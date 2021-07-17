В Запорожье открылся центр массовой вакцинации от COVID-19 - прививки делают препаратом Pfizer

В запорожском торгово-развлекательном комплексе ТРК "CITY MALL" открылся центр массовой вакцинации против коронавируса COVID-19. Все желающие могут сделать прививку вакциной Pfizer.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

"Нашими бригадами организована вакцинация против коронавируса. Проводится вакциной Pfizer. Работать будем по выходным: субботам и воскресеньям с 10:00 до 18:00. Приблизительно ждем 350 человек", - сказала заместитель директора центра первичной медико-санитарной помощи Наталья Гришина.

В помещении торгового комплекса под центр вакцинации отвели площадь в 300 метров квадратных. Для проведения вакцинации там подготовили отделы для регистрации, медицинского осмотра, самого процесса вакцинации.

Медики заверили, что соблюдают все холодовые режимы. Повторную прививку будут делать через 21 день.

"Полностью все дезинфицируется. Приём врача проводится на месте и в случае, если нет регистрации в "Дие" или нет семейного врача, то на месте можно сразу оформить договор", - говорит директор ТРК "СІTY MALL" Вардуи Батракова.

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По информации областного центра контроля и профилактики заболеваний Минздрава, за последние сутки в области сделана всего 2941 прививка. Первую дозу получили 1544 человек, вторую -1397.

Всего с начала прививочной кампании по состоянию на 08:00 17 июля в области привито 82 769 человек, в том числе имеют одну прививку 36 470 человек, закончили вакцинацию (получили 2 прививки) - 46 199 человек. Вакциной CoviShield сделано в целом 22 493 прививки, CoronaVac - 32 893, Comirnaty(Pfizer) - 44 023, AstraZeneca - 29 459.

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