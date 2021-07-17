Власти США расследуют возможную атаку России на своих дипломатов в Вене: у них состояние, схожее с "гаванским синдромом"
Власти Соединенных Штатов Америки расследуют причины появления странных болезненных симптомов у 24 американских чиновников, работающих в Вене. У них обнаружили состояние, схожее с так называемым "гаванским синдромом".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на американские СМИ
Отмечается, что проблемы со здоровьем у дипломатов, сотрудников разведки и других чиновников в Вене начались вскоре после инаугурации президента США Джо Байдена в январе этого года. Информацию об этом получили журналисты New Yorker и Associated Press.
Правительственные агентства США называют проявления симптомов у сотрудников "аномальными или необъяснимыми инцидентами со здоровьем", однако в частных беседах директор ЦРУ Уильям Бернс называет их не инцидентами, а атаками.
По словам собеседников издания New Yorker, ГРУ - единственная спецслужба России, которая имеет технологии для организации атак "направленной энергии".
"Гаванский синдром" назван так после инцидентов в столице Кубы, где с конца 2016 года американские дипломаты сообщали о сильных головных болях, тошноте, усталости и ухудшении координации и слуха. В 2018 году аналогичные симптомы появились у сотрудников консульства в Китае, а в конце апреля 2021 стало известно, что два похожих случая были зафиксированы уже на территории США.
Высокопоставленные чиновники как в администрации бывшего президента Дональда Трампа, так и в администрации Байдена уверены, что госслужащие США могли быть атакованы Россией. Так, американские журналисты еще в мае публиковали материалы, в которых говорилось о том, что организатором таких атак может быть российская военная разведка ГРУ, однако исчерпывающих доказательств этого пока в СМИ нет.
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_А-аа, ну расследуйте, расследуйте. Хорошо как путлеру когда противники - убеждённые, идейные тормоза.
Не та уже Амеврыка, которой правили Рейган и Буш. Убило Америку сцыкливая, черножопая абизяна мира, благодаря которой лапотняки потеряв чувство безнаказанности, беспредельничают по всему миру.
Инфразвуковое оружие - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5 оружие , использующее в качестве поражающего средства достаточно сильный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA инфразвук (диапазон ниже порога восприятия человеческого уха)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5#cite_note-geo_expo2012-1 [1] . В зависимости от силы инфразвукового воздействия результаты могут быть от возникновения у объекта чувства https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85 страха , ужаса или паники и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B7 психозов на их почве до https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F соматических расстройств (от расстройств https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 зрения до повреждения внутренних органов).
Оружием, работающем именно в инфразвуковом частотном диапазоне, являются устройства акустического воздействия на биологические объекты «https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%82_(%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5)&action=edit&redlink=1 Шепот », вмонтированные в щиты полицейских и бойцов Росгвардии, предназначенные для разгона демонстраций «путем дистанционного формирования инфранизкочастотных колебаний»
Расследуют!! !прикаліваются!!!
Кому и что не ясно??
Как сказал Байден-у США с мацкалями есть общие интересы:
мацкали гадят а США- расследуют и расследуют и расследуюттттттт
Халатно сварганил прошение и теперь будет валить вину на путена...
С остальным полностью согласен.