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Во время пятой волны вакцинации от COVID-19 разрешат прививать детей, - Центр здоровья

Во время пятой волны вакцинации от COVID-19 разрешат прививать детей, - Центр здоровья

Во время пятой волны вакцинации против коронавируса COVID-19 по рекомендациям врачей разрешат прививать детей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сказал руководитель национальной программы иммунизации Центра общественного здоровья Александр Заика во время национального диалога о вакцинации от COVID-19.

"Во время пятой волны будет разрешаться вакцинация детей, но нужно будет смотреть по нашим рекомендациям, каким именно детям в первую очередь нужно будет давать преимущество", - сказал он.

По словам Заики, в Центре общественного здоровья в первую очередь делают акцент на вакцинации на целевых группах, которые не успели получить прививку во время предыдущих этапов вакцинации. Речь идет о людях старше 65 лет и других.

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"Если мы говорим о детях в возрасте 12-16 лет, то мы знаем, что это Файзер и там будет четкий алгоритм, в каких случаях. Например, ребенок едет за границу на учебу, соревнования, на какие-то конкурсы и это путешествие предусматривает две вакцинации", - рассказал руководитель национальной программы иммунизации.

Чиновник добавил, что прививки детей будут проходить по рекомендациям врачей.

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Автор: 

вакцина (3815) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Первое и самое главное, что надо сказать: пока вакцин от коронавируса для детей нет !!!! Вакцины пока доступны ТОЛЬКО для взрослого населения, так как они не были исследованы на предмет эффективности и безопасности при вакцинации детей !!! КРАПКА
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17.07.2021 14:57
+4
Игорь молодцом, дякую! Лаконичный и главное точный ответ Тема Ковида массово превращает зрелых и умных вроде людей в сыкунов и подонков. И нужна хоть какая то здравая коммуникация, чтобы гасить паникуу переходящую в мракобесие, которая явлеяется косвеной причиной тысяч смертей.
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17.07.2021 16:08
+3
Это не вакцина, а биологическое оружие! МРНК, меняющее ДНК человека - последствия необратимы. Добрались до детей, сволочи. После Файзера у детей в США многочисленные рекции на сердце, недавно умер 13летний мальчик! Этого вы хотите?!!!
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17.07.2021 15:42
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Lети не болеют. Иммунитет держится примерно год. Следовательно, детей обязательно нужно привить.
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17.07.2021 14:39 Ответить
Дети не болеют. Иммунитет держится примерно год. Следовательно, детей обязательно нужно привить.
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17.07.2021 14:39 Ответить
Дети не болеют, но могут быть переносчиками вируса. Необходимо не тратить на детей вакцину, и так недостаточную, на взрослых. Извиняюсь за поправку, но я бы так сказал.
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17.07.2021 15:10 Ответить
https://from-ua.com/news/604931-v-ukraine-fiksiruyut-opasnyi-sindrom-u-detei-perebolevsix-covid19.html В стране зафиксировано уже 60 подобных случаев тяжёлой формы последствий заболевания. Медики предупреждают, что с распространением штамма Дельта, количество осложнений может увеличится. Инфекционист и иммунолог Анна Волоха рассказала о тяжёлом синдроме, который фиксируется после коронавирусной инфекции преимущественно у детей. Об этом проинформировало издание "Сегодня". По словам эксперта, синдром проявляется у детей примерно через месяц после того, как пациент перенесёт коронавирусную инфекцию. При этом неважно, в какой форме протекало заболевание - в лёгкой или тяжёлой. Синдром, уже прозванный "смертельной тенью ковида", может проявиться у любого из пациентов. Болезнь развивается с высокой лихорадки и тяжёлой интоксикации. У детей наблюдаются тошнота, рвота, боли в животе, может появиться сыпь. Часто синдром приводит к реанимации. Вместе с тем, иммунолог отметила, что именно украинские врачи научились быстро распознавать болезнь и предоставлять необходимую помощь пациентам.
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17.07.2021 15:16 Ответить
https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19?fbclid=IwAR2cSY9dCOGvYoTwHeDIwg1rdiwC7zBGvL5rP0NPRxnhs5IIoO5gUkEQXLY За даними Центру громадського здоров'я за добу 17 липня в Україні зафіксовано 299 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 27, медпрацівників - 4). Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 4 061 475 щеплень.
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18.07.2021 09:05 Ответить
Первое и самое главное, что надо сказать: пока вакцин от коронавируса для детей нет !!!! Вакцины пока доступны ТОЛЬКО для взрослого населения, так как они не были исследованы на предмет эффективности и безопасности при вакцинации детей !!! КРАПКА
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17.07.2021 14:57 Ответить
Абсолютно согласен. Но это из разряда встречи детей с президентом новогоднее, а что же им остается делать если в стране капец какой недостаток действительно эффективных вакцин.
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17.07.2021 15:07 Ответить
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/pfizer-start-large-study-test-covid-19-vaccine-children-below-12-2021-06-08/ June 8 (Reuters) - Pfizer Inc (PFE.N) said on Tuesday it will begin testing its COVID-19 vaccine in a larger group of children under age 12 after selecting a lower dose of the shot in an earlier stage of the trial. The study will enroll up to 4,500 children at more than 90 clinical sites in the United States, Finland, Poland and Spain, the company said. Based on safety, tolerability and the immune response generated by 144 children in a phase I study of the two-dose shot, Pfizer said it will test a dose of 10 micrograms in children between 5 and 11 years of age, and 3 micrograms for the age group of 6 months to 5. A Pfizer spokesperson said the company expects data from 5- to 11-year-olds in September and would likely ask regulators for emergency use authorization later that month. Data for children 2 to 5 years old could arrive soon after that, he said. Pfizer expects to have data from the 6-month to 2-year-old age group sometime in October or November.
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17.07.2021 15:21 Ответить
Буду краток - ВСЕ вакцины НЕ ПРОШЛИ ПОЛНЫЙ ЦИКЛ тестирования-исследования на людях, а на детях вакцины ВООБЩЕ НЕ ПРОВЕРЯЛИ (там более тщательная и долгая методика)
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17.07.2021 20:54 Ответить
Ошибаешься. Необходимые для разрешения на экстренное применения многие вакцины уже прошли. А после испытания на взрослых, на детях быстрее тестирование проводят.
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17.07.2021 21:09 Ответить
Ладно у меня простой и логичный вопрос: С этой вакцинацией вопросов больше чем ответов, и главное, что нет такого человека который даст ответы на все вопросы. Собственно это и есть поводом для беспокойства. Даже если мне дадут ответ, то где гарантии что я им поверю.... Сейчас все построено на вранье с верху до низу. Именно в этом недоверии "никому" рождается хаос, который воцарил и не знают что с этим делать, и применяют карательные меры во всем.
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18.07.2021 00:11 Ответить
Ну, а если я скажу, что на букет возрастных болезней при испытании вакцин на детях не проверяют? И самые длительные испытания - влияние вакцин на беременных, на детях тоже не поводят ты мне поверишь?
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18.07.2021 08:27 Ответить
Игорь молодцом, дякую! Лаконичный и главное точный ответ Тема Ковида массово превращает зрелых и умных вроде людей в сыкунов и подонков. И нужна хоть какая то здравая коммуникация, чтобы гасить паникуу переходящую в мракобесие, которая явлеяется косвеной причиной тысяч смертей.
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17.07.2021 16:08 Ответить
А п'ята волна вакцинації настане тільки після п'ятої хвилі Нашої Епідемії.
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17.07.2021 15:11 Ответить
Это не вакцина, а биологическое оружие! МРНК, меняющее ДНК человека - последствия необратимы. Добрались до детей, сволочи. После Файзера у детей в США многочисленные рекции на сердце, недавно умер 13летний мальчик! Этого вы хотите?!!!
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17.07.2021 15:42 Ответить
Прививка нужна тем кто не болел и 40+, кто болел точно могут не спешить, юным и молодым тоже есть смысл не спешить это здравая позиция.
А вы, Лия, сорри неадеквате не пишите плиз на Цензоре антинаучный бред.
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17.07.2021 16:13 Ответить
"антинаучный бред"

так тот 13-летний мальчик уже воскрес? и остальные жертвы экспериментальной жижи?
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17.07.2021 16:57 Ответить
"МРНК, меняющее ДНК человека" это перл...
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17.07.2021 16:28 Ответить
Татишо ? Нівєрю. Дакажі.
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17.07.2021 17:31 Ответить
Дело не в вакцине, а в неистребимой жадности - при 300% прибыли капитал идет на любые преступления ( К. Маркс)
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17.07.2021 20:31 Ответить
мы хотим вацины! Вакцина! Вакцина! Ковид! Намордники любим! колите уже нам все что там хотите
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17.07.2021 16:58 Ответить
Если бы власти пеклись о благе украинцев, то сбалансировали бы цены на тепло
и не вгоняли бы население в долги. Мы имеем достаточно собственного газа, и он принадлежит всем гражданам Украины. А не тем, кто приватизировал право добычи.
Вместо этого коммуналка растёт, цены растут, налоги растут - почему после этого
мы должны верить, что "вакциной" власть стремится помочь ?
Тем более тем, кто переболел, и нормально себя чувствует ?
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17.07.2021 17:27 Ответить
Ковид - это грипп,80% людей переносят его легко-5%-тяжело.
Смертность 0,7-1,5 % пандемии нет и в помине.
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17.07.2021 20:33 Ответить
Граждане - какая волна сегодня,а то я со счету сбился.Мне казалось -третья.На сайте минздрава надо нарисовать номер волны, чтоб не путаться.Число заболевших и привитых писать ,например 4-130 или 5-85.Можно также на календарях - фаза Луны и номер и фаза волны,на погодных сервисах - то же.Так незаметно заболтаем и это. Центр общественного здоровья - нашлепка с мутными целями внутри МОЗ.Его коментарии особенно "ценны".
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17.07.2021 19:07 Ответить
с мутными целями внутри МОЗ.Его коментарии особенно "ценны".

Как по мне- цель ясна - получить деньги и , возможно, провести опыты по уменьшению численности пожилого населения- как примерно избавляются от малопродуктивных коров.
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17.07.2021 20:36 Ответить
Билл Гейтс тоже приближается к малопродуктивному возрасту.
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18.07.2021 01:24 Ответить
Человеки приципиально отличаются от всего живого мира - это известный научный факт.В случае опасности стадо пытается сохранить особей,участвующих в размножении.Погибают слабые - детеныши и старики.Человеки старались сохранить стариков(носителей знаний и опыта) и детей(будущее популяции).Постепенно это дало виду подняться.Теперь,как рогатые жвачные?
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17.07.2021 20:56 Ответить
 
 