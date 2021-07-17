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"Все камни с неба": на смену аномальной жаре в оккупированный Крым снова придут ливни, - синоптик

В начале следующей недели в оккупированном Крыму ожидается аномальная жара, а после этого ей на смену придут ливни.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом в эфире одной из радиостанций сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Ближайшая неделя будет разделена на два периода: солнечный – с аномально-жаркой, а порой и рекордно жаркой погодой, и дождливый. Вторая половина предстоящей недели опять готовит испытание вторжением циклона с ливнями и грозами, как я называю это – "все камни с неба", – сказал он.

По его данным, в эти выходные воздух на полуострове прогреется ночью до +18…+23 градусов, днем – до +33…+37 градусов. При этом начиная с воскресенья и в следующие три дня, по словам синоптика, Крым побьет три температурных рекорда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты потратят еще 300 млн руб на поиск пресной воды под Азовским морем

"В воскресенье мы должны повторить или побить рекорд дневной температуры 2001 года – тогда в Симферополе было зафиксировано +36,3. В понедельник и вторник ночью до +25, днем, соответственно, +33…+38 и +34…+39 градусов. В этом случае падут рекорды 2011 года, когда в Симферополе в этот день было +35,8 и 2007 года – тогда синоптики зафиксировали отметку в +36", – сказал синоптик.

Как рассказал Тишковец, погода изменится в среду, когда на полуостров придут ливень, грозы и незначительное понижение температуры.

Ранее синоптики сообщали, что с 16 по 20 июля на полуострове ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированной Ялте повторно подтопило дома: в реках снова поднялся уровень воды

Автор: 

Крым (26419) непогода (817)


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Топ комментарии
+24
Сия чаша должна быть испита до дна
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17.07.2021 16:54
+15
До жесточайшего поноса!
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17.07.2021 16:55
+11
И ко всему этому, страждущие отдохнуть на микро-пляжах друг у друга на голове сидят, Ковид гарантирован. В этом году у дАрАгих крымчан крокодил не ловится ( а плавает, во время потопа), не растёт кокос, видимо камни с неба догоняют, ляпнули дурным ртом называется
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17.07.2021 16:53
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Правила форума Совет форумчан
И ко всему этому, страждущие отдохнуть на микро-пляжах друг у друга на голове сидят, Ковид гарантирован. В этом году у дАрАгих крымчан крокодил не ловится ( а плавает, во время потопа), не растёт кокос, видимо камни с неба догоняют, ляпнули дурным ртом называется
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17.07.2021 16:53 Ответить
где там толпа? смотрел видео с гурзуфа, может быть пятая часть людей, которые приезжали туда до оккупации
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17.07.2021 16:57 Ответить
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17.07.2021 17:50 Ответить
доооо)) попытку пошутить зачтем))
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17.07.2021 18:09 Ответить
"Все камни с неба": на смену аномальной жаре в оккупированный Крым снова придут ливни, - синоптик

"Усе каміння із неба": на зміну аномальної спеки в окупований Крим знову прийдуть зливи, - синоптик - Цензор.НЕТ 2481
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17.07.2021 19:02 Ответить
Наводнение в Бельгии: не менее 20 человек погибли. ФОТОрепортаж
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17.07.2021 19:53 Ответить
Там и так уже рекорды по заболевшим и по смертям за все время пандемии. Особенно в Севе. И Новичок не помог.
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17.07.2021 17:00 Ответить
Спутник V , уже новичком кличут ?? )) Это супер !
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17.07.2021 18:08 Ответить
карма
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17.07.2021 18:13 Ответить
был один год, когда мы прям на набережной стелили подстилки, потому что на пляже не было мест)
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17.07.2021 17:03 Ответить
Бывал когда - то в 2008 - 10 годах , по всему юбк и крыму . Почти везде можно было пройти к морю и не было скопления людей . Грязная вода и пляжи запомнились только в Саках . В Евпатории вообще , была чистейшая вода , - такую видел только в Ворскле возле Ахтырки в середине 90 х . ))
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17.07.2021 18:19 Ответить
Та вона і зараз у Ворсклі майже кришталево чиста! Дві доби на веслах))
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17.07.2021 21:20 Ответить
Вдалого Вам відпочинку ! .
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17.07.2021 21:32 Ответить
Ещё бы лягушек с неба!
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17.07.2021 16:53 Ответить
Не знаю як там жаби, але крокодили з крокодиляріуму вже були 🐊🐊🐊🐊🐊🐊
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17.07.2021 16:56 Ответить
Если шо, можно выбрать:

Приведем порядок казней от первой до последней и краткое объяснение того, в чем они заключались.
Кровь («дам») - вода в Ниле превратилась в кровь, и одновременно вся вода в Египте стала кровью.
Жабы («цфардеа») - Египет заполонили вышедшие из реки жабы.
Вши («киним») - весь Египет наполнился вшами.
Дикие звери («аров») - нашествие диких зверей на Египет.
Мор («девер») - падеж египетского скота.
Нарывы («шхин») - гнойные язвы на теле египтян.
Град («барад») - крупный «огненный» град, уничтоживший большую часть урожая («огненный» - т.к. согласно мидрашу, внутри каждой градины был огонь).
Саранча («арбе») - небывалое нашествие саранчи, уничтожившей то, что не было побито градом.
Мрак («хошех») - весь Египет окутала густая, непроницаемая мгла, которая держалась несколько дней.
Поражение первенцев («макат бхорот») - смерть первенцев в каждой египетской семье, от первенцев человека до первенца скота.
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17.07.2021 17:07 Ответить
Дикие звери и саранча там уже с 2014.
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17.07.2021 18:22 Ответить
[задумчиво] - Вычеркиваем...
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17.07.2021 20:03 Ответить
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17.07.2021 20:06 Ответить
"Усе каміння із неба": на зміну аномальній спеці в окупований Крим знову прийдуть зливи, - синоптик - Цензор.НЕТ 7383
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18.07.2021 15:44 Ответить
Это руSSкий мир детка!
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17.07.2021 16:54 Ответить
Сия чаша должна быть испита до дна
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17.07.2021 16:54 Ответить
До жесточайшего поноса!
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17.07.2021 16:55 Ответить
Я бы сказал - до кровавого поноса!
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17.07.2021 18:45 Ответить
На пляже под Севастополем рухнувший валун размазал палатку туристов
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17.07.2021 16:57 Ответить
От і не буде проблем з водою.
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17.07.2021 16:58 Ответить
НАкАньєцтА водохраніліШШа будут наполнєни сполна...
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17.07.2021 18:15 Ответить
в 2011 бьіл в Крьіму.
кцпня бьіла нарванная, но ссалась от одного упоминания "бандеровцев"
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17.07.2021 17:00 Ответить
был в крыму каждый год до 2013 года включительно по 2-3 раза за сезон. веселили толпы кацапов, которые бегали искали дешевое жилье и офигевали с наших цен. а про политику там никто не разговаривал никогда.
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17.07.2021 17:02 Ответить
не каждьій год, но регулярно с 93 по 2013 там бьіл. про политику говорили. без надрьіва, но бьіло
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17.07.2021 18:00 Ответить
Так вони і зараз офігівають, дорожче ніж на мАААЦвЄ
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17.07.2021 18:16 Ответить
Были в августе 2013, в Феодосии. Россияне из соседнего номера пригласили на шашлыки, общались по дружески, но россиянин почему-то говорил, что он националист.
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17.07.2021 22:46 Ответить
Боже все бачить і наділяє кожному його
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17.07.2021 17:04 Ответить
Запускайте крокодилов!
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17.07.2021 17:13 Ответить
Не, ну просили же воду - нате...
В банки закатывайте, шоб на год хватило..)))
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17.07.2021 17:16 Ответить
Краще в бочки винних підвалів, те що від них залишилось.
Крисчані усі в рашку - поки міст стоїть!
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17.07.2021 17:22 Ответить
"Все камни с неба": на смену аномальной жаре в оккупированный Крым снова придут ливни, - синоптик
На синоптиков надейся, а Бога, себе в слуги, не нанимай...
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17.07.2021 17:22 Ответить
Так, дивлюсь прогноз на Ventusky і бачу нову хвилю погодної ненависті до кримнашу, з вівторка.
Трохов і нашу територію вцепить, і саме ватну частину.
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17.07.2021 17:33 Ответить
Погода нам не поможет. Она вместо нас бороться не будет. Как и коллективный Запад. На 2 года вперед водохранилища в Крыму заполнились. Отака фигня, малята.
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17.07.2021 18:33 Ответить
Боевой гидромитериолог?
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17.07.2021 18:41 Ответить
да это знаменитый кацапский троль косящий под украинца. он тут давно ползает и его все знают
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17.07.2021 20:20 Ответить
эээ, ну как-бы дождь с неба падает, вода стекает в водоемы и реки.... круговорот воды в природе не зависит, знаменит я или нет....
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17.07.2021 20:26 Ответить
Якщо по- людськи,то треба було б їх пожаліти. Але я не буду.
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17.07.2021 18:49 Ответить
бежит пресная вода
да в Чёрное море
москаль в Крыму - то беда
кацап в Крыму - горе
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17.07.2021 18:50 Ответить
По сути не хватает только землетрясения. особенно если в районе моста. А так полный " джентльменский набор" - наводнение, камни, аномальная жара, стремительное увеличение кавидных, заоблачные цены, проклятия рашен туристов жителям пришедшим в " родную гавань". Но правда есть и призовой бонус, теперь не будут втюхивать населению, что у них проблемы с водой из за продолжительных сухих сезонов - засухи, теперь то хоть залейся ( ну по крайней мере должно бы быть так).
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17.07.2021 18:53 Ответить
Попкорн купили . Чекаємо потужного цунамі , землетрусу і нашестя саранчі , мух та вірусів на російських окупантів . Щоб всі московити здохли "на родінє".
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17.07.2021 18:54 Ответить
"Усе каміння із неба": на зміну аномальної спеки в окупований Крим знову прийдуть зливи, - синоптик - Цензор.НЕТ 8593
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17.07.2021 19:10 Ответить
Ого! У нашого Пухнастого Бешкетника з'явився доступ до кліматичної зброї?
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18.07.2021 02:03 Ответить
Пускай оккупанты срочно ковчег строят, забирают своих тварей и плывут к ибене матери.
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17.07.2021 19:37 Ответить
Богом проклятая земля!
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17.07.2021 19:40 Ответить
Так за то с урожаем будут. Если конечно посеяли.
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17.07.2021 20:09 Ответить
"Вьідєржітєсьтам...."далі за текстом "класика")))
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17.07.2021 21:05 Ответить
Ощущалась в Крыму нехватка воды а теперь ее по горло в прямом сысле но пить нельзя.Вспоминается фраза из польского фильма ,,Знахарь.. чтоб в воде сидел а напитсья не мог.
Но кого на полуострове волнуют люди,здесь важнее другое,водой из болотом не охладиш мобильные атомные генераторы едектричества для военных частей.Вот беда так беда.
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17.07.2021 22:18 Ответить
Крысчане, как там у вас с курортным сезоном? В разгаре? Много лаптей понаприехало в грязевых потоках поплавать вместе с вашими домами, скарбом, машинами и канализационным дерьмом? Дорого в этом году отдохнуть в Крыму? На пляжах кто-нибудь есть , кроме грязи, обломков и трупов?
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17.07.2021 23:03 Ответить
Лячно, москалики?
Це лише початок! А ще будуть глад, мор і чума. Та й про чотирьох вершників не слід забувати.
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18.07.2021 02:00 Ответить
Для Криму нічого не шкода
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18.07.2021 02:52 Ответить

Так для повного щастя для кремлівських загарбників не вистачає ще й землетрусу. Такого як останній масштабний руйнівний землетрус потужністю 8 балів який був і теж на окупованому тоді кремлівськими комуно-фашистами ката Сталіна Криму в 1927 році, і який привів до масового руйнування. Екс - керівник "Кримського міжнародного центру сейсмобезпеки" Микола Георгієв повідомив, що потужні землетруси в Криму відбуваються з періодичністю в 85-100 років. Останній землетрус страшної потужністю 8 балів було на ПБК в 1927 році. Як відомо, він привів до колосальних руйнувань і до масових великих жертв. Також М.Георгієв повідомив, що період затишшя закінчується, і ця сейсмічна зона знову "прокидається". І активність катаклізмів найсильніших землетрусів буде вже зовсім скоро - це факт, - заявив М.Георгієв.
Дасть Бог поки український народ ще не звільнив свій тимчасово окупований рідний український Крим, землетрус був знову і також не менше 8 балів. Тому що прокляті криваві кремлівські фашисти окупанти маніяка )(уйла налаштували собі безліч всяких дорогих: мостів, портів, військових баз, електростанцій .... і все це кацапське добро загарбників землетрус який вже насувається добряче перевірив на їх сейсмостійкість.-
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18.07.2021 05:13 Ответить
"Усе каміння із неба": на зміну аномальній спеці в окупований Крим знову прийдуть зливи, - синоптик - Цензор.НЕТ 766
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18.07.2021 07:59 Ответить
крысчанам даже с неба тонко намекают что они лоханулись
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18.07.2021 10:42 Ответить
шо опять не то то жара то ливни.... опять хахлы виноваты... надо прсить Боженку шо им жара
с ливнями не подходит пусть включает мороз и град..........
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18.07.2021 12:40 Ответить
 
 