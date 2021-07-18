Оккупанты грозят привлечь к ответственности "организаторов водной блокады" Крыма: сумма ущерба - 1,47 трлн рублей
Информацию об организации "блокады Крыма" подадут в виде иска в судебные органы.
Об этом сообщил РИА Новости глава "рабочей группы по оценке ущерба", первый вице-спикер "крымского парламента" Ефим Фикс, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что "рабочая группа" собрала информацию о 12 гражданах Украины, "являющихся организаторами или оправдывающих блокаду Крыма". Имеется в виду ограничение транспортного сообщения, также подачи воды, электрики и продовольствия на полуостров. Информация передана в правоохранительные органы.
"Следственные органы работают по привлечению к уголовной ответственности организаторов блокады. Наша рабочая группа уже завершает подготовку всех необходимых документов для подачи иска в судебные органы о признании и взыскании ущерба, причиненного полуострову водной блокадой", - сказал Фикс.
По его словам, предварительно, сумма ущерба составляет 1,47 триллиона рублей.
"Как только мы эту сумму подкрепим всеми необходимыми документами, иск будет передан в суд", - подчеркнул вице-спикер.
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а там оманский клоун станет на колени и "сойдется интересами посередине".. на 3 трлн.рубл.
будет вызывать такой же смех, как и "российский джентльмен".
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Редиска.
Якби ви туди роги не пхали, то і збитків у вас би не було. Питайте за них з фуйла.
ой Боженька не любит неблагодарных !!!
Одна біда: не врахував Бозя, що вар'ятів аж стільки...
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Крым вернулся в родную говень в соответстии с принципами ху*ла - ему пускай предъявы делают
московия - сдохни.
https://kinogo-net.org/v32/7753-punkt-propuska-oficerskaya-istoriya-2021.html
Євреї, всюду все евреї.
І ось на тобі Фіма Фікс каже, нема в крані води, а випили хохли. Ну береше ж гад. Бреше як єврей.
його потомок греків - контрабандистів Аксенов спеціально поставив для хохми своїм першим замом. В Києві твої ось і домовляйся, а якщо не домовиться - греки будуть співати як Висоцький.
а хто такі 12. Назвіть цих персонажів. Ну прямо сінедріон зібрався зібрався в Севостополі, апостолів спротиву будуть судити мирським судом - гарнізонним судом Севастопольського публічного будинку. А Фіма вже і цифру назвав - "должни 20 ярдов долларов"
14,7
147
всё к правительству РФ
воду из Днепра в Крым.
И заглядывать в глаза (и не только) Путину
Десятки мільйонів українців почуваються обуреними , що російсько-фашистські загарбники не включили їх у список тих шанованих 12 громадян України , які , як і вся Україна теж підтримують водну блокаду окупованого фашистами Криму.
"Дніпровська вода надходить в басейн Чорного моря, де може використовуватися жителями півострова Крим без жодних обмежень.", - відповідь Державного агентства водних ресурсів України МЗС Росії щодо проблем з водопостачанням Криму.