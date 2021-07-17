МИД РФ заявил о "вопиющей практике подавления свободы слова" в Украине и обратился к ОБСЕ
Российское министерство иностранных дел обвиняет Украину в "вопиющей практике подавления свободы слова".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Представитель МИД РФ Мария Захарова написала в Telegram. Таким образом она отреагировала на визит в Украину спецпредставителя ОБСЕ по свободе слова.
Захарова отметила, что "серьезного разбора безобразий", которые якобы происходят в Украине "мир так и не дождался".
Российская чиновница напомнила о закрытии телеканалов кума Владимира Путина Виктора Медведчука - "112 Украина". NewsOne и ZIK. А также о блокировке ряда пропагандистских российских телеканалов и сайтов.
"Возможно, стоит более четко артикулировать неприемлемость такой политики? Недостаточно просто "желать успехов" в поиске "правильных методов борьбы с дезинформацией". Требуется своевременно, полно и откровенно реагировать на вопиющую практику подавления свободы слова", - считает Захарова.
По результатам визита представитель ОБСЕ заявила о приверженности Украины демократическим ценностям. Захарова эти слова также раскритиковала.
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До всего есть дело, всё им по плечу,
Учат, как сношаться, даже маму с папой,
Пьют заместо пива, - конскую мочу.
Раздают кацапы ценные советы,
Ведь они всё знают, и во всём секут,
Где чего случится вдруг на белом свете,
А кацап незванный, - сразу тут как тут.
Где его не просят, и не уважают, -
Именно в то место сунет он свой хер,
Хоть своей же властью вечно унижаем, -
Он на всё согласен, словно пионер.
Что же тут поделать, - это их привычка, -
Лезть под одеяло, и в ночной горшок,
Ведь кацапы, знамо, - и в пи...де затычка,
И к за...упе лысой красный гребешок.
Тягот и лишений не страшась нисколько,
За весь мир кацапы призваны страдать,
Всем они помогут, - во дворе вот только
За собою мусор некому убрать.
Жили бы нормально, как все люди в мире,
Но кацап, однако, твёрдо убежден,
Что ему мешает смыть говно в сортире
Хитрый и коварный, подлый Вашингтон.
Вот такие они ,китайские пельмени..(95 квартал по-китайски)
Ты же к тому же ещё и глупости несёшь.
таким доконаним шмарам.