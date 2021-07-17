Эстония облегчит въезд для граждан "зеленого" списка стран, в том числе Украины
В Эстонии с 19 июля заработают новые правила въезда из стран Евросоюза. Украина попала в "зеленый" список стран, гражданам которых разрешен въезд, в частности с туристической целью.
Об этом сообщает МИД Эстонии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Отмечается, что гражданам указанных стран не нужно будет предоставлять отрицательный тест на коронавирус как при въезде в страну, так и за несколько дней до этого. Также украинцев освободят от 10-дневной самоизоляции по прибытию в страну. Новые правила будут действовать с 19 по 25 июля с возможностью пролонгации.
В "зеленый" список, кроме Украины, входят США, Канада, Израиль, Албания, Молдова, Азербайджан, Япония, Армения, Северная Македония, Черногория, Сербия и другие. Отмечается, что чтобы страна попала в этот перечень, 14-дневный уровень инфицирования не должен превышать 75,1 новых случаев на 100 тысяч человек в день. По данным Минздрава, в Украине этот показатель составляет 15,90.
В то же время в "красном" списке оказались Андорра, Испания, Нидерланды, Кипр, Люксембург, Португалия, Великобритания.
Напомним, ранее сообщалось, что Евросовет предлагает открыть границы для Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
такого впливу на Естонію немає ні в кого!
Вот в Австрию из Словакии можно въезжать свободно только с паспортами ковид
Wizzair, єдиний авіаперевізник, що здійснює рейси Київ - Таллінн, за квиток в обидва боки хоче від 4600 грн..
Це неадекватно