Красный Крест доставил на оккупированные территори Донбасса более 36 тонн гуманитарной помощи, - Госпогранслужба
Международный Комитет Красного Креста доставил на оккупированные РФ территории Донбасса более 36 тонн гуманитарной помощи.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.
"Через КПВВ "Новотроицкое" и КПВВ "Счастье" проехали 5 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Для нужд жителей временно оккупированной территории Украины доставлены сантехнические материалы, мебель, одежда и продуктовые наборы. Общий вес гуманитарной помощи составил более 36 тонн", - сказано в сообщении.
В Госпогранслужбе также отметили, что за минувшую неделю линию разграничения в зоне проведения ООС пересекли 1 179 человек в КПВВ "Новотроицкое" и 13 065 человек в КПВВ "Станица Луганская".
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