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В Украине хотят создать условия, чтобы можно было разговаривать на украинском легко и по собственному желанию, - замглавы Минкульта Карандеев

В Украине хотят создать условия, чтобы можно было разговаривать на украинском легко и по собственному желанию, - замглавы Минкульта Карандеев

В Украине намерены создать такие условия, чтобы каждый гражданин страны мог разговаривать на украинском языке легко и по собственному желанию. В частности, к украиноязычной среде будут приобщать детей и молодежь.

Об этом рассказал первый заместитель министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев в эфире телеканала "Дом", информирует Цензор.НЕТ.

"В любом случае, государство является инструментом принуждения в той или другой форме. Не исключением является и система государственного образования, где так или иначе ученик, школьник, студент должен получить те знания и в том формате, которые определены государственными стандартами, государственными документами. Одним из таких стандартов является язык обучения, преподнесение студенту, ученику информации на украинском языке. В конечном счете, находясь в украиноязычные среде, ребенок, юный гражданин, воспринимает эту среду, она становится для него родной и близкой", - отметил Карандеев.

По его мнению, именно потребление информации на украинском языке является важным фактором его использования в бытовой речи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Квартал 95" заявил о переходе на украинский язык

"Посмотрел, например, русскоязычный фильм. Ты его будешь обсуждать с друзьями, скорее всего, тоже на русском языке. Это легче и проще. Но если ты смотришь фильм, интересный фильм на украинском языке, то подспудно, мне кажется, гораздо легче будет и говорить о нем на украинском языке", - добавил представитель Минкульта.

Также есть государственное регулирование использования украинского языка, в том числе в сфере обслуживания и в сфере информационного пространства.

"Это тоже правильно, это защита государства и своей независимости. Но это все делается абсолютно честно и спокойно, без унижения и уменьшения возможностей для людей, любых граждан Украины, использовать в своей жизни и другой язык. Как русский, так и языки тех национальных меньшинств, к которым относятся наши граждане", - подчеркнул Карандеев.

Читайте: Кабмин не планирует сокращать функционирование украинского языка, - Шмыгаль

Автор: 

Министерство культуры и информационной политики (779) украинский язык (1192)


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Топ комментарии
+12
Колись Прага була майже 100%-но німецькомовною... зараз столиця Чехії майже 100%-но чеськомовна.
так буде і в Україні, всі міста будуть україномовні... але трохи з часом, коли підростуть діти, які майже всі в школі зараз вчаться на українській мові. Україномовне середовище буде поширюватися за рахунок молоді.
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18.07.2021 01:22
+9
В жодній нормальній школі вчителька не стане бити учнів ногами. Таке можливо хіба що в школі для "одноклєточних" дебілів, в якій ти і навчалось.
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18.07.2021 03:26
+8
https://prm.ua/niiakykh-papikiv-chy-svativ-rosiyskoiu-vyvchayte-ukrainsku-poroshenko/ "Попри всі намагання "Слуг народу", але з 16 липня в Україні запрацювали нові норми мовного законодавства, згідно з якими навіть серіали "Кварталу 95" повинні транслюватися державною мовою" - константував п'ятий Президент України та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко https://www.youtube.com/watch?v=4kZMyOLimlQ в ході спецмарафону "Хто замовив мову" в ефірі трьох телеканалів: 5-го, Прямого та Еспресо .
"Відсьогодні закон про мову працює і ніякі "відосікі", ніякі серіали "95 Кварталу": ніякі серіали "Папік" чи "Свати" не транслюватимуться іноземною. Я їх сам не дивився, але мені вже й назви не подобаються. Я краще подивлюся, щось з Сашка Лірника. Але я наголошую на тому, що причиною перешкоджання трансляцій українською були тривіальні звичайні копійки. Які вони хотіли заробити зрадивши нашу мову", - підкреслив Порошенко.
Він зауважив, що ніхто не зважає поширювати контент іноземними мовами в інші країни світу, адже мовне законодавство регулює лише українське телебачення.
"Ніхто ж не заважає - постачайте хоч всьому світові, але постачайте бажано українською мовою. І нехай вони її вивчають, бо вона фантастична. Найкраща у світі", - наголосив п'ятий президент України.
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18.07.2021 08:30
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Ясно! "Тут - читаем! Тут - не читаем! А тут мы селёдку заворачивали!" Викручуєшся - наче кацап! Я - українець, Жінка має прадіда - ростовського "казака"! Діти вважають себе українцями Зять - білорус Хто за національністю їх син? (Додам - по материнській лінії мої предки - з білоруської шляхти - "литвини" а по батьківській - козаки реєстрові з часів Хмельницького) От тепер бери і розбирайся - еврейську теорію крові бери за основу чи нацистську і визначай! З таким же успіхом Міхновські могли буть православними з білоруської шляхти Докази зворотнього є?
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18.07.2021 16:11 Ответить
Не зрозумів. З якого пуйла я, все життя україномовний, буду обговорювати російський фільм російською мовою? І навпаки, дуже сумніваюсь, що російськомовні почнуть обговорювати український фільм українською мовою. Щось не те воно курить, той Карандєєв...
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18.07.2021 03:21 Ответить
Просто у тих "представителей Минкульта" рідна мова идиш і російська. Але заради свого перебування поближче до корита вони терміново наняли собі дорогих репетиторів, які були навчені напівграмотними репетиторами, що замість слова "вважають" говорять "рахують", а тепер хочуть вчити нас своїм новов'язам та як про що і з ким нам треба розмовляти.
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18.07.2021 06:51 Ответить
Не знаю жодного жида який сьогодні розмовляє на ідіш в своїй родині. Останні такі повернулися з евакуації в 1945 і до 90-х вимерли. Ідіш вмер разом з ними - жиди в Україні "обрусєлі" а не українізувались. Сьогодні це залишки найдурніших маргіналів (40-45 тисяч) які не здатні заробляти на Заході чесною працею і яких потрібно негайно витискати з усіх державних структур.
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19.07.2021 14:08 Ответить
Кто не хочет разговаривать в Украине на украинском, а в Румынии на румынском - садится в поезд и поездует в ту страну, где его поймут и примут.
Слава Украине!!!
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18.07.2021 04:23 Ответить
Уже можно статистику приводить с графиками, что всегда после обострения языковой тематики в СМИ, месяца через три начинаются народные волнения, как бы напрямую с языком не связанные. Теперь по моему мнению, точка кипения будет в середине октября. Надо бы как то Украинизацию планово с напором, но из под тишка проводить.
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18.07.2021 05:48 Ответить
... про мову, окрема темтоидная схоластична ипостраза. Но не про те , учитывая уникальный апостороф в тупаньи политбутильонах можно предположить, что скоро СНБО, во исполнение воли (ввек невидать) демократизатора Всех Времен и Народов из славного града ВОшингтона попрсит ввести САНКЦИИ на граждан Свободной Украины на лиц мужского пола имеющих отпрысков мужского пола по имени Вова... потому-что согласно диджитализованной метрики те пацаны (о, ужассс!) Владимировичи (и так оккупанта в жизни много!!!)
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18.07.2021 06:02 Ответить
Любого результата можно добиться, если найти правильный способ. Вот Вы попробуйте уговорить лошадь, что бы она мотнула хвостом. Сложное это занятие. Но, Вы со 100%й гарантией добьётесь от неё положительного результата, методом удара кулаком по её морде.
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18.07.2021 06:25 Ответить
"Посмотрел, например, русскоязычный фильм. Ты его будешь обсуждать с друзьями, скорее всего, тоже на русском языке. Это легче и проще. Но если ты смотришь фильм, интересный фильм на украинском языке, то подспудно, мне кажется, гораздо легче будет и говорить о нем на украинском языке", - добавил представитель Минкульта.

Боже, яке дурне !
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18.07.2021 06:59 Ответить
Все просто.
Хочеш мати український паспорт, то здай екзамен на знання української.
Наприклад, в Штатах (до яких ми так родичаємося) щоб отримати громадянство та паспорт треба обов'язково здати екзамен на знання англійської, хоча б на побутовому рівні.
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18.07.2021 07:06 Ответить
Мені більше до вподоби гов"яжий язик з майонезом
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18.07.2021 07:35 Ответить
А де ти "гов"яжий" бачив? В Україні не "говядина" а "яловичина"! Як ви вже "дістали" - "полухахли"!!! Лізете в "мовні" питання, а самі в мові - "ні в зуб -ногою!!!"
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18.07.2021 08:24 Ответить
толі дєла па русскі...как ні скажи - всьо правільна!
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18.07.2021 08:26 Ответить
Справді, слушна критика. Тільки ж ти, певно, *************?
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18.07.2021 08:39 Ответить
Ага! "Пічник"! От і тобі "глинку помісив" - і ти "завертівся"! Бо "вставив" я тобі! "По самі гланди"!!!
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18.07.2021 08:53 Ответить
Бачу, ви добре розбираєтесь в гомосексуальних збоченнях
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18.07.2021 09:01 Ответить
Що поробиш! Вчив колись криміналістику, кримінологію, віктимологію, судову психологію! От і розбираюся В тобі теж "розібрався" : що ти - "пуста балаболка", яка рветься до "завоювання авторитету", хоча за своїми розумовими здібностями тобі до нього - "як до Києва - рачки!"
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18.07.2021 09:06 Ответить
Не всидайся, я толерантно ставлюсь до геїв.
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18.07.2021 09:21 Ответить
Я дивлюся - тебе прямо "тривожить гомосексуальна тема"! У тебе "проблеми" з цим? Я ж тобі вказав лише, що ти української мови не знаєш! А ти перевів на "гомосексуалізм" Чи ти - як солдат з анекдоту: "А я про неё всегда думаю!" Так тоді саме тобі - до сексопатолога Бо я дивлюся на ці речі лише з точки зору професійної - як на "психологічні збочення" окремих індивідів А ти вхопився за цю річ як за "рятівний круг" - по суті ж сказать нічого! От ти і кинув шматком лайна, як мавпа в зоопарку - люди з неї сміються а вона - в клітці, і зробить нічого не може! От і кидається лайном!
І що значить - "не всидайся"? Це що за "новояз"? Це ти таким чином мене хочеш запевнить у знанні тобою української мови?
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18.07.2021 09:36 Ответить
Що сказати хотів?
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18.07.2021 09:38 Ответить
Що ти дебіл, а шо не ясно?😄
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18.07.2021 09:40 Ответить
Та ВОНО "дурне й не лічиться!" Сказав колись мій товариш - "Чим людина тупіша, тим вона у спілкуванні нахабніша і агресивніша! Вони цим заміняють відсутність у них інтелекту!" Це як з "реперами" - таланту нема, голосу - теж! Однак лізуть на сцену, щоб заявить про своє Я!" А це "теля" - з тої ж компанії! Української мови не знає, а про себе заявить хочеться!!!
Тут ще "ефектніші кадри " є! Лізуть на "Цензор" обговорювать проблеми мовні в Україні - РОСІЙСЬКОЮ!!!
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18.07.2021 09:58 Ответить
я бачу, подляк нову партію своїх підарів на форум цензора запустив... А https://censor.net/ru/user/489684 - навіть з дублером https://censor.net/ru/user/487872
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18.07.2021 10:03 Ответить
Бо сам тридвараз)))
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18.07.2021 09:38 Ответить
Все залежатиме від мудрого наріду, а який він у нас - відомо.
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18.07.2021 07:44 Ответить
Звільнення за використання неукраїнської на посаді держслужбовця,-дуже дієвий метод.
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18.07.2021 08:26 Ответить
Хто звільнятиме, новиє літса?
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18.07.2021 08:30 Ответить
Та навіть Порох українською спілкувався тільки на камеру
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18.07.2021 09:49 Ответить
і що в цьому поганого? На службі - державною; в побуті - як захоче. Такий принцип в усьому світі.
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18.07.2021 09:56 Ответить
Не впевнений, що японці, німці чи італійці зрозуміли б вас.
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18.07.2021 09:58 Ответить
аби ляпнути? Тоді - тобі вдалося.
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18.07.2021 10:05 Ответить
А вулиця - це служба, чи побут?
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18.07.2021 10:55 Ответить
Всім відомо,що у Порошенка була повністю російськомовна родина.Сам вивчив українську,Марина почала нею спілкуватись.
Чому,по-вашому,у Зєлєнского не виходить на камеру спілкуватись українською ?
Може, не створили умови ?
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18.07.2021 10:19 Ответить
Ну нє, Зєлєнскій перейшов з вуличної фєні на українську! Це я вам скажу, подвиг! Подвиг босяка! Навіть якщо та українська у нього звучить як із кріварожскай падваротні.
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18.07.2021 11:28 Ответить
https://prm.ua/niiakykh-papikiv-chy-svativ-rosiyskoiu-vyvchayte-ukrainsku-poroshenko/ "Попри всі намагання "Слуг народу", але з 16 липня в Україні запрацювали нові норми мовного законодавства, згідно з якими навіть серіали "Кварталу 95" повинні транслюватися державною мовою" - константував п'ятий Президент України та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко https://www.youtube.com/watch?v=4kZMyOLimlQ в ході спецмарафону "Хто замовив мову" в ефірі трьох телеканалів: 5-го, Прямого та Еспресо .
"Відсьогодні закон про мову працює і ніякі "відосікі", ніякі серіали "95 Кварталу": ніякі серіали "Папік" чи "Свати" не транслюватимуться іноземною. Я їх сам не дивився, але мені вже й назви не подобаються. Я краще подивлюся, щось з Сашка Лірника. Але я наголошую на тому, що причиною перешкоджання трансляцій українською були тривіальні звичайні копійки. Які вони хотіли заробити зрадивши нашу мову", - підкреслив Порошенко.
Він зауважив, що ніхто не зважає поширювати контент іноземними мовами в інші країни світу, адже мовне законодавство регулює лише українське телебачення.
"Ніхто ж не заважає - постачайте хоч всьому світові, але постачайте бажано українською мовою. І нехай вони її вивчають, бо вона фантастична. Найкраща у світі", - наголосив п'ятий президент України.
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18.07.2021 08:30 Ответить
https://espreso.tv/knyazhitskiy-deputati-yaki-podavali-pravki-proti-ukrainskoi-movi-kazali-shcho-ikh-zmushuyut-v-opu Депутати, які подавали правки проти української мови, казали, що їх змушують в ОПУ
Народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Микола Княжицький https://www.youtube.com/watch?v=4kZMyOLimlQ в ході спецмарафону "Хто замовив мову" в ефірі трьох телеканалів: 5-го, Прямого та Еспресо . заявив, що депутати не хотіли вносити правки проти української мови та казали, що їх змушують в Офісі президента.

"Безумовно, це була атака. Це була атака, в яку кидали солдатів, як за часів Сталіна кидали людей на форсування Дніпра без зброї і розстрілювали ззаду. Тому що люди, які шли в цю атаку, не хотіли в неї йти. Депутати, які подавали правки проти української мови, ледь не зі сльозами на очах приходили до мене і казали: "Ну ти розумієш, в Офіс президента викликали і наказали. Ну я ж не хочу це робити", - заявив Княжицький.
Він нагадав, що троє депутатів зняли свої "мовні" поправки перед тим, коли обговорювався зовсім інший законопроєкт, куди вони поставили ці поправки проти української мови.
"Власне, всі вони стосувалися, щоб фільми і серіали на українських телевізійних каналах, які від сьогодні мають транслюватися українською мовою, все ж таки транслювалися російською. Чому вони це робили? Причин багато та інтересів багато. Безумовно, є інтерес Кремля. Тому що і висловлювання Путіна, і Суркова про те, що "російський мір" завершується там, де завершується російська мова", вони є актуальними. Це підстава для окупації. Це підстава для збройної агресії. І це спосіб послабити Україну. Як вони це роблять? Ви знаєте, що найбільшими виробниками телевізійної продукції для Росії за гроші Кремля є українські компанії, які мають свої філії в Росії? Як це не дивно. Вони виробляють програми і фільми туди. Що кажуть росіяни? Вони кажуть: "беріть їх показуйте в себе", але знаєте, авторське право нам належить. Тому перекладати українською не можна. Беріть показуйте російською. Вам заплатять українські олігархи за це трошки - покладете додатковий прибуток собі до кишень", - зазначив Княжицький.
За його словами, таким чином використовуючи корупцію, використовуючи те, що український медіапростір по суті є збитковим і олігархічним - Кремль чи російська влада поширювала тут цей "рускій мір".
Він також додав, що багато "слуг народу" також не хотіли давати голосів за "мовні" правки.
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18.07.2021 08:36 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_GvlHbmXksU "Закон про мову - конституційний!" - Сергій Головатий у передачі "Вечір з Миколою Княжицьким"

Мовне питання як інструмент для політичних спекуляцій та маніпуляцій. Мовний закон як протидія російській пропаганді на території України. Як функціонування української мови впливає на формування української державності? Ексклюзивне інтерв'ю заступника голови КСУ Сергія Головатого в етері програми "Вечір з Миколою Княжицьким" на телеканалі Еспресо.
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18.07.2021 08:41 Ответить
В Украине хотят создать условия, чтобы можно было разговаривать на украинском легко и по собственному желанию, - замглавы Минкульта Карандеев - Цензор.НЕТ 7797
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18.07.2021 08:50 Ответить
Треба ще з дитячого садочка пояснювати дітям, що російськомовні - це агресивні дебіли і щоб вони ні у якому разі з ними не спілкувались. А коли побачать якогось російськомовного, то мають сповістити батьків, а батьки правоохоронні органи. А ви думали як україномовні (українці) ставали російськомовними (росіянами)?
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18.07.2021 08:55 Ответить
https://zahid.espreso.tv/rosiyskomovne-naselennya-tse-politichne-viznachennya-a-ne-sotsialna-grupa-yaka-mae-yuridichni-prava-sergiy-golovatiy "Російськомовне населення" - це політичне визначення, а не соціальна група, яка має юридичні права .

"Цей конструкт штучний і створений у радянський час: спершу він був політичним інструментом, а потім перейшов у побутове вживання, тому й не має жодних юридичних прав. Термін виник, коли прогресувала ідея про єдиний радянський народ, який мав постати після тотального зросійщення усіх народів СРСР. І його досі використовує теперішня Росія".
Про це заявив заступник голови Конституційного Суду України Сергій Головатий в інтерв'ю для програми "https://www.youtube.com/watch?v=U7EoX_YjThk Вечір з Миколою Княжицьким ", - повідомляє "https://zahid.espreso.tv/ Еспресо.Захід ".
Головатий додав, що жодної дискримінації російської мови як мови національної меншини немає. Також у рішенні КСУ вказано, що упродовж тривалого періоду питання мови було інструментом, який політики, маніпулюючи, використовували задля політичних цілей.
"Ми звертались за поясненнями у різні наукові інституції, усі нам відповідали, що термін "російськомовне населення" - це політичне визначення, яке не позначає жодної соціальної групи. І тим більше воно не є спільнотою, яка має окремі юридичні права", − запевняє заступник КСУ.
За словами Головатого, в Україні, через історичні обставини, справді більшість людей використовує російську мову, проте вони не є російськомовними громадянами, а людьми, які всього лише послуговуються цієї мовою.
"Те, що люди, які послуговуються російською мовою, потребують захисту російських танків - наратив РФ, який випливає з документів, ухвалених Держдумою Росії та надиктованих Путіним", − зауважив Головатий.
"Тому ми й зазначаємо, що все це інструментарій, який Росія завжди застосовувала і застосовує донині, щоб далі встановлювати диктатуру, наслідком якої, власне, і стала окупація Криму та частини Донбасу", - додав він.
Також заступник голови КСУ зауважив, що часто і прості люди, і політики, і журналісти, і юристи плутають приватне спілкування та використання мови як державної.
"Закон - це не про особисте спілкування. Ми говоримо про статус мови як державного чинника. Не про поезію, не про культуру, а про ту сферу, де мова захищає українську державу як таку. До речі, у період бездержав'я саме мова була одним з чинників, який забезпечив існування українського народу, українського етносу. Тому ми й пишемо, що українська мова - це доконечна умова, без якої не може існувати сама українська держава", − підсумував заступник голови КСУ.
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18.07.2021 08:56 Ответить
"В Україні хочуть створити умови, щоб можна було розмовляти українською легко і за власним бажанням" - це просто якийсь АБСОЛЮТНИЙ ТРЕШАК І СЮР!!!! За 30 років "незалежності" Україна все ще так і не стала країною для українців....
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18.07.2021 09:08 Ответить
Так і є. Підлітки слухають якихось кацапських реперів, на ОЛХ 95% об"яв - російською. В Києві українську майже не чути. Скрізь хохли-малороси.
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18.07.2021 09:37 Ответить
нажаль, переважно лижуть "языком" російську дупу, замість розмовляти соковитою українською мовою.
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18.07.2021 09:42 Ответить
В Україні хочуть створити умови, щоб можна було розмовляти українською легко і за власним бажанням, - заступник голови Мінкульту Карандєєв - Цензор.НЕТ 6419
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18.07.2021 09:34 Ответить
Чо то смешно. Похоже на детские игрушки.
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18.07.2021 09:37 Ответить
Не розумію, як можна розмовляти тою кацапською . То ж мова окупанта
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18.07.2021 09:48 Ответить
Это надо понимать, что минкульт разрешает спілкуватися українською мовою. Геніально.
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18.07.2021 09:50 Ответить
Сайти та сторінки в соцмережах компаній, що продають товари в Україні, і зареєстрованих в Україні, повинні бути українською мовою (ст. 27, ч. 6). Можуть існувати й інші версії, проте українська версія повинна містити не менше контенту і завантажуватися для громадян України за умовчанням. Це ж стосується сайтів державних і комунальних підприємств, а також ЗМІ, зареєстрованих в Україні.
На сайтах іноземних компаній, які продають товари в Україні, українська версія також повинна завантажуватися за замовчуванням.
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18.07.2021 09:57 Ответить
Про що взагали токiнг ? Я ще в 70- 80 роки легко і невимушено розмовляв своєю рідною мовою (прикинь Карл таку мутню!) А дитина моя до семи років, поки не пішла до школи кацапською мовою не говорила. Коротше було б бажання (!) І свідомість того що ти УКРАЇНЕЦЬ, решта все від Лукавого, ліві відмазки
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18.07.2021 10:01 Ответить
Дерусифікація має відбуватися тими ж методами, що й русифікація. Тобто має бути стільки указів про заборону російської мови в Україні, скільки було російських указів про заборону української мови в Україні. Росіяни реально забороняли українцям говорити українською мовою в Україні і при тому переконували українців, весь світ та самих себе, що ніякої України, українців та української мови "нє била, нєт і бить нє может".
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18.07.2021 10:19 Ответить
Україномовні громадаяни та носії "велікого узкого".
https://www.youtube.com/channel/UCUgWjqyf_-XVtDjqS4_n7bQ PS TV

В Україні хочуть створити умови, щоб можна було розмовляти українською легко і за власним бажанням, - заступник голови Мінкульту Карандєєв - Цензор.НЕТ 1697
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18.07.2021 11:07 Ответить
PS TVВ Україні хочуть створити умови, щоб можна було розмовляти українською легко і за власним бажанням, - заступник голови Мінкульту Карандєєв - Цензор.НЕТ 7917
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18.07.2021 11:49 Ответить
ні, ну що Ви? Все буде на мазі з українською в Україні, коли за цю справу беруться КАРАНДЄЄВИ...
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18.07.2021 12:11 Ответить
А я позволю себе вставить свои 5 копеек русским языком среди украинских комметов - я абсолютно за украинский язык! Хотя русскоязычный !
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19.07.2021 01:16 Ответить
замглавы Минкульта Карандеев утверждает, что сейчас по собственному желанию на государственном языке никто не общается?
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19.07.2021 09:45 Ответить
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