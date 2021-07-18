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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 8 человек, зафиксированы 229 новых случаев заражения, 241 человек выздоровел, - Минздрав

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 8 человек, зафиксированы 229 новых случаев заражения, 241 человек выздоровел, - Минздрав

По состоянию на утро воскресенья, 18 июля, в Украине зафиксированы 229 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 241 человек, 8 летальных случаев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 17 июля 2021 в Украине зафиксировано 229 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 27, медработников - 4). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 382 человека, летальных случаев – 8, выздоровели - 241 человек", – сообщил Минздрав.

Днем ранее, 17 июля за сутки зафиксирован 591 новый случай заболевания Covid-19, 16 июля сообщалось о 737 новых инфицированных коронавирусом, 15 июля за сутки зафиксировано 623 новых случая заболевания Covid-19, 14 июля сообщалось о 547 новых случаях инфицирования коронавирусом, 13 июля за сутки зафиксирован 481 новый случай заболевания COVID-19, 12 июля сообщалось о 174 новых подтвержденных случаях COVID-19, 11 июля за сутки зафиксировано 290 новых случаев заболевания COVID-19, 10 июля сообщалось о 507 новых подтвержденных случаях болезни, 9 июля за сутки зафиксировано 655 новых случаев заболевания COVID-19.

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Всего за период пандемии в Украине заболело 2 244 49 человек, выздоровели 2 181 198 человек, летальных случаев - 52 726.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (50), Киев (43), Одесской (35), Винницкой (19) и Киевской (17) областях.

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Ляшко майже пабіділ вірус?
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18.07.2021 08:34
+3
Цікаво, а чому Цензор не повідомив про багатотисячні протести проти лох-даунів, які пройшли нещодавно у багатьох містах Франції? Чи ці протести - також "рука хутіна"?
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18.07.2021 09:02
+2
Ага-а,четверо потонули а другі від перепою,вірус косить направо і наліво.
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18.07.2021 08:46
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Ляшко майже пабіділ вірус?
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18.07.2021 08:34 Ответить
Не,оно не хочет модный куртяк,там другие замесы)...
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18.07.2021 08:41 Ответить
Не 229, а 299.
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18.07.2021 08:42 Ответить
https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19?fbclid=IwAR2cSY9dCOGvYoTwHeDIwg1rdiwC7zBGvL5rP0NPRxnhs5IIoO5gUkEQXLY здесь
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18.07.2021 08:45 Ответить
Ага-а,четверо потонули а другі від перепою,вірус косить направо і наліво.
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18.07.2021 08:46 Ответить
ні.. не всі дурантинофіли ще вимерли....
В Україні за добу від COVID-19 померли 8 осіб, зафіксовано 229 нових випадків інфікування, 241 людина одужала, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9544
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18.07.2021 10:07 Ответить
Цікаво, а чому Цензор не повідомив про багатотисячні протести проти лох-даунів, які пройшли нещодавно у багатьох містах Франції? Чи ці протести - також "рука хутіна"?
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18.07.2021 09:02 Ответить
а що,ні?
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18.07.2021 10:07 Ответить
Тихо, тихо, бо луснеш.
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18.07.2021 13:40 Ответить
якби не знання,що
- зараз літо,вихідні(з понеділка знову буде 20-30-ть померлих),
-у світі бушує "Дельта",питання лише часу,коли захопить Україну
- провакциновано у рази менше,як у Європі,
то дійсно"зелень " можна би було назвати "чемпіонами по боротьбі з КОВІДом.(
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18.07.2021 09:28 Ответить
Яке в тебе поганяло промовисте.. Чи це хвамілія? Краше б підійшло "Дуринда".
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18.07.2021 13:43 Ответить
Німеччина надасть Україні 1,5 млн доз COVID-вакцини - Меркель
ПОНЕДІЛОК, 12 ЛИПНЯ 2021, 20:37 а чого добру пропадати?

запропонувала рашці,але рашка гордо колеться власною вакциною гівном
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18.07.2021 10:29 Ответить
тут погоджусь..
центрральні офіси МОЗ ЗАСЛУГОВУЮТЬ ЧЕТВЕРТУВАННЯ КІНЬМИ..
СКАЛЕЦЬКА-ЗА БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ
СТЕПАНОВ-ЗА КОРУПЦІЮ.
ЛЯШКО..після 100 днів оцінимо.
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18.07.2021 10:32 Ответить
229 заболело, 8 умерло( даже учитывая более 500 заболевших за прошлые сутки) смертность зашкаливет(1-2 человека максимум на это колличество заболевших, вопросы к учету).Интересно оглашать колличество случаев с острой вирусной инфекцией по стране в динамике за 3 прошедшие года( плюс острые гастроэтериты). Ковидлом нужно управлять, не плыть в первых рядах
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18.07.2021 10:59 Ответить
 
 