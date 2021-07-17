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Новости Российские террористы сбили Боинг
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Главы МИД стран Объединенной следственной группы по расследованию катастрофы МН17 выступили с совместным заявлением в годовщину трагедии

Главы МИД стран Объединенной следственной группы по расследованию катастрофы МН17 выступили с совместным заявлением в годовщину трагедии

Министры иностранных дел Объединенной следственной группы (ведущей расследования в деле малайзийского Боинга МН17) выступили с совместным заявлением в 7-ю годовщину трагедии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе МИД.

"Мы, министры иностранных дел Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, государства которых составляют Объединенную следственную группу, сегодня отмечаем седьмую годовщину трагедии самолета Малайзийских авиалиний MH17, которая привела к трагической гибели 298 пассажиров и членов экипажа. Наши мысли остаются с теми, кто погиб на борту, с их семьями и близкими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Прилагаем все усилия для установления истины", - Зеленский в годовщину трагедии МН17

Поскольку ничто не может вернуть тех, кто потерял свою жизнь, или уменьшить страдания и горе, которое испытывают члены семей погибших, для нас крайне важно оставаться непоколебимыми перед обязательствами по установлению истины, правосудия и привлечения виновных к ответственности. Мы отдаем должное сотрудничеству соответствующих следственных органов и подтверждаем нашу полную поддержку их усилий по установлению истины о том, что произошло. Мы также полностью уверены в независимости, открытости и объективности уголовного расследования в отношении подозреваемых в трагедии самолета MH17", - сказано в заявлении.

Главы МИД Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины еще раз выразили свои глубокие соболезнования семьям погибших и их близким из-за трагедии со сбитием самолета MH17.

Также читайте: С каждым днем мир приближается к ожидаемому приговору за это преступление, - Порошенко о трагедии МН17

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

Нидерланды подали иск в ЕСПЧ против России, в котором российскую сторону называют ответственной за нарушение трех статей Европейской конвенции по правам человека.

Позже стало известно, что суд объединил с иском Нидерландов дело Украины против Москвы из-за принудительного вывоза учащихся и студентов с оккупированной территории Донецкой и Луганской областей в Россию в начале войны.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.

следствие (234) Боинг-777 Malaysia Airlines (1374)


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Топ комментарии
+20
Русские зенитчики 53й Курской бригады ПВО убили 298 человек, а ЕС 7 лет выражает озабоченность. На 10ю годовщину, похоже, наберутся смелости и созреют до глубокой озабоченности
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17.07.2021 11:47
+18
Главы МИД стран Объединенной следственной группы по расследованию катастрофы МН17 выступили с совместным заявлением в 7-ю годовщину трагедии - Цензор.НЕТ 6294
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17.07.2021 11:19
+18
Глави МЗС країн Об'єднаної слідчої групи із розслідування катастрофи МН17 виступили зі спільною заявою у 7-му річницю трагедії - Цензор.НЕТ 4333
Глави МЗС країн Об'єднаної слідчої групи із розслідування катастрофи МН17 виступили зі спільною заявою у 7-му річницю трагедії - Цензор.НЕТ 3287
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17.07.2021 11:34
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І жодного слова та згадування про тих, хто це зробив ...
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17.07.2021 11:05 Ответить
Главы МИД стран Объединенной следственной группы по расследованию катастрофы МН17 выступили с совместным заявлением в 7-ю годовщину трагедии - Цензор.НЕТ 6294
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17.07.2021 11:19 Ответить
Глави МЗС країн Об'єднаної слідчої групи із розслідування катастрофи МН17 виступили зі спільною заявою у 7-му річницю трагедії - Цензор.НЕТ 4333
Глави МЗС країн Об'єднаної слідчої групи із розслідування катастрофи МН17 виступили зі спільною заявою у 7-му річницю трагедії - Цензор.НЕТ 3287
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17.07.2021 11:34 Ответить
мурло рюзьгемiра
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17.07.2021 21:02 Ответить
«Отмечаем седьмую годовщину»…🤔
Непокабелимые сожаления , озабоченность и глубокие соболезнования .

Мощное заявление…
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17.07.2021 11:14 Ответить
А дописи в коментарях на рускомірском язіке не "озабочєнность"? "Мощная озабочєнность"!
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18.07.2021 05:35 Ответить
У Європейському союзі вкотре закликали Росію визнати відповідальність за збиття пасажирського авіалайнера рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines російськими гібридними силами над окупованою частиною Донбасу 2014 року Джерело: https://censor.net/ua/n3277669
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17.07.2021 11:35 Ответить
Только истина одна - лапти сбили этот самолет.
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17.07.2021 11:47 Ответить
Кто сбил?Твое мнение?
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17.07.2021 11:52 Ответить
Если ты коцап,а ты коцапский проксеныш-не отвечай больше,брезгую😂🌷
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17.07.2021 11:55 Ответить
Пшел нах, кацапська мавпа!
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17.07.2021 12:53 Ответить
Go away Russian pig! No vodka here.
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17.07.2021 12:56 Ответить
Russian! Your mother is a dirty drunk swine!
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17.07.2021 12:57 Ответить
«…знаєт только Бог»- давно стверджую, що кацапи це роблені поя п'яні поколіннями клінічні ідіоти!
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17.07.2021 12:53 Ответить
Вы присутствуете на заседаниях суда?
Нет.
Так зачем несете пургу про невозможность доказательств.
Во-первых, суд еще идет.
Во-вторых есть конкретные свидетели, подтверждающие пуск ракеты с территории, оккупированной боевиками "ЛДНР".
В-третьих, есть масса записей переговоров в связи с катастрофой, из которых следуют совершенно конкретные выводы.
Суд идет, он еще не закончен.
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17.07.2021 11:49 Ответить
Все как всегда -их там нет,какие ваши доказательства.Ты из Англии?😂🌷
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17.07.2021 11:54 Ответить
Все хватит.Брезгую,как в блевотину вступить,пшло на срусайты😂🌷
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17.07.2021 11:59 Ответить
Вообще пох шо ты там думаешь.Ты из Англии?😂🌷
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17.07.2021 12:06 Ответить
Как всегда глазки в пол😂🌷
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17.07.2021 12:14 Ответить
А чего ты ожидал, лишнехромосомный, что суд за пол года все расследует и порешает, в условиях когда страна-виновник катастрофы тупо, нагло и цинично идет в отказ, как попугай повторяя мантру "этанемы", "настамнет", "русафобия", отказывается сотрудничать, покрывает, прячет и отказывается выдавать всех исполнителей и причастных, всячески мешает и пытается запутать следствие, следователи даже тщательно исследовать территорию над местом катастрофы не могли, потому что ее контролирует русня с их ручными опущенцами, распространяет десятки противоречащих друг-другу "версий" и тд.?
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17.07.2021 12:29 Ответить
Сполучені Штати Америки закликали Росію визнати відповідальність за свою роль у збитті літака рейсу MH17 у небі над Донбасом 17 липня 2014 року і повною мірою співпрацювати зі слідством. Джерело: https://censor.net/ua/v3277713
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17.07.2021 13:03 Ответить
А главы МИД, не украинские СМИ, почему-то заявляют что расследование объективное, вы в курсе кого там обвиняют?
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17.07.2021 12:27 Ответить
Русские зенитчики 53й Курской бригады ПВО убили 298 человек, а ЕС 7 лет выражает озабоченность. На 10ю годовщину, похоже, наберутся смелости и созреют до глубокой озабоченности
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17.07.2021 11:47 Ответить
нет что бы какой-нибудь расеянский рейс завалить )))
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17.07.2021 11:55 Ответить
Желательно борт №1 Кацпии вместе с его содержимым.
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17.07.2021 16:27 Ответить
Имена четырех подозреваемых? Вы это серьезно, выходит приказа никто из вышестящего командования не отдавал, а эти 4 по пьяни решили бабахнуть с БУКа?
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17.07.2021 11:47 Ответить
Русские свиньи по ошибке вальнули не тот борт, надо провести анализ состава пассажиров борта аэрофлота, его изменение , по любому можно найти следы, кто отказался лететь итд
Если бы русские братья сбили свой борт, то тогда была бы прямая войсковая операция ...
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17.07.2021 11:53 Ответить
всем хорошо известно кто сбил самолет с людьми, но сильно бздят наказать подонков. говноевропа со своей говнотоллерантностью заигрывала с гитлером, получила катастрофу, теперь с путлером играет...
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17.07.2021 12:01 Ответить
А что там голландские судьи?Опять пошли в отпуск на полгода?Надеятся что рашка таки выплатит бабло родственникам погибших?Идиоты.
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17.07.2021 12:08 Ответить
Сообщение росТВ о "победе". Я видел его в тот день самолично.
https://www.youtube.com/watch?v=wRnHeCebD8I
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17.07.2021 12:09 Ответить
А довго вони ще збираються тягнути гуму з "азабочєнностью"? Може вже пора спитати з ***** по повній?
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17.07.2021 12:11 Ответить
Ну, ви ж самі можете подивитись засідання судів онлайн і побачити, що процес все ще йде
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18.07.2021 07:53 Ответить
Сообщение росТВ о "победе". Я видел его в тот день самолично.
https://www.youtube.com/watch?v=wRnHeCebD8I
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17.07.2021 12:11 Ответить
В чому головний фактор даної трагедії, це і буде істинна.

Все інше від лукавого.
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17.07.2021 12:12 Ответить
За семь лет вторая мировая война началась,закончилась и трибунал вынес приговор нацистам,а тут боятся произнести в слух фамилии исполнителей, не то что бы наказать комуняцко-гэбиских крыс отдававших приказы сбивать и убивать.
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17.07.2021 12:50 Ответить
***
Мы живём над пропастью во лжи,
В страшной правде не хотят признаться
Те, кто отвечает: "Докажи!!!"
На вопросы по МН-17.
С рашей - хоть Европа не дружи!
Нам то что, ведь деды их бивали!
И про лайнер, ****, докажи!
Мы в гробу ваш трибунал видали!
Докажи, ссылаясь на фейсбук,
Что в Донбассе видели чеченцев!
Докажи, что установки "Бук"
Были у луганских ополченцев!
Докажи, что в поле спелой ржи
Делал селфи на крыле убийца,
Докажи про лайнер! До-ка-жи!
Кто с пути помог пилоту сбиться?
Докажи! - кричит моя страна.
Докажи, что укры - не уроды!
Докажи, что там идёт война,
А не помощь братскому народу!
"Докажи!" - несётся по стране
От Владивостока до Кавказа.
Докажи, что привезли жене
Тело в камуфляже от спецназа!
Пусть Европу, оторопь берёт,
Знают власти и любая бабка:
Вор не воровал, и вор не врёт!
Но горит, горит на воре шапка !!!!
От горящей в шапке ваты вонь
Улетает грязным дымом в небо,
И опять командует: "Огонь!"
Тот, кто там где был ни разу не был.
Год прошёл, и много лет пройдёт,
Отгремят и заржавеют пушки,
И однажды девочка найдёт
В поле обгоревшую игрушку.
Правда не осилит силы лжи,
Если против правды есть закалка.
Тем, кто знает слово "Докажи!"
Не докажешь ничего. А жалко.
Снова будет гнать своих коней
Солнце, управляя колесницей,
А июль всегда семнадцать дней
Для ушедших в небо будет длиться…

Андрій Орлов (Orlusha) 07/17/2015
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17.07.2021 13:06 Ответить
Шел 2039 год..
Главы МИД стран Объединенной следственной группы по расследованию катастрофы МН17 выступили с совместным заявлением в 25-ю годовщину трагедии
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17.07.2021 15:57 Ответить
"Министры иностранных дел Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, государства которых составляют Объединенную следственную группу ведут себя как ссыкливые распутные молодые недоросли. Все никак "не могут" вникнуть, понять, доказать и разобраться с материалами дела, и по прежнему выражают одну лишь озабоченность и все скорбят и скорбят не называя и не наказывая виновника трагедии - это ******** террористическое недогосударство именуемое рассией. "Министры иностранных дел Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины - циничные алчные, ссыкливые шлюхи
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17.07.2021 16:46 Ответить
Життя - дуже дивна і парадоксальна штука. Тоді, в 14-у, цим 298 - и дуже не поталанило, а Україні навпаки страшенно поталанило. Бо якби рашистська мразота завалила тоді, як і хотіла, кацапський борт, це був би неубієнний casus belli.
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17.07.2021 20:03 Ответить
Глави МЗС країн Об'єднаної слідчої групи із розслідування катастрофи МН17 виступили зі спільною заявою у 7-му річницю трагедії - Цензор.НЕТ 8859
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18.07.2021 01:00 Ответить
Тянут "кота за хвост" и ждут пока кремлёвский ЯЛДАШ "коньки" откинет...
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18.07.2021 01:50 Ответить
Сейчас любо упоминание о MH 17 - это напоминание Западу о его аморальной, трусливой, *************** сущности, которая приведет к его порабощению и гибели.
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18.07.2021 02:23 Ответить
Якось не можу зрозуміти дописувачів , які звинувачують путіна-***.а , його росію з усіма їхніми орками , а пишуть коментарі на їхньому козлячому . А , це Євросоюз винен ! Не хвилюйтеся , ватнічки , вони бюрократи , але в кінці-кінців все досконало розберуть і вся ця зграя разом з ху..ом буде на нарах , аба в пеклі . Згадайте хусейнів , бен ладенів та інших вурдулаків . А от чому дехто вперто не бажає переключати клавіатуру з мухосранского - не зрозуміло !
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18.07.2021 05:46 Ответить
 
 