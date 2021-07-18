В Украине хотят создать условия, чтобы можно было разговаривать на украинском легко и по собственному желанию, - замглавы Минкульта Карандеев

В Украине намерены создать такие условия, чтобы каждый гражданин страны мог разговаривать на украинском языке легко и по собственному желанию. В частности, к украиноязычной среде будут приобщать детей и молодежь.

Об этом рассказал первый заместитель министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев в эфире телеканала "Дом", информирует Цензор.НЕТ.

"В любом случае, государство является инструментом принуждения в той или другой форме. Не исключением является и система государственного образования, где так или иначе ученик, школьник, студент должен получить те знания и в том формате, которые определены государственными стандартами, государственными документами. Одним из таких стандартов является язык обучения, преподнесение студенту, ученику информации на украинском языке. В конечном счете, находясь в украиноязычные среде, ребенок, юный гражданин, воспринимает эту среду, она становится для него родной и близкой", - отметил Карандеев.

По его мнению, именно потребление информации на украинском языке является важным фактором его использования в бытовой речи.

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"Посмотрел, например, русскоязычный фильм. Ты его будешь обсуждать с друзьями, скорее всего, тоже на русском языке. Это легче и проще. Но если ты смотришь фильм, интересный фильм на украинском языке, то подспудно, мне кажется, гораздо легче будет и говорить о нем на украинском языке", - добавил представитель Минкульта.

Также есть государственное регулирование использования украинского языка, в том числе в сфере обслуживания и в сфере информационного пространства.

"Это тоже правильно, это защита государства и своей независимости. Но это все делается абсолютно честно и спокойно, без унижения и уменьшения возможностей для людей, любых граждан Украины, использовать в своей жизни и другой язык. Как русский, так и языки тех национальных меньшинств, к которым относятся наши граждане", - подчеркнул Карандеев.

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