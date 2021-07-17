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США в рамках глобального механизма COVAX отправили в Украину 2 млн доз вакцины Moderna
США отправили в Украину 2 млн доз вакцины от коронавируса Moderna в рамках глобального механизма COVAX.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома 17 июля.
Также США намерены отправить 3,5 миллиона доз вакцины Moderna в Бангладеш в течение выходных.
Представитель сказал, что научные группы и юридические и регулирующие органы обеих стран работали, чтобы обеспечить быструю доставку партий вакцины.
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https://gordonua.com/news/worldnews/rossija-i-kitaj-rasprostranjajut-dezinformatsiju-o-vaktsinah-ot-covid-19-kotorye-proizvodjat-na-zapade-belyj-dom-1563251.html Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на пресс-конференции 16 июля, стенограмму брифинга опубликовал Белый дом. "Центр глобального взаимодействия Госдепартамента обнаружил, что Россия и Китай продвигают свои собственные вакцины с помощью сообщений, которые подрывают программы разработки вакцин западного происхождения. Эти страны, в частности, врут о том, что западные вакцины неэффективны и бесполезны, а также преувеличивают их побочные эффекты", - указала Псаки. По мнению пресс-секретаря Белого дома, люди в соцсетях не проверяют подобную информацию и не знают ее источник. "Такая информация увеличивает риск потенциальных побочных эффектов, связанных с западными вакцинами. Они вводят общественность в заблуждение, утверждая, что мРНК-вакцины не проверены и опасны, хотя многие из них одобрены FDA", - заключила она. Больше читайте тут: