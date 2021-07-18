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Новости Агрессия России против Украины
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ОБСЕ зафиксировала более 300 нарушений режима "тишины" на Донбассе за 16 июля

ОБСЕ зафиксировала более 300 нарушений режима

На Донбассе в течение пятницы, 16 июля, Специальная пониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 339 нарушений "режима тишины", в частности, в Донецкой области - 286 нарушений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Так, в Донецкой области СММ зафиксировала 286 нарушений режима прекращения огня, в том числе 36 взрывов (2 взрыва в воздухе и 34 взрыва неопределенного происхождения). Большинство нарушений произошли недалеко от н. п. Майорск, н. п. Березовое и н. п. Веселое.

В Луганской области миссия зафиксировала 53 нарушений режима прекращения огня, в том числе 17 взрывов неопределенного происхождения. Большинство нарушений произошли недалеко от н. п. Березовское и н. п. Круглик.

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Автор: 

ОБСЕ (4883) Донбасс (26957) операция Объединенных сил (6766)


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ОБСЕ зафиксировала более 300 нарушений режима "тишины" на Донбассе за 16 июля - Цензор.НЕТ 1796
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18.07.2021 08:58 Ответить
ОБСЕ нарушения с чьей стороны фиксирует?
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18.07.2021 09:00 Ответить
Так они Вам и скажут.
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18.07.2021 10:12 Ответить
Абсолютно не понятно зачем это всё фиксировать? Ведь эти фиксации обстрелов никому и на хрен не нужны и на это ОБСЕ уже никто внимания не обращает и лишь один Зеленский постоянно им плачется в рубашку при этом сам запрещает ВСУ сопротивляться а лишь подставлять щёки. Верно говорит пословица...."Если стаей львов руководит баран то их побеждает даже стадо баранов если ими руководит лев"
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18.07.2021 09:19 Ответить
Вы так и не поняли,в ЗЕ получили приказ ***** избавиться от союзников Украины и НАТО что его посипаки с рвением и делают гадя союзникам и добиваются успеха.
https://dilo.net.ua/novyny/u-ssha-zayavyly-shho-bajden-vmykaye-zadnyu-u-pytanni-********/ У США заявили, що Байден "вмикає задню у питанні України" (https://www.ukr.net/source/dilo-3809.html Діло ) А в это время вся зеленая дипломатия рынулась к корейцам и китайцам а также в страны признавшие окупацию Крыма.
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18.07.2021 10:19 Ответить
Для особо упоротых дебилов: это одна перестрелка каждые 4 минуты и 48 секунд!
Это не режим тишины а активные боевые действия.
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18.07.2021 10:19 Ответить
"За минувшие сутки двое наших воинов получили ранения, оккупанты 13 раз нарушили "тишину"
Абсолютно "не зрозуміло", чому з обранням миролюної Бубочки, сліпа ОБСЄ прозріла, а "український" генштаб осліп.
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18.07.2021 10:44 Ответить
 
 