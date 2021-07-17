Накопление долгов перед инвесторами ВИЭ - причина остановки инвестиций в Украину, - ЕБРР
Накопление больших долгов перед производителями электроэнергии из возобновляемой энергии (ВИЭ) и намерение Кабмина внедрить акцизный сбор при производстве "зеленой" электроэнергии является причиной остановки инвестиций в Украину.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявила Ольга Еремина, старший банкир департамента электроэнергии ЕБРР, в ходе энергетической конференции Адама Смита.
"Инвесторы не будут инвестировать в ВИЭ до того, пока не решатся текущие проблемы в секторе ВИЭ Украины. Невнедрение положений меморандума и соответственно принятого закона №810-9 это и есть показатели нарушений", - заявила Еремина.
По ее словам, кризис платежей, усиление фискальной нагрузки на сектор ВИЭ Украины приведет к тому, что даже если государство решит провести "зеленые" аукционы по привлечению иностранных инвесторов в отрасль, то они все равно не будут успешными, пока государство не решит текущий кризис.
"Внедрение акциза властью является нарушением ряда юридических аспектов и условий меморандума", - добавила Еремина, уточнив, что инвесторы не видят стабилизации платежной дисциплины за выработанную "зеленую" энергию в перспективе.
При этом банкир подчеркнула, что в 2030 году "зеленая" электроэнергия будет дешевле всех других видов генерации электроэнергии, поскольку тогда закончится действие "зеленого" тарифа и все электростанции ВИЭ будут продавать свою электроэнергию напрямую на рынке электроэнергии.
"После 2030 года мы не увидим больше никаких зеленых тарифов. 2030 году ВИЭ будет самой дешевой генерацией, которая будет доступна в Украине", - сказала Еремина.
Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на зеленую энергию в Украине по ставке 3,2%. 1 июля настоящий законопроект был поддержан в парламенте в первом чтении.
5 июля профильные ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на зеленую электроэнергию является нарушением предоставленных ранее гарантий государством и нарушением обязательств перед международными инвесторами, и поэтому эта норма должна быть исключена из законопроекта №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.
В конце июня ЕБРР, Черноморский банк торговли и развития, Нидерландская финансовая компания развития, Институт финансирования развития, а также Секретариат Энергетического сообщества написали письмо в адрес председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова.
Они подчеркнули, что вероятное внедрение акцизного сбора на производство электроэнергии из возобновляемых источников в Украине противоречит целям ЕС по декарбонизации, угрожает планам страны по интеграции с европейской энергосистемой, и поэтому эта норма должна быть пересмотрена.
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15 евроцентов за кВт*час это грабеж, так что вы правы
-- не в Украину, а в Зеленского... -- причина.
СБУ вляпалась международный скандал. Недавняя информация о ферме по майнингу крипты в Виннице и краже электроэнергии - оказалась фейком.
Как выяснилось, ферма принадлежит IT-компании ММІ Engineering с многомиллионными иностранными инвестициями, и работает легально. Иностранные инвесторы взялись за головы, когда силовики начали изымать оборудование стоимостью под 100 млн грн.
Сейчас юристы готовят иски, и собираются обжаловать действия СБУ в судах.
Кроме этого, компания ведет еще несколько проектов в Украине и уже приняла решение о переносе бизнеса куда подальше.
Нетрудно догадаться, как эта ситуация повлияет в целом на инвестиционный климат в стране.
Изымать - не строить
2018 выработано 2,791 млр.кВт*час
2019 выработано 5,605 млр.кВт*час
2020 выработано 10,173 млр.кВт*час
а теперь посчитай сколько те "инвесторы" в 2020 вывели денег за ту зеленую электроэнергию
и сколько еще выведут до 2030 года, 20 лярдов евро не меньше,
спасибо Пете за зеленую энергетику, такое ярмо повесил на шею Украинцам
в 2019 было подключено 4,2 ГВт мощностей
а еще у тех "инвесторов" есть разрешение на подключение 14 ГВт по самому высокому в Мире зеленому тарифу
с такой страной никто не будет связываться.
Тепер, з плином часу і розвитком станцій тарифи треба знижувати. А вони зафіксовані.
Упс ... У держави борг 25 млрд грн.
Зверніть увагу - ніхто про це не пише.
а чтоб обеспечить электричеством своих бюргеров.
отсюда вопрос-а почему мы должны лепить какую то хрень,чтоб кто то на нас наживался?
зеленая энергетика не является гарантированным источником электроэнергии, она зависит от погоды с моря, как селькое хозяйство
сегодня есть погода а завтра нету, вот и сжигают огромные количества газа когда нету погоды для ВИЭ
эт.энергию с тец как солнечную продаёт ...
"Через некомпетентні дії чинної влади, через небажання проводити реформи, українців може чекати непроста осінь" - вважає п'ятий президент та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко. https://www.youtube.com/watch?v=4kZMyOLimlQ Цю думку він висловив в ході спецмарафону "Хто замовив мову" в ефірі трьох телеканалів: 5-го, Прямого та Еспресо .
"Влада, замість того, щоб проводити реформи і захищати Україну і українців, намагається замістити старі обіцянки, які не виконані, новими обіцянками в сподіванні, що всі забудуть, знімуть локшину з вух, і знову будуть слухати відосики" - конкретизує цю думку Петро Порошенко.
Він нагадав, що:
- 1,5 роки тому українцям обіцяли створення близько мільйона нових робочих місць. Однак натомість ми втратили 650 тисяч. І на, жаль, за це ніхто не відповів;
- водночас пообіцяли висадити нові дерева. І затишшя з посадками...;
- крім того, з України наразі спостерігається безпрецендентна втеча інвестицій, а надходжень немає жодних. І за це теж ніхто не відповідає;
- Порошенко також нагадав, як Зеленський в грудні 2019-го пообіцяв знизити тарифи як мінімум на 50%. Натомість середня платіжка за комунпослуги, навпаки, зросла на 56%;
- також раніше, у 2019 році всі державні посади призначалися за конкурсом. А тепер реформа державного управління також зруйнована.
"Хочу нагадати, що у 2015 році наша команда забезпечила економічне зростання, яке тривало майже 4 роки; до періоду 2 кварталу 2019 року. І потім все пішло вниз, розпочався спад економіки. Що ж трапилось?" - риторично запитує політик, нагадуючи, що саме того часу змінилась влада в Україні.
Петро Порошенко також звернув увагу, що через дії влади у напрямку субсидій, пенсій люди почувають себе незахищеними. Тож усі математичні факти вказують на її некомпетентність.
"Однак український народ не дасть зруйнувати економіку і розграбувати бюджет, витратити кошти не за призначенням" - підсумував Петро Порошенко.
Умное правительство давно бы подало в международный суд для признания тарифов явно
коррупционными ибо они значительно превышают мировые цены на зеленую электроэнергию.
Но, адвокатская контора должна быть грамотной и не украинской иначе можно не начинать.
Нас годами грабят , а мы молчим в две дырочки.
Ці продажні газпромівські європейці змусили нас ЧАЕС задарма закрити. А вона могла б легко перекрити всі потужності сес і вес.
Зелені тарифи в найбіднішій країні Європи це знущання
Але на відкритому прозорому ринку! ("Гарантований покупець" має також мати можливість обмеження квотами з придбання [знову! - на ринку], що будуть закладатися в бюджет.)