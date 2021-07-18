101 населенный пункт в Киевской, Житомирской и Черниговской областях обесточен из-за непогоды, - ГСЧС

В результате осложнения погодных условий по состоянию на 7 утра 18 июля обесточены 101 населенный пункт в трех областях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госслужбы по ЧС.

"По состоянию на 7:00 18 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 101 населенный пункт в 3 областях (Киевская - 53, Житомирская - 35 и Черниговская - 13)", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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