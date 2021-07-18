В Киеве за сутки от COVID-19 один умер человек, 43 - заболели, 61 - выздоровел

Коронавирусная инфекция COVID-19 диагностирована у 43 киевлян за минувшие сутки, один ранее заболевший умер.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook в воскресенье.

По его словам, в числе заболевших девять - дети.

В больницы столицы госпитализировали семь больных коронавирусной инфекцией, а также 39 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровел за прошедшие сутки 61 человек.

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