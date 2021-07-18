ОБСЕ зафиксировала более 300 нарушений режима "тишины" на Донбассе за 16 июля

На Донбассе в течение пятницы, 16 июля, Специальная пониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 339 нарушений "режима тишины", в частности, в Донецкой области - 286 нарушений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Так, в Донецкой области СММ зафиксировала 286 нарушений режима прекращения огня, в том числе 36 взрывов (2 взрыва в воздухе и 34 взрыва неопределенного происхождения). Большинство нарушений произошли недалеко от н. п. Майорск, н. п. Березовое и н. п. Веселое.

В Луганской области миссия зафиксировала 53 нарушений режима прекращения огня, в том числе 17 взрывов неопределенного происхождения. Большинство нарушений произошли недалеко от н. п. Березовское и н. п. Круглик.

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