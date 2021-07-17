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Новости Коронавирус и карантин
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Эстония облегчит въезд для граждан "зеленого" списка стран, в том числе Украины

Эстония облегчит въезд для граждан

В Эстонии с 19 июля заработают новые правила въезда из стран Евросоюза. Украина попала в "зеленый" список стран, гражданам которых разрешен въезд, в частности с туристической целью.

Об этом сообщает МИД Эстонии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Отмечается, что гражданам указанных стран не нужно будет предоставлять отрицательный тест на коронавирус как при въезде в страну, так и за несколько дней до этого. Также украинцев освободят от 10-дневной самоизоляции по прибытию в страну. Новые правила будут действовать с 19 по 25 июля с возможностью пролонгации.

В "зеленый" список, кроме Украины, входят США, Канада, Израиль, Албания, Молдова, Азербайджан, Япония, Армения, Северная Македония, Черногория, Сербия и другие. Отмечается, что чтобы страна попала в этот перечень, 14-дневный уровень инфицирования не должен превышать 75,1 новых случаев на 100 тысяч человек в день. По данным Минздрава, в Украине этот показатель составляет 15,90.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поручил всем украинским посольствам в ЕС работать над включением Украины в национальные "зеленые списки", - Кулеба

В то же время в "красном" списке оказались Андорра, Испания, Нидерланды, Кипр, Люксембург, Португалия, Великобритания.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросовет предлагает открыть границы для Украины.

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карантин (16729) туризм (1543) Эстония (1450) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Зеленський і справді - найвеличніший лідер **********!
такого впливу на Естонію немає ні в кого!
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17.07.2021 23:42 Ответить
Ще б пак, отримав євробляху на халяву.Естонія полегшить в'їзд для громадян "зеленого" списку країн, зокрема України - Цензор.НЕТ 4896
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17.07.2021 23:53 Ответить
Софія, а Ви не знаєте між Словенією та Австрією є контроль на кордоні? Справа в тому, що збираюсь на довгий серпневий уїк-енд відвідати Словенію (яка також скасувала вимогу вакцинації при в'їзді громадянам України), але зворотній виліт у мене з австрійського Відня . Чи вимагає зараз Австрія при короткочасному транзиті (планую добиратись поїздами з ******* одразу у віденський аеропорт) негативний ПЛР-тест? Всього на території Австрії знаходитимуть 7-8 годин, без ночівлі в готелі
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18.07.2021 08:59 Ответить
Ти щось переплутав. Я не Софія.
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18.07.2021 09:24 Ответить
То есть въезд только в Эстонию , бо на границах стран стоят посты
Вот в Австрию из Словакии можно въезжать свободно только с паспортами ковид
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17.07.2021 23:46 Ответить
Всі будуть полегшувати життя туристам . Бо інакше збанкрутують цілі галузі економіки і вулиці міст кишітимуть бандами безробітних . Спробували закритися - недорахувались мільярдів , утруднили в'їзд - знов мільярдні збитки . Думаю , ще років 5 такої ситуації з ковідом і світову економіку буде не впізнати . Рятуючись від руйнації економіки , рухнуть візові режими і попереду - (ура ура ура) ВІЛЬНИЙ ЦИФРОВИЙ СВІТ беж жодних дурних перепон для людей.
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18.07.2021 07:42 Ответить
Якби ще ціна на квитків до Естонії притомні були...
Wizzair, єдиний авіаперевізник, що здійснює рейси Київ - Таллінн, за квиток в обидва боки хоче від 4600 грн..

Це неадекватно
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18.07.2021 09:54 Ответить
 
 