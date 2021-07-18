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Аброськин о поступлении абитуриентов с ОРДЛО: Родители вывозили детей за месяц под легендой, что к бабушкам-дедушкам. Они не смогут вернутся назад

Аброськин о поступлении абитуриентов с ОРДЛО: Родители вывозили детей за месяц под легендой, что к бабушкам-дедушкам. Они не смогут вернутся назад

Родителям детей с оккупированных территорий приходилось вывозить своих детей за месяц до вступительной компании с легендой, что едут они в гости к бабушкам и дедушкам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом, подводя итоги нынешней вступительной кампании, написал экс-замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, который является ректором Одесского государственного университета внутренних дел.

"Прежде всего нужно признать, что дистанционное обучение сделало свое "дело" - по итогам ВНО часть желающих не набрали необходимое количество проходных баллов. Также можно констатировать, что наша молодежь очень слабая. Наши абитуриенты осознанно заранее выбрали еще до экзаменов наш университет, но очень большое количество показало слабую физическую подготовку, видимо, надеялись на авось.

Поэтому, следует отметить, что абитуриентам, которые планируют поступать в университет в следующем году, необходимо не только иметь отличные знания, но и больше внимания уделять физической подготовке, надлежащий уровень которой крайне важен для будущих полицейских", - отметил Аброськин.

Он также сообщил, что пообщался с родителями абитуриентов, которые приехали из оккупированного РФ Крыма, а также с оккупированных территорий Донбасса.

"По словам родителей, детей вывозили с оккупированных территорий с большими сложностями и удалось это сделать только потому, что осуществили это заранее до вступительной компании. Также они сообщили, что государственные оккупационные органы РФ уже сегодня разыскивают их детей, в частности, обосновывая это необходимостью ребятам быть на летних сборах по военной подготовке и др. И еще неизвестна реакция оккупантов по отношению к родителям этих детей, после их возвращения домой без детей", - написал Аброськин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Абитуриенты из оккупированных Крыма и Донбасса могут подать документы в украинские вузы до 24 сентября

В комментарии Цензор.НЕТ он добавил, что родителям будущих курсантов приходилось вывозить своих детей за месяц до вступительной компании с легендой, что едут они в гости к бабушкам и дедушкам, под обязательные гарантии возврата назад

"Эти дети осознают, что домой уже не вернутся, они для себя приняли такое решение. Родители разделились: кто-то плачет, что может не увидеть уже своего ребенка. Трагедия...", - добавил Аброськин.

По его словам, родители также рассказывают, что из Донецкой области вывозили детей через Российскую Федерацию, так как выпускников школ, которые в этом году могут поступать в вузы, через КПВВ не выпускают.

"На временно оккупированных территориях подростков отправляют в летние лагеря, на военные сборы. Родители боятся возвращаться домой, не понимают, что с ними самими там теперь будет, как оккупанты отреагируют, что дети не вернулись", - добавил он.

Также читайте: Оккупанты блокируют выезд детей из ОРДО: Офис генпрокурора начал расследование

Автор: 

вступительная кампания (288) Аброськин Вячеслав (584)


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Топ комментарии
+37
Буквально на цьому тижні розмовляв з однією дівчиною. У 2014-му, в кінці серпня місяця, вивозив її (і не тільки її) бусом зі Станиці Луганській. На той момент їй було 18-ть років. Навчається заочно в Національному фармацевтичному університеті у Харкові, допомогли їй з працевлаштуванням, взяли на одне з фарм. підприємств (причому спільне, тобто одна з країн Європи + Україна). У розмові торкнулися теми війни .... я їй - "вчора два наших українських хлопців загинули.......". Вона - "нечего было лезть, их туда никто не звал". Я плюнув їй в обличчя, а так хотілося врізати .................
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18.07.2021 13:43
+34
т.е. наши дети не набрали баллов из-за дистанционки...а там..там все хорошо и с баллами и моральным обликом и с любовью к Украине...
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18.07.2021 12:41
+25
люди, патриоты ехали бросая свой дом, имущество и друзей в 2014-2015 году...
а в 2021 году уже едут не от большой любви у Украине, а из-за льготного для них набора в ВУЗы без экзаменов и иногда и без документов (ибо паспорта л/днр выданные им в 16 лет вряд ли можно считать документом, как и аттестаты непоймичего)...
так почему они не пожертвовали всем в прошлом году??? они не так сильно любили Украину?
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18.07.2021 13:37
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завали свое гнусное едало, щенок номерной
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18.07.2021 21:56 Ответить
ясно.. а то я сразу не понял что ты ведь чупакабра Лугандонская которая своими высерами подтверждает правоту моих слов !!! так что иди в сад пока при памяти - я таких как ты в Донбассе видел-перевидел -- вы ущербные твари..кормильцы с помойки!!! чю нах от сюда !!!
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18.07.2021 22:24 Ответить
Я вам, мадам, открою страшную тайну наверное, но льготники идут по отдельной квоте. Условно 10% (или сколько там им выделяют) от поступивших на бюджет, в это входят сироты, дети с оккупированных, дети погибших в АТО. Так что если уж кому и возмущаться, то не вам, а детям АТОШников..ну их я бы хоть поняла.
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18.07.2021 13:24 Ответить
Молодое поколение Лугандона потеряно для Украины на 80% НАВСЕГДА !!! это голимые сепары в будущем и проблема для Нас в дальнейшем !!! ..раньше нужно было о них думать..поздно уже..
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18.07.2021 13:43 Ответить
Это не то как то все. Папу в дыныре на дыбу подвесят на подвале и сыну курсанту в Одессе видео покажут. И будет курсант "служить" как самый преданный агент маладых республик. Кто сомневается, что этого не происходит????????
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18.07.2021 13:21 Ответить
у нас тут своих сепаров полно, без пап на дыбе на подвале. Вспомните какие толпы бегали в Одессе. Запорожье, то, что в других городах не успели поднять такие же толпы это не значит, что там нет таких .
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18.07.2021 13:27 Ответить
Поэтому, следует отметить, что абитуриентам, которые планируют поступать в университет в следующем году, .......... больше внимания уделять физической подготовке, надлежащий уровень которой крайне важен для будущих полицейских", - отметил Аброськин.

Ну да, она особенно важна, как же ты будешь дубиной охаживать "нарушителей спокойствия " без физической подготовки, это не физика с математикой??? Она очень важна...
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18.07.2021 13:29 Ответить
я прям представила как следователи, прокуроры "охаживают дубинками"))) ну как минимум у них есть стрельбы, и таки да, они должны уметь поднять и держать вес тяжелее тетрадки и мышки.
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18.07.2021 13:34 Ответить
Понятное дело нужно в мусорской вуз в Адесе набрать личинок сепаров. Чтобы нас дурных украинцев лучше гнобили. Скажут ,,Фас,, и будут рвать.
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18.07.2021 13:32 Ответить
И на хрена нам эта дополнииттельная головная боль?И на хрена нам эти будущие и настоящие предатели!! Ведь они никогда уже не будут украинцами!Получат достойное образование и слиняют до пуйла-*****!!
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18.07.2021 13:32 Ответить
из тех кто там жил и живет, есть много людей кто просто не смог выехать по семейным и финансовым причинам. Очень легко кидаться словами. Себя поставьте на место, ваш город тоже мог в 14м оказаться таким..и вы бы не смогли выехать, а какой-то жлоб сидящий в теплом сытом доме обзывал бы вас предателем.
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18.07.2021 13:39 Ответить
Вранье, за пособием они могут выехать, с пятью сумками могут уехать, причем в очередях поносить Украину. Не кидайтесь словами вы
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19.07.2021 01:43 Ответить
Не несите пургу, Надин! Если бы вы видели, как эти "ущербно-обездоленные", в 2014м горлали, до оргазма, на площадях -"хутинвведи", то не словоблудили бы про несчастных и про финансовые причины!!! На своем примере вам поясню, КТО ХОТЕЛ, тот выехал, и пошел добровольцем, или по мобилизации и освобождал свои города!!! Вот вы и являетесь, в данном случае, тем диванным жлобом!!! На ваших глазах погибали побратимы? Или вы под артой сидели? не ктдайтесь словами, свои поступки проанализируйте. СЛАВА УКРАИНЕ!
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19.07.2021 10:29 Ответить
Про вас мы тоже ничего не знаем.
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18.07.2021 13:43 Ответить
Ну-у,пока закончат ВУЗ пройдет 5-6 лет. Если за это время Украина более-менее окрепнет, еще теснее сблизится с западной Европой,Америкой и т.д.,то нахрена им пуйло-***** со своей улусской сранью. Останутся в Украине,или слиняют в слезливые Европу,США или Канаду и на все тех же правах пострадавших от людоедской паРаши займут там нехилые рабочие места. Но суть не в том.Как-то,действительно,обидно: а что, дети простых украинских граждан являются детьми второго сорта,или как? Их родители не призывали "великого" *****историка: Путин,введи войска! и не бросались под наши танки препятствуя оным занимать боевые позиции. Ведь места в ВУЗы под госзаказ строго лимитированы,значит наши дети будут просто отодвинуты от них. Здесь правительству Украины нужно что-то решать и решать немедленно, чтобы не оставить в обиде ни тех,ни других и не разжигать междуусобной ненависти.
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18.07.2021 16:54 Ответить
Йому б казки писати!Чуть не заплкав з жалю.😪
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18.07.2021 13:40 Ответить
люди, вы живете на не окупированных территориях, из вас 72% проголосовало за Зе. Что в принципе автоматически показывает полное отстутствие патриотизма и любви к стране. Так что высокопарными фразами о предательстве можно не бросаться))))
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18.07.2021 13:42 Ответить
Да ты никак с лугандона??? а я то распинаюсь, объясняю...лугандон-ЭТО ДИАГНОЗ! даже самые упоротые орки, замутившие всю эту ***************, давно съе...лись по мацквам и воронежам!!! а вы, убогие. отсасывайте то. чего наклали, на свой стол!!!
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19.07.2021 10:34 Ответить
їх там 6 років ідеологічно українофобські обробляли,а аброськін думає,що вони як перемикач,тільки пересікли КПВВ,одразу стали українськими патріотами,а я думаю,що вони ставши поліціянтами,при першій же нагоді, зроблять те, що робили мусора коли приперся Безлер
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18.07.2021 13:43 Ответить
Аброськин сам сепаратист с Крыма, потому идею о "янычарах" в украинской полиции из Лугандона, он горячо поддерживает.
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18.07.2021 15:02 Ответить
перед вступом у цей заклад,перш за все треба перевіряти не фізичну форму та знання,а відданість нації та державі...
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18.07.2021 13:46 Ответить
у нас так 72% надо проверить для начала.
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18.07.2021 13:48 Ответить
это уже пропавшее поколение и пускать их на учебу в Украину - огромная ошибка
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18.07.2021 13:55 Ответить
Патріотизм повинен бути першим критерієм для відбору в СБУ, МВД і ВСУ.
Звідки в дамбасян патріотизм? Ну в 1% хіба що.
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18.07.2021 13:58 Ответить
Там одна сильно умная мадам не знает , что такое квота!!Так вот квота не образуется из ничего!! Если Создали большую квоту-окно, для ворюг и предателей и их детей,, значит автоматически уменьшили количество мест для льготного или бесплатного обучения других детей, из малобеспеченных семей!! Вы что слышали слова министра образования или этого клоуна Зеленского, что эти дети с ОРДЛО, будут учится в УКраине , по дополнительной квоте!!Думаю что такое никто никогда не слышал и не услышит!! Думаю и ВУЗы на это не согласятся , ведь это их собственный бизнес!! И наверное квоты в 10%, это на всех абитуриентов, и детей-переселенцев, и детей- атошников, и детям- сирот и больным детям и детям с ОРДЛО и Крыма!! Ясности в этом вопросе нет ! А значит есть место для коррупции, воровства и махинаций!! И правильно возмущается наталья кучеровская! От нашего государства, особенно во времена руководства этим клоуном Зеленским , Хрен какого улучшения, в области образования , дождёшься!!...... И не надо так сильно переживать за этих детей с ОРДЛО !!ОНи там все уже давно граждане России с паспортами РФ!
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18.07.2021 13:58 Ответить
Около 800 000 "кормильцев Украины" уже получили аусвайсы РФ в том числе и их личинки которые будут получать бесплатное и без сдачи ЗНО образование в Украине . И выпускать их на учёбу в Украину будут с удовольствием ведь дипломы непризнанных образований так же никем не признанны . Вот только выпускать будут не всех а идейно верную ,преданную "революции Донбасса", России и Путину молодёжь с уже вывернутыми наизнанку мозгами. Колеблющиеся и сочувствующие и вынужденные по разным причинам оставаться в ОРДЛО никогда не попадут на учёбу в ВУЗы Украины.Приедут только проверенные "патриоты ОРДЛО" .
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19.07.2021 10:39 Ответить
А чого ви чекали від Аброськіна? Він такий же сепаратист як і вони.
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18.07.2021 14:13 Ответить
Та шо ви так переживаєте? В нормальних вузах, якщо не мають здібностей і не здатні вчитися - втартять бюджет після першого семестру, а після першого курсу - купа вилетить. Вступити - це ще не саме головне. Просто мають деякий бонус на старті. Так само, як наприклад є сільський коефіцієнт на результати ЗНО. Важливо далі втриматись.
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18.07.2021 17:12 Ответить
Ці не вилетять. Ці "абездолєные"...
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18.07.2021 19:58 Ответить
Типа кому-то еще нужны эти помойки типа "академий" мвд?
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18.07.2021 17:46 Ответить
Академия МВД в Харькове это настоящий рассадник сепаратизма,практически все преподаватели этой академии это донецкие в том числе и руководство. Полная зачистка академии от харьковских преподавателей и руководства и замене их на донецких была произведена при Януковиче .Думаю что и в других силовых ВУЗах картина идентичная.
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19.07.2021 10:47 Ответить
...вывозили детей за месяц под легендой, что к бабушкам-дедушкам... Крутятся под ногами, мешают в Укров стрелять!
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18.07.2021 19:57 Ответить
На остановке слышала разговор двух учительниц, по словам дети из дырляндии сдавшие экзамены, и их родители , рвались домой и говорили слава Богу , завтра домой едем в Донецк. Так, что плевать эти дети и их родители хотели на Украину. Аброськин правда верит тому, что ему сепаратюги мамаши в уши напели?
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19.07.2021 01:36 Ответить
Заигрывание с лугандонопитеками-провальная политика!!! Паспорта с *****-подданством, раздаваемые там, делают свое, говеное дело, формируя запоребриковый менталитет и ордынскую линию поведения. Эта отрыжка понимает лишь.,когда смачно по зубам! Другого диалога быть не может, до полной очистки украинских земель от ********** нечисти!
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19.07.2021 11:01 Ответить
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