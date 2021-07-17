Главы МИД стран Объединенной следственной группы по расследованию катастрофы МН17 выступили с совместным заявлением в годовщину трагедии
Министры иностранных дел Объединенной следственной группы (ведущей расследования в деле малайзийского Боинга МН17) выступили с совместным заявлением в 7-ю годовщину трагедии.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе МИД.
"Мы, министры иностранных дел Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, государства которых составляют Объединенную следственную группу, сегодня отмечаем седьмую годовщину трагедии самолета Малайзийских авиалиний MH17, которая привела к трагической гибели 298 пассажиров и членов экипажа. Наши мысли остаются с теми, кто погиб на борту, с их семьями и близкими.
Поскольку ничто не может вернуть тех, кто потерял свою жизнь, или уменьшить страдания и горе, которое испытывают члены семей погибших, для нас крайне важно оставаться непоколебимыми перед обязательствами по установлению истины, правосудия и привлечения виновных к ответственности. Мы отдаем должное сотрудничеству соответствующих следственных органов и подтверждаем нашу полную поддержку их усилий по установлению истины о том, что произошло. Мы также полностью уверены в независимости, открытости и объективности уголовного расследования в отношении подозреваемых в трагедии самолета MH17", - сказано в заявлении.
Главы МИД Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины еще раз выразили свои глубокие соболезнования семьям погибших и их близким из-за трагедии со сбитием самолета MH17.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.
Нидерланды подали иск в ЕСПЧ против России, в котором российскую сторону называют ответственной за нарушение трех статей Европейской конвенции по правам человека.
Позже стало известно, что суд объединил с иском Нидерландов дело Украины против Москвы из-за принудительного вывоза учащихся и студентов с оккупированной территории Донецкой и Луганской областей в Россию в начале войны.
7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.
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Непокабелимые сожаления , озабоченность и глубокие соболезнования .
Мощное заявление…
Нет.
Так зачем несете пургу про невозможность доказательств.
Во-первых, суд еще идет.
Во-вторых есть конкретные свидетели, подтверждающие пуск ракеты с территории, оккупированной боевиками "ЛДНР".
В-третьих, есть масса записей переговоров в связи с катастрофой, из которых следуют совершенно конкретные выводы.
Суд идет, он еще не закончен.
Если бы русские братья сбили свой борт, то тогда была бы прямая войсковая операция ...
https://www.youtube.com/watch?v=wRnHeCebD8I
https://www.youtube.com/watch?v=wRnHeCebD8I
Все інше від лукавого.
Мы живём над пропастью во лжи,
В страшной правде не хотят признаться
Те, кто отвечает: "Докажи!!!"
На вопросы по МН-17.
С рашей - хоть Европа не дружи!
Нам то что, ведь деды их бивали!
И про лайнер, ****, докажи!
Мы в гробу ваш трибунал видали!
Докажи, ссылаясь на фейсбук,
Что в Донбассе видели чеченцев!
Докажи, что установки "Бук"
Были у луганских ополченцев!
Докажи, что в поле спелой ржи
Делал селфи на крыле убийца,
Докажи про лайнер! До-ка-жи!
Кто с пути помог пилоту сбиться?
Докажи! - кричит моя страна.
Докажи, что укры - не уроды!
Докажи, что там идёт война,
А не помощь братскому народу!
"Докажи!" - несётся по стране
От Владивостока до Кавказа.
Докажи, что привезли жене
Тело в камуфляже от спецназа!
Пусть Европу, оторопь берёт,
Знают власти и любая бабка:
Вор не воровал, и вор не врёт!
Но горит, горит на воре шапка !!!!
От горящей в шапке ваты вонь
Улетает грязным дымом в небо,
И опять командует: "Огонь!"
Тот, кто там где был ни разу не был.
Год прошёл, и много лет пройдёт,
Отгремят и заржавеют пушки,
И однажды девочка найдёт
В поле обгоревшую игрушку.
Правда не осилит силы лжи,
Если против правды есть закалка.
Тем, кто знает слово "Докажи!"
Не докажешь ничего. А жалко.
Снова будет гнать своих коней
Солнце, управляя колесницей,
А июль всегда семнадцать дней
Для ушедших в небо будет длиться…
Андрій Орлов (Orlusha) 07/17/2015
Главы МИД стран Объединенной следственной группы по расследованию катастрофы МН17 выступили с совместным заявлением в 25-ю годовщину трагедии