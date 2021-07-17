"Все камни с неба": на смену аномальной жаре в оккупированный Крым снова придут ливни, - синоптик
В начале следующей недели в оккупированном Крыму ожидается аномальная жара, а после этого ей на смену придут ливни.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом в эфире одной из радиостанций сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Ближайшая неделя будет разделена на два периода: солнечный – с аномально-жаркой, а порой и рекордно жаркой погодой, и дождливый. Вторая половина предстоящей недели опять готовит испытание вторжением циклона с ливнями и грозами, как я называю это – "все камни с неба", – сказал он.
По его данным, в эти выходные воздух на полуострове прогреется ночью до +18…+23 градусов, днем – до +33…+37 градусов. При этом начиная с воскресенья и в следующие три дня, по словам синоптика, Крым побьет три температурных рекорда.
"В воскресенье мы должны повторить или побить рекорд дневной температуры 2001 года – тогда в Симферополе было зафиксировано +36,3. В понедельник и вторник ночью до +25, днем, соответственно, +33…+38 и +34…+39 градусов. В этом случае падут рекорды 2011 года, когда в Симферополе в этот день было +35,8 и 2007 года – тогда синоптики зафиксировали отметку в +36", – сказал синоптик.
Как рассказал Тишковец, погода изменится в среду, когда на полуостров придут ливень, грозы и незначительное понижение температуры.
Ранее синоптики сообщали, что с 16 по 20 июля на полуострове ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы.
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Приведем порядок казней от первой до последней и краткое объяснение того, в чем они заключались.
Кровь («дам») - вода в Ниле превратилась в кровь, и одновременно вся вода в Египте стала кровью.
Жабы («цфардеа») - Египет заполонили вышедшие из реки жабы.
Вши («киним») - весь Египет наполнился вшами.
Дикие звери («аров») - нашествие диких зверей на Египет.
Мор («девер») - падеж египетского скота.
Нарывы («шхин») - гнойные язвы на теле египтян.
Град («барад») - крупный «огненный» град, уничтоживший большую часть урожая («огненный» - т.к. согласно мидрашу, внутри каждой градины был огонь).
Саранча («арбе») - небывалое нашествие саранчи, уничтожившей то, что не было побито градом.
Мрак («хошех») - весь Египет окутала густая, непроницаемая мгла, которая держалась несколько дней.
Поражение первенцев («макат бхорот») - смерть первенцев в каждой египетской семье, от первенцев человека до первенца скота.
кцпня бьіла нарванная, но ссалась от одного упоминания "бандеровцев"
В банки закатывайте, шоб на год хватило..)))
Крисчані усі в рашку - поки міст стоїть!
На синоптиков надейся, а Бога, себе в слуги, не нанимай...
Трохов і нашу територію вцепить, і саме ватну частину.
да в Чёрное море
москаль в Крыму - то беда
кацап в Крыму - горе
Но кого на полуострове волнуют люди,здесь важнее другое,водой из болотом не охладиш мобильные атомные генераторы едектричества для военных частей.Вот беда так беда.
Це лише початок! А ще будуть глад, мор і чума. Та й про чотирьох вершників не слід забувати.
Так для повного щастя для кремлівських загарбників не вистачає ще й землетрусу. Такого як останній масштабний руйнівний землетрус потужністю 8 балів який був і теж на окупованому тоді кремлівськими комуно-фашистами ката Сталіна Криму в 1927 році, і який привів до масового руйнування. Екс - керівник "Кримського міжнародного центру сейсмобезпеки" Микола Георгієв повідомив, що потужні землетруси в Криму відбуваються з періодичністю в 85-100 років. Останній землетрус страшної потужністю 8 балів було на ПБК в 1927 році. Як відомо, він привів до колосальних руйнувань і до масових великих жертв. Також М.Георгієв повідомив, що період затишшя закінчується, і ця сейсмічна зона знову "прокидається". І активність катаклізмів найсильніших землетрусів буде вже зовсім скоро - це факт, - заявив М.Георгієв.
Дасть Бог поки український народ ще не звільнив свій тимчасово окупований рідний український Крим, землетрус був знову і також не менше 8 балів. Тому що прокляті криваві кремлівські фашисти окупанти маніяка )(уйла налаштували собі безліч всяких дорогих: мостів, портів, військових баз, електростанцій .... і все це кацапське добро загарбників землетрус який вже насувається добряче перевірив на їх сейсмостійкість.-
с ливнями не подходит пусть включает мороз и град..........