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В Украину впервые доставили вакцину Moderna, прививка которой даст возможность получить международный сертификат, - Ляшко. ФОТОрепортаж

Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) доставил в Украину более 2 млн доз COVID-вакцины производства американской компании Moderna. Партия в размере 2 000 040 доз была предоставлена американским правительством через глобальный механизм COVAX.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте ЮНИСЕФ.

Планируется, что эта партия COVID-вакцины пойдет на прививку мобильными бригадами организованных коллективов и профессиональных групп предыдущих этапов вакцинации.

"Наша ключевая цель - защитить как можно больше украинцев от COVID-19. Мы благодарны партнерам, которые помогают нам в этом. Ежедневно мы увеличиваем объемы вакцинации, чтобы все желающие имели доступ к вакцинации. Я призываю украинцев, которые еще не вакцинировались, не медлить и посетить ближайший центр массовой вакцинации, чтобы защитить свое здоровье", - заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко о темпах вакцинации в Украине: "Мне еще нужно поднапрячься"

В Украину впервые доставили вакцину Moderna, прививка которой даст возможность получить международный сертификат, - Ляшко 01
В Украину впервые доставили вакцину Moderna, прививка которой даст возможность получить международный сертификат, - Ляшко 02
В Украину впервые доставили вакцину Moderna, прививка которой даст возможность получить международный сертификат, - Ляшко 03
В Украину впервые доставили вакцину Moderna, прививка которой даст возможность получить международный сертификат, - Ляшко 04
В Украину впервые доставили вакцину Moderna, прививка которой даст возможность получить международный сертификат, - Ляшко 05
В Украину впервые доставили вакцину Moderna, прививка которой даст возможность получить международный сертификат, - Ляшко 06

"Развоз в регионы начнем уже сегодня, до среды вакцина будет в каждой области", - написал он на странице в Facebook.

Ляшко сообщил, что разработанная американской компанией Moderna мРНК-вакцина одобрена ВОЗ для экстренного применения.

"Это значит, что после полного курса прививки ею также можно будет получить международный сертификат о проведении вакцинации", - написал министр.

По его словам, полный курс прививки предусматривает введение двух доз вакцины с интервалом в 28 дней.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко: За июнь сделали в 4 раза больше прививок, чем за май

Moderna - это мРНК-вакцина, которая требует особых условий транспортировки и хранения. Эта вакцина требует температуры от -50°C до -15°C. Для полного курса вакцинации этим препаратом нужно получить две дозы.

Автор: 

Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) Moderna (58)


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Топ комментарии
+17
Який висновок? Шмурдяк яким колють лохів не має міжнародного сертифікату. Вітаю ЗЕлохів!
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18.07.2021 11:08
+17
Гляди как лаптеногого от спутник V прет!
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18.07.2021 11:50
+15
Зебилко, что за вскукареки? Клоуны к поставке 2млн Модерны не имеют никакой причастности.
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18.07.2021 11:22
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посмотрите статистку Израиля. Посл. 4 дня идет под тысячу каждый день! в стране, где почти все вакцинированы и население в разы меньше чем в Украине...
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18.07.2021 15:09 Ответить
Померлих?
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18.07.2021 15:27 Ответить
заболевших. Или мы их уже не считаем??
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18.07.2021 16:42 Ответить
А вакцинація знижує важкий та "термінальний" перебіг захворювання. Й, до речі, вакциновані можуть хворіти й переносити захворювання.
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18.07.2021 17:21 Ответить
За последние 4 дня в Израиле 7 умерших от ковида. В Украине за тот же период 61 умерший.
Пересчитаем смертность Израиля на наше население 7/9,05*41,588=32. В два раза меньше, и это при том, что в Израиле дельта штамм уже давно, а у нас только первые случаи.
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18.07.2021 15:33 Ответить
В Ізраїлі тепер "заборонено" ставити діагноз "ковід".

Зате сезон ГРВІ несподівано розійшовся, і це посеред літа.
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18.07.2021 16:23 Ответить
А судя по этому посту Вы пишете неправду...
https://censor.net/ru/user/483340

В Ізраїлі тепер "заборонено" ставити діагноз "ковід".
Зате сезон ГРВІ несподівано розійшовся, і це посеред літа.
https://censor.net/ua/comments/locate/3277775/0192143c-2cdc-71ad-****-ecb042cf220a
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18.07.2021 16:32 Ответить
Для пенсионеров только китайская, в сентябре полный локдаун. Для себя чиновники хотят сделать в конце 2021 года повторный курс привывки, а то что основная масса людей будет не провакционирована, им начхать.
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18.07.2021 16:17 Ответить
А, що в нас у 60+ пенси не потрапляють?
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18.07.2021 17:44 Ответить
Допився, сволоцюра?
Викликай швидку, скотиняка - вивірка прийшла!
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18.07.2021 17:38 Ответить
Згоден! Друкую вам з рахівниці...
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18.07.2021 17:42 Ответить
Истину глаголишь!
https://www.youtube.com/watch?v=ccfA2DDcX-M
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18.07.2021 20:07 Ответить
А про рептілоїдів? Хочу про рептілоїдів! Ну ж бо!
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18.07.2021 22:31 Ответить
Англия обкололась Астозенеком, Израиль Пфайзером, США Модерной.
Сами https://www.rupor.info/news/178466/proizvoditeli-sputnik-v-massovo-otkazyvayutsya-delat-privivki-svoey-zhe-vaktsinoy/ производители Спутника отказываются им колоться .
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18.07.2021 18:05 Ответить
Ребята, вы хотя бы лекарство научитесь своими самолётами привозить. Халява, она - не вечная
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18.07.2021 21:18 Ответить
1. В Украину впервые доставили вакцину Moderna, прививка которой даст возможность получить международный сертификат, - Ляшко. ФОТОрепортаж

От він - рівень ! =міжнародний сертифікат=. Є до чого прагнути.
2. "Наша ключевая цель - защитить как можно больше украинцев от COVID-19. Мы благодарны партнерам, которые помогают нам в этом. Ежедневно мы увеличиваем объемы вакцинации, чтобы все желающие имели доступ к вакцинации. Я призываю украинцев, которые еще не вакцинировались, не медлить и посетить ближайший центр массовой вакцинации, чтобы защитить свое здоровье", - заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Зараз у =чемпіонів= та решти супер-пупер щеплених нові спалахи і хворіють в більшості саме отакі "захищені". Та й про =захист здоров*я= дуже сумнівно, враховуючи побічні ефекти, які вже змушені були визнати + купу інших, які не бажають фіксувати та пов*язувати з вакцинкою + ті, які почнуть проявлятися з часом.
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19.07.2021 00:30 Ответить
Ех, степанов не дожил, столько бабла мимо.
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19.07.2021 01:05 Ответить
У нас был выбор любой из известных в Польше вакцин на выбор. Мать в Украине почему то уверенна в Пфайцере)) , мы с женой почитали и выбрали модерну. Прошло пару месяцев пока вроде все норм... Кстати последнии лет 10 была аллергия(нос)- в этом году почему то не началась. Может из за прививики не знаю....
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19.07.2021 03:33 Ответить
Нове дослідження у Великобританії: люди, яким зробили щеплення, становлять 47% нових випадків COVID

https://www.thegatewaypundit.com/2021/07/new-uk-study-people-vaccinated-make-47-new-covid-cases/
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19.07.2021 07:18 Ответить
а всего вакцинацию прошли 90 процентов.
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19.07.2021 08:24 Ответить
Так суть вакцинации - не сдохнуть в случае ковида.
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19.07.2021 10:03 Ответить
Сравнить бы процент умерших от прививки и процент умерших от Ковида.
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19.07.2021 16:33 Ответить
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