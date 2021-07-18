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Новости Борьба с коронавирусом
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За сутки от COVID-19 вакцинировали более 50 тысяч украинцев, с начала кампании проведено уже более 4 млн прививок

За сутки от COVID-19 вакцинировали более 50 тысяч украинцев, с начала кампании проведено уже более 4 млн прививок

За субботу, 17 июля, в Украине прививки от коронавирусной инфекции COVID-19 получили 50 435 украинцев. Из них первую дозу - 34 079 человек, вторую дозу 16 356.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Прививка проводилась 179 мобильными бригадами по иммунизации, 354 пунктами прививки и 229 центрами вакцинации населения.

Старт вакцинации от COVID-19 в Украине состоялся 24 февраля 2021 года. С начала кампании проведено всего 4 061 475 прививок. Одну дозу получили 2 638 939 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы - 1 422 536 человек.

За сутки от COVID-19 вакцинировали более 50 тысяч украинцев, с начала кампании проведено уже более 4 млн прививок 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша опережает Украину по числу вакцинированных от COVID-19 в 11 раз

Автор: 

вакцина (3815) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
... НІЯКИХ вакцинацій ДОБРОВІЛЬНОГО самознищення - пташиний свиний .. . цих вже 19 ковідних .. ці Ублюдки Світу Вам ще намалюють ..
... це СПРАВА кожного ОСОБИСТО .. маєте ПРАВО розпоряджатися Своїм Життям ..може кому уже і надоїло на цім Світі . .. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВСІМ .. Дітей і Онуків НЕЧІПАЙТЕ .. НЕ вбивайте генетичний Код УКРАЇНЦІВ ... на похоть УБЛЮДКІВ .. Будьте ПИЛЬНІ Люди ..КОЖЕН в ПРАВІ вибирати як це Світ покидати .. ПОДУМАЙ чи по-Своїй волі .. ВСЯ ця маланська ЗМІ .. тільки і несе Вам в вуха - ЗДОХНИ здохни ..здохни .. а може най ця СРАНЬ Світу вперед піде .. га ? .. будьте Мудрими Люди .. Живіть за заповідями ПРЕДКІВ..
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18.07.2021 10:21
+2
Пусть вакцинированные отслеживают и документируют новые симптомы
и не забывают связывать их с фактом вакцинации. Чтобы потом вломить иск
"вакцинаторам"-геноцидникам.
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18.07.2021 11:16
+1
С такими темпами вакцинации - очередная волна будет обеспечена. Полный провал правительства. Вакцинировано мизер, зато себя правительство вакцинировало в первую очередь. Практически не вакцинированы люди 60+ - это характерно только для одной страны в мире - Украины.
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18.07.2021 10:00
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С такими темпами вакцинации - очередная волна будет обеспечена. Полный провал правительства. Вакцинировано мизер, зато себя правительство вакцинировало в первую очередь. Практически не вакцинированы люди 60+ - это характерно только для одной страны в мире - Украины.
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18.07.2021 10:00 Ответить
украiнцi на вихiдних нe вакцинуються
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18.07.2021 17:35 Ответить
Пенсійний фонд у захваті від такої вакцінації.
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18.07.2021 10:07 Ответить
Вчора була новина що в Запоріжжі вакцинують Кайзером всіх бажаючих. Як це відбувалось https://forpost.media/novosti/v-tsentr-vaktsynatsii-v-zaporizhzhi-vyklykaly-politsiiu-shchob-vhamuvaty-cherhu.html читайте.
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18.07.2021 10:16 Ответить
... НІЯКИХ вакцинацій ДОБРОВІЛЬНОГО самознищення - пташиний свиний .. . цих вже 19 ковідних .. ці Ублюдки Світу Вам ще намалюють ..
... це СПРАВА кожного ОСОБИСТО .. маєте ПРАВО розпоряджатися Своїм Життям ..може кому уже і надоїло на цім Світі . .. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВСІМ .. Дітей і Онуків НЕЧІПАЙТЕ .. НЕ вбивайте генетичний Код УКРАЇНЦІВ ... на похоть УБЛЮДКІВ .. Будьте ПИЛЬНІ Люди ..КОЖЕН в ПРАВІ вибирати як це Світ покидати .. ПОДУМАЙ чи по-Своїй волі .. ВСЯ ця маланська ЗМІ .. тільки і несе Вам в вуха - ЗДОХНИ здохни ..здохни .. а може най ця СРАНЬ Світу вперед піде .. га ? .. будьте Мудрими Люди .. Живіть за заповідями ПРЕДКІВ..
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18.07.2021 10:21 Ответить
Парламентська асамблея Ради Європи

Постанова No2361 (2021)

Вакцини від COVID-19: етичні, юридичні та практичні міркування7.3.1 забезпечити, щоб громадяни були проінформовані про те, що вакцинація НЕ є обов'язковою і що ніхто не має політичного, соціального або іншого тиску, щоб отримати щеплення, якщо вони не хочуть робити це самі;
7.3.2 забезпечити, щоб ніхто не зазнав дискримінації за те, що не був вакцинований, через можливі ризики для здоров'я або не бажаючи бути вакцинованим https://pace.coe.int/en/files/29004/html?fbclid=IwAR1YbF8SVMUa3zn429ZekdMy444GyXdA1KMM29YJiwsrjEEgsl3jYd-9sEQ#_blank https://pace.coe.int/en/files/29004/html...
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18.07.2021 10:22 Ответить
Конвенція
про захист прав і гідності людини
щодо застосування біології та медицини:
Конвенція про права людини
та біомедицину

. .Стаття 2 Пріоритет людини Інтереси та благополуччя окремої людини превалюють над виключними інтересами усього суспільства або науки.

Стаття 5 Загальне правило : Будь-яке втручання у сферу здоров'я може здійснюватися тільки після добровільної та свідомої згоди на нього відповідної особи. Такій особі заздалегідь надається відповідна інформація про мету і характер втручання, а також про його наслідки та ризики. Відповідна особа у будь-який час може безперешкодно відкликати свою згоду https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_334?fbclid=IwAR3uTqQtj8S5OJ8Vgb85LtMLYvBIjgsPGb9mpwF6fXBZlsg5f-Aco8wYHGQ#_blank https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_334?fbclid=IwAR3uTqQtj8S5OJ8Vgb85LtMLYvBIjgsPGb9mpwF6fXBZlsg5f-Aco8wYHGQ#Text
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18.07.2021 10:22 Ответить
Пусть вакцинированные отслеживают и документируют новые симптомы
и не забывают связывать их с фактом вакцинации. Чтобы потом вломить иск
"вакцинаторам"-геноцидникам.
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18.07.2021 11:16 Ответить
З такою помпою оголосили про початок вакцинації 60+ у Києві! Запис через "Дію"! На одну людину 3 хвилини! Кілька бригад!
По факту - одна суцільна жива черга, стоїть натовп літніх людей у спеку на сонці перед дверима і чекає. Ясно, що часу запису ніхто не дотримується. Не встигають. О 12:00 ще в черзі стоять ті, хто записався на одинадцяту. Нема де сховатися, сісти відпочити, випити води. Одне слово, ставлення до людей, як до худоби. Хтось відповість за таку бездарну організацію?
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18.07.2021 13:41 Ответить
...БРЕХНЯ .. сама що не є ЗОМБО ...Ганьба
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18.07.2021 13:58 Ответить
 
 