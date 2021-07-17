"Соцсети имеют свою специфику": В ОП пояснили, почему Зеленский в постах о трагедии MH17 не упомянул, что самолет сбили российским "Буком"

В своих постах в Instagram и Twitter о катастрофе малайзийского Боинга МН17 президент Владимир Зеленский не упомянул причастность российских наемников из-за того, что соцсети имеют "определенный формат" сообщений, а официальная позиция главы государства изложена на его сайте.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии пресс-службы Офиса президента для "УП".

"Основным каналом коммуникации с обществом, главной площадкой для официальных сообщений был и остается сайт Офиса президента.

Посты в различных социальных сетях являются дополнительными инструментами коммуникации с пользователями этих сетей. Кроме того, известный факт, что различные социальные сети имеют свою специфику, определенный формат постов, некоторые даже ограничивают количество знаков в сообщении", - отметили в ОП.

В пресс-службе попросили для освещения деятельности, позиции или реакции президента Украины на важные и значимые для общества события пользоваться всеми источниками, но в первую очередь – официальными сообщениями на сайте ОП и именно это "будет свидетельствовать о всестороннем и основательном освещении темы".

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Напомним, 17 июля в Instagram Владимир Зеленский написал, что 7 лет назад в небе над Украиной произошла ужасная катастрофа пассажирского самолета "Боинг" рейса MH17, в результате чего погибли 298 человек.

"Семь лет назад в небе над Украиной произошла ужасная катастрофа пассажирского самолета Boeing 777 рейса MH17. В результате трагедии погибло 298 человек", - написал президент в Instagram.

В то же время на официальной странице президента Украины сообщение о трагедии MH17 было изложена иначе. На сайте главы государства отмечается, что международная совместная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО Вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.