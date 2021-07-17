В Марганце улицу Московскую переименовали в честь погибшего в 2015 году киборга Андрея Стародуба
Защитник Донецкого аэропорта Андрей Стародуб погиб вблизи Авдеевки 22 января 2015 года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном интернет-портале Марганецкого горсовета.
"В истории Марганца есть имена, которые навсегда останутся в наших сердцах и никогда не сотрутся из памяти. Одно из них - Андрей Стародуб. 22 января 2015 наш марганчанин, участник антитеррористической операции, киборг, защитник Донецкого аэропорта Андрей Стародуб погиб вблизи Авдеевки", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на очередной 24 сессии Марганецкого городского совета 13 июля было принято решение "О переименовании улицы города". Сменить название улицы попросили сами жители в соответствующем письме.
"Сколько бы лет ни прошло, мы помним и благодарим!", - говорится в сообщении.
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А у Києві жодної з двох Московських - ні.
Особливо муляє очі та Московська, що на Печерську (виходить до М Арсенальна).