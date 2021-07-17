В Запорожье открылся центр массовой вакцинации от COVID-19 - прививки делают препаратом Pfizer
В запорожском торгово-развлекательном комплексе ТРК "CITY MALL" открылся центр массовой вакцинации против коронавируса COVID-19. Все желающие могут сделать прививку вакциной Pfizer.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.
"Нашими бригадами организована вакцинация против коронавируса. Проводится вакциной Pfizer. Работать будем по выходным: субботам и воскресеньям с 10:00 до 18:00. Приблизительно ждем 350 человек", - сказала заместитель директора центра первичной медико-санитарной помощи Наталья Гришина.
В помещении торгового комплекса под центр вакцинации отвели площадь в 300 метров квадратных. Для проведения вакцинации там подготовили отделы для регистрации, медицинского осмотра, самого процесса вакцинации.
Медики заверили, что соблюдают все холодовые режимы. Повторную прививку будут делать через 21 день.
"Полностью все дезинфицируется. Приём врача проводится на месте и в случае, если нет регистрации в "Дие" или нет семейного врача, то на месте можно сразу оформить договор", - говорит директор ТРК "СІTY MALL" Вардуи Батракова.
По информации областного центра контроля и профилактики заболеваний Минздрава, за последние сутки в области сделана всего 2941 прививка. Первую дозу получили 1544 человек, вторую -1397.
Всего с начала прививочной кампании по состоянию на 08:00 17 июля в области привито 82 769 человек, в том числе имеют одну прививку 36 470 человек, закончили вакцинацию (получили 2 прививки) - 46 199 человек. Вакциной CoviShield сделано в целом 22 493 прививки, CoronaVac - 32 893, Comirnaty(Pfizer) - 44 023, AstraZeneca - 29 459.
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Якщо не так нехай покажуть серії та номери вакцин, які використовують для конкретної людини , як виявляюється вони всі вже були використані раніше.
\\\\\\\14.07.2021
До 20 июля 2021 г. США планируют отправку примерно 9 миллионов доз вакцин против COVID-19 в Гватемалу, Уругвай, Парагвай, Боливию, Афганистан, Марокко и Вьетнам в рамках бесплатной помощи этим странам. Еще 16 млн. доз будут распределены после 25 июля 2021 г.
Сегодня Польша зафиксировала 1-тысячное задержания украинцев предъявивших "фальшивые" свидетельства о вакцинации. Они вовсе не фальшивые, все они выданы семейными врачами. Но невозможность их проверить, вследствие отсутствия государственного реестра вакцинированных, автоматически делает их недействительными.\\\\\\\\\\\\
произведена вакцинация. На основании этого он и выписывает свидетельство\\\\\\\\\\\\\
Еще раз:
Но он видит факт вакцинации в базе
Так .... о б*же, а я за шо цитату привел? б.а.з.а.
и насчет кацапа, если есть Яхве( ), то "всего тебе хорошего, два дня"
https://suspilne.media/110433-diskusia-trivae-premer-prokomentuvav-mozlivist-zaprovadzenna-pasportu-vakcinacii/ "Європа цю дискусію почала, вона триває, єдиної думки, яким має бути міжнародний "паспорт вакцинованої людини" ще немає. Ми будемо пропонувати свій досвід. Ось цей реєстр провакцинованих осіб, який запрацював з 1 березня, може бути основою для реєстру верифікації. Питання в тому, щоб ця верифікація стала міжнародною"
Медики заверили, что соблюдают все холодовые режимы. Источник: https://censor.net/ru/n3277721\\\\\\\\\\\
Под новостью о наводнении у Меркель кто-то высрал что типо они там нутупые и ваще растения, а в бедных странах все ну умные и ваще богатыри - вот и видим что никто не поверит что вакцину будут колоть БионТек(а не воду, хорошо если не из-под крана), и второе - шо температуру выдержали, а не:
- Вася, идем перекурим
- Но холодильник с вакциной, дверца то открывается, держать надо
- Да кому она нужна, если кто и подохнет, то скажем шо конфеткой подавился от радости после укола
- (гыгыгы) (бегут на перекур)
350 чел придут за день, да? но нутупые на Западе, а у нас есть нууумные братья же, чо. Интересно если бы "спутником" кололи - скока бы красножопых бабушек и прочих совков приползло?
Приходить на вакцинацию необходимо с декларацией (иначе оформление одного человека занимает минут 15-20) Вызывают сначала всех, у кого есть декларации.
Я пришел с декларацией, паспортом и заполнил бумагу на месте, что даю согласие, что нет аллергии и прочие данные с подписью. Все заняло минут 5 и затем полчаса подождать, что нет проблем.
Вечером в интернете можно проверить состояние вакцинации в Helsi Me и после второй прививки автоматом можно получить долгожданный сертификат вакцинации, необходимый для поездок за границу.
Насчет гарантии резерва для второй дозы пфайзера - ничего не гарантируют. Как повезет. Уколят, что будет. Еще важный момент - в суматохе не проконтролировал что именно вкололи. В следующий раз обязательно этот момент нужно отследить.