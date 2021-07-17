РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12854 посетителя онлайн
Новости
3 255 37

В Запорожье открылся центр массовой вакцинации от COVID-19 - прививки делают препаратом Pfizer

В Запорожье открылся центр массовой вакцинации от COVID-19 - прививки делают препаратом Pfizer

В запорожском торгово-развлекательном комплексе ТРК "CITY MALL" открылся центр массовой вакцинации против коронавируса COVID-19. Все желающие могут сделать прививку вакциной Pfizer.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

"Нашими бригадами организована вакцинация против коронавируса. Проводится вакциной Pfizer. Работать будем по выходным: субботам и воскресеньям с 10:00 до 18:00. Приблизительно ждем 350 человек", - сказала заместитель директора центра первичной медико-санитарной помощи Наталья Гришина.

В помещении торгового комплекса под центр вакцинации отвели площадь в 300 метров квадратных. Для проведения вакцинации там подготовили отделы для регистрации, медицинского осмотра, самого процесса вакцинации.

Медики заверили, что соблюдают все холодовые режимы. Повторную прививку будут делать через 21 день.

"Полностью все дезинфицируется. Приём врача проводится на месте и в случае, если нет регистрации в "Дие" или нет семейного врача, то на месте можно сразу оформить договор", - говорит директор ТРК "СІTY MALL" Вардуи Батракова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всех желающих будут прививать Pfizer в центрах вакцинации Полтавской области, - ОГА

По информации областного центра контроля и профилактики заболеваний Минздрава, за последние сутки в области сделана всего 2941 прививка. Первую дозу получили 1544 человек, вторую -1397.

Всего с начала прививочной кампании по состоянию на 08:00 17 июля в области привито 82 769 человек, в том числе имеют одну прививку 36 470 человек, закончили вакцинацию (получили 2 прививки) - 46 199 человек. Вакциной CoviShield сделано в целом 22 493 прививки, CoronaVac - 32 893, Comirnaty(Pfizer) - 44 023, AstraZeneca - 29 459.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иммунитет к COVID-19 есть у 38-40% украинцев, из них у 33% он вследствие болезни, а не прививки

Автор: 

вакцина (3815) Запорожье (2675) Pfizer (180)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
Всё заносится в базу, можешь ампулу сфоткать, если совсем ссышь.
показать весь комментарий
17.07.2021 13:45
+2
В Києві Пфайзера досі немає у вільному доступі - перевіряю регулярно... Деяким компаніям виділили для співробітників (друзі вкололися), а у центрах вакцинації Пфайзера нема!
показать весь комментарий
17.07.2021 13:45
+2
нёуже ли?

\\\\\\\14.‎07.‎2021
До 20 июля 2021 г. США планируют отправку примерно 9 миллионов доз вакцин против COVID-19 в Гватемалу, Уругвай, Парагвай, Боливию, Афганистан, Марокко и Вьетнам в рамках бесплатной помощи этим странам. Еще 16 млн. доз будут распределены после 25 июля 2021 г.
Сегодня Польша зафиксировала 1-тысячное задержания украинцев предъявивших "фальшивые" свидетельства о вакцинации. Они вовсе не фальшивые, все они выданы семейными врачами. Но невозможность их проверить, вследствие отсутствия государственного реестра вакцинированных, автоматически делает их недействительными.\\\\\\\\\\\\
показать весь комментарий
17.07.2021 13:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Где эти нытики про "Файзер только для "своих"? Голос!
показать весь комментарий
17.07.2021 13:39 Ответить
В Києві Пфайзера досі немає у вільному доступі - перевіряю регулярно... Деяким компаніям виділили для співробітників (друзі вкололися), а у центрах вакцинації Пфайзера нема!
показать весь комментарий
17.07.2021 13:45 Ответить
От 60 лет уже можно записаться. А так, можешь к своим друзьям присоседиться - они с удовольствием тебя в свой список впишут. Это ж не штатное расписание.
показать весь комментарий
17.07.2021 13:47 Ответить
Ужас.
показать весь комментарий
17.07.2021 14:12 Ответить
Шо? Вынырнуло из кацапской действительности к людям и осознало, в чем ты существуешь?
показать весь комментарий
17.07.2021 14:13 Ответить
Вакциноботер на работе сегодня? Не жарко? Не перетруждайся, а то от инфаркта скопытишься и вакцина не поможет.))
показать весь комментарий
17.07.2021 14:17 Ответить
Тебя уже ширнули принудительно скотомицином спутник-вектор? Или пока на бутылке разминаешься?
показать весь комментарий
17.07.2021 14:17 Ответить
если физ растор разлить в баночки с наклейкой вакцина, вакциной это не станет
показать весь комментарий
17.07.2021 14:24 Ответить
В Одесі теж немає Пфайзера в центрах вакцинації, хоча в рекламі кажуть що є! Ляшко не контролює ситуацію з вакцинами, вакцини Пфайзер колють тільки обраним!
показать весь комментарий
17.07.2021 15:03 Ответить
Назови случаи, конечно, со ссылками на достоверные источники, где и когда в Украине от КОВИДа "вакцинировали" физраствором. Или ты кацапский балабор и пiд-рашка
показать весь комментарий
17.07.2021 15:53 Ответить
у тебя туго с логическим мышлением, бот. перечитай ветку
показать весь комментарий
17.07.2021 15:57 Ответить
Всё? Признёшь, что ты балабол и пiд-рашка? Что и следовало доказать
показать весь комментарий
17.07.2021 15:58 Ответить
Бот с ботофермы, я же не ты, г-вна не ем, а ты давай, а то только агитируешь других за хорошее бабло.
показать весь комментарий
17.07.2021 14:29 Ответить
О! Да ты тока что призналось, что не страдаешь канибализмом
показать весь комментарий
17.07.2021 15:54 Ответить
модерна уже летит.
показать весь комментарий
17.07.2021 14:08 Ответить
Ужас.
показать весь комментарий
17.07.2021 14:13 Ответить
Деякі кияни навіть у Чернігів їздили, бо там у центри вакцинаціїПфайзер завезли. Парадокс!
показать весь комментарий
17.07.2021 13:47 Ответить
Даже если без авто - сел на маршрутку и там. Делов-то.
показать весь комментарий
17.07.2021 13:48 Ответить
Роблять водою та Коронаваком, кажуть, що Пфайзером.

Якщо не так нехай покажуть серії та номери вакцин, які використовують для конкретної людини , як виявляюється вони всі вже були використані раніше.
показать весь комментарий
17.07.2021 13:45 Ответить
Всё заносится в базу, можешь ампулу сфоткать, если совсем ссышь.
показать весь комментарий
17.07.2021 13:45 Ответить
нёуже ли?

\\\\\\\14.‎07.‎2021
До 20 июля 2021 г. США планируют отправку примерно 9 миллионов доз вакцин против COVID-19 в Гватемалу, Уругвай, Парагвай, Боливию, Афганистан, Марокко и Вьетнам в рамках бесплатной помощи этим странам. Еще 16 млн. доз будут распределены после 25 июля 2021 г.
Сегодня Польша зафиксировала 1-тысячное задержания украинцев предъявивших "фальшивые" свидетельства о вакцинации. Они вовсе не фальшивые, все они выданы семейными врачами. Но невозможность их проверить, вследствие отсутствия государственного реестра вакцинированных, автоматически делает их недействительными.\\\\\\\\\\\\
показать весь комментарий
17.07.2021 13:49 Ответить
таким шо ты мог бы и понять - ну сфоткает, ну проверит, ну покажут ему шо да - Пфаза и Маза, все оригинально, Стебанов пально на спор отдает если врут, но по приведенной мной цитате, он, да и ты, если будете уверенными в увиденном......
показать весь комментарий
17.07.2021 13:54 Ответить
Шоб ты понимал, семейный врач не присутствует при вакцинации, и, чаще всего, даже о ней не знает. Но он видит факт вакцинации в базе, как там же видит и чем была произведена вакцинация. На основании этого он и выписывает свидетельство. Но вам, кацапам, этого не понять - вас принудительно колют скотомицином спутник-вектор, вот вы и беситесь
показать весь комментарий
17.07.2021 13:58 Ответить
, как там же видит и чем была
произведена вакцинация. На основании этого он и выписывает свидетельство\\\\\\\\\\\\\

Еще раз:
Но он видит факт вакцинации в базе


Так .... о б*же, а я за шо цитату привел? б.а.з.а.
и насчет кацапа, если есть Яхве( ), то "всего тебе хорошего, два дня"
показать весь комментарий
17.07.2021 14:04 Ответить
Шо ты там привёл, болезный? Твои вYс@ры из альтернативной реальности кацап-тэвэ
показать весь комментарий
17.07.2021 14:06 Ответить
А известный на сайте вакциноботер весь в работе.) Не перетрудись, а то от инфаркта скопытишься.
показать весь комментарий
17.07.2021 14:15 Ответить
Тебя уже ширнули принудительно скотомицином спутник-вектор? Или пока на бутылке разминаешься?
показать весь комментарий
17.07.2021 14:16 Ответить
Ты зебил от рождения такой идиот..или после прививки таким стал??
показать весь комментарий
17.07.2021 15:07 Ответить
Хе-хе. пiд-рашку опять popierdoliło
показать весь комментарий
17.07.2021 15:51 Ответить
Эта гнида сам не будет колоться, только других подбивает.
показать весь комментарий
17.07.2021 20:55 Ответить
Реестр есть. Просто у поляков нет к немудоступа.
https://suspilne.media/110433-diskusia-trivae-premer-prokomentuvav-mozlivist-zaprovadzenna-pasportu-vakcinacii/ "Європа цю дискусію почала, вона триває, єдиної думки, яким має бути міжнародний "паспорт вакцинованої людини" ще немає. Ми будемо пропонувати свій досвід. Ось цей реєстр провакцинованих осіб, який запрацював з 1 березня, може бути основою для реєстру верифікації. Питання в тому, щоб ця верифікація стала міжнародною"
показать весь комментарий
17.07.2021 15:10 Ответить
Альо, гараж. До чого тут ця фотка?В Запорожье открылся центр массовой вакцинации от COVID-19 - прививки делают препаратом Pfizer - Цензор.НЕТ 3146
показать весь комментарий
17.07.2021 13:45 Ответить
пeрeвiрити твiй настрiй
показать весь комментарий
17.07.2021 13:51 Ответить
Приблизительно ждем 350 человек" Источник: https://censor.net/ru/n3277721\\\\\\\\\\\

Медики заверили, что соблюдают все холодовые режимы. Источник: https://censor.net/ru/n3277721\\\\\\\\\\\

Под новостью о наводнении у Меркель кто-то высрал что типо они там нутупые и ваще растения, а в бедных странах все ну умные и ваще богатыри - вот и видим что никто не поверит что вакцину будут колоть БионТек(а не воду, хорошо если не из-под крана), и второе - шо температуру выдержали, а не:
- Вася, идем перекурим
- Но холодильник с вакциной, дверца то открывается, держать надо
- Да кому она нужна, если кто и подохнет, то скажем шо конфеткой подавился от радости после укола
- (гыгыгы) (бегут на перекур)

350 чел придут за день, да? но нутупые на Западе, а у нас есть нууумные братья же, чо. Интересно если бы "спутником" кололи - скока бы красножопых бабушек и прочих совков приползло?
показать весь комментарий
17.07.2021 13:47 Ответить
то спочатку по вихiдним. апeтит приходить пiд час обiду
показать весь комментарий
17.07.2021 13:49 Ответить
Могу дать бесплатный совет, чтобы все прошло быстро и гладко.
Приходить на вакцинацию необходимо с декларацией (иначе оформление одного человека занимает минут 15-20) Вызывают сначала всех, у кого есть декларации.
Я пришел с декларацией, паспортом и заполнил бумагу на месте, что даю согласие, что нет аллергии и прочие данные с подписью. Все заняло минут 5 и затем полчаса подождать, что нет проблем.
Вечером в интернете можно проверить состояние вакцинации в Helsi Me и после второй прививки автоматом можно получить долгожданный сертификат вакцинации, необходимый для поездок за границу.
Насчет гарантии резерва для второй дозы пфайзера - ничего не гарантируют. Как повезет. Уколят, что будет. Еще важный момент - в суматохе не проконтролировал что именно вкололи. В следующий раз обязательно этот момент нужно отследить.
показать весь комментарий
17.07.2021 21:21 Ответить
 
 