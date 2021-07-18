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В результате падения деревьев во время урагана под Киевом погибли два человека, еще один госпитализирован

В результате падения деревьев во время урагана под Киевом погибли два человека, еще один госпитализирован

В субботу, 17 июля в результате падения деревьев в селах Гавриловка и Сухолучье Вышгородского района Киевской области погибли 2 человека и 1 человек госпитализирован. Трагедия произошла около 16 часов из-за осложнения погодных условий (дождь, сильные порывы ветра)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Подразделениями ГСЧС убрано 4 поваленных дерева. К работам привлекалось 8 человек и 2 ед. техники ГСЧС", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, по состоянию на 7 часов 18 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточен 101 населенный пункт в 3 областях (Киевская - 53, Житомирская - 35 и Черниговская - 13).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина пострадал в результате разгула стихии в Житомире, - горсовет. ФОТОрепортаж

Автор: 

Киевская область (4190) непогода (817) ураган (233) ГСЧС (5002)


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Дануна эту непогоду...
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18.07.2021 09:29 Ответить
Вова-катаклізьма в Києві.
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18.07.2021 09:37 Ответить
Это всё издержки прогресса (газофикации). В нормальных местах сухие и больные деревья в сёлах не стоят. Они негде не стоят. И тем более народ не ждёт пока "Подразделениями ГСЧС убрано 4 поваленных дерева. К работам привлекалось 8 человек и 2 ед. техники ГСЧС", - говорится в сообщении. Источник: https://censor.net/ru/n3277770
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18.07.2021 10:19 Ответить
Та пиляють уже сплошняком. Скоро посадок не залишиться. Здує весь чорнозем і не буде чого продавати.
А владі пофіг
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18.07.2021 10:58 Ответить
Вспомните пожар в Соборе Парижской Богоматери, приступ в Меркель, смерть султана Омана, наводнения в Германии. После чего это произошло. А мы с этим живем постоянно.
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18.07.2021 11:24 Ответить
 
 