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Совет судей обратился к Зеленскому после решения Верховного Суда в деле Тупицкого: К институту судебной власти должно быть уважение

Совет судей обратился к Зеленскому после решения Верховного Суда в деле Тупицкого: К институту судебной власти должно быть уважение

Состоялось внеочередное заседание Совета судей Украины в работе которого приняли участие 22 члена Совета. Судьи рассмотрели вопрос доверия к суду на фоне отмены Верховным судом президентского указа об увольнении Александра Тупицкого с должности судьи Конституционного суда.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Совета судей Украины.

Рада рассмотрела вопрос об обращении к президенту Украины относительно недопущения высказываний, которые могут подорвать независимость судебной власти или доверие общества к ней. Голосованием члены Совета утвердили следующий текст, который подписал глава Совета судей Богдан Монич:

"Уважаемый Владимир Александрович! "Моя цель - вернуть доверие и уважение к суду. Служители Фемиды перестанут быть прислужниками у Президента..." - именно так вчера Вы отреагировали на принятие Верховной Радой Украины в целом Закона, предусматривающего перезагрузку Высшего совета правосудия (законопроект № 5068).

Так случилось, что в тот же день, 14 июля 2021 года, Кассационный суд в составе Верховного Суда удовлетворил иск Тупицкого Александра Николаевича к Президенту Украины в деле № 9901/96/21, признал противоправным и отменил Указ Президента Украины от 27 марта 2021 № 124/2021 "о некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" в части отмены Указа Президента Украины от 14 мая 2013 № 256 о назначении истца судьей Конституционного Суда Украины.

Также читайте: Совет судей не смог обсудить ситуацию с КСУ - не собрался кворум

Вполне понятно, что любое судебное решение может вызвать несогласие с ним одной из сторон, а иногда и всех участников дела.

И это касается любых споров, в том числе тех, где стороной является Президент Украины. В то же время, если рядовой гражданин является более свободным в своих высказываниях и формулировке определенных оценочных суждений, то представители государства должны воздерживаться от действий, которые могут подорвать независимость судебной власти или доверие общества к ней.

Вместо того чтобы радоваться тому факту, что Кассационный суд в составе Верховного Суда принял решение, которое, как минимум, указывает на то, что он не обслуживает интересы Президента Украины, в информационном пространстве был распространен ряд сообщений, очевидно указывающих на непонимание общеизвестных международных норм в области прав человека и в сфере независимости судебной ветви власти (комментарий советника главы Офиса Президента Украины Михаила Подоляка; видеообращение пресс-секретаря Президента Украины Сергея Никифорова, опубликованное на странице Офиса Президента Украины в Facebook; официальная позиция Офиса Президента Украины относительно решения Кассационного административного суда в составе Верховного Суда относительно Тупицкого Александра Николаевича, выложенная на официальном сайте Офиса Президента Украины).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховный Суд признал противоправным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КСУ (обновлено)

Попутно напомним, что должностные лица демократического и правового государства должны избегать преждевременной критики, которая может подорвать независимость судебной власти или доверие общества к ней.

Им также следует избегать действий, которые могут поставить под сомнение их желание выполнять решения судов, за исключением случаев, когда они намерены подать апелляцию.

Каждая сторона судебного процесса должна доказывать свою позицию исключительно в рамках правового поля.

Поэтому Совет судей Украины вынужден отметить недопустимость подобных действий со стороны должностных лиц Офиса Президента Украины, которые демонстрируют обществу не только игнорирование действующего законодательства, но и предвзятое отношение к судебной власти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офис Президента не будет выполнять решение Верховного суда по Тупицкому, - советник Ермака

Отдельно обращаем Ваше внимание, Владимир Александрович, что Совет судей Украины поддерживает желание Президента Украины укрепить доверие к судебным органам власти и активно приобщается к этому процессу. Вместе с тем следует отметить, что кроме внутренних факторов, влияющих на уровень доверия к судам, есть и внешние, такие как давление и систематические негативные информационные кампании против судейского корпуса. К большому сожалению, эти действия не только не осуждаются властями, а наоборот, активно одобряются и распространяются. Реальные показатели доверия к судам, особенно среди тех, кто был участником судебных разбирательств, на порядок выше, чем те, которые озвучиваются на широкую общественность.

Подорванное упомянутыми заявлениями доверие не будет восстановлено, любое судебное решение, принятое судом апелляционной инстанции по этому делу, будет восприниматься сторонним наблюдателем с недоверием.

Подчеркиваем - к судебной власти, как институту должно быть уважение. Ее решения должны выполняться, независимость судей должна быть защищена.

Подытоживая изложенное, Совет судей Украины осуждает подобного рода выступления и комментарии, считает их недопустимыми и призывает воздерживаться от действий, которые точно не вернут доверие и уважение к судебной ветви власти".

Также читайте: Никифоров о решении Верховного Суда: Тупицкого пытаются вернуть в КС, чтобы сорвать проведение судебной реформы. Его ждут суды за совершенные преступления

Напомним, 27 марта Глава государства подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

14 июля СМИ стало известно, что Верховный Суд признал противоправным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КСУ.

КС (2248) Совет Судей (69) Тупицкий Александр (234)


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Топ комментарии
+51
Мрази в мантиях просят у земразей уважения.
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17.07.2021 14:14
+40
Ублюдочная судейская мразота требует уважения ...
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17.07.2021 14:15
+38
Повага до кого?? Цього кубла корумпованих гельмінтів!!!))))
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17.07.2021 14:15
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Страница 3 из 3
Так а чего ж вы , судейские , одобрили разгон парламента зеленским , как первый шаг к зеленой узурпации.Думали он когда-то остановится,а вам будут проценты с этого? Начните с признания своей вины,а потом переходите к следующему пункту.
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17.07.2021 18:28 Ответить
Ну, да а те, що вони у 2014 році винесли рішення про незаконність референдуму в Криму, то не рахується?
І те що вони нещодавно винесли рішення про відповідність Конституції Закону про держ.мову, теж не помічаємо, усе тому що Бубочці там щось не сподобалось
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18.07.2021 08:33 Ответить
Суд не боится нарида значит и не уважает. А что сделал народ чтоб его власть уважала после 15 гр, за куб его же собственного газа.
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17.07.2021 18:54 Ответить
это когда газ принадлежал народу ? это как с ваучерами в 90-х годах, все типа распределили между гражданами, а потом оказалось, что граждан у нас по пальцам можно пересчитать, а все остальные - обычные жители
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17.07.2021 21:07 Ответить
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17.07.2021 19:19 Ответить
"К институту судебной власти должно быть уважение".

Так это смотря какие индивидуумы этот институт представляют. В наших реалиях это звучит уже даже не смешно. Притом не первый десяток лет.
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17.07.2021 19:22 Ответить
Вместо эпиграфа:-"А судьи кто?" А.С.Грибоедов.
А за что уважать защитников преступника в мантии?
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17.07.2021 19:43 Ответить
Свою независимость судьи используют только в своих алчных интересах. Полная переаттестация на доброчестность западными представителями фемиды может дать шанс на правосудие в Украине.
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17.07.2021 20:24 Ответить
Какие решения,такое и уважение.
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17.07.2021 20:27 Ответить
А хто більша мерзота,хто більше бреше. хто захищає корупцію==влада на чолі з зеленським, чи суди? Тут ще питання. Тому треба це оцінювати в комплексі.
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17.07.2021 21:23 Ответить
а коли цієї інституції не існує, а замість нього одна сволота? у мене більше до свого гівна поваги, яке я змиваю в унітаз, ніж до них...
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17.07.2021 22:17 Ответить
Какой народ такая и власть, это известно всем.
Судья тоже власть по Конституции.
Сначала подойди к зеркалу и загляни в него,
может там увидишь такую же сволочь как и наши судья.
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17.07.2021 22:24 Ответить
Мафіозне "безбашинне" кодло не хоче до Ростова........ААА....прийдеться ....
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17.07.2021 22:26 Ответить
Судову наволоч вже не "гнати сраними віниками",а вішати на стовпах пора!...З повагою,дійсно!
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17.07.2021 22:33 Ответить
Я так зрозумів, що Ви закликаєте вішати людей за те, що вони працюють суддями?
А помічників судей як?
Прокурорів, слідчих ...
Апетит у таких справах приходить під час їжі, так можуть і до Вас дійти
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18.07.2021 08:29 Ответить
Ні,язакликаю вішати судову наволоч,яка "працює" "суддями"....А поки до мене дійдуть,то в країні вже нарешті лад буде.
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19.07.2021 15:50 Ответить
Самый справедливый суд - суд Камбиса!
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17.07.2021 22:38 Ответить
Бухий бомж із вічним питанням "ти мєня уважаєшь" заслуговує на більшу повагу ніж Тупицький. Бомж не купує нерухомість в криму за російськими законами.
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17.07.2021 22:57 Ответить
Ви мабуть про Зеленського ? Він купував нерухомість в Криму за россійськими законами.
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18.07.2021 07:37 Ответить
"Бомж не купує нерухомість в Криму" Напевно, він нерухомість в Україні та ЄС купує
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18.07.2021 08:25 Ответить
який суд то таке і відношення
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17.07.2021 23:18 Ответить
Зеботы начинают активизироваться.
Клоуняка Зе хуже любого судьи.
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17.07.2021 23:48 Ответить
Сушити сухарі - Олена Зеленська готується. На Банковій істерика.
https://www.youtube.com/watch?v=KzV1pe4-wZM
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17.07.2021 23:51 Ответить
Влучне відео
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18.07.2021 11:22 Ответить
Зе мошеннически блокирует суды, чтобы они не показали неконституционность его действий. Хотя конечно судьи не без недостатков.
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17.07.2021 23:54 Ответить
Такое впечатление, что мы живем под оккупацией. Власть явно не украинская.
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18.07.2021 00:11 Ответить
Почни з себе - пиши коментарі українською.
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18.07.2021 13:25 Ответить
Ти Фаріон?
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18.07.2021 19:14 Ответить
Ні, а ти кацапський провокатор?
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18.07.2021 23:02 Ответить
Рада суддів звернулася до Зеленського після рішення Верховного Суду у справі Тупицького: До інституту судової влади має бути повага - Цензор.НЕТ 9293
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18.07.2021 00:15 Ответить
да какая разница, он уже обещал и зп учителям 4к, и уйти в отставку если нарушит закон, и только на 1 срок, сплошные басни в которые поверили зелохи 73%
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18.07.2021 00:52 Ответить
*****, какое может быть к вам доверия, "волки" продажные, сжечь вас надо напалмом, только такая реформа будет эффективной.
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18.07.2021 02:18 Ответить
А мне понравилось, как это зеленое чмо макнули в его же дерьмо! Почаще бы такое происходило, может быстрее захлебнется!
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18.07.2021 04:40 Ответить
Владимир Александрович, подобно великому царю древней Македонии Александру Македонскому, героически рубит гордиев узел судейской мафии... Только не мечом, а той же штукой, что и играл на рояле.
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18.07.2021 06:37 Ответить
Те кто здесь выступают против судей, не затрагивая негодяя Зе, являются зеботами и участниками ОПГ, по методичке подыгрывающими своему Зе. Зе несоизмеримо хуже ЛЮБОГО судьи, поэтому не ему проводить судебные реформы.
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18.07.2021 08:02 Ответить
Зло от Зе несоизмеримо больше чем зло от всех судей вместе взятых. Обнаглело запредельно.
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18.07.2021 08:08 Ответить
От скотыняки, "не подрывать доверие к ним"! Да кто вам верит, мрази?!
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18.07.2021 08:07 Ответить
Ти тоже Зеприслуга?Є Конституція,є судді,і не Зейолопам в ОП вирішувати,чи правильне вони прийняли рішення, чи ні.Твій головЗейолоп вже давно повинен сидіти
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18.07.2021 10:48 Ответить
Это ты причмакиваешь под каждым судом. Сколько лет судишь "Именем Украины"? На домик под Киевом уже насудил, прикрываясь Конституцией. Большинство этих мразей в мантиях уже насудило на пожизненное. А на сдачу хватает на группу подтанцовки из таких как ты.
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18.07.2021 14:31 Ответить
Необходимо распустить все фирмы занимающиеся опросами рейтингов политиков. Все они рисуют падение рейтинга клоуна в сравнении с 1-м туром выборов на 1% (с 30%до 29%). Тогда как 90% голосовавших за него на выборах уже ненавидят его. Все эти фирмы участники ОПГ.
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18.07.2021 08:21 Ответить
Що тут так розкудахкалися проти судей? Судді тож ви, ваші діти, брати, сусіди, як там зеленський казав "кожен тепер президент", я би додав і суддя.
Які б судді не були, але то владна гілка, на якій сидимо і ми, і президент.
Тому, в данному разі вони праві. Гірше буде, якщо ми ж самі із нашим Нелохом попиляемо усі гілки ... І не демонізуйте усіх суддей, як колись Ленін буржуазію. Різні там люди є.
Рада суддів звернулася до Зеленського після рішення Верховного Суду у справі Тупицького: До інституту судової влади має бути повага - Цензор.НЕТ 5352
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18.07.2021 08:23 Ответить
Этих судей пора развесить на бельевых веревках.
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18.07.2021 09:18 Ответить
Зе несравнимо хуже чем все судьи вместе взятые. Поэтому те кто здесь проявляют "гнев" против судей и замалчивают зеленую плесень, являются зеботами - участниками ОПГ зеленой плесени.
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18.07.2021 09:35 Ответить
Зеленая плесень это реинкарнация мошенницы Соньки золотой ручки (Софьи Блювштейн). Но Соньке тогда и не снились "успехи" зеленой плесени.
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18.07.2021 10:05 Ответить
Если плохой судья выносит правильное решение от этого хуже не будет.А беззаконие это право сильного.
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18.07.2021 10:14 Ответить
Це Шмаркля сильний,бо постійно порушує Конституцію?
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18.07.2021 10:58 Ответить
братія від суда похоже чогось таки поїла......і орієнтири геть втратила.....ще не зрозуміли цього вже забагато......досить.....тупі дармоїди
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18.07.2021 11:44 Ответить
Пане президент. Розженіть цю Раду суддів. Інатче Ви ніколи не поборете корупцію. Ворон ворону око не виклює.
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18.07.2021 12:18 Ответить
Хроника одного президента

‎18.‎07.‎2021

Судебная власть и ОПУ в лице Ермака и Вениславского ведут активные переговоры по поподу решения Верховного Суда по Тупицкому. ОПУ требует затянуть решение на год, чтобы уволить Тупицкого по закону, но судебные требуют гарантий и отсрочки судебной реформы на это же время. Взаимные шаги уже сделаны - решения Верховной Рады по судебной реформе процессуально заблокированы, а оглашение решения Верховного Суда по Тупицкому перенесено на август 2021 г.

**************
Короче: договорняк
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18.07.2021 12:59 Ответить
Просмалені пройдисвіти заступилися за найпросмаленішого пройдисвіта і намагаються втюхати це суспільству як незалежність судової гілки.
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19.07.2021 08:53 Ответить
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