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Новости Агрессия России против Украины
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НАТО планирует усилить доступ Украины к средствам наблюдения и осведомленности с ситуацией на Черном море, - представитель Альянса Дэйвис

НАТО планирует усилить доступ Украины к средствам наблюдения и осведомленности с ситуацией на Черном море, - представитель Альянса Дэйвис

Союзники по Североатлантическому альянсу осознают стратегическую важность региона Черного моря для союзников и стран-партнеров и будут продолжать наращивание своего присутствия в этом регионе и оказывать помощь в развитии военно-морских возможностей Украины.

Об этом сегодня в Одессе во время дискуссии, состоявшейся в рамках форума по вопросам безопасности вокруг реформ оборонной промышленности Украины, сказал заместитель помощника генерального секретаря НАТО по оборонным инвестициям Гордон Скип Дэйвис, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Во время брюссельского саммита в прошлом месяце лидеры НАТО подтвердили, что НАТО будет наращивать поддержку Украине, и это будет включать оперативные и политические усилия в регионе Черного моря. Этот регион является стратегически важным для союзников и для партнеров: три прибрежные страны являются нашими союзниками, но все остальные страны, за исключением одной, являются нашими партнерами и имеют программы партнерства с НАТО", - сказал представитель Альянса.

Он напомнил, что во время Брюссельского саммита в июне этого года лидеры НАТО подтвердили непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины и Грузии, осудили агрессию и политику запугивания со стороны России, продолжение российского военного наращивания в оккупированном Крыму и во всем регионе Черного моря, призвали Россию прекратить практику ограничения доступа к украинским черноморским портам.

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Дэйвис отметил, что 2014 год, когда произошла агрессия России против Украины и незаконная оккупация Крыма, стал рубежным пунктом, после которого Альянс значительно увеличил свое присутствие в Черном море. "По запросу Украины мы изучаем возможности для усиления ее доступа к средствам наблюдения и осведомленности с ситуацией на море. Несколько государств - Канада, Италия, Испания, США и Великобритания - поддерживают усилия Румынии и Болгарии по защите воздушного пространства. Морские патрульные самолеты Турции и США также помогают поддерживать безопасность в этом регионе. Мы имеем больше кораблей, больше военно-морских учений и морских действий, больше заходов в порты Украины и Грузии", - отметил заместитель помощника генерального секретаря НАТО.

Он напомнил, что Постоянные военно-морские группы НАТО проходят регулярные тренировки вместе с украинскими и грузинскими боевыми кораблями и уже доказали способность работать вместе с ними в Черноморском регионе. Одним из примеров такого успешного сотрудничества стали недавние учения "Sea Breeze - 2021".

Он отдельно отметил, что военно-морское присутствие НАТО в Черном море осуществляется с тщательным соблюдением всех норм международного права, направлено ​​на поддержание региональной стабильности. Повестка дня развития "НАТО 2030" предусматривает дальнейшее укрепление общей политики сдерживания и обороны, в том числе - в Черноморском регионе.

"В национальном измерении НАТО учитывает потребности Вооруженных сил Украины. Мы получили запрос от министра иностранных дел (Дмитрия) Кулебы и приняли его во внимание. По первоначальной оценке, рабочие группы НАТО имеют много возможностей, чтобы ответить на эти специфические потребности в сфере вооружения и развития способностей. Де факто мы уже работаем над ними", - подчеркнул представитель Альянса.

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Форум по вопросам безопасности по эффективности оборонной промышленности Украины состоялся в Одессе 16-17 июля этого года при поддержке НАТО, Немецкого фонда Маршалла, Фонда Ганса Зайделя, при содействии Одесской областной государственной администрации и государственного университета "Одесская политехника".

Автор: 

НАТО (10052) Черное море (1487)


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Топ комментарии
+5
Подарят бинокль?
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17.07.2021 21:59
+5
Поки є очевидні зрадники в ОП така інфа буде на користь рфії!!!
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17.07.2021 22:47
+4
Нi , кацапцам подарують пляшки що б їм добре сиділося на них
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17.07.2021 22:11
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Подарят бинокль?
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17.07.2021 21:59 Ответить
Нi , кацапцам подарують пляшки що б їм добре сиділося на них
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17.07.2021 22:11 Ответить
Вряд ли потерпевший вiслюк усвоит этот урок, но как только Украина начала решать этот вопрос самостоятельно, тут же подоспели помощники...
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17.07.2021 22:11 Ответить
Гугл Мапс обновлять?
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17.07.2021 22:14 Ответить
Ти на кого натякаєш?
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17.07.2021 22:21 Ответить
На кону интересы НАТО, а не Украины.
...та, прямо ж сказано: Поддерживаем народ Украины!
-- про Зеленского ничего не сказано...
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17.07.2021 22:15 Ответить
Каждое утро Бубочки должно начинаться словами : що я зробив для НАТО ?😎
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17.07.2021 22:22 Ответить
У него так и есть просто на оборот,кому я еще не нагадил из НАТО.И если не может вспомнить то желая доброго утра звонит ***** получая задание надень.
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17.07.2021 22:29 Ответить
😀😀😀
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17.07.2021 22:31 Ответить
Сенатор... -- я тут в бане тебя наблюдаю регулярно -- ты ассенизатор, в основном и в частном... -- ну, извини...*)
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17.07.2021 22:28 Ответить
Я пишу всегда для людей с мозгами,а не Майонезом в башке Тупой...извини...
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17.07.2021 22:33 Ответить
-- извиняю...*)
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17.07.2021 22:46 Ответить
Визит Зеленского к Байдену отложен на неопределенное время....,а мож и ваще не состоятся...нет темы для диалога...
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17.07.2021 22:26 Ответить
Разговаривать надо с пастухом, а не с его бараном...
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17.07.2021 22:27 Ответить
Ще не вистачало щоб він ще там влаштував якусь катаклізьму.
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17.07.2021 22:31 Ответить
Заголовок просто звучит в дипломатическом русле.А надо его понимать что усиливают доступ украинским ВСУ так как никто из нашим правительством якшаться не хочет а альянс знает что правительство в ближайшем будущем уйдет в небытье а Украина и народ Украины останется и курс народа на ЕС не изменится не смотря ни начто.
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17.07.2021 22:26 Ответить
На самом деле еще несколько лет назад слышал плач сепаров о том, что точность Украинской артиллерии сильно, просто для них катастрофически, повышается, когда над лугандоном пролетает Глобал Хок...
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17.07.2021 22:30 Ответить
Это уже история,сейчас запретил главнокомандуюший всему что летает летать,даже снайперов отвели в 30-ти км зону чтобы сепара не поранить так как он из ,,их там нету,,.А для своих рейтингов он круглосуточно показывает у всех СМИ своего ,,потешного генерала,, Байранкара или как там его хотя не гарантия что он находится на територии Украины.Возможно выдают желаемое за действительность.Иначе только предатель не нанес-бы ответный удар после открытого и не скрываемого расстрела Нью-Йорка.Даже ОБСЕ свои подсчеты забили себе в дупу и молчат
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17.07.2021 22:40 Ответить
Ну у Глобал Хока свой главнокомандующий, а не отэтаот
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17.07.2021 22:42 Ответить
Да вот только наш говнокомандующий данными этого Хока запрещает пользоваться как и американскими антиартелерийскими радарными системами,также антиминометными и антиснайперскими.А может их уже сдал мокшанам?
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17.07.2021 22:47 Ответить
Не "наш". См. мой пост для https://censor.net/ru/user/27028 ниже.
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17.07.2021 22:49 Ответить
После слов, Китай главный партнер Украины,Зеленскому рекомендуют не лететь в Уошингтон...,Байден сказать злой,то ничего не сказать...700 млн долларов США каждый год вбрасываемых в Украину могут стать НОЛем... в год...
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17.07.2021 22:29 Ответить
ЗЕлошари віддали владу ворогам.
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17.07.2021 22:33 Ответить
Так думать - это ошибка. зэлошары - это одна из гибридных сил (ее можно условно назвать "янукович-2"), применяемых врагом против Украины. Они и есть власть врага, марионеточная, но сцикливая. Вот последний фактор и определяет то, почему кацапы еще не взяли Киев.
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17.07.2021 22:39 Ответить
все шедеврально як і завжди, просто, потім стає смурно... НАТО планує посилити доступ України до засобів спостереження й обізнаності з ситуацією на Чорному морі, - представник Альянсу Дейвіс - Цензор.НЕТ 7553
Президента Америки так легко, как Меркель, не возьмешь. Дайте ему почувствовать страх. Позвоните еще раз в Китай, вступите в Компартию, ворвитесь к Байдену голый, сыграйте на чем-нибудь, эпатируйте, не давайте деду-мопеду перехватить инициативу. И главное, объясните ему, что если он допустит "Северный поток", пусть тогда отдает Крым и Донбасс, потому что мы родиной не торгуем. Джерело: https://censor.net/ua/r3277339
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18.07.2021 09:54 Ответить
Единственное чего жаль...это 5 лет коту под хвост...,Бенямойские и Кучма держат клещи....,пока что держат...,но это временно...
Надобраніч Панове
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17.07.2021 22:38 Ответить
Поки є очевидні зрадники в ОП така інфа буде на користь рфії!!!
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17.07.2021 22:47 Ответить
«Используем Донбасс как плацдарм для нападения на Украину» Вассерман раскрыл планы Кремля ютуб
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17.07.2021 22:48 Ответить
А как они на Донбассе оказались? Не нападаючи на Украину?
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17.07.2021 22:50 Ответить
весь Мир знает, что москальная орда напала на Украину и оккупировала Крым и часть Донбасса, и лишь один злобный и дурковатый тролль https://censor.net/ru/user/129908-не знает!
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18.07.2021 11:14 Ответить
НАТО планує посилити доступ України до засобів спостереження й обізнаності з ситуацією на Чорному морі, - представник Альянсу Дейвіс - Цензор.НЕТ 9617
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18.07.2021 13:25 Ответить
ну, теперь мы будем спокойны: Заграница нам поможет (с)
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17.07.2021 23:01 Ответить
https://youtu.be/nagt3tme0H4
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17.07.2021 23:03 Ответить
Будут через зелебобиков сливать дезу для Кремля))))))
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17.07.2021 23:27 Ответить
Не слишком ли глубоко ныряют наши парнтнеры вопреки военным и гостайнам дежавным? Или же побазарим - а опосля разбазарим?
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18.07.2021 00:23 Ответить
У США заявили, що Байден "вмикає задню в питанні України"
Джо Байден після зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель практично погодився з тим, що Україні не слід надавати План дій щодо членства в НАТО.

керівник окружного відділення Республіканської партії в Нью-Йорку Борис Пінкус.

Американці, які кровно зацікавлені в безпеці та процвітанні України, стурбовані насамперед тим, що, на жаль, Європа здає Україну, особливо це було зрозуміло після зустрічі президента Зеленського з Меркель, яка йде з політичної арени. Це перше, а друге - наш президент Байден, що представляє Демократичну партію, на жаль, вмикає задню. Зустрівшись з Меркель, він майже погодився з тим, що Україна не матиме ПДЧ", - заявив він

За словами Пінкуса, членів Республіканської партії "це страшно турбує".

"Тому ми будемо зараз натискати на всі педалі, перш за все на представників наших округів у Конгресі і Сенаті, щоб вони виконали свої обіцянки дати можливість Україні не тільки отримати сповна 155 млн доларів, призначених для забезпечення безпеки, а й прийняття Україною статусу ПДЧ. Це наша головна мета", - зазначив політик.

https://rubryka.com/2021/07/17/u-ssha-zayavyly-shho-bajden-vmykaye-zadnyu-v-pytanni-********/
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18.07.2021 00:48 Ответить
1) Байден не царь и единолично ничего не решает, в США все зависит от сенаторов и конгресменов
2) всякий раз, когда раздается вой про зраду Байдена, потом выясняется что при нем США выделили в общей сложности военной помощи в 2 раза больше чем при Трампе
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18.07.2021 11:23 Ответить
Не лезли бы в Украину ни США ни НАТО, и войны бы не было. Это ясно даже младенцу.
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18.07.2021 05:59 Ответить
кацапскому младенцу..
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18.07.2021 08:18 Ответить
кацапский *******.... ипальник прикрой
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18.07.2021 09:41 Ответить
https://censor.net/ru/user/487111, **********, -даже младенцу ясно, что если бы не помощь США и НАТО, москальная орда уже захватила бы Киев и Украина снова стала бы колонией империи зла ********
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18.07.2021 11:27 Ответить
Слава НАТО !
НАТО планує посилити доступ України до засобів спостереження й обізнаності з ситуацією на Чорному морі, - представник Альянсу Дейвіс - Цензор.НЕТ 8713
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18.07.2021 11:29 Ответить
 
 