Ранены двое украинских воинов, наемники РФ семь раз обстреляли позиции ООС, - штаб
Российские оккупационные войска на Донбассе с начала субботы,17 июля, семь раз открывали огонь по позициям ООС. В результате вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения.
Как передает Цензор.НЕТ. об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.
"С начала сегодняшнего дня, 17 июля, со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня", - отметили в ООС.
В районе населенного пункта Чермалык наемники РФ открывали огонь из стрелкового оружия. Позиции ООС в районе Водяного подверглись обстрелу из минометов 120-го и 82-го калибра.
Возле Широкино и Павлополя противник применял минометы, а направлении населенного пункта Старогнатовка - артиллерию 122-го калибра.
В районе поселка Пески враг обстрелял позиции украинских военных из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
В результате обстрелов российских террористов двое украинских военнослужащих получили ранения. Состояние одного из них медики оценили как средней тяжести, другого - удовлетворительное. Они направлены в лечебное учреждение.
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Когда уже Зеля замирится окончательно?
Ну, про культуру промовчимо, бо її не має напевно, як і мозку. От і маємо в залишку "єго рєальнось", напевно під дією специфічних айкосів
нас...у вас...короче - преЗЕдент фотогеничный и солидный...
@Churchill_N1
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11 ч
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!