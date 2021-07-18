В Украине за сутки от COVID-19 умерли 8 человек, зафиксированы 229 новых случаев заражения, 241 человек выздоровел, - Минздрав
По состоянию на утро воскресенья, 18 июля, в Украине зафиксированы 229 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 241 человек, 8 летальных случаев.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
"За сутки 17 июля 2021 в Украине зафиксировано 229 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 27, медработников - 4). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 382 человека, летальных случаев – 8, выздоровели - 241 человек", – сообщил Минздрав.
Днем ранее, 17 июля за сутки зафиксирован 591 новый случай заболевания Covid-19, 16 июля сообщалось о 737 новых инфицированных коронавирусом, 15 июля за сутки зафиксировано 623 новых случая заболевания Covid-19, 14 июля сообщалось о 547 новых случаях инфицирования коронавирусом, 13 июля за сутки зафиксирован 481 новый случай заболевания COVID-19, 12 июля сообщалось о 174 новых подтвержденных случаях COVID-19, 11 июля за сутки зафиксировано 290 новых случаев заболевания COVID-19, 10 июля сообщалось о 507 новых подтвержденных случаях болезни, 9 июля за сутки зафиксировано 655 новых случаев заболевания COVID-19.
Всего за период пандемии в Украине заболело 2 244 49 человек, выздоровели 2 181 198 человек, летальных случаев - 52 726.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (50), Киев (43), Одесской (35), Винницкой (19) и Киевской (17) областях.
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- зараз літо,вихідні(з понеділка знову буде 20-30-ть померлих),
-у світі бушує "Дельта",питання лише часу,коли захопить Україну
- провакциновано у рази менше,як у Європі,
то дійсно"зелень " можна би було назвати "чемпіонами по боротьбі з КОВІДом.(
ПОНЕДІЛОК, 12 ЛИПНЯ 2021, 20:37 а чого добру пропадати?
запропонувала рашці,але рашка гордо колеться власною
вакциноюгівном
центрральні офіси МОЗ ЗАСЛУГОВУЮТЬ ЧЕТВЕРТУВАННЯ КІНЬМИ..
СКАЛЕЦЬКА-ЗА БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ
СТЕПАНОВ-ЗА КОРУПЦІЮ.
ЛЯШКО..після 100 днів оцінимо.