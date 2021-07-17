Главы МИД стран Объединенной следственной группы по расследованию катастрофы МН17 выступили с совместным заявлением в годовщину трагедии

Министры иностранных дел Объединенной следственной группы (ведущей расследования в деле малайзийского Боинга МН17) выступили с совместным заявлением в 7-ю годовщину трагедии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе МИД.

"Мы, министры иностранных дел Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, государства которых составляют Объединенную следственную группу, сегодня отмечаем седьмую годовщину трагедии самолета Малайзийских авиалиний MH17, которая привела к трагической гибели 298 пассажиров и членов экипажа. Наши мысли остаются с теми, кто погиб на борту, с их семьями и близкими.

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Поскольку ничто не может вернуть тех, кто потерял свою жизнь, или уменьшить страдания и горе, которое испытывают члены семей погибших, для нас крайне важно оставаться непоколебимыми перед обязательствами по установлению истины, правосудия и привлечения виновных к ответственности. Мы отдаем должное сотрудничеству соответствующих следственных органов и подтверждаем нашу полную поддержку их усилий по установлению истины о том, что произошло. Мы также полностью уверены в независимости, открытости и объективности уголовного расследования в отношении подозреваемых в трагедии самолета MH17", - сказано в заявлении.

Главы МИД Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины еще раз выразили свои глубокие соболезнования семьям погибших и их близким из-за трагедии со сбитием самолета MH17.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

Нидерланды подали иск в ЕСПЧ против России, в котором российскую сторону называют ответственной за нарушение трех статей Европейской конвенции по правам человека.

Позже стало известно, что суд объединил с иском Нидерландов дело Украины против Москвы из-за принудительного вывоза учащихся и студентов с оккупированной территории Донецкой и Луганской областей в Россию в начале войны.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.