В Киеве за сутки от COVID-19 один умер человек, 43 - заболели, 61 - выздоровел
Коронавирусная инфекция COVID-19 диагностирована у 43 киевлян за минувшие сутки, один ранее заболевший умер.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook в воскресенье.
По его словам, в числе заболевших девять - дети.
В больницы столицы госпитализировали семь больных коронавирусной инфекцией, а также 39 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Выздоровел за прошедшие сутки 61 человек.
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5% перенесли тяжело - их и надо лечить, а остальным, перенесшим легко,
не надо морочить голову.
Эти каждодневные "ковид-новости" - разновидность информационного террора.