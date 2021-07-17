За сутки от COVID-19 в Киеве умерли два человека, выявлен 171 новый случай заболевания, - Кличко
В Киеве за минувшие сутки выявлен 171 больной коронавирусом. Умерли два человека.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"171 подтвержденный случай заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умерли два человека. В целом летальных случаев от коронавируса - 5 215. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 216 606", - сообщил Кличко.
Заболели 99 женщин в возрасте от 19 до 73 лет и 64 мужчины в возрасте от 19 до 65 лет. А также две девочки 15 и 17 лет и 6 мальчиков от 9 месяцев до 16 лет.
В больницы столицы госпитализированы 10 больных коронавирусом. А также 28 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Выздоровели за минувшие сутки 155 человек. В целом коронавирус преодолели 207 427 жителей столицы.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе 47, в Днепровском - 43 и в Соломенском районе - 25 случаев", - отметил Кличко.
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А второй вакцинировался и на радостях получил разрыв сердца.
Оба умерли от ковида.