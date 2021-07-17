Эстония облегчит въезд для граждан "зеленого" списка стран, в том числе Украины

В Эстонии с 19 июля заработают новые правила въезда из стран Евросоюза. Украина попала в "зеленый" список стран, гражданам которых разрешен въезд, в частности с туристической целью.

Об этом сообщает МИД Эстонии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Отмечается, что гражданам указанных стран не нужно будет предоставлять отрицательный тест на коронавирус как при въезде в страну, так и за несколько дней до этого. Также украинцев освободят от 10-дневной самоизоляции по прибытию в страну. Новые правила будут действовать с 19 по 25 июля с возможностью пролонгации.

В "зеленый" список, кроме Украины, входят США, Канада, Израиль, Албания, Молдова, Азербайджан, Япония, Армения, Северная Македония, Черногория, Сербия и другие. Отмечается, что чтобы страна попала в этот перечень, 14-дневный уровень инфицирования не должен превышать 75,1 новых случаев на 100 тысяч человек в день. По данным Минздрава, в Украине этот показатель составляет 15,90.

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В то же время в "красном" списке оказались Андорра, Испания, Нидерланды, Кипр, Люксембург, Португалия, Великобритания.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросовет предлагает открыть границы для Украины.