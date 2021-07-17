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Власти США расследуют возможную атаку России на своих дипломатов в Вене: у них состояние, схожее с "гаванским синдромом"

Власти США расследуют возможную атаку России на своих дипломатов в Вене: у них состояние, схожее с

Власти Соединенных Штатов Америки расследуют причины появления странных болезненных симптомов у 24 американских чиновников, работающих в Вене. У них обнаружили состояние, схожее с так называемым "гаванским синдромом".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на американские СМИ

Отмечается, что проблемы со здоровьем у дипломатов, сотрудников разведки и других чиновников в Вене начались вскоре после инаугурации президента США Джо Байдена в январе этого года. Информацию об этом получили журналисты New Yorker и Associated Press.

Правительственные агентства США называют проявления симптомов у сотрудников "аномальными или необъяснимыми инцидентами со здоровьем", однако в частных беседах директор ЦРУ Уильям Бернс называет их не инцидентами, а атаками.

По словам собеседников издания New Yorker, ГРУ - единственная спецслужба России, которая имеет технологии для организации атак "направленной энергии".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСБ в 2019 году отравила российского писателя Быкова так же, как позднее - Навального, - The Insider и Bellingcat

"Гаванский синдром" назван так после инцидентов в столице Кубы, где с конца 2016 года американские дипломаты сообщали о сильных головных болях, тошноте, усталости и ухудшении координации и слуха. В 2018 году аналогичные симптомы появились у сотрудников консульства в Китае, а в конце апреля 2021 стало известно, что два похожих случая были зафиксированы уже на территории США.

Высокопоставленные чиновники как в администрации бывшего президента Дональда Трампа, так и в администрации Байдена уверены, что госслужащие США могли быть атакованы Россией. Так, американские журналисты еще в мае публиковали материалы, в которых говорилось о том, что организатором таких атак может быть российская военная разведка ГРУ, однако исчерпывающих доказательств этого пока в СМИ нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умер еще один врач омской больницы, в которой после отравления лежал Навальный. Официальная причина смерти - инсульт

Автор: 

дипломатия (1463) отравление (1584) россия (96057) США (27061)


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Топ комментарии
+36
Выразить 357-ю глубокую озабоченность, похоронить расследование и организовать очередной саммит
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17.07.2021 15:19
+25
Нужно позвать Путина на саммит и обсудить этот вопрос, посмотреть ему в глаза!😁😁😁😁
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17.07.2021 15:25
+19
"Власти США расследуют возможную атаку России на своих дипломатов в Вене: у них состояние, схожее с "гаванским синдромом"
_А-аа, ну расследуйте, расследуйте. Хорошо как путлеру когда противники - убеждённые, идейные тормоза.
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17.07.2021 15:21
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Правила форума Совет форумчан
Выразить 357-ю глубокую озабоченность, похоронить расследование и организовать очередной саммит
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17.07.2021 15:19 Ответить
Перьезагрюзка. И кнопку красную нажать.
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17.07.2021 15:30 Ответить
А Фірташу у Відні всьо ОК, ще й вовоЄрмаковщина йому борги списує голосуванням зеленосук у ВР
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17.07.2021 15:33 Ответить
в нормандском формате
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17.07.2021 15:45 Ответить
Та ні, це вже мабуть на рішитєльний протєст тягне. Навіть з абіспакоєнастью.
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18.07.2021 09:51 Ответить
"Власти США расследуют возможную атаку России на своих дипломатов в Вене: у них состояние, схожее с "гаванским синдромом"
_А-аа, ну расследуйте, расследуйте. Хорошо как путлеру когда противники - убеждённые, идейные тормоза.
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17.07.2021 15:21 Ответить
бред , скорее что то не то съели
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17.07.2021 15:21 Ответить
почитай про ультразвук його дiю на органiзм
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17.07.2021 15:33 Ответить
А когда всей страной?
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18.07.2021 00:04 Ответить
Люто плюсую!
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18.07.2021 09:52 Ответить
Що ви там про Воронєж питали?
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18.07.2021 14:35 Ответить
Педики из СВР
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17.07.2021 16:11 Ответить
Нужно позвать Путина на саммит и обсудить этот вопрос, посмотреть ему в глаза!😁😁😁😁
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17.07.2021 15:25 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=9vi43xbah60

Влада США розслідує можливу атаку Росії на своїх дипломатів у Відні: у них стан, схожий із "гаванським синдромом" - Цензор.НЕТ 2291
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17.07.2021 17:49 Ответить
А з Меркель не те саме було, доки Україну з Порохом підтрримувала ? А зараз якось вже виздоровіла...
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17.07.2021 15:30 Ответить
Лапотняки елозят своими СЦАНЫМИ тряпками по ихним фейсам, а они..... Власти США расследуют возможную атаку России на своих дипломатов в Вене: у них состояние, схожее с "гаванским синдромом" - Цензор.НЕТ 6098
Не та уже Амеврыка, которой правили Рейган и Буш. Убило Америку сцыкливая, черножопая абизяна мира, благодаря которой лапотняки потеряв чувство безнаказанности, беспредельничают по всему миру.
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17.07.2021 15:31 Ответить
Тупе ЦРУ. Проти дипломатів США використовують звичайний "ЗЄБІЛІЗАТОР" направленої дії.
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17.07.2021 15:34 Ответить
ГРУ - единственная спецслужба России, которая имеет технологии для организации атак "направленной энергии" Источник: https://censor.net/ru/n3277731Мдя ужжж… Ну даж не знаю, комментарии излишни, мне кажется
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17.07.2021 15:34 Ответить
Читай внимательнее, чурка мацкальская! -по словам собеседников New Yorker
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17.07.2021 15:46 Ответить
Похоже на Инфразвуковое Оружие.

Инфразвуковое оружие - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5 оружие , использующее в качестве поражающего средства достаточно сильный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA инфразвук (диапазон ниже порога восприятия человеческого уха)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5#cite_note-geo_expo2012-1 [1] . В зависимости от силы инфразвукового воздействия результаты могут быть от возникновения у объекта чувства https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85 страха , ужаса или паники и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B7 психозов на их почве до https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F соматических расстройств (от расстройств https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 зрения до повреждения внутренних органов).
Оружием, работающем именно в инфразвуковом частотном диапазоне, являются устройства акустического воздействия на биологические объекты «https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%82_(%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5)&action=edit&redlink=1 Шепот », вмонтированные в щиты полицейских и бойцов Росгвардии, предназначенные для разгона демонстраций «путем дистанционного формирования инфранизкочастотных колебаний»
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17.07.2021 15:37 Ответить
Интересно, не поддавалась ли этому воздействию группа погибших на перевале Дятлова? Может на них его испытывали?
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17.07.2021 17:14 Ответить
в штазиляндии тож юзают
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17.07.2021 17:24 Ответить
слаботехнологичные пиндосы конечно-же не имеют детекторов подобного излучения
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17.07.2021 22:24 Ответить
Реаклиматизацию не рассматривали?
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17.07.2021 15:39 Ответить
путин всех чмырит как хочет.
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17.07.2021 15:39 Ответить
X-Ray ?
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17.07.2021 15:46 Ответить
на что тратят деньги американских налогоплательщиков!!!!
Расследуют!! !прикаліваются!!!
Кому и что не ясно??
Как сказал Байден-у США с мацкалями есть общие интересы:
мацкали гадят а США- расследуют и расследуют и расследуюттттттт
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17.07.2021 15:49 Ответить
Главное чтоб с СП2 ничего не случилась Адольфовна будет сильно растроена...
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17.07.2021 15:54 Ответить
Ничего - бидон сейчас с муйлом встретится и быстренько все уладит. Он ведь так оптимистично настроен...
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17.07.2021 15:58 Ответить
Ну так Байден когда подавал прошение путену не атаковать определённые объекты не перечислил фамилии дипломатов... Кто ж ему доктор.

Халатно сварганил прошение и теперь будет валить вину на путена...
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17.07.2021 16:09 Ответить
Я знаю, що треба робити! Відправити пОсла миру, щоб подивився в очі *****! Я навіть знаю найкращого кандидата - нєлоха оманського, членограя уханського!
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17.07.2021 16:10 Ответить
Мир должен наконец-то понять что руцкие это угроза жизни и не пускать их в свои страны даже если это не выгодно с экономической стороны!!! Руцкий должен быть прибит как таракан. без сожаления!!!!!!!!!!!!!
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17.07.2021 16:13 Ответить
не вздумайте быстро расследовать, фрау Меркель нужно сев поток достроить
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17.07.2021 16:29 Ответить
Опять австрия отличилась... Впрочем, не удивительно, австрия - давний сообщник чекистов-большевиков, как и фашистов...
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17.07.2021 16:31 Ответить
Гитлер тоже из Австрии родом был
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17.07.2021 16:42 Ответить
Австрія завжди перша підставляє дупу фашистам і ніколи від війни не страждає. Ні перша, ні друга світові Австрію не зачепили. Вони і третій раз миттєво під фашиста лягли, як тільки кацапський фашизм про себе заявив.
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18.07.2021 09:58 Ответить
Первая мировая развалила австро-венгерскую империю с большими потерями территорий. Версальский или Триононский договор... если не ошибаюсь, конечно.
С остальным полностью согласен.
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18.07.2021 10:12 Ответить
І тут Росія "винувата"...
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17.07.2021 16:56 Ответить
Вена вообще рассадник кацапской нечисти
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17.07.2021 17:16 Ответить
сам пу iх танцює
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17.07.2021 17:23 Ответить
И не докажете. Кто первым обзывается ..... На мацковии слезам не верят!
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17.07.2021 17:49 Ответить
Дырявому Бидону не докладывали, бо он начнет звонить Х*йлу и спрашивать - что такое ультразвук.
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17.07.2021 17:55 Ответить
Это старая история.Неужели у американцев нет способа измерить все виды излучений вокруг посольства?Хотя,несомненно,рашка -неисправима и не надо ей намеков - понимают только в рыло.
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17.07.2021 18:20 Ответить
У Американцев давно есть такое оружие тоже. Когда распался СССР американцы не публично, договорились чтобы информация о таких разработках не стала публичной. Страны у которых есть такое оружие не заинтересованы чтобы информация о нем стала известна обывателям.
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17.07.2021 22:20 Ответить
КГБ давно использует эти технологии ещё со времён диссидентов.
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17.07.2021 18:47 Ответить
Чуйня все це - не треба робити з Кремляндії супердержаву, а погане самопочуття у дипломатів може бути визвано іншими факторами
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18.07.2021 03:19 Ответить
Моя версія - американські дипломати сьорбають усілякий шмурдяк по всьому Відню де дохрєна кацапської агентури. Ще Гавану згадали, де той кацапської агентури не менше. Як діти малі ці ЦРУшники
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18.07.2021 03:22 Ответить
Может Короновирус подхватили?
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18.07.2021 06:35 Ответить
Может трипер? А головная боль от предстоящих разборок с женами(мужьями)!
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18.07.2021 15:13 Ответить
Надо срочно организовать саммит
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18.07.2021 16:23 Ответить
 
 