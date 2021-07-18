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Родители приговоренного в России к 9 годам американца Тревора Рида просят Байдена спасти их сына

Родители приговоренного в России к 9 годам американца Тревора Рида просят Байдена спасти их сына

Родители американца Тревора Рида, которого в России приговорили к девяти годам заключения по делу о нападении на полицейских, обратились к администрации президента США Джо Байдена с просьбой "сделать освобождение Тревора своим главным приоритетом".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в тексте письма Джоуи и Полы Рид, опубликованного накануне, информирует Радио Свобода.

Как сообщает "Голос Америки", родители Рида обеспокоены перемещением их сына в российскую колонию. Они обращают внимание на ссылку на отчет правозащитной организации "Эмнести Интернешнл" об ужасающих условиях, в которых российские заключенные доставляются к местам обывания наказания.

"Ему почти не оказали медицинской помощи, и мы опасаемся, что лечение будет еще хуже, когда он прибудет в лагерь", - пишут родители Рида. Они отмечают, что их сын невиновен и не признает своей вины в преступлении, которого, по их словам, он не совершал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власти США расследуют возможную атаку России на своих дипломатов в Вене: у них состояние, схожее с "гаванским синдромом"

16 июля Тревор Рид, осужденный в России на девять лет колонии по делу о нападении на полицейских в Москве летом 2019 года, был этапирован из СИЗО в мордовскую колонию. Ранее Мосгорсуд отклонил апелляцию гражданина США на приговор.

Правительство США и Тревор Рид отрицают обвинения и сомневаются в справедливости судебного процесса.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее подтвердил, что президент Байден твердо намерен защищать американских граждан и отстаивать интересы США в ответ на действия России, которые причиняют вред Соединенными Штатам или их союзникам. Он также призвал Россию освободить Пола Уилана и Тревора Рида, с тем, чтобы они могли вернуться домой к своим семьям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блинкен заявил о готовности Вашингтона принять меры против хакеров в России

Тревор Рид приговорен к 9 годам лишения свободы "за нападение на полицейских". Пол Уилан отбывает в России 16-летний срок в колонии строгого режима за шпионаж. Уилан свою вину не признает и считает дело о шпионаже сфабрикованным. Посол США в Москве Джон Салливан назвал суд над Ридом насмешкой над правосудием. Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки подтвердиланедавно, что администрация США разделяет эту оценку и призвала Россию "быстро освободить" обоих осужденных.

Автор: 

россия (96086) США (27082) Тревор Рид (1)


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Топ комментарии
+21
сначала кремлевский гебнявый ушлепок понял, что ему ничего не будет за взятие в заложники украинских граждан, а теперь вот черед уже и до иностранных граждан дошел... Интересно тоже будет "глубокая озабоченность" или все-таки этого кремлевского гопника, наконец, посадят на бутылку???
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18.07.2021 11:38
+11
А способ простой арестовать дочь унылой лошади Лаврова и обменять!
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18.07.2021 11:50
+10
@hot_ChilePepper

· 3 год

У Києві менеджер компанії Columb Trade відмовила дівчині у працевлаштуванні через те, що вона розмовляє українською мовою. Вдумайтеся: В Україні, компанія не бере на роботу українців виключно через те, що вони розмовляють українською!
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18.07.2021 11:52
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сначала кремлевский гебнявый ушлепок понял, что ему ничего не будет за взятие в заложники украинских граждан, а теперь вот черед уже и до иностранных граждан дошел... Интересно тоже будет "глубокая озабоченность" или все-таки этого кремлевского гопника, наконец, посадят на бутылку???
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18.07.2021 11:38 Ответить
сначала кремлевский гебнявый ушлепок понял, что ему ничего не будет за взятие в заложники украинских граждан, а теперь вот черед уже и до иностранных граждан дошел.

Хочу напомнить, что украинские граждане для рашки не менее иностранные, чем американские.
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18.07.2021 13:03 Ответить
ублюдок цукерберг не желает забанить родителей в говнофейсбуке ?
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18.07.2021 11:43 Ответить
Як що президент США нчого не зробе зі звільненням цього американця то він справжній Бідон...
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18.07.2021 11:44 Ответить
А що він може зробить? Посадить "таким самим макаром" кацапів у США? Так у нього таких повноважень нема! Крім того - Росії на свою "кацапню" "срать з високої башти"! (Хіба що "Лаврушку-молодшу" посадять!)
І взагалі - на місці влади США пора вже давно писать в білетах на рейси що йдуть у Росію, Північну Корею, Білорусь - "Влада США не гарантує вам безпечного перебування в цій країні!" Бо пруться куди-попало самі, а "розгрібать лайно за них повинні інші!" Точно як наші придурки - "журналісти"
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18.07.2021 12:13 Ответить
Ну, як варіант, обміняти на затриманих шпигунів типу Бутіної...
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18.07.2021 12:49 Ответить
Колись Черчіллю принесли на затвердження бюджет Коли він його вивчав йому доповіли що військові статті можна збільшить за рахунок витрат на культуру Він відповів:
- То що ж ми тоді будемо захищать?
У США існує принцип: "З терористами не торгуємось!" Бо люди уяснили : чим більше торгуються з терористами, тим більше буде терактів і захоплення людей в заручники! Ми вже бачимо, до чого це призвело в Україні - ми думаємо не про те як перемогти ворога, а як повернуть чергових наших громадян , що були захоплені терористами! (До речі - половина їх потраляє в це положення завдяки власній дурості!) А "лайно за них розгрібать" повинні були Порошенко, МЗС, "волонтери" і міжнародні організації!
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18.07.2021 13:16 Ответить
Це так, але в подібній ситуації у нас, в Україні гаранта і владу (причому будь-яку) готові закидати всім, що під руки попадеться. При цьому не вникаючи до суті та деталей прецеденту.
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18.07.2021 17:58 Ответить
Я надіюся - я не причислений до подібних "закидателів"? А то я тут ворог усім - і "ЗЕлюкам" і ОПЗЖистам і "Сволотівцям" і "юлькофілам" "і "фаріоністам"! І все з-за чіткої виваженої в прагматичному руслі позиції! Бо мене не "заносить у крайнощі"!
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18.07.2021 18:35 Ответить


Звшсно ні, хоча в десь-чомусь наш світогляд не збігається.
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18.07.2021 18:41 Ответить
А що я можу зробить? Нам навіть жінки різні подобаються!
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18.07.2021 18:44 Ответить
І це є добре! ))
Не висточало ще це пики товкти.
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18.07.2021 18:51 Ответить
Можна , наприклад арештувати дочку піскьова, коня-лаврова , під такими самими звинуваченнями ( шпигунство, наркотики...та інше ) потім обміняти . До речі в 2017 році в Бурятії вбили американця Колина Мэдсена . От наівіщо вони пруться в мордор ?
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18.07.2021 13:09 Ответить
Мені теж цікаво - що вони у тому "сральнику" забули? Колись Депардьє поживши трохи в Росії повернувся у Францію і сказав: "Якщо я ще раз захочу пожить в Росії - я можу на тиждень переселиться у власний сарай!"
На першу вашу фразу я вже відповів першою фразою свого коментаря
Можу уточнить: "Чим США тоді будуть відрізняться від РОсії?" Адже це головний наратив роспропагадти - "США такая же как и Россия! И действует так же!"
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18.07.2021 13:32 Ответить
Згодна , але з вовками ...по іншому вони не розуміють Їх або знищувати , або їх грою переграти , і знову ж знищити . Бо як не знищити , вони знищать всіх.
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18.07.2021 13:47 Ответить
В тому то і справа що кацапи воюють з американцями всередині США їх же досягненнями - "демократією"! Тому, на мою думку, єдиний шлях боротьби - тотальна ізоляція! Карантин! Саме так (поки не знайшли ліків) боролися з чумою, холерою, тифом, віспою, проказою! А "русскомирство" нічим від цих інфекцій не відрізняється!
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18.07.2021 14:01 Ответить
Так , ви праві, згодна .
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18.07.2021 14:59 Ответить
Це вже питання політики і іміджу держави США, як що плювати на своїх громадян у тюрмі болотяної країни, то грош ціна вищому керівництву цієй країни.
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18.07.2021 13:39 Ответить
ТОбі видніше Тільки скажи мені - Ріда в Росію влада США посилала? Так отож! "Біда з придурками - в "шкоду" лізуть самі, а "розгрібать" - так "дядя"!
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18.07.2021 13:46 Ответить
Шановний ти ще повчи американців нікуди не їздити ))
Американці стовідсотково вірять що їм за кордоном повинна допомагати влада США, бо на їх податки вона існує, це не наша влада яка каже: "Я вас туди не посилала". Отака різниця менталітетів.
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18.07.2021 14:28 Ответить
Знаєш - було багато випадків коли ця "віра" американським громадянам "боком вилазила"! Навіть анекдот придумали в Європі:
"Напали на американського туриста в лісі ведмеді А він кричить: Я - американський громадянин! Я маю права!"
Бачив телепня з відрубаною рукою - прихватили в Сомалі бандюки, вимагали викуп Поки він ждав "виручки від влади США" - відрубали руку! Потім родичі заплатили і він повернувся додому Те що нам показують у ЗМІ - "картинка" для "лохів" На одного врятованого - десятки застрелених чи викрадених!
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18.07.2021 14:49 Ответить
Але уряд США за них воює, бо шуміху піднімають там журналісти гарну, тому уряд США щось робить і вимагає, на відміну від нас, про кацапів мовчу, "Помер Максим, ну і хрєн з ним".
В яких країнах немає американців - вони є во всіх країнах світу, буває і на свою біду заносить до Колумбії, Пакистану з Півн Кореєю. У Америки є вплив у світі, у нас нажаль ще немає, тому для нас звільнення Надії савченко була ціла подія, зараз соромно згадувати за той медведчукський випадок )
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18.07.2021 21:52 Ответить
Ага - "заносить"! Отак налітає звідкись вітер страшний, підхоплює в повітря і несе куди захоче! А вони бідні, нічого зробить не можуть!Кому ти "казки" розказуєш? Лізуть куди-попало і часто не тільки з цікавості чи з "авантюризму, але й з кримінальними мотивами! Просто це у світових ЗМІ не висвітлюється широко!
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19.07.2021 03:41 Ответить
росіянам хоч маленьке западло Штатам зробити - вже кайф
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18.07.2021 11:50 Ответить
Та ні - це заручники у кращих традіиціях Золотої Орди, нічого не міняється. Як фіноугрів навчили татари ординські, так вони і живуть досі.
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18.07.2021 13:41 Ответить
А способ простой арестовать дочь унылой лошади Лаврова и обменять!
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18.07.2021 11:50 Ответить
давайте не будем передергивать,если унылая дочь лаврова напьется и начнет кидаться на полицейских в америке, ее так же арестуют, а может и пристрелят даже, там с такими не церемонятся
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18.07.2021 12:39 Ответить
Теж варіант , підкинути кг наркоти, або "секретні документи " та обміняти з пожиттєвою депортацією
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18.07.2021 13:12 Ответить
Так ведь она "великого могучего" не знает.
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18.07.2021 13:31 Ответить
ну это же беспредел начнется потом кацапы комунить чтонить подкинут, это не серьезно, тут конкретный случай,есть видео нападения на полицейских, видео с патрульной машины где он бузит.
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18.07.2021 22:04 Ответить
Никто ее не пристрелит.
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18.07.2021 13:52 Ответить
А що цей хлопець там робив? Що заставило американця покинути загниваючий капіталізм щоб потрапити в рай, гдє так свабодна дишит чєлавєк?
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18.07.2021 11:51 Ответить
@hot_ChilePepper

· 3 год

У Києві менеджер компанії Columb Trade відмовила дівчині у працевлаштуванні через те, що вона розмовляє українською мовою. Вдумайтеся: В Україні, компанія не бере на роботу українців виключно через те, що вони розмовляють українською!
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18.07.2021 11:52 Ответить
украинцы так себя поставили в своей же державе - так к ним и относятся...
если они выбрали себе презиком чела не своей веры, ни своей национальности, ни знающего на тот момент ни мовы, ни традиций, ни обычаев украинского народа, так чтио же вы хотели?
не бьют в Киеве по лицу пока что за Мову и то хорошо..
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18.07.2021 12:06 Ответить
Авжеж! Ти все ***********. По-перше, в Києві поки що не б'ють за маацковск' ізик. Зараз б'ють якраз за українську. От коли почнуть бити за казлячій, тоді Україна й відбудеться як нація. По-друге, українці себе поставили, як треба. Просто, українців в Україні критично мало. Бо андрофаги з мокшанських боліт за 300 років попередньої історії зробили все, щоб українцем в Україні було жити страшно. Обирали не царство зелену макаку не українці, а їхня пародія на українців. Але є логіка формування нації, і є логіка історичного поступу. Москвороті в Україні поступово щезнуть.
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18.07.2021 12:28 Ответить
Зараз більшу частину малого і середнього бізнесу в Україні тримають азєри та інші хачики. Криміналом рулять також різні кавказці. До чого тут зелені макаки? Не при них це почалось. І що буде, коли щезнуть москвороті? Яка тут нація сформується, кретин? Кавказька?
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18.07.2021 13:01 Ответить
Кретин у твоєму дзеркалі. Можеш у нього плюнути.
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18.07.2021 14:51 Ответить
По-суті є чим заперечити? Нема? Тоді гуляй.
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18.07.2021 22:39 Ответить
А хто знав традиції? Диякон УПЦ Московського патріархату?
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18.07.2021 12:56 Ответить
Первім с тонущего корабля сбежал Аваков...,на РАБссии такого не будет...там шоу-бизнес стоит горой за Андрея Панина...,ну типа Путлер Капута... Батьки засудженого в Росії до 9 років американця Тревора Ріда просять Байдена врятувати їхнього сина - Цензор.НЕТ 5055
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18.07.2021 12:06 Ответить
оминайте касапію десятою дорогою!
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18.07.2021 12:06 Ответить
Десятилетия Штаты и Европа благодушно наблюдали, как кремлевская банда занималась разбоем по всему миру, откровенно разносила лживую пропаганду под ухмылки западных "демокпатов", и сейчас вы пожинаете плоды своей подитики "хата с краю".
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18.07.2021 12:07 Ответить
Нужно брать " под белы ручки" находящихся в США и странах союзниках членов семей, любовниц и т.д. чиновников РФ и совершать обмен. Как там говорится " с волками жить по волчьи выть" Иначе с рашен террористами не выйдет и получится " Не имеете вы методов против Кости Сапрыкина". На войне как на войне.. а по сути война идет.
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18.07.2021 12:12 Ответить
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18.07.2021 21:27 Ответить
"Тогда полицейские, применив силу, посадили задержанного в служебную машину и доставили в ОВД по Левобережному району Москвы. По пути в отдел задержанный напал на водителя, порвав ему форму, а также ударил его напарника, создав на дороге аварийную ситуацию, утверждают следователи.
Уже в отделе выяснил, что задержанный - уроженец Техаса Тревор Рид. На следующий день после задержания суд его арестовал.
Сам Рид в суде заявил, что не признает свою вину. По его словам, он не помнит произошедшего, так как был пьян.
Посол США в Москве Джон Салливан назвал приговор Тревору Риду "театром абсурда".

Все верно! В США такого приговора не могло быть ни в коем случае, так как полицейские невменяемого клиента застрелили бы на месте.
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18.07.2021 12:13 Ответить
Не мели дурниць! В США зброя може буть застосована поліцією лише при безпосередній загрозі зброєю з боку правопорушника оточуючим чи самій поліції! У Ріда зброя була?!
Де вас на "Лахту" таких тупих набирають? В ПТУ сантехнічному чи прямо під "наливайкою"?
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18.07.2021 12:26 Ответить
Нашёл куда ездить, ага.
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18.07.2021 12:27 Ответить
Недавно один попался на краже железнодорожного оборудования. Кацапы его выслали, потому что неприкосновенный, а этому не повезло.

Батьки засудженого в Росії до 9 років американця Тревора Ріда просять Байдена врятувати їхнього сина - Цензор.НЕТ 9540
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18.07.2021 12:55 Ответить
Вы не подумайте, он не какой-то клептоман. У Паркера Уилсона хобби железная дорога. Это как филателист или нумизмат.
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18.07.2021 13:00 Ответить
каждый дебил отправляєщийся в Мордор "по делам" дожен понимать риск и не ныть потом спасите-помогите.
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18.07.2021 13:13 Ответить
В колонии ему еще добавят срок,для куража,от садистского сладкого ощущения,что ничего за это России не будет. Как говорит шпана из питерской подворотни:"А что ты мне сделаешь?"
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18.07.2021 13:19 Ответить
Американцям слід посадити кілька діток російських високопосадовців які прижились в США.
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18.07.2021 14:01 Ответить
Пускай посоветуют бидону обменять его на бута...
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18.07.2021 14:34 Ответить
Путинцы правильно сделали посадив пару америкашек,нефиг в засрашку ездить,что там забыли.
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18.07.2021 15:06 Ответить
 
 