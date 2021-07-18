Родители приговоренного в России к 9 годам американца Тревора Рида просят Байдена спасти их сына
Родители американца Тревора Рида, которого в России приговорили к девяти годам заключения по делу о нападении на полицейских, обратились к администрации президента США Джо Байдена с просьбой "сделать освобождение Тревора своим главным приоритетом".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в тексте письма Джоуи и Полы Рид, опубликованного накануне, информирует Радио Свобода.
Как сообщает "Голос Америки", родители Рида обеспокоены перемещением их сына в российскую колонию. Они обращают внимание на ссылку на отчет правозащитной организации "Эмнести Интернешнл" об ужасающих условиях, в которых российские заключенные доставляются к местам обывания наказания.
"Ему почти не оказали медицинской помощи, и мы опасаемся, что лечение будет еще хуже, когда он прибудет в лагерь", - пишут родители Рида. Они отмечают, что их сын невиновен и не признает своей вины в преступлении, которого, по их словам, он не совершал.
16 июля Тревор Рид, осужденный в России на девять лет колонии по делу о нападении на полицейских в Москве летом 2019 года, был этапирован из СИЗО в мордовскую колонию. Ранее Мосгорсуд отклонил апелляцию гражданина США на приговор.
Правительство США и Тревор Рид отрицают обвинения и сомневаются в справедливости судебного процесса.
Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее подтвердил, что президент Байден твердо намерен защищать американских граждан и отстаивать интересы США в ответ на действия России, которые причиняют вред Соединенными Штатам или их союзникам. Он также призвал Россию освободить Пола Уилана и Тревора Рида, с тем, чтобы они могли вернуться домой к своим семьям.
Тревор Рид приговорен к 9 годам лишения свободы "за нападение на полицейских". Пол Уилан отбывает в России 16-летний срок в колонии строгого режима за шпионаж. Уилан свою вину не признает и считает дело о шпионаже сфабрикованным. Посол США в Москве Джон Салливан назвал суд над Ридом насмешкой над правосудием. Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки подтвердиланедавно, что администрация США разделяет эту оценку и призвала Россию "быстро освободить" обоих осужденных.
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Хочу напомнить, что украинские граждане для рашки не менее иностранные, чем американские.
І взагалі - на місці влади США пора вже давно писать в білетах на рейси що йдуть у Росію, Північну Корею, Білорусь - "Влада США не гарантує вам безпечного перебування в цій країні!" Бо пруться куди-попало самі, а "розгрібать лайно за них повинні інші!" Точно як наші придурки - "журналісти"
- То що ж ми тоді будемо захищать?
У США існує принцип: "З терористами не торгуємось!" Бо люди уяснили : чим більше торгуються з терористами, тим більше буде терактів і захоплення людей в заручники! Ми вже бачимо, до чого це призвело в Україні - ми думаємо не про те як перемогти ворога, а як повернуть чергових наших громадян , що були захоплені терористами! (До речі - половина їх потраляє в це положення завдяки власній дурості!) А "лайно за них розгрібать" повинні були Порошенко, МЗС, "волонтери" і міжнародні організації!
Звшсно ні, хоча в десь-чомусь наш світогляд не збігається.
Не висточало ще це пики товкти.
На першу вашу фразу я вже відповів першою фразою свого коментаря
Можу уточнить: "Чим США тоді будуть відрізняться від РОсії?" Адже це головний наратив роспропагадти - "США такая же как и Россия! И действует так же!"
Американці стовідсотково вірять що їм за кордоном повинна допомагати влада США, бо на їх податки вона існує, це не наша влада яка каже: "Я вас туди не посилала". Отака різниця менталітетів.
"Напали на американського туриста в лісі ведмеді А він кричить: Я - американський громадянин! Я маю права!"
Бачив телепня з відрубаною рукою - прихватили в Сомалі бандюки, вимагали викуп Поки він ждав "виручки від влади США" - відрубали руку! Потім родичі заплатили і він повернувся додому Те що нам показують у ЗМІ - "картинка" для "лохів" На одного врятованого - десятки застрелених чи викрадених!
В яких країнах немає американців - вони є во всіх країнах світу, буває і на свою біду заносить до Колумбії, Пакистану з Півн Кореєю. У Америки є вплив у світі, у нас нажаль ще немає, тому для нас звільнення Надії савченко була ціла подія, зараз соромно згадувати за той медведчукський випадок )
· 3 год
У Києві менеджер компанії Columb Trade відмовила дівчині у працевлаштуванні через те, що вона розмовляє українською мовою. Вдумайтеся: В Україні, компанія не бере на роботу українців виключно через те, що вони розмовляють українською!
если они выбрали себе презиком чела не своей веры, ни своей национальности, ни знающего на тот момент ни мовы, ни традиций, ни обычаев украинского народа, так чтио же вы хотели?
не бьют в Киеве по лицу пока что за Мову и то хорошо..
Уже в отделе выяснил, что задержанный - уроженец Техаса Тревор Рид. На следующий день после задержания суд его арестовал.
Сам Рид в суде заявил, что не признает свою вину. По его словам, он не помнит произошедшего, так как был пьян.
Посол США в Москве Джон Салливан назвал приговор Тревору Риду "театром абсурда".
Все верно! В США такого приговора не могло быть ни в коем случае, так как полицейские невменяемого клиента застрелили бы на месте.
Де вас на "Лахту" таких тупих набирають? В ПТУ сантехнічному чи прямо під "наливайкою"?