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Из-за ремонта моста Молдова на год перекроет движение на участке трассы, соединяющей Румынию и Украину

Из-за ремонта моста Молдова на год перекроет движение на участке трассы, соединяющей Румынию и Украину

В Молдове на год перекроют движение на участке трассы M1, соединяющей Румынию и Украину. Это связано с ремонтом моста, который начнется 19 июля и продлится до конца июня 2022 года.

Об этом сообщила Государственная администрация дорог Молдовы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker.

Таким образом, с 19 июля на год перекроют движение на магистрали M1, начинающейся от границы с Румынией и пересекающей Леушены, Кишинев, Дубоссары и заканчивающейся на границе с Украиной.

В связи с этим движение перенаправят по трассам R4 R6 - Гояны - Криуляны - M1 и G72 R6 - Браниште - Криуляны.

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Водителей, пересекающих трассу M1, просят соблюдать временные дорожные знаки и объезжать ремонтируемый участок дороги.

Государственная администрация дорог опубликовала схему объезда ремонтируемого участка дороги.

Автор: 

Молдова (1884) ремонт (1182) Румыния (1114)


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Топ комментарии
+1
Ну фсё, кизда контрабасу... ))
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18.07.2021 02:22
+1
Це єдина дорога в Молдову?
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18.07.2021 08:16
+1
малдаване...
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18.07.2021 11:14
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Ну фсё, кизда контрабасу... ))
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18.07.2021 02:22 Ответить
Це єдина дорога в Молдову?
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18.07.2021 08:16 Ответить
Не,киздят визде...
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18.07.2021 08:54 Ответить
В Румунію! Ні не єдина. Є продовження траси Одеса - Рені, яку не проходить через окуповану Росією Трансністрію.
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18.07.2021 11:19 Ответить
- Для особо недалёких - проводится РЕМОНТ на участке трассы M1, ЧТО ЗДЕСЬ НЕПОПЯТНО ??? Предупридиле ехать по другим или как обьезжать !!!
Вяяяяяяяяяяяличие играет, приТурок !!!
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18.07.2021 17:55 Ответить
Ти кому це кажеш, мамалижник?
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18.07.2021 18:35 Ответить
малдаване...
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18.07.2021 11:14 Ответить
Да, молдоване ремонтируют трассу, а у вас, приТурок не ремонтируют ???
Ещё один конченный вяяяяяяяяяяяяяликодержавный ...
Для тебя, конченного - научись хоть писать правильно, молдоване !!!
А то вони много, мозгов немае )))))))))))))))))))
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18.07.2021 17:58 Ответить
Тобі пагано? Я що написав 3,14..си, чи що?..
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19.07.2021 21:11 Ответить
и пересекающей Леушены, Кишинев, Дубоссары и заканчивающейся на границе с Украиной.Источник: https://censor.net/ru/n3277765

=====
Дубоссары это кагбэ ПМР...неужели за год ликвидируют этот гадюшник
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19.07.2021 21:28 Ответить
 
 