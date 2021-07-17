В Черкасской области фермеры напали на пришедших с внеплановой проверкой инспекторов труда. ФОТОрепортаж

На одном из полей Черкасской области на трех инспекторов труда, две из которых - женщины, при попытке провести инспекцию 16 июля напали двое мужчин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госслужбы труда.

"Один из мужчин представился руководителем предприятия. Он вместе с сыном с помощью физической силы пытался помешать инспекторам труда осуществлять свои полномочия на предприятии, на котором используется незадекларированный труд. Сейчас инспекторов госпитализировали в местную больницу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе облуправления полиции уточнили, что инцидент произошел в селе Шабастовка Уманского района.

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"Войдя на территорию поля, на котором собирают ягоды голубики, инспекторы начали общаться с работниками, при этом осуществляли видеосъемку с помощью мобильных телефонов. В это время к госслужащим вышли владельцы хозяйства, которым инспекторы представились и предъявили документы по проверке. После чего владельцы начали препятствовать инспектированию и выталкивать работников за пределы территории предприятия", - сообщили в полиции.

Отмечается, что инспекторам повредили три мобильных телефона и служебное удостоверение, двое из них получили телесные повреждения.

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"По данному факту сектором дознания отдела полиции № 1 открыто уголовное производство по части 1 статьи 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, частному исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему, уполномоченному лицу Фонда гарантирования вкладов физических лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет. Следствие продолжается", - резюмируют правоохранители.

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