В результате падения деревьев во время урагана под Киевом погибли два человека, еще один госпитализирован

В субботу, 17 июля в результате падения деревьев в селах Гавриловка и Сухолучье Вышгородского района Киевской области погибли 2 человека и 1 человек госпитализирован. Трагедия произошла около 16 часов из-за осложнения погодных условий (дождь, сильные порывы ветра)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Подразделениями ГСЧС убрано 4 поваленных дерева. К работам привлекалось 8 человек и 2 ед. техники ГСЧС", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, по состоянию на 7 часов 18 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточен 101 населенный пункт в 3 областях (Киевская - 53, Житомирская - 35 и Черниговская - 13).

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