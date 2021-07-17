"Все камни с неба": на смену аномальной жаре в оккупированный Крым снова придут ливни, - синоптик

В начале следующей недели в оккупированном Крыму ожидается аномальная жара, а после этого ей на смену придут ливни.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом в эфире одной из радиостанций сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Ближайшая неделя будет разделена на два периода: солнечный – с аномально-жаркой, а порой и рекордно жаркой погодой, и дождливый. Вторая половина предстоящей недели опять готовит испытание вторжением циклона с ливнями и грозами, как я называю это – "все камни с неба", – сказал он.

По его данным, в эти выходные воздух на полуострове прогреется ночью до +18…+23 градусов, днем – до +33…+37 градусов. При этом начиная с воскресенья и в следующие три дня, по словам синоптика, Крым побьет три температурных рекорда.

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"В воскресенье мы должны повторить или побить рекорд дневной температуры 2001 года – тогда в Симферополе было зафиксировано +36,3. В понедельник и вторник ночью до +25, днем, соответственно, +33…+38 и +34…+39 градусов. В этом случае падут рекорды 2011 года, когда в Симферополе в этот день было +35,8 и 2007 года – тогда синоптики зафиксировали отметку в +36", – сказал синоптик.

Как рассказал Тишковец, погода изменится в среду, когда на полуостров придут ливень, грозы и незначительное понижение температуры.

Ранее синоптики сообщали, что с 16 по 20 июля на полуострове ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы.

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