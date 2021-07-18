Родители приговоренного в России к 9 годам американца Тревора Рида просят Байдена спасти их сына

Родители американца Тревора Рида, которого в России приговорили к девяти годам заключения по делу о нападении на полицейских, обратились к администрации президента США Джо Байдена с просьбой "сделать освобождение Тревора своим главным приоритетом".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в тексте письма Джоуи и Полы Рид, опубликованного накануне, информирует Радио Свобода.

Как сообщает "Голос Америки", родители Рида обеспокоены перемещением их сына в российскую колонию. Они обращают внимание на ссылку на отчет правозащитной организации "Эмнести Интернешнл" об ужасающих условиях, в которых российские заключенные доставляются к местам обывания наказания.

"Ему почти не оказали медицинской помощи, и мы опасаемся, что лечение будет еще хуже, когда он прибудет в лагерь", - пишут родители Рида. Они отмечают, что их сын невиновен и не признает своей вины в преступлении, которого, по их словам, он не совершал.

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16 июля Тревор Рид, осужденный в России на девять лет колонии по делу о нападении на полицейских в Москве летом 2019 года, был этапирован из СИЗО в мордовскую колонию. Ранее Мосгорсуд отклонил апелляцию гражданина США на приговор.

Правительство США и Тревор Рид отрицают обвинения и сомневаются в справедливости судебного процесса.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее подтвердил, что президент Байден твердо намерен защищать американских граждан и отстаивать интересы США в ответ на действия России, которые причиняют вред Соединенными Штатам или их союзникам. Он также призвал Россию освободить Пола Уилана и Тревора Рида, с тем, чтобы они могли вернуться домой к своим семьям.

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Тревор Рид приговорен к 9 годам лишения свободы "за нападение на полицейских". Пол Уилан отбывает в России 16-летний срок в колонии строгого режима за шпионаж. Уилан свою вину не признает и считает дело о шпионаже сфабрикованным. Посол США в Москве Джон Салливан назвал суд над Ридом насмешкой над правосудием. Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки подтвердиланедавно, что администрация США разделяет эту оценку и призвала Россию "быстро освободить" обоих осужденных.