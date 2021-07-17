РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12721 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины
744 11

Красный Крест доставил на оккупированные территори Донбасса более 36 тонн гуманитарной помощи, - Госпогранслужба

Красный Крест доставил на оккупированные территори Донбасса более 36 тонн гуманитарной помощи, - Госпогранслужба

Международный Комитет Красного Креста доставил на оккупированные РФ территории Донбасса более 36 тонн гуманитарной помощи.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" и КПВВ "Счастье" проехали 5 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Для нужд жителей временно оккупированной территории Украины доставлены сантехнические материалы, мебель, одежда и продуктовые наборы. Общий вес гуманитарной помощи составил более 36 тонн", - сказано в сообщении.

Также читайте: За неделю в ОРДЛО направили 14 грузовиков "гуманитарки"

В Госпогранслужбе также отметили, что за минувшую неделю линию разграничения в зоне проведения ООС пересекли 1 179 человек в КПВВ "Новотроицкое" и 13 065 человек в КПВВ "Станица Луганская".

Госпогранслужба (6558) Красный Крест (442) Донбасс (26956) гуманитарная помощь (1267)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+14
Червоний Хрест посібник сепарні.
показать весь комментарий
17.07.2021 12:59
+7
36 тонн расийких паспортов привезли лугандонам
показать весь комментарий
17.07.2021 13:04
+4
Завтра вже на базарах Лугандона можно буде це все купити
показать весь комментарий
17.07.2021 14:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Червоний Хрест посібник сепарні.
показать весь комментарий
17.07.2021 12:59 Ответить
а ще ПФ Украіни..який дозволив ощадбанкінг з пенсійними картками..і предводітєлі сепарської влади мають кожного місяця до 300 000 000 грн тільки за обнал укрінськиїх пенсій! Оце годують так годують....
показать весь комментарий
17.07.2021 17:02 Ответить
36 тонн расийких паспортов привезли лугандонам
показать весь комментарий
17.07.2021 13:04 Ответить
Якийсь МММщік дєнюх нацарює на дамбасні.
показать весь комментарий
17.07.2021 13:27 Ответить
а не хотел ли красный крест доставить гуманитарку (если там действительно гуманитарка) доставить в Германию, Нидерланды и Бельгию...??? там хоть благодарны будут...
показать весь комментарий
17.07.2021 13:29 Ответить
36 тон кожного місяця ... Неслабо так.
показать весь комментарий
17.07.2021 13:43 Ответить
Завтра вже на базарах Лугандона можно буде це все купити
показать весь комментарий
17.07.2021 14:10 Ответить
А они небояться, что они наколотые, как апельсинки?
показать весь комментарий
17.07.2021 14:38 Ответить
Буде тепер чим кацапським прихвостням торгувати в лугандонії.
показать весь комментарий
17.07.2021 14:53 Ответить
Дустом ...
показать весь комментарий
17.07.2021 14:56 Ответить
Террористы благодарят Красный Крест и ОБСЕ за поддержку терроризма во всем мире.
показать весь комментарий
17.07.2021 15:53 Ответить
 
 