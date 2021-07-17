НАТО планирует усилить доступ Украины к средствам наблюдения и осведомленности с ситуацией на Черном море, - представитель Альянса Дэйвис
Союзники по Североатлантическому альянсу осознают стратегическую важность региона Черного моря для союзников и стран-партнеров и будут продолжать наращивание своего присутствия в этом регионе и оказывать помощь в развитии военно-морских возможностей Украины.
Об этом сегодня в Одессе во время дискуссии, состоявшейся в рамках форума по вопросам безопасности вокруг реформ оборонной промышленности Украины, сказал заместитель помощника генерального секретаря НАТО по оборонным инвестициям Гордон Скип Дэйвис, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Во время брюссельского саммита в прошлом месяце лидеры НАТО подтвердили, что НАТО будет наращивать поддержку Украине, и это будет включать оперативные и политические усилия в регионе Черного моря. Этот регион является стратегически важным для союзников и для партнеров: три прибрежные страны являются нашими союзниками, но все остальные страны, за исключением одной, являются нашими партнерами и имеют программы партнерства с НАТО", - сказал представитель Альянса.
Он напомнил, что во время Брюссельского саммита в июне этого года лидеры НАТО подтвердили непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины и Грузии, осудили агрессию и политику запугивания со стороны России, продолжение российского военного наращивания в оккупированном Крыму и во всем регионе Черного моря, призвали Россию прекратить практику ограничения доступа к украинским черноморским портам.
Дэйвис отметил, что 2014 год, когда произошла агрессия России против Украины и незаконная оккупация Крыма, стал рубежным пунктом, после которого Альянс значительно увеличил свое присутствие в Черном море. "По запросу Украины мы изучаем возможности для усиления ее доступа к средствам наблюдения и осведомленности с ситуацией на море. Несколько государств - Канада, Италия, Испания, США и Великобритания - поддерживают усилия Румынии и Болгарии по защите воздушного пространства. Морские патрульные самолеты Турции и США также помогают поддерживать безопасность в этом регионе. Мы имеем больше кораблей, больше военно-морских учений и морских действий, больше заходов в порты Украины и Грузии", - отметил заместитель помощника генерального секретаря НАТО.
Он напомнил, что Постоянные военно-морские группы НАТО проходят регулярные тренировки вместе с украинскими и грузинскими боевыми кораблями и уже доказали способность работать вместе с ними в Черноморском регионе. Одним из примеров такого успешного сотрудничества стали недавние учения "Sea Breeze - 2021".
Он отдельно отметил, что военно-морское присутствие НАТО в Черном море осуществляется с тщательным соблюдением всех норм международного права, направлено на поддержание региональной стабильности. Повестка дня развития "НАТО 2030" предусматривает дальнейшее укрепление общей политики сдерживания и обороны, в том числе - в Черноморском регионе.
"В национальном измерении НАТО учитывает потребности Вооруженных сил Украины. Мы получили запрос от министра иностранных дел (Дмитрия) Кулебы и приняли его во внимание. По первоначальной оценке, рабочие группы НАТО имеют много возможностей, чтобы ответить на эти специфические потребности в сфере вооружения и развития способностей. Де факто мы уже работаем над ними", - подчеркнул представитель Альянса.
Форум по вопросам безопасности по эффективности оборонной промышленности Украины состоялся в Одессе 16-17 июля этого года при поддержке НАТО, Немецкого фонда Маршалла, Фонда Ганса Зайделя, при содействии Одесской областной государственной администрации и государственного университета "Одесская политехника".
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...та, прямо ж сказано: Поддерживаем народ Украины!
-- про Зеленского ничего не сказано...
Президента Америки так легко, как Меркель, не возьмешь. Дайте ему почувствовать страх. Позвоните еще раз в Китай, вступите в Компартию, ворвитесь к Байдену голый, сыграйте на чем-нибудь, эпатируйте, не давайте деду-мопеду перехватить инициативу. И главное, объясните ему, что если он допустит "Северный поток", пусть тогда отдает Крым и Донбасс, потому что мы родиной не торгуем. Джерело: https://censor.net/ua/r3277339
Надобраніч Панове
Джо Байден після зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель практично погодився з тим, що Україні не слід надавати План дій щодо членства в НАТО.
керівник окружного відділення Республіканської партії в Нью-Йорку Борис Пінкус.
Американці, які кровно зацікавлені в безпеці та процвітанні України, стурбовані насамперед тим, що, на жаль, Європа здає Україну, особливо це було зрозуміло після зустрічі президента Зеленського з Меркель, яка йде з політичної арени. Це перше, а друге - наш президент Байден, що представляє Демократичну партію, на жаль, вмикає задню. Зустрівшись з Меркель, він майже погодився з тим, що Україна не матиме ПДЧ", - заявив він
За словами Пінкуса, членів Республіканської партії "це страшно турбує".
"Тому ми будемо зараз натискати на всі педалі, перш за все на представників наших округів у Конгресі і Сенаті, щоб вони виконали свої обіцянки дати можливість Україні не тільки отримати сповна 155 млн доларів, призначених для забезпечення безпеки, а й прийняття Україною статусу ПДЧ. Це наша головна мета", - зазначив політик.
https://rubryka.com/2021/07/17/u-ssha-zayavyly-shho-bajden-vmykaye-zadnyu-v-pytanni-********/
2) всякий раз, когда раздается вой про зраду Байдена, потом выясняется что при нем США выделили в общей сложности военной помощи в 2 раза больше чем при Трампе