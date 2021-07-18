Оккупанты грозят привлечь к ответственности "организаторов водной блокады" Крыма: сумма ущерба - 1,47 трлн рублей

Информацию об организации "блокады Крыма" подадут в виде иска в судебные органы.

Об этом сообщил РИА Новости глава "рабочей группы по оценке ущерба", первый вице-спикер "крымского парламента" Ефим Фикс, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что "рабочая группа" собрала информацию о 12 гражданах Украины, "являющихся организаторами или оправдывающих блокаду Крыма". Имеется в виду ограничение транспортного сообщения, также подачи воды, электрики и продовольствия на полуостров. Информация передана в правоохранительные органы.

"Следственные органы работают по привлечению к уголовной ответственности организаторов блокады. Наша рабочая группа уже завершает подготовку всех необходимых документов для подачи иска в судебные органы о признании и взыскании ущерба, причиненного полуострову водной блокадой", - сказал Фикс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Все камни с неба": на смену аномальной жаре в оккупированный Крым снова придут ливни, - синоптик

По его словам, предварительно, сумма ущерба составляет 1,47 триллиона рублей.

"Как только мы эту сумму подкрепим всеми необходимыми документами, иск будет передан в суд", - подчеркнул вице-спикер.