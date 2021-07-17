Ранены двое украинских воинов, наемники РФ семь раз обстреляли позиции ООС, - штаб

Российские оккупационные войска на Донбассе с начала субботы,17 июля, семь раз открывали огонь по позициям ООС. В результате вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения.

Как передает Цензор.НЕТ. об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.

"С начала сегодняшнего дня, 17 июля, со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня", - отметили в ООС.

В районе населенного пункта Чермалык наемники РФ открывали огонь из стрелкового оружия. Позиции ООС в районе Водяного подверглись обстрелу из минометов 120-го и 82-го калибра.

Возле Широкино и Павлополя противник применял минометы, а направлении населенного пункта Старогнатовка - артиллерию 122-го калибра.

В районе поселка Пески враг обстрелял позиции украинских военных из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В результате обстрелов российских террористов двое украинских военнослужащих получили ранения. Состояние одного из них медики оценили как средней тяжести, другого - удовлетворительное. Они направлены в лечебное учреждение.

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