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Новости Агрессия России против Украины
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Ранены двое украинских воинов, наемники РФ семь раз обстреляли позиции ООС, - штаб

Ранены двое украинских воинов, наемники РФ семь раз обстреляли позиции ООС, - штаб

Российские оккупационные войска на Донбассе с начала субботы,17 июля, семь раз открывали огонь по позициям ООС. В результате вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения.

Как передает Цензор.НЕТ. об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.

"С начала сегодняшнего дня, 17 июля, со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня", - отметили в ООС.

В районе населенного пункта Чермалык наемники РФ открывали огонь из стрелкового оружия. Позиции ООС в районе Водяного подверглись обстрелу из минометов 120-го и 82-го калибра.

Возле Широкино и Павлополя противник применял минометы, а направлении населенного пункта Старогнатовка - артиллерию 122-го калибра.

В районе поселка Пески враг обстрелял позиции украинских военных из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В результате обстрелов российских террористов двое украинских военнослужащих получили ранения. Состояние одного из них медики оценили как средней тяжести, другого - удовлетворительное. Они направлены в лечебное учреждение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин ранен в результате обстрелов российско-оккупационных войск на Донбассе 17 июля

Автор: 

обстрел (27699) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+10
Уинстон Черчилль
@Churchill_N1
·
11 ч

Поранено двох українських воїнів, найманці РФ сім раз обстріляли позиції ООС, - штаб - Цензор.НЕТ 1336
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17.07.2021 20:10
+9
Какая разніца ... В єго рєальності, в єго лічной культурє, в єго мозгу он войну закончіл
Ну, про культуру промовчимо, бо її не має напевно, як і мозку. От і маємо в залишку "єго рєальнось", напевно під дією специфічних айкосів
Поранено двох українських воїнів, найманці РФ сім раз обстріляли позиції ООС, - штаб - Цензор.НЕТ 7018
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17.07.2021 18:55
+8
Недорого нам обходится "перемирие". Да, зебилы?
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17.07.2021 18:17
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а в ответ- тишина
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17.07.2021 18:13 Ответить
Друг, оставь покурить! -- а в ответ тишина... (с)
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17.07.2021 18:17 Ответить
Каждый день жертвы! -- и всё больше... -- бо уже пристрелялись.

Когда уже Зеля замирится окончательно?
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17.07.2021 18:16 Ответить
Недорого нам обходится "перемирие". Да, зебилы?
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17.07.2021 18:17 Ответить
Дорого. А и вариантов нет. Им капитуляция всей Украины нужна. И ррасправа над всеми в дальнейшем
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17.07.2021 18:20 Ответить
Мы сейчас о зебилах или/и русне?
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17.07.2021 18:23 Ответить
73% зебилов это и есть русня конченая
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17.07.2021 18:26 Ответить
какаяразница.....
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17.07.2021 18:42 Ответить
что-то в ОПе преЗЕдента давно забыли (или забили) как-то комментировать эти 100500 дней перемирного перемирия....
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17.07.2021 18:52 Ответить
В ОПе гром в кукуру,, простите, джунглях, гремит в облаках (ни разу не думайте даже, не в облаках выкуренных айкосиков)
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17.07.2021 18:57 Ответить
Какая разніца ... В єго рєальності, в єго лічной культурє, в єго мозгу он войну закончіл
Ну, про культуру промовчимо, бо її не має напевно, як і мозку. От і маємо в залишку "єго рєальнось", напевно під дією специфічних айкосів
Поранено двох українських воїнів, найманці РФ сім раз обстріляли позиції ООС, - штаб - Цензор.НЕТ 7018
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17.07.2021 18:55 Ответить
какой у нас...у вас...короче - преЗЕдент фотогеничный и солидный...
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17.07.2021 19:01 Ответить
...фокус хочешь, даунбасенок?
Поранено двох українських воїнів, найманці РФ сім раз обстріляли позиції ООС, - штаб - Цензор.НЕТ 1817
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17.07.2021 19:14 Ответить
...иди проспись, лишнехромосомное...
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18.07.2021 00:45 Ответить
Одним словом никуя не решается гибнут люди . На Лепрекона просто игнор полный...
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17.07.2021 19:56 Ответить
Уинстон Черчилль
@Churchill_N1
·
11 ч

Поранено двох українських воїнів, найманці РФ сім раз обстріляли позиції ООС, - штаб - Цензор.НЕТ 1336
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17.07.2021 20:10 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашим воїнам-захисникам!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!Поранено двох українських воїнів, найманці РФ сім раз обстріляли позиції ООС, - штаб - Цензор.НЕТ 5977
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17.07.2021 21:01 Ответить
 
 