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В Марганце улицу Московскую переименовали в честь погибшего в 2015 году киборга Андрея Стародуба

Защитник Донецкого аэропорта Андрей Стародуб погиб вблизи Авдеевки 22 января 2015 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном интернет-портале Марганецкого горсовета.

"В истории Марганца есть имена, которые навсегда останутся в наших сердцах и никогда не сотрутся из памяти. Одно из них - Андрей Стародуб. 22 января 2015 наш марганчанин, участник антитеррористической операции, киборг, защитник Донецкого аэропорта Андрей Стародуб погиб вблизи Авдеевки", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на очередной 24 сессии Марганецкого городского совета 13 июля было принято решение "О переименовании улицы города". Сменить название улицы попросили сами жители в соответствующем письме.

"Сколько бы лет ни прошло, мы помним и благодарим!", - говорится в сообщении.

В Марганце улицу Московскую переименовали в честь погибшего в 2015 году киборга Андрея Стародуба 01

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Автор: 

Марганец (89) переименования (740) Ян Осока (1501)


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Топ комментарии
+15
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....

У Марганці вулицю Московську перейменували на честь загиблого у 2015 році кіборга Андрія Стародуба - Цензор.НЕТ 9879
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17.07.2021 12:11
+10
Дуже мудре рішення!
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17.07.2021 11:42
+7
В Марганце улицу Московскую переименовали в честь погибшего в 2015 году киборга Андрея Стародуба - Цензор.НЕТ 107
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17.07.2021 11:42
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С учетом СЕМИ лет войны, агрессии и оккупации пожалуй "затянули" с подобным решением.. Ну в прочем это у нас так принято.
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17.07.2021 11:40 Ответить
А я взагалі здивована що перейменували. Уявляю яка б " війна " почалася в моєму Харкові якби зібрались перейменувати Московський проспект.
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17.07.2021 12:35 Ответить
В Марганце улицу Московскую переименовали в честь погибшего в 2015 году киборга Андрея Стародуба - Цензор.НЕТ 107
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17.07.2021 11:42 Ответить
Да уж... Не быдлохарьков, где нет головы, а фавориты - самозванец терехов и допа...
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17.07.2021 11:42 Ответить
Дуже мудре рішення!
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17.07.2021 11:42 Ответить
Такие молодые (((
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17.07.2021 11:58 Ответить
Простите нас, диванных героев
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17.07.2021 11:59 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....

У Марганці вулицю Московську перейменували на честь загиблого у 2015 році кіборга Андрія Стародуба - Цензор.НЕТ 9879
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17.07.2021 12:11 Ответить
Коли перейменують ковбасу московську, сир московський?
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17.07.2021 13:05 Ответить
Сир масковський? Тормоз колбасу не в маскве делают. Ну а сыр масковський это супер, жги дальше
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17.07.2021 22:19 Ответить
Сир російський принципово не беру, а от ковбасу виробництва Зоря регулярно - її ж з москалів роблять?
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18.07.2021 07:31 Ответить
У Марганці вулицю Московську перейменували... ©
А у Києві жодної з двох Московських - ні.
Особливо муляє очі та Московська, що на Печерську (виходить до М Арсенальна).
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17.07.2021 16:34 Ответить
Добре хоч, що кілька років тому спромоглися перейменувати проспект Московський на Степана Бандери та міст Московський на Північний.
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17.07.2021 16:37 Ответить
 
 