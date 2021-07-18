Из-за ремонта моста Молдова на год перекроет движение на участке трассы, соединяющей Румынию и Украину

В Молдове на год перекроют движение на участке трассы M1, соединяющей Румынию и Украину. Это связано с ремонтом моста, который начнется 19 июля и продлится до конца июня 2022 года.

Об этом сообщила Государственная администрация дорог Молдовы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker.

Таким образом, с 19 июля на год перекроют движение на магистрали M1, начинающейся от границы с Румынией и пересекающей Леушены, Кишинев, Дубоссары и заканчивающейся на границе с Украиной.

В связи с этим движение перенаправят по трассам R4 R6 - Гояны - Криуляны - M1 и G72 R6 - Браниште - Криуляны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санду назвала Украину одним из приоритетов внешней политики Молдовы

Водителей, пересекающих трассу M1, просят соблюдать временные дорожные знаки и объезжать ремонтируемый участок дороги.

Государственная администрация дорог опубликовала схему объезда ремонтируемого участка дороги.