"Соцсети имеют свою специфику": В ОП пояснили, почему Зеленский в постах о трагедии MH17 не упомянул, что самолет сбили российским "Буком"
В своих постах в Instagram и Twitter о катастрофе малайзийского Боинга МН17 президент Владимир Зеленский не упомянул причастность российских наемников из-за того, что соцсети имеют "определенный формат" сообщений, а официальная позиция главы государства изложена на его сайте.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии пресс-службы Офиса президента для "УП".
"Основным каналом коммуникации с обществом, главной площадкой для официальных сообщений был и остается сайт Офиса президента.
Посты в различных социальных сетях являются дополнительными инструментами коммуникации с пользователями этих сетей. Кроме того, известный факт, что различные социальные сети имеют свою специфику, определенный формат постов, некоторые даже ограничивают количество знаков в сообщении", - отметили в ОП.
В пресс-службе попросили для освещения деятельности, позиции или реакции президента Украины на важные и значимые для общества события пользоваться всеми источниками, но в первую очередь – официальными сообщениями на сайте ОП и именно это "будет свидетельствовать о всестороннем и основательном освещении темы".
Напомним, 17 июля в Instagram Владимир Зеленский написал, что 7 лет назад в небе над Украиной произошла ужасная катастрофа пассажирского самолета "Боинг" рейса MH17, в результате чего погибли 298 человек.
"Семь лет назад в небе над Украиной произошла ужасная катастрофа пассажирского самолета Boeing 777 рейса MH17. В результате трагедии погибло 298 человек", - написал президент в Instagram.
В то же время на официальной странице президента Украины сообщение о трагедии MH17 было изложена иначе. На сайте главы государства отмечается, что международная совместная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО Вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.
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ещё чуть-чуть и Зеля с широко зЕкрытыми зрачками и прикольным в опредённых кругах "гы-гы-гы" признает в очередном интервью какому-нибудь Г+Г: "да, я - наркоман, и шо вы мне сделаете?, я, пилять, президент этой ссСраны и мне уже 42+х рочкив" - за что особоупоротые, одноклеточные 73%ные зебилы его и ценят - он как мы, гы-гы...(
И шоб оно его уменьшило?!
Просто представьте, как щекочет вЯличие расеян,что президент страны,у которой оккупировали территории,и точут ее сапогами своих солдат, развлекает их по быдловизору!
Україні потрібен Гетьман, а не білоквитковий Енуретик
а от соцмережи це якраз відображення позиції всіх зеленських й публікується там харч для зеленського електорату, або проросійського або шлункового "якарізниця", тому там про злочини росії не буде. там все нейтрально - по-малороськи.
- отпустил Цемаха
- слил вагнеровцев
- уволил прокурора ответственного за взаимодействие с голладцами.
https://www.facebook.com/plakhonin/posts/10225365813317597?__cft__[0]=AZU1YzXQRGd0gLjQo7o7ElaWfAgQvCuenQX-bV96N4D1N4h79wrmptNfpYc21d_JBwJUvIuiOUpHm7XTevqCNKQvsQkXMEqrjoAi46JzMuN9cHmnmAGqm0UYvDClCJD1ua0&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·
Офис президента, как там кому-то показалось, "оправдал" отсутствие упоминания России в посте президента к годовщине трагедии рейса MH17 "спецификой социальных сетей" https://www.pravda.com.ua/news/2021/07/17/7300867/?fbclid=IwAR1_sa-cA0wi0XyBL17uY1ONiyOK5i_ULHBhcU9IAaP2Vm5Sgdgjc9dtVeI https://www.pravda.com.ua/news/2021/07/17/7300867/ Мол, в публикации на странице самого Офиса Россия упоминается. Казалось бы и правда, количество знаков в сообщении Твиттер ограничено, и вынужденно приходится опускать что-то второстепенное. Но:
1. В посте нашлось место словам надежды на то, что скоро мы узнаем имя убийцы. Но не нашлось места для имени убийцы, которого мы, на самом деле, знаем уже 7 лет https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1416279699240718338?fbclid=IwAR3lfdrm2Le5IQ0Fl8gWSyFt6OeSM09qkQOKBGxBS3OGOuIGrwThG-qJtoE https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1416279699240718338
2. Почему для публикации столь важного поста президента выбрали Твиттер, где число знаков ограничено, а не, скажем, Фейсбук.
3. Я недаром в предыдущем своем посте привел ссылку на пост Зеленского прошлого 2020 года https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2582630741987286?__cft__[0]=AZU1YzXQRGd0gLjQo7o7ElaWfAgQvCuenQX-bV96N4D1N4h79wrmptNfpYc21d_JBwJUvIuiOUpHm7XTevqCNKQvsQkXMEqrjoAi46JzMuN9cHmnmAGqm0UYvDClCJD1ua0&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2582630741987286 В отличие от нынешнего, он был опубликован в Фейсбуке, и в нем так же, как и в посте этого года, при отсутствии каких-либо ограничений точно так же не нашлось места упоминанию ни российских наемников и террористов, ни самой России.
Так что, нет никакой "специфики социальных сетей". Есть равнодушие и непрофессионализм сотрудников Офиса президента (достойный их формального шефа). Что с Мендель, что вот теперь без.
Не зміг дует своїми піруетами зашкодити розслідуванню та суду щодо РЕЙСА. і зараз боїться навіть промовити слово Росія. І "вовлекают в отвлекалово" з Китаєм. Плацдарм для постійного проживання готують, чи що ?