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Новости Агрессия России против Украины
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За минувшие сутки двое наших воинов получили ранения, оккупанты 13 раз нарушили "тишину" на Донбассе, - штаб ООС

За минувшие сутки двое наших воинов получили ранения, оккупанты 13 раз нарушили

За субботу, 17 июля, российские оккупационные войска на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС на странице в Facebook.

В частности, вблизи Чермалыка наемники РФ стреляли из стрелкового оружия.

В районе Водяного на Приазовье оккупанты трижды вели огонь из вооружения БМП-1, минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У Широкино и Павлополя российские наемники открывали огонь из минометов 82-го калибра.

В направлении Старогнатовки вооруженные формирования РФ применяли артиллерию калибра 122-мм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ранены двое украинских воинов, наемники РФ семь раз обстреляли позиции ООС, - штаб

В районе Песков враг трижды обстреливал позиции ВСУ из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Новозвановки российские оккупанты дважды открывали огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщается, украинские военные стреляли в ответ. В результате вражеских обстрелов 2 военных из состава Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого - средней тяжести, другого - удовлетворительное.

Кроме того, на севере Луганщины заметили пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10".

18 июля было одно нарушение "тишины" - вблизи Песков противник открыл огонь из минометов 120-го калибра.

Автор: 

обстрел (27716) Донбасс (26957) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+12
От щоб кожного ранку зеленського пробуджувала така тиша.
Гадьониш..
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18.07.2021 08:15
+9
Яке вже там перемир'я і яка там "тиша" ....
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18.07.2021 08:15
+9
Тріпло ляпнуло язиком на стадіоні і забуло про це, а тепер само в такому становищі.
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18.07.2021 08:24
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От щоб кожного ранку зеленського пробуджувала така тиша.
Гадьониш..
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18.07.2021 08:15 Ответить
Яке вже там перемир'я і яка там "тиша" ....
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18.07.2021 08:15 Ответить
А почему ЗЕленский не закончил войну? По его словам не заканчивает те войну кто на ней наживается! Получается что по его же словам он Зеленский наживается на войне!
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18.07.2021 08:17 Ответить
Тріпло ляпнуло язиком на стадіоні і забуло про це, а тепер само в такому становищі.
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18.07.2021 08:24 Ответить
Я для зебилов пишу может у них мозг запустится!
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18.07.2021 08:32 Ответить
ЗЕБІЛ - це назавжди. Зіпсований матеріал.
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18.07.2021 08:37 Ответить
моск? у зебила? там рефлексы...
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18.07.2021 08:47 Ответить
Я досі не збагну як половина військовиків голосували за це чмо. Це ж самовбивство в прямому сенсі!
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18.07.2021 11:37 Ответить
А ЗЕчмо піариться на крові як воно хоче миру. Нахвалялось що ніхто не закінчить війну раніше ніж він.
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18.07.2021 08:19 Ответить
За минулу добу два наші воїни зазнали поранень, окупанти 13 разів порушили "тишу" на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3931
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18.07.2021 08:47 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашим воїнам-захисникам!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!За минулу добу два наші воїни зазнали поранень, окупанти 13 разів порушили "тишу" на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5921
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18.07.2021 09:15 Ответить
 
 