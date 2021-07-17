Во время пятой волны вакцинации от COVID-19 разрешат прививать детей, - Центр здоровья

Во время пятой волны вакцинации против коронавируса COVID-19 по рекомендациям врачей разрешат прививать детей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сказал руководитель национальной программы иммунизации Центра общественного здоровья Александр Заика во время национального диалога о вакцинации от COVID-19.

"Во время пятой волны будет разрешаться вакцинация детей, но нужно будет смотреть по нашим рекомендациям, каким именно детям в первую очередь нужно будет давать преимущество", - сказал он.

По словам Заики, в Центре общественного здоровья в первую очередь делают акцент на вакцинации на целевых группах, которые не успели получить прививку во время предыдущих этапов вакцинации. Речь идет о людях старше 65 лет и других.

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"Если мы говорим о детях в возрасте 12-16 лет, то мы знаем, что это Файзер и там будет четкий алгоритм, в каких случаях. Например, ребенок едет за границу на учебу, соревнования, на какие-то конкурсы и это путешествие предусматривает две вакцинации", - рассказал руководитель национальной программы иммунизации.

Чиновник добавил, что прививки детей будут проходить по рекомендациям врачей.

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