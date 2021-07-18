РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9852 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
776 8

В Киеве за сутки от COVID-19 один умер человек, 43 - заболели, 61 - выздоровел

Коронавирусная инфекция COVID-19 диагностирована у 43 киевлян за минувшие сутки, один ранее заболевший умер.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook в воскресенье.

По его словам, в числе заболевших девять - дети.

В больницы столицы госпитализировали семь больных коронавирусной инфекцией, а также 39 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровел за прошедшие сутки 61 человек.

В Киеве за сутки от COVID-19 один умер человек, 43 - заболели, 61 - выздоровел 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки от COVID-19 вакцинировали более 50 тысяч украинцев, с начала кампании проведено уже более 4 млн прививок

Автор: 

карантин (16729) Киев (25665) Кличко Виталий (4651) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
і у ковіда е час на відпустку....- а, осінью повернеться...
показать весь комментарий
18.07.2021 13:52 Ответить
Ковіду потрібна передишка, щоб порахувати гроші.
показать весь комментарий
18.07.2021 13:56 Ответить
У вас он косит по 800 туш в день, без выходных и отпусков
показать весь комментарий
18.07.2021 14:31 Ответить
Хватит нагнетать ковид-истерию - это обычный грипп.
5% перенесли тяжело - их и надо лечить, а остальным, перенесшим легко,
не надо морочить голову.
Эти каждодневные "ковид-новости" - разновидность информационного террора.
показать весь комментарий
18.07.2021 13:55 Ответить
Вы от этого "обычного гриппа" дохнете такими темпами, что морги не успевают вас жечь
показать весь комментарий
18.07.2021 14:32 Ответить
а лерочке-дурачку везде кацапы мерещаться)
показать весь комментарий
18.07.2021 15:24 Ответить
У нього клємлєпутія головного мозку.
показать весь комментарий
18.07.2021 16:31 Ответить
Хе-хе. пiд-рашки волнуются Не ссыте - вам разрешили не вакцинироваться и ходить без масочек.
показать весь комментарий
18.07.2021 19:27 Ответить
 
 