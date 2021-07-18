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101 населенный пункт в Киевской, Житомирской и Черниговской областях обесточен из-за непогоды, - ГСЧС

101 населенный пункт в Киевской, Житомирской и Черниговской областях обесточен из-за непогоды, - ГСЧС

В результате осложнения погодных условий по состоянию на 7 утра 18 июля обесточены 101 населенный пункт в трех областях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госслужбы по ЧС.

"По состоянию на 7:00 18 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 101 населенный пункт в 3 областях (Киевская - 53, Житомирская - 35 и Черниговская - 13)", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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непогода (817) ГСЧС (5003) электроэнергия (772)


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18.07.2021 11:55 Ответить
***
Життя іде і все без коректур.
І час летить, не стишує галопу.
Давно нема маркізи Помпадур,
і ми живем уже після потопу.
Не знаю я, що буде після нас,
в які природа убереться шати.
Єдиний, хто не втомлюється, - час.
А ми живі, нам треба поспішати.
Зробити щось, лишити по собі,
а ми, нічого, - пройдемо, як тіні,
щоб тільки неба очі голубі
цю землю завжди бачили в цвітінні.
Щоб ці ліси не вимерли, як тур,
щоб ці слова не вичахли, як руди.
Життя іде і все без коректур,
і як напишеш, так уже і буде.
Але не бійся прикрого рядка.
Прозрінь не бійся, бо вони як ліки.
Не бійся правди, хоч яка гірка,
не бійся смутків, хоч вони як ріки.
Людині бійся душу ошукать,
бо в цьому схибиш - то уже навіки.

Ліна КОСТЕНКО.
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18.07.2021 12:26 Ответить
А в Запорожье жара ппц какая!
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18.07.2021 21:12 Ответить
 
 