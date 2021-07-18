Аброськин о поступлении абитуриентов с ОРДЛО: Родители вывозили детей за месяц под легендой, что к бабушкам-дедушкам. Они не смогут вернутся назад

Родителям детей с оккупированных территорий приходилось вывозить своих детей за месяц до вступительной компании с легендой, что едут они в гости к бабушкам и дедушкам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом, подводя итоги нынешней вступительной кампании, написал экс-замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, который является ректором Одесского государственного университета внутренних дел.

"Прежде всего нужно признать, что дистанционное обучение сделало свое "дело" - по итогам ВНО часть желающих не набрали необходимое количество проходных баллов. Также можно констатировать, что наша молодежь очень слабая. Наши абитуриенты осознанно заранее выбрали еще до экзаменов наш университет, но очень большое количество показало слабую физическую подготовку, видимо, надеялись на авось.

Поэтому, следует отметить, что абитуриентам, которые планируют поступать в университет в следующем году, необходимо не только иметь отличные знания, но и больше внимания уделять физической подготовке, надлежащий уровень которой крайне важен для будущих полицейских", - отметил Аброськин.

Он также сообщил, что пообщался с родителями абитуриентов, которые приехали из оккупированного РФ Крыма, а также с оккупированных территорий Донбасса.

"По словам родителей, детей вывозили с оккупированных территорий с большими сложностями и удалось это сделать только потому, что осуществили это заранее до вступительной компании. Также они сообщили, что государственные оккупационные органы РФ уже сегодня разыскивают их детей, в частности, обосновывая это необходимостью ребятам быть на летних сборах по военной подготовке и др. И еще неизвестна реакция оккупантов по отношению к родителям этих детей, после их возвращения домой без детей", - написал Аброськин.

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В комментарии Цензор.НЕТ он добавил, что родителям будущих курсантов приходилось вывозить своих детей за месяц до вступительной компании с легендой, что едут они в гости к бабушкам и дедушкам, под обязательные гарантии возврата назад

"Эти дети осознают, что домой уже не вернутся, они для себя приняли такое решение. Родители разделились: кто-то плачет, что может не увидеть уже своего ребенка. Трагедия...", - добавил Аброськин.

По его словам, родители также рассказывают, что из Донецкой области вывозили детей через Российскую Федерацию, так как выпускников школ, которые в этом году могут поступать в вузы, через КПВВ не выпускают.

"На временно оккупированных территориях подростков отправляют в летние лагеря, на военные сборы. Родители боятся возвращаться домой, не понимают, что с ними самими там теперь будет, как оккупанты отреагируют, что дети не вернулись", - добавил он.

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