Накопление долгов перед инвесторами ВИЭ - причина остановки инвестиций в Украину, - ЕБРР

Накопление больших долгов перед производителями электроэнергии из возобновляемой энергии (ВИЭ) и намерение Кабмина внедрить акцизный сбор при производстве "зеленой" электроэнергии является причиной остановки инвестиций в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявила Ольга Еремина, старший банкир департамента электроэнергии ЕБРР, в ходе энергетической конференции Адама Смита.

"Инвесторы не будут инвестировать в ВИЭ до того, пока не решатся текущие проблемы в секторе ВИЭ Украины. Невнедрение положений меморандума и соответственно принятого закона №810-9 это и есть показатели нарушений", - заявила Еремина.

По ее словам, кризис платежей, усиление фискальной нагрузки на сектор ВИЭ Украины приведет к тому, что даже если государство решит провести "зеленые" аукционы по привлечению иностранных инвесторов в отрасль, то они все равно не будут успешными, пока государство не решит текущий кризис.

"Внедрение акциза властью является нарушением ряда юридических аспектов и условий меморандума", - добавила Еремина, уточнив, что инвесторы не видят стабилизации платежной дисциплины за выработанную "зеленую" энергию в перспективе.

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При этом банкир подчеркнула, что в 2030 году "зеленая" электроэнергия будет дешевле всех других видов генерации электроэнергии, поскольку тогда закончится действие "зеленого" тарифа и все электростанции ВИЭ будут продавать свою электроэнергию напрямую на рынке электроэнергии.

"После 2030 года мы не увидим больше никаких зеленых тарифов. 2030 году ВИЭ будет самой дешевой генерацией, которая будет доступна в Украине", - сказала Еремина.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на зеленую энергию в Украине по ставке 3,2%. 1 июля настоящий законопроект был поддержан в парламенте в первом чтении.

5 июля профильные ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на зеленую электроэнергию является нарушением предоставленных ранее гарантий государством и нарушением обязательств перед международными инвесторами, и поэтому эта норма должна быть исключена из законопроекта №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.

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В конце июня ЕБРР, Черноморский банк торговли и развития, Нидерландская финансовая компания развития, Институт финансирования развития, а также Секретариат Энергетического сообщества написали письмо в адрес председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова.

Они подчеркнули, что вероятное внедрение акцизного сбора на производство электроэнергии из возобновляемых источников в Украине противоречит целям ЕС по декарбонизации, угрожает планам страны по интеграции с европейской энергосистемой, и поэтому эта норма должна быть пересмотрена.