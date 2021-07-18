ОБСЕ зафиксировала более 300 нарушений режима "тишины" на Донбассе за 16 июля
На Донбассе в течение пятницы, 16 июля, Специальная пониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 339 нарушений "режима тишины", в частности, в Донецкой области - 286 нарушений.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.
Так, в Донецкой области СММ зафиксировала 286 нарушений режима прекращения огня, в том числе 36 взрывов (2 взрыва в воздухе и 34 взрыва неопределенного происхождения). Большинство нарушений произошли недалеко от н. п. Майорск, н. п. Березовое и н. п. Веселое.
В Луганской области миссия зафиксировала 53 нарушений режима прекращения огня, в том числе 17 взрывов неопределенного происхождения. Большинство нарушений произошли недалеко от н. п. Березовское и н. п. Круглик.
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https://dilo.net.ua/novyny/u-ssha-zayavyly-shho-bajden-vmykaye-zadnyu-u-pytanni-********/ У США заявили, що Байден "вмикає задню у питанні України" (https://www.ukr.net/source/dilo-3809.html Діло ) А в это время вся зеленая дипломатия рынулась к корейцам и китайцам а также в страны признавшие окупацию Крыма.
Это не режим тишины а активные боевые действия.
Абсолютно "не зрозуміло", чому з обранням миролюної Бубочки, сліпа ОБСЄ прозріла, а "український" генштаб осліп.