Из-за ремонта моста Молдова на год перекроет движение на участке трассы, соединяющей Румынию и Украину
В Молдове на год перекроют движение на участке трассы M1, соединяющей Румынию и Украину. Это связано с ремонтом моста, который начнется 19 июля и продлится до конца июня 2022 года.
Об этом сообщила Государственная администрация дорог Молдовы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker.
Таким образом, с 19 июля на год перекроют движение на магистрали M1, начинающейся от границы с Румынией и пересекающей Леушены, Кишинев, Дубоссары и заканчивающейся на границе с Украиной.
В связи с этим движение перенаправят по трассам R4 R6 - Гояны - Криуляны - M1 и G72 R6 - Браниште - Криуляны.
Водителей, пересекающих трассу M1, просят соблюдать временные дорожные знаки и объезжать ремонтируемый участок дороги.
Государственная администрация дорог опубликовала схему объезда ремонтируемого участка дороги.
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Вяяяяяяяяяяяличие играет, приТурок !!!
Ещё один конченный вяяяяяяяяяяяяяликодержавный ...
Для тебя, конченного - научись хоть писать правильно, молдоване !!!
А то вони много, мозгов немае )))))))))))))))))))
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Дубоссары это кагбэ ПМР...неужели за год ликвидируют этот гадюшник