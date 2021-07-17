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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки от COVID-19 в Киеве умерли два человека, выявлен 171 новый случай заболевания, - Кличко

За сутки от COVID-19 в Киеве умерли два человека, выявлен 171 новый случай заболевания, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявлен 171 больной коронавирусом. Умерли два человека.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"171 подтвержденный случай заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умерли два человека. В целом летальных случаев от коронавируса - 5 215. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 216 606", - сообщил Кличко.

Заболели 99 женщин в возрасте от 19 до 73 лет и 64 мужчины в возрасте от 19 до 65 лет. А также две девочки 15 и 17 лет и 6 мальчиков от 9 месяцев до 16 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 16 человек, зафиксирован 591 новый случай заражения, 676 человек выздоровели

В больницы столицы госпитализированы 10 больных коронавирусом. А также 28 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за минувшие сутки 155 человек. В целом коронавирус преодолели 207 427 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе 47, в Днепровском - 43 и в Соломенском районе - 25 случаев", - отметил Кличко.

Также читайте: Иммунитет к COVID-19 есть у 38-40% украинцев, из них у 33% он вследствие болезни, а не прививки

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А в это время в мордоре (видео по ссылке - там еще общей тряпкой всех по морде трут):
https://twitter.com/alexgalimov72/status/1414660794000756739

За добу від COVID-19 у Києві померли дві людини, виявлено 171 новий випадок захворювання, - Кличко - Цензор.НЕТ 7467
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17.07.2021 13:38 Ответить
Час закривати метро, так пєдалік? Нехай сотні тисяч людей сидять без роботи, але хай продовжують справно платити за комуналку
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17.07.2021 13:54 Ответить
Один бежал на вакцинацию, споткнулся и свернул голову.
А второй вакцинировался и на радостях получил разрыв сердца.
Оба умерли от ковида.
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18.07.2021 14:19 Ответить
 
 