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Новости Российские террористы сбили Боинг
18 420 152

"Соцсети имеют свою специфику": В ОП пояснили, почему Зеленский в постах о трагедии MH17 не упомянул, что самолет сбили российским "Буком"

В своих постах в Instagram и Twitter о катастрофе малайзийского Боинга МН17 президент Владимир Зеленский не упомянул причастность российских наемников из-за того, что соцсети имеют "определенный формат" сообщений, а официальная позиция главы государства изложена на его сайте.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии пресс-службы Офиса президента для "УП".

"Основным каналом коммуникации с обществом, главной площадкой для официальных сообщений был и остается сайт Офиса президента.

Посты в различных социальных сетях являются дополнительными инструментами коммуникации с пользователями этих сетей. Кроме того, известный факт, что различные социальные сети имеют свою специфику, определенный формат постов, некоторые даже ограничивают количество знаков в сообщении", - отметили в ОП.

В пресс-службе попросили для освещения деятельности, позиции или реакции президента Украины на важные и значимые для общества события пользоваться всеми источниками, но в первую очередь – официальными сообщениями на сайте ОП и именно это "будет свидетельствовать о всестороннем и основательном освещении темы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трагедия МН17 изменила отношение мира к войне на востоке Украины, - Мамедов

Напомним, 17 июля в Instagram Владимир Зеленский написал, что 7 лет назад в небе над Украиной произошла ужасная катастрофа пассажирского самолета "Боинг" рейса MH17, в результате чего погибли 298 человек. 

"Семь лет назад в небе над Украиной произошла ужасная катастрофа пассажирского самолета Boeing 777 рейса MH17. В результате трагедии погибло 298 человек", - написал президент в Instagram.

В то же время на официальной странице президента Украины сообщение о трагедии MH17 было изложена иначе. На сайте главы государства отмечается, что международная совместная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО Вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

Автор: 

Зеленский Владимир (20772) социальные сети (643) Боинг-777 Malaysia Airlines (1374)


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Топ комментарии
+100
бо Зеленські мають свою спеціфіку: їм роіся не ворог
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17.07.2021 18:29
+59
В соцсетях порошенко какая-то другая специфика соцсетей? Поэтому он легко может назвать кацапов убийцами, а зеленский - не может. Л-логика!
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17.07.2021 18:36
+47
потому что куратор по головке не погладит
а может и дозу не подвезти вовремя
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17.07.2021 18:29
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канешна - да какая разница, зебил?..
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17.07.2021 19:33 Ответить
Менший Вова не може дратувать більшого Вову, а то він не буде більше показувати мир в своїх очах.
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17.07.2021 19:32 Ответить
не "...в своїх очах" а "... в своём очке."
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17.07.2021 19:34 Ответить
Це, якщо про меншого Вову, бо це його...
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18.07.2021 21:19 Ответить
І купувати,даючи багато грошей у офшори,його дебільні серіали,фільми та шоу!
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17.07.2021 20:50 Ответить
Ага, легко всім так казати, напишеш, а потім що, а що скаже Путін, може і розсердитись...?
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18.07.2021 04:36 Ответить
І грошей не дасть!
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18.07.2021 07:07 Ответить
Так тож його головний начальнік ! Так що путін-ху..о від чмошніка зе чекати не варто .
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18.07.2021 07:51 Ответить
Коллективный Иск против РАБссии по поводу сбитого БОИНГА написали все родственники погибших...,а есть еще Индивидуальные Иски...сумма там умопомрачительная...,не хватит никого ГрязьПрома и Роснефти чтобы заплатить... Гаага ждет Путлера и ШойХУ"Соцмережі мають свою специфіку": В ОП пояснили, чому Зеленський у постах про трагедію MH17 не згадав, що літак збили російським "буком" - Цензор.НЕТ 6751
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17.07.2021 19:33 Ответить
ну шо ж ОПа подтвердила, теперь почти официально, шО у её преза - раздвоение личности, т.е. шизофрения..
ещё чуть-чуть и Зеля с широко зЕкрытыми зрачками и прикольным в опредённых кругах "гы-гы-гы" признает в очередном интервью какому-нибудь Г+Г: "да, я - наркоман, и шо вы мне сделаете?, я, пилять, президент этой ссСраны и мне уже 42+х рочкив" - за что особоупоротые, одноклеточные 73%ные зебилы его и ценят - он как мы, гы-гы...(
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17.07.2021 19:34 Ответить
когда Зё несет всякую херню под коксом - это не специфика. Это бред. И этого он не стесняется
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17.07.2021 19:36 Ответить
Определенный формат для президента-колаборанта?
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17.07.2021 19:38 Ответить
Специфическое сцыкло
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17.07.2021 20:06 Ответить
Та, да, там специфіка зкбануїла ...
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17.07.2021 20:17 Ответить
потому что зейло превратился в мудло...
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17.07.2021 20:20 Ответить
"Соцмережі мають свою специфіку": В ОП пояснили, чому Зеленський у постах про трагедію MH17 не згадав, що літак збили російським "буком" - Цензор.НЕТ 119
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17.07.2021 20:23 Ответить
"Соцмережі мають свою специфіку": В ОП пояснили, чому Зеленський у постах про трагедію MH17 не згадав, що літак збили російським "буком" - Цензор.НЕТ 5503
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17.07.2021 20:29 Ответить
..ну вот, завтра и к коту нагрянет СБУ или мусора с бумажкой от Венедиктовой-Вышинской и выпишут арест и залог в полмиллиарда
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17.07.2021 22:06 Ответить
Какие соцсети?!!! У Зеленского и К95 - просто процветающий бизнес на расее!
И шоб оно его уменьшило?!
Просто представьте, как щекочет вЯличие расеян,что президент страны,у которой оккупировали территории,и точут ее сапогами своих солдат, развлекает их по быдловизору!
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17.07.2021 20:30 Ответить
А якщо прийдеться Зеленському на Росії ховатися. Так що треба по маланські. Потім москалям скаже ,робота така.
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17.07.2021 20:34 Ответить
Писается ЗЕБЕНЯ перед путей

Україні потрібен Гетьман, а не білоквитковий Енуретик
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17.07.2021 20:38 Ответить
"Соцмережі мають свою специфіку": В ОП пояснили, чому Зеленський у постах про трагедію MH17 не згадав, що літак збили російським "буком" - Цензор.НЕТ 2844
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17.07.2021 20:49 Ответить
херня какая-то....специфика- просто оно сцыкло вонючее
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17.07.2021 20:55 Ответить
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18.07.2021 08:29 Ответить
Дебільний пост про МН17, і ще дебільніша відмазка ЗЕко-манди.
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17.07.2021 21:04 Ответить
Якщо "Основным каналом коммуникации с обществом, главной площадкой для официальных сообщений был и остается сайт Офиса президента", то чого преЗедент шкрябає у соцмережах на офіційні теми? Нехай постить фотки, відосики, але не зачіпає теми офіційних повідомлень. Клоун що не ляпне, то невпопад.
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17.07.2021 21:06 Ответить
мало хто з зеленського електорату ходить на сайт ОП (та й там інформація про російський "Бук" подана окремо від слів зеленського й виключно як висновки слідства, а не як його позиція).
а от соцмережи це якраз відображення позиції всіх зеленських й публікується там харч для зеленського електорату, або проросійського або шлункового "якарізниця", тому там про злочини росії не буде. там все нейтрально - по-малороськи.
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17.07.2021 21:24 Ответить
І нову ці убогі виправдання... Корміть ними своїх 73%, хоча навіть вони вже наїлися...
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17.07.2021 21:31 Ответить
хитросделанный клован на самом деле делает все чтобы Россия отползла
- отпустил Цемаха
- слил вагнеровцев
- уволил прокурора ответственного за взаимодействие с голладцами.
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17.07.2021 21:34 Ответить
дебілам і серунам кругом специфічно бути , а зрадникам то взгалі краще подохнути
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17.07.2021 21:45 Ответить
А ЛОХТОРАТ ВСЕ ХАВАЄ , ЙОМУ "какая разніца ". ЗЕБІЛИ !!!
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17.07.2021 21:47 Ответить
воно просто сцикло
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17.07.2021 21:56 Ответить
Дно було пробито на пресухє з вагнергейта. Все. Немає більше в сраці бурштину. Усі намагання зєкодлана зліпити нам з лайна гетьмана тануть на спекотному сонці.
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17.07.2021 22:41 Ответить
"нє упомянул" - тому що сцикло й дебіл, ну, й саме головне - масковські куратори видадуть нагора стільки інформації і про відпустку в омані, і про "колумбійські ліки"...
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17.07.2021 23:09 Ответить
https://www.facebook.com/plakhonin?__cft__[0]=AZU1YzXQRGd0gLjQo7o7ElaWfAgQvCuenQX-bV96N4D1N4h79wrmptNfpYc21d_JBwJUvIuiOUpHm7XTevqCNKQvsQkXMEqrjoAi46JzMuN9cHmnmAGqm0UYvDClCJD1ua0&__tn__=-UC%2CP-R Андрей Плахонин

https://www.facebook.com/plakhonin/posts/10225365813317597?__cft__[0]=AZU1YzXQRGd0gLjQo7o7ElaWfAgQvCuenQX-bV96N4D1N4h79wrmptNfpYc21d_JBwJUvIuiOUpHm7XTevqCNKQvsQkXMEqrjoAi46JzMuN9cHmnmAGqm0UYvDClCJD1ua0&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·

Офис президента, как там кому-то показалось, "оправдал" отсутствие упоминания России в посте президента к годовщине трагедии рейса MH17 "спецификой социальных сетей" https://www.pravda.com.ua/news/2021/07/17/7300867/?fbclid=IwAR1_sa-cA0wi0XyBL17uY1ONiyOK5i_ULHBhcU9IAaP2Vm5Sgdgjc9dtVeI https://www.pravda.com.ua/news/2021/07/17/7300867/ Мол, в публикации на странице самого Офиса Россия упоминается. Казалось бы и правда, количество знаков в сообщении Твиттер ограничено, и вынужденно приходится опускать что-то второстепенное. Но:

1. В посте нашлось место словам надежды на то, что скоро мы узнаем имя убийцы. Но не нашлось места для имени убийцы, которого мы, на самом деле, знаем уже 7 лет https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1416279699240718338?fbclid=IwAR3lfdrm2Le5IQ0Fl8gWSyFt6OeSM09qkQOKBGxBS3OGOuIGrwThG-qJtoE https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1416279699240718338
2. Почему для публикации столь важного поста президента выбрали Твиттер, где число знаков ограничено, а не, скажем, Фейсбук.
3. Я недаром в предыдущем своем посте привел ссылку на пост Зеленского прошлого 2020 года https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2582630741987286?__cft__[0]=AZU1YzXQRGd0gLjQo7o7ElaWfAgQvCuenQX-bV96N4D1N4h79wrmptNfpYc21d_JBwJUvIuiOUpHm7XTevqCNKQvsQkXMEqrjoAi46JzMuN9cHmnmAGqm0UYvDClCJD1ua0&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2582630741987286 В отличие от нынешнего, он был опубликован в Фейсбуке, и в нем так же, как и в посте этого года, при отсутствии каких-либо ограничений точно так же не нашлось места упоминанию ни российских наемников и террористов, ни самой России.
Так что, нет никакой "специфики социальных сетей". Есть равнодушие и непрофессионализм сотрудников Офиса президента (достойный их формального шефа). Что с Мендель, что вот теперь без.
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18.07.2021 00:11 Ответить
Есть колаборацинизм и выполнение зелей лубянских хотелок
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18.07.2021 11:15 Ответить
Кремлёвскую крысу нельзя оскорблять, а то бородатая свиная жопа кабздыр опять начнёт угрожать отрезанием головы....
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18.07.2021 00:26 Ответить
У меня закралась одна мысль - Знаете почему кремлевскую крысу не наказывают за сбитый МН17 "сильные мира сего" ну и наш Зепоц подыгрывает им !? Все очень просто - в самолете из почти 300 пассажиров были 100 человек вирусологов с мировыми именами в этой сфере !!! ..это ему, крысе - благодарность(или может он просто был с ними в сговоре - соучастник) потому что если бы они были живы то внесли бы ясность в происхождение Коронавируса и пути выхода с этой пандемии, а так - имеем что имеем...Вокруг бездари и режиссеры этого хаоса.
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18.07.2021 00:34 Ответить
"Соцмережі мають свою специфіку": В ОП пояснили, чому Зеленський у постах про трагедію MH17 не згадав, що літак збили російським "буком" - Цензор.НЕТ 1396
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18.07.2021 01:12 Ответить
подоляка писала текст: тупо и цинично.
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18.07.2021 02:23 Ответить
Тупа відмазка. Одним реченнням можна сказати хто винен в тій катастрофі, не треба "плести" за якісь знаки. Немає в людини як громадянської так і державницької позиції.
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18.07.2021 06:56 Ответить
Потому, что обделались от страха и в глазки заглядывают ху_лу.
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18.07.2021 08:14 Ответить
Офіційно повідомляю - ваш зеленський: уклоніст, сцикло і заздристний брехун...
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18.07.2021 10:13 Ответить
поц за бабки наобіцяв фюреру казна що. і це казна що кожен день вилазить з кожної шпарини. в 1964 році Брежнєв просив Семичастного (предКГБ) щось зробити з Хрущовим щоб не доводити до Пленума. Семичастний відмовився і сказав-все таємне обовязково стане явним. От і тепер Оманські "угоди" вилазять з кожної шпарити яхти "поБЕДА".
Не зміг дует своїми піруетами зашкодити розслідуванню та суду щодо РЕЙСА. і зараз боїться навіть промовити слово Росія. І "вовлекают в отвлекалово" з Китаєм. Плацдарм для постійного проживання готують, чи що ?
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18.07.2021 10:41 Ответить
Просто Воно Бзд√н,та ще й великий
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18.07.2021 10:55 Ответить
Перевожу с хитрожопого языка на простой "Сайт президента никто не читает, а сети читает вата... с которой я не хочу ссориться накануне внеочередных выборов"
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18.07.2021 11:13 Ответить
Тому що працює на рашу
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18.07.2021 11:30 Ответить
Специфіка не соцмереж, а специфіка ОПи: для Зе - раша на ворог, тому що саме САМ Зе - ворог України. Доприколювались 73 % дебілів, обрали дебіла а тепер він дальше приколюється. над Україною. Із жратви - лише одна вата. Довбані приколісти, коли станете сметунами? Скоро Вам вже не буде чим срати...
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18.07.2021 12:05 Ответить
Зеленський - специфічний агент кремля і шльондра олігархів...
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18.07.2021 15:52 Ответить
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