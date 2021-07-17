Совет судей обратился к Зеленскому после решения Верховного Суда в деле Тупицкого: К институту судебной власти должно быть уважение

Состоялось внеочередное заседание Совета судей Украины в работе которого приняли участие 22 члена Совета. Судьи рассмотрели вопрос доверия к суду на фоне отмены Верховным судом президентского указа об увольнении Александра Тупицкого с должности судьи Конституционного суда.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Совета судей Украины.

Рада рассмотрела вопрос об обращении к президенту Украины относительно недопущения высказываний, которые могут подорвать независимость судебной власти или доверие общества к ней. Голосованием члены Совета утвердили следующий текст, который подписал глава Совета судей Богдан Монич:

"Уважаемый Владимир Александрович! "Моя цель - вернуть доверие и уважение к суду. Служители Фемиды перестанут быть прислужниками у Президента..." - именно так вчера Вы отреагировали на принятие Верховной Радой Украины в целом Закона, предусматривающего перезагрузку Высшего совета правосудия (законопроект № 5068).

Так случилось, что в тот же день, 14 июля 2021 года, Кассационный суд в составе Верховного Суда удовлетворил иск Тупицкого Александра Николаевича к Президенту Украины в деле № 9901/96/21, признал противоправным и отменил Указ Президента Украины от 27 марта 2021 № 124/2021 "о некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" в части отмены Указа Президента Украины от 14 мая 2013 № 256 о назначении истца судьей Конституционного Суда Украины.

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Вполне понятно, что любое судебное решение может вызвать несогласие с ним одной из сторон, а иногда и всех участников дела.

И это касается любых споров, в том числе тех, где стороной является Президент Украины. В то же время, если рядовой гражданин является более свободным в своих высказываниях и формулировке определенных оценочных суждений, то представители государства должны воздерживаться от действий, которые могут подорвать независимость судебной власти или доверие общества к ней.

Вместо того чтобы радоваться тому факту, что Кассационный суд в составе Верховного Суда принял решение, которое, как минимум, указывает на то, что он не обслуживает интересы Президента Украины, в информационном пространстве был распространен ряд сообщений, очевидно указывающих на непонимание общеизвестных международных норм в области прав человека и в сфере независимости судебной ветви власти (комментарий советника главы Офиса Президента Украины Михаила Подоляка; видеообращение пресс-секретаря Президента Украины Сергея Никифорова, опубликованное на странице Офиса Президента Украины в Facebook; официальная позиция Офиса Президента Украины относительно решения Кассационного административного суда в составе Верховного Суда относительно Тупицкого Александра Николаевича, выложенная на официальном сайте Офиса Президента Украины).

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Попутно напомним, что должностные лица демократического и правового государства должны избегать преждевременной критики, которая может подорвать независимость судебной власти или доверие общества к ней.

Им также следует избегать действий, которые могут поставить под сомнение их желание выполнять решения судов, за исключением случаев, когда они намерены подать апелляцию.

Каждая сторона судебного процесса должна доказывать свою позицию исключительно в рамках правового поля.

Поэтому Совет судей Украины вынужден отметить недопустимость подобных действий со стороны должностных лиц Офиса Президента Украины, которые демонстрируют обществу не только игнорирование действующего законодательства, но и предвзятое отношение к судебной власти.

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Отдельно обращаем Ваше внимание, Владимир Александрович, что Совет судей Украины поддерживает желание Президента Украины укрепить доверие к судебным органам власти и активно приобщается к этому процессу. Вместе с тем следует отметить, что кроме внутренних факторов, влияющих на уровень доверия к судам, есть и внешние, такие как давление и систематические негативные информационные кампании против судейского корпуса. К большому сожалению, эти действия не только не осуждаются властями, а наоборот, активно одобряются и распространяются. Реальные показатели доверия к судам, особенно среди тех, кто был участником судебных разбирательств, на порядок выше, чем те, которые озвучиваются на широкую общественность.

Подорванное упомянутыми заявлениями доверие не будет восстановлено, любое судебное решение, принятое судом апелляционной инстанции по этому делу, будет восприниматься сторонним наблюдателем с недоверием.

Подчеркиваем - к судебной власти, как институту должно быть уважение. Ее решения должны выполняться, независимость судей должна быть защищена.

Подытоживая изложенное, Совет судей Украины осуждает подобного рода выступления и комментарии, считает их недопустимыми и призывает воздерживаться от действий, которые точно не вернут доверие и уважение к судебной ветви власти".

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Напомним, 27 марта Глава государства подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

14 июля СМИ стало известно, что Верховный Суд признал противоправным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КСУ.