эта Модерна.
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17.07.2021 10:20 Ответить
До вас дойдёт только скотомицин спутник-вектор. Принудительно
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17.07.2021 10:22 Ответить
Ольгинских, судя по всему, уже обкололи, и их снова понесло.
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17.07.2021 11:35 Ответить
Да вас всё время носит. Это от бояры без закуси - на баланду вас куратор еще не записал.
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17.07.2021 11:37 Ответить
Приводите зеледента в чувство и бегом на аэродром встречать и об очередных зепобедах рассказывать. Нашему медперсоналу хорошо было бы инструкцию по транспортировке и хранению внимательно почитать.
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17.07.2021 10:25 Ответить
Говноедам РАБссии Байден отправил кучу блокады чЛенинграда...
сайты Минобороны РАБссии,ГРУ РАБссии,СВР РАБссии,а ФСБ РАБссии заблокированы...Крысы Мавзолейные Билл Гейтс придумал оригинальный способ вычислять Крыс Путлера...Он всегда требуют БАБЛО......хоть в Швейцарском банке Хоть в Ватикане или даже в Колумбии с Венесуэлой и Аргентиной... Стадо кокаиновых баранов...
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17.07.2021 10:25 Ответить
Бангладеш для них важнее Украины...
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17.07.2021 10:32 Ответить
В Бангладеш кол-во населения как в рашке и живут они на территории размером в 2-3 украинских области. Так-что 3.5 ляма для них ниочем.
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17.07.2021 10:36 Ответить
Во-первых, население Бангладеша составляет 163 млн. Это в 4 раза больше, чем в Украине. Так что Украина, получается, как раз "дороже". А во-вторых, почему им Украина должна быть дороже? В Бангладеше какие-то не такие люди живут?
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17.07.2021 12:07 Ответить
Вчера на РАБссии сдохло много долбодятлов от штамма Дельта...,Путлер созвал СовБез Мавзолейного быдла...,дума что Машка Аблигапцыя и Ольга ********* спасут РАБссию от всяких там Корон с виРУСом
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17.07.2021 10:35 Ответить
Зелепупики спасут Украину..четырежды Уклонист Зеля почти Дохтар Айболит в этом деле ну типа Чемпион Мира...
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17.07.2021 10:39 Ответить
Пойду в Ютьюб...кажуть что там Эрдоган придумал как научить РАБссию и Шариковское быдло любить Чингизхана и Хана Батыя... ,гарного дня Панове...
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17.07.2021 10:45 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=UELf0p-DB0o
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17.07.2021 11:56 Ответить
Огромное спасибо братскому американскому народу!
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17.07.2021 11:09 Ответить
Вот на хрена США это делает? у идиота арахмии - главный торговый партнер - китай......
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17.07.2021 11:13 Ответить
Тепер би ще вмовити аборигенів не боятися уколів ))) Бо рівень інтелекту ще той. Після виборів Зе в пріпі*дєнти вже нічому не здивуюся.
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17.07.2021 11:31 Ответить
Мільйон потенційних інвалідів та 200-их. Ну дурнів не жаль.
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17.07.2021 11:34 Ответить
https://gordonua.com/news/worldnews/rossija-i-kitaj-rasprostranjajut-dezinformatsiju-o-vaktsinah-ot-covid-19-kotorye-proizvodjat-na-zapade-belyj-dom-1563251.html Россия и Китай распространяют дезинформацию о вакцинах, которые производят страны Запада.
https://gordonua.com/news/worldnews/rossija-i-kitaj-rasprostranjajut-dezinformatsiju-o-vaktsinah-ot-covid-19-kotorye-proizvodjat-na-zapade-belyj-dom-1563251.html Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на пресс-конференции 16 июля, стенограмму брифинга опубликовал Белый дом. "Центр глобального взаимодействия Госдепартамента обнаружил, что Россия и Китай продвигают свои собственные вакцины с помощью сообщений, которые подрывают программы разработки вакцин западного происхождения. Эти страны, в частности, врут о том, что западные вакцины неэффективны и бесполезны, а также преувеличивают их побочные эффекты", - указала Псаки. По мнению пресс-секретаря Белого дома, люди в соцсетях не проверяют подобную информацию и не знают ее источник. "Такая информация увеличивает риск потенциальных побочных эффектов, связанных с западными вакцинами. Они вводят общественность в заблуждение, утверждая, что мРНК-вакцины не проверены и опасны, хотя многие из них одобрены FDA", - заключила она. Больше читайте тут:
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17.07.2021 23:31 Ответить
У тебе Псакі (прес-секретар фальшивого президента та старого педофіла) - авторитет? Копійка тобі ціна.
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18.07.2021 00:15 Ответить
Так, для мене вона авторитет більший, ніж ти.
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18.07.2021 00:54 Ответить
Так, копійка тобі ціна.
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18.07.2021 01:16 Ответить
Мені на твої фантазії начхати.
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18.07.2021 01:18 Ответить
Це дуже важлива інформація (ні).
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18.07.2021 01:22 Ответить
 
 