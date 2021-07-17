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Накопление долгов перед инвесторами ВИЭ - причина остановки инвестиций в Украину, - ЕБРР

Накопление долгов перед инвесторами ВИЭ - причина остановки инвестиций в Украину, - ЕБРР

Накопление больших долгов перед производителями электроэнергии из возобновляемой энергии (ВИЭ) и намерение Кабмина внедрить акцизный сбор при производстве "зеленой" электроэнергии является причиной остановки инвестиций в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявила Ольга Еремина, старший банкир департамента электроэнергии ЕБРР, в ходе энергетической конференции Адама Смита.

"Инвесторы не будут инвестировать в ВИЭ до того, пока не решатся текущие проблемы в секторе ВИЭ Украины. Невнедрение положений меморандума и соответственно принятого закона №810-9 это и есть показатели нарушений", - заявила Еремина.

По ее словам, кризис платежей, усиление фискальной нагрузки на сектор ВИЭ Украины приведет к тому, что даже если государство решит провести "зеленые" аукционы по привлечению иностранных инвесторов в отрасль, то они все равно не будут успешными, пока государство не решит текущий кризис.

"Внедрение акциза властью является нарушением ряда юридических аспектов и условий меморандума", - добавила Еремина, уточнив, что инвесторы не видят стабилизации платежной дисциплины за выработанную "зеленую" энергию в перспективе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иностранные инвесторы требуют от государства убрать акциз на "зеленую" электроэнергию из налогового законопроекта

При этом банкир подчеркнула, что в 2030 году "зеленая" электроэнергия будет дешевле всех других видов генерации электроэнергии, поскольку тогда закончится действие "зеленого" тарифа и все электростанции ВИЭ будут продавать свою электроэнергию напрямую на рынке электроэнергии.

"После 2030 года мы не увидим больше никаких зеленых тарифов. 2030 году ВИЭ будет самой дешевой генерацией, которая будет доступна в Украине", - сказала Еремина.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на зеленую энергию в Украине по ставке 3,2%. 1 июля настоящий законопроект был поддержан в парламенте в первом чтении.

5 июля профильные ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на зеленую электроэнергию является нарушением предоставленных ранее гарантий государством и нарушением обязательств перед международными инвесторами, и поэтому эта норма должна быть исключена из законопроекта №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Политика Украины против "зеленой" энергетики выгодна Путину, - эксперт Белковский

В конце июня ЕБРР, Черноморский банк торговли и развития, Нидерландская финансовая компания развития, Институт финансирования развития, а также Секретариат Энергетического сообщества написали письмо в адрес председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова.

Они подчеркнули, что вероятное внедрение акцизного сбора на производство электроэнергии из возобновляемых источников в Украине противоречит целям ЕС по декарбонизации, угрожает планам страны по интеграции с европейской энергосистемой, и поэтому эта норма должна быть пересмотрена.

Автор: 

ЕБРР (261) альтернативная энергетика (123)


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Топ комментарии
+16
Накопление долгов перед инвесторами ВИЭ - причина остановки инвестиций в Украину, - ЕБРР - Цензор.НЕТ 7231
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17.07.2021 17:20
+13
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3638234.html "Инвест-няни" по-ЗЕленски

СБУ вляпалась международный скандал. Недавняя информация о ферме по майнингу крипты в Виннице и краже электроэнергии - оказалась фейком.
Как выяснилось, ферма принадлежит IT-компании ММІ Engineering с многомиллионными иностранными инвестициями, и работает легально. Иностранные инвесторы взялись за головы, когда силовики начали изымать оборудование стоимостью под 100 млн грн.
Сейчас юристы готовят иски, и собираются обжаловать действия СБУ в судах.
Кроме этого, компания ведет еще несколько проектов в Украине и уже приняла решение о переносе бизнеса куда подальше.
Нетрудно догадаться, как эта ситуация повлияет в целом на инвестиционный климат в стране.
Изымать - не строить
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17.07.2021 17:24
+9
2017 выработано 2,094 млр.кВт*час
2018 выработано 2,791 млр.кВт*час
2019 выработано 5,605 млр.кВт*час
2020 выработано 10,173 млр.кВт*час
а теперь посчитай сколько те "инвесторы" в 2020 вывели денег за ту зеленую электроэнергию
и сколько еще выведут до 2030 года, 20 лярдов евро не меньше,
спасибо Пете за зеленую энергетику, такое ярмо повесил на шею Украинцам
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17.07.2021 17:49
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Правила форума Совет форумчан
Порошенко продовжуе красти!!!
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17.07.2021 17:13 Ответить
Красти?

Накопление долгов перед инвесторами ВИЭ - причина остановки инвестиций в Украину, - ЕБРР - Цензор.НЕТ 3818
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17.07.2021 17:16 Ответить
Он еще до сих пор ваве в штаны делает, пока тот айкосиками увлекается.
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17.07.2021 17:16 Ответить
Питання непросте, і його розумно вирішити ТРЕБА! ВИЕ - це реальна революція в економіці!
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17.07.2021 17:17 Ответить
революции всегда сопровождаются грабежами,
15 евроцентов за кВт*час это грабеж, так что вы правы
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17.07.2021 17:41 Ответить
причина остановки инвестиций в Украину
-- не в Украину, а в Зеленского... -- причина.
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17.07.2021 17:17 Ответить
Накопление долгов перед инвесторами ВИЭ - причина остановки инвестиций в Украину, - ЕБРР - Цензор.НЕТ 7231
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17.07.2021 17:20 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3638234.html "Инвест-няни" по-ЗЕленски

СБУ вляпалась международный скандал. Недавняя информация о ферме по майнингу крипты в Виннице и краже электроэнергии - оказалась фейком.
Как выяснилось, ферма принадлежит IT-компании ММІ Engineering с многомиллионными иностранными инвестициями, и работает легально. Иностранные инвесторы взялись за головы, когда силовики начали изымать оборудование стоимостью под 100 млн грн.
Сейчас юристы готовят иски, и собираются обжаловать действия СБУ в судах.
Кроме этого, компания ведет еще несколько проектов в Украине и уже приняла решение о переносе бизнеса куда подальше.
Нетрудно догадаться, как эта ситуация повлияет в целом на инвестиционный климат в стране.
Изымать - не строить
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17.07.2021 17:24 Ответить
2017 выработано 2,094 млр.кВт*час
2018 выработано 2,791 млр.кВт*час
2019 выработано 5,605 млр.кВт*час
2020 выработано 10,173 млр.кВт*час
а теперь посчитай сколько те "инвесторы" в 2020 вывели денег за ту зеленую электроэнергию
и сколько еще выведут до 2030 года, 20 лярдов евро не меньше,
спасибо Пете за зеленую энергетику, такое ярмо повесил на шею Украинцам
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17.07.2021 17:49 Ответить
т.е. при зеле подняли выработку в 2 раза, но виноват петя?)
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17.07.2021 18:10 Ответить
так при Пете понавыдавали разрешений на постройку и подключение,
в 2019 было подключено 4,2 ГВт мощностей
а еще у тех "инвесторов" есть разрешение на подключение 14 ГВт по самому высокому в Мире зеленому тарифу
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17.07.2021 18:25 Ответить
продают электроэнергию с АЭС и ТЭС под видом зеленой и никто ничего не видит и не слышит!
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17.07.2021 20:22 Ответить
Чел ты тупой? Допустили же при Пете, строили, разрешения давали...
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17.07.2021 19:47 Ответить
туповаты боты, годами повторяющие сказку кровосиси про папередников
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17.07.2021 19:49 Ответить
Чтоб Петя при таком наваре не был в доле?
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17.07.2021 20:23 Ответить
Закон приняли при петуховиче ради сверхприбылей ахметова, хотя зачем я тебе продажному ******** что-то обьяняю
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17.07.2021 18:12 Ответить
А зачем президенты залязят в это дело? Никто из президентов не назначил премьером технократов Ланового или Новака. Как-будто в Украине нет экономистов с мировым именем. Каждому REPEAT КАЖДОМУ президенту выгодно иметь своего карманного премьера, чтобы имет с этого свою материальную выгоду.
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17.07.2021 20:45 Ответить
Несерьезно это все, какие тут могут инвестиции, власть меняется, меняется договоренности
с такой страной никто не будет связываться.
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17.07.2021 17:25 Ответить
Завищені тарифи під інвестиції були підписані з понтом ще при Янику. На багато років наперед. Здається під державні гарантії. ВЕС і СЕС при цьому приватні.
Тепер, з плином часу і розвитком станцій тарифи треба знижувати. А вони зафіксовані.
Упс ... У держави борг 25 млрд грн.
Зверніть увагу - ніхто про це не пише.
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17.07.2021 17:37 Ответить
тарифы прописаны в Законе, никто не мешает изменить те тарифы в Законе так само как изменили их действие до 2030 года
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17.07.2021 18:07 Ответить
Тарифи записані в угоді. А договори прийнято виконувати. Нє ?
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17.07.2021 20:03 Ответить
а зачем Германии нужно так много газа?
а чтоб обеспечить электричеством своих бюргеров.
отсюда вопрос-а почему мы должны лепить какую то хрень,чтоб кто то на нас наживался?
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17.07.2021 17:38 Ответить
затем, что они выводят АЭС из эксплуатацию и будут компенсировать разницу газом до момента выхода на полную мощность станций на возобновляемых источниках
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17.07.2021 18:11 Ответить
ну да...в то время как весь нормальный мир строит АЭС,фашисты,в угоду Х-йлу,строят СП...и вопят о том,чтобы все строили то что они навязывают.
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17.07.2021 18:20 Ответить
могут себе позволить зеленую энергетику. можно только позавидовать.
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17.07.2021 18:26 Ответить
а что те СЭС генерируют ночью электроэнергию?
зеленая энергетика не является гарантированным источником электроэнергии, она зависит от погоды с моря, как селькое хозяйство
сегодня есть погода а завтра нету, вот и сжигают огромные количества газа когда нету погоды для ВИЭ
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17.07.2021 18:28 Ответить
и все помалкивают о том, что дрянь охметов
эт.энергию с тец как солнечную продаёт ...
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17.07.2021 17:56 Ответить
https://prm.ua/ukraintsiv-chekaie-skladna-osin-cherez-nebazhannia-vlady-provodyty-reformy-poroshenko/ Українців чекає складна осінь через небажання влади проводити реформи -
"Через некомпетентні дії чинної влади, через небажання проводити реформи, українців може чекати непроста осінь" - вважає п'ятий президент та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко. https://www.youtube.com/watch?v=4kZMyOLimlQ Цю думку він висловив в ході спецмарафону "Хто замовив мову" в ефірі трьох телеканалів: 5-го, Прямого та Еспресо .
"Влада, замість того, щоб проводити реформи і захищати Україну і українців, намагається замістити старі обіцянки, які не виконані, новими обіцянками в сподіванні, що всі забудуть, знімуть локшину з вух, і знову будуть слухати відосики" - конкретизує цю думку Петро Порошенко.
Він нагадав, що:
- 1,5 роки тому українцям обіцяли створення близько мільйона нових робочих місць. Однак натомість ми втратили 650 тисяч. І на, жаль, за це ніхто не відповів;
- водночас пообіцяли висадити нові дерева. І затишшя з посадками...;
- крім того, з України наразі спостерігається безпрецендентна втеча інвестицій, а надходжень немає жодних. І за це теж ніхто не відповідає;
- Порошенко також нагадав, як Зеленський в грудні 2019-го пообіцяв знизити тарифи як мінімум на 50%. Натомість середня платіжка за комунпослуги, навпаки, зросла на 56%;
- також раніше, у 2019 році всі державні посади призначалися за конкурсом. А тепер реформа державного управління також зруйнована.
"Хочу нагадати, що у 2015 році наша команда забезпечила економічне зростання, яке тривало майже 4 роки; до періоду 2 кварталу 2019 року. І потім все пішло вниз, розпочався спад економіки. Що ж трапилось?" - риторично запитує політик, нагадуючи, що саме того часу змінилась влада в Україні.
Петро Порошенко також звернув увагу, що через дії влади у напрямку субсидій, пенсій люди почувають себе незахищеними. Тож усі математичні факти вказують на її некомпетентність.
"Однак український народ не дасть зруйнувати економіку і розграбувати бюджет, витратити кошти не за призначенням" - підсумував Петро Порошенко.
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17.07.2021 18:07 Ответить
Завышенные тарифы писались на много лет вперед под друзей Януковича - Клюева и т.д.
Умное правительство давно бы подало в международный суд для признания тарифов явно

коррупционными ибо они значительно превышают мировые цены на зеленую электроэнергию.

Но, адвокатская контора должна быть грамотной и не украинской иначе можно не начинать.
Нас годами грабят , а мы молчим в две дырочки.
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17.07.2021 18:08 Ответить
Инвестиции падают не из-за долгов, а из-за ********* у власти
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17.07.2021 18:09 Ответить
Действительно желания решать проблему у зели и узеленских не видно. Как будто они тоже заинтересованы в проблемах для страны, чтобы подготовить её к анексии.
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18.07.2021 12:11 Ответить
Той хто підписував обіцянки і спекулятивну ціну-нехай її і платить.
Ці продажні газпромівські європейці змусили нас ЧАЕС задарма закрити. А вона могла б легко перекрити всі потужності сес і вес.
Зелені тарифи в найбіднішій країні Європи це знущання
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17.07.2021 18:13 Ответить
"Инвесторы не будут инвестировать в ВИЭ". Замечательно, таких инвесторов-паразитов и даром не надо.
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17.07.2021 18:34 Ответить
ще в когось наклкйки "За Зе" чи "Зе+1" ще залишилися?
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17.07.2021 20:11 Ответить
Это все придумал Черчилль в 18-м году!...
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17.07.2021 20:19 Ответить
Ідійоти, дайте можливість людям обирати, в кого вони яку енергію хочуть купувати. І люди самі стануть більше платити за екологічну.
Але на відкритому прозорому ринку! ("Гарантований покупець" має також мати можливість обмеження квотами з придбання [знову! - на ринку], що будуть закладатися в бюджет.)
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18.07.2021 05:00 Ответить
Украина создать ринок ел.енергії, де кожна генерація має свого споживача, тоді побачимо, кому потрібна ел.енергія з ВІЕ. Кліент завжди правий - це основа, якщо не подобається український споживач, продавайте за кордон. Чому експортна ціна в рази нижча за ціну для внутрішнього споживача???. Китай може вкласти в ВІЕ в Україні в рази більше та на більш вігідних умовах. А так виходить, що Україна не споживає енергію генерації АЕС, ГЕС, ВІЕ, а тільки з вугльно-газової генерації, як тоді продавать продукцію в ЕС?
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18.07.2021 17:23 Ответить
 
 