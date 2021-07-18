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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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СБУ вызвала российского министра обороны Шойгу в Мариуполь для вручения подозрения

СБУ вызвала российского министра обороны Шойгу в Мариуполь для вручения подозрения

Служба безопасности Украины ожидает, что 20 июля министр обороны России Сергей Шойгу прибудет в управление в Мариуполе для вручения подозрения в создании и участии в незаконных вооруженных формированиях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на повестку, опубликованную на сайте СБУ.

Шойгу вызвали в Мариуполь в следственный отдел 2-го управления СБУ в Донецкой и Луганской областях на 9:00 20 июля.

В повестке говорится, что подозрение планируют вручить по делу, которую открыли еще в 2014 году. Российскому министру обороны инкриминируют ч. 5 ст. 27 (пособничество) и ч. 5 ст. 260 (создание и участие в незаконных вооруженных формированиях) Уголовного кодекса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шойгу заявил, что Украина накануне саммита НАТО "спровоцировала очередной кризис на Донбассе"

Шойгу грозит лишение свободы от 10 до 15 лет с или без конфискации имущества по этим статьям.

Как напоминает hromadske, Сергей Шойгу на посту министра обороны РФ с 2012 года. В мае 2021-го года Офис Генпрокурора сообщил о подозрении советнику министра. Его подозревают в пособничестве оккупации Крыма, а также подстрекательстве украинских морских пехотинцев к госизмене в 2014 году.

Сам Шойгу получил подозрения в совершении преступлений против нацбезопасности Украины в 2016 году. Подозрения касаются посягательства на территориальную целостность Украины, планирования и подготовки ведения агрессивной войны, создания террористической группы и финансирования терроризма.

Также читайте: Шойгу приказал нарастить группировку российских военных в оккупированном Крыму

Автор: 

Мариуполь (5724) СБУ (19994) Шойгу Сергей (714) Донбасс (26957)


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Топ комментарии
+33
ожидают что шойгу приедет в Мариуполь? аптимистично так....
СБУ вызвала российского министра обороны Шойгу в Мариуполь для вручения подозрения - Цензор.НЕТ 9585

...
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18.07.2021 14:11
+20
Просто отвлекают внимания от рейдерства it компаний
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18.07.2021 14:12
+20
Бакланов изображает бурную деятельность?
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18.07.2021 14:21
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Правильне рішення,таку ж підозру треба вручити )(уйлу.
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18.07.2021 16:56 Ответить
"СБУ вызвала российского министра обороны Шойгу в Мариуполь для вручения подозрения...

Бажано щоб він прибував частинами, можна навіть не всіма.
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18.07.2021 17:10 Ответить
Стендаперы херовы.Никак не могут понять,что тут не КВН.Они не понимают , что дурацким приколизмом мы унижаем себя , а не Шойгу.
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18.07.2021 17:22 Ответить
ну почему? мне например нравится когда троллят кацапов!
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18.07.2021 20:15 Ответить
а чому ви про КВН не написали в 2016, адже в статті прямо написано, що "...Шойгу получил подозрения в совершении преступлений против нацбезопасности Украины в 2016 году...".
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18.07.2021 23:12 Ответить
Я думал и так понятно.Подозрение - хорошо.А вот 'Иди сюда- получи' - фиглярство.Только не спрашивайте,почему.Скучно.
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19.07.2021 09:11 Ответить
Баканов гібридненько кличе Шойгу , відзвітувати ососбисто про арешт генерала, звільнившого Маріуполь? ВИРОДКИ_ІМІТАТОРИ!
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18.07.2021 17:26 Ответить
Шутки юмора от кварталу сбу
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18.07.2021 17:47 Ответить
то нехай приїде, разом посміємось, чи сцикотно?
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18.07.2021 21:27 Ответить
Балаганні клоуни.
Це як Ющенко свого часу заборонив флоту РФ покидати базу у Севастополі.
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18.07.2021 17:50 Ответить
Шо за бред?
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18.07.2021 17:50 Ответить
Такий дитячий лепет чути від такої солідної організації як СБУ просто соромно.
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18.07.2021 17:55 Ответить
https://censor.net/ru/user/319172.ватан. опять бояру мухаморами закусывал?
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18.07.2021 20:16 Ответить
Какой такой раиси? Твоей свинособакии? Набутылочное
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18.07.2021 22:26 Ответить
Такое чувство, что явно снижена критика.
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18.07.2021 18:56 Ответить
СБУ викликала російського міністра оборони Шойгу в Маріуполь для вручення підозри - Цензор.НЕТ 2274
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18.07.2021 19:30 Ответить
Ну и новость.Всероано шо путин скоропостижно сдох салют в пятнцу
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18.07.2021 19:55 Ответить
та поскорей бы уж
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18.07.2021 20:17 Ответить
потроллить не помешает
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18.07.2021 20:18 Ответить
Мы вообще не хотим иметь ничего общего с Россией.
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18.07.2021 20:06 Ответить
все правильно,только у тебя в слове ********-7 ошибок
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18.07.2021 20:19 Ответить
Шойгу так біг, щоб отримати підозру, що впав, забився, лежить у реанімації -- не прийде. Міністр -- шістка, головний герой -- мокшанський виродок, зовіть його, він прийде...
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18.07.2021 20:48 Ответить
На бутылках приедут, недоразвитое, восьмой год Рейкьявик берет оленевод, причём за 2 дня
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18.07.2021 22:27 Ответить
разве что мысленно
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18.07.2021 22:26 Ответить
Шойгу звичайно поїде в Маріуполь підозру отримувати. Путін особисто відрядження підпише. КВН продовжується.
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18.07.2021 22:41 Ответить
Прикольно было бы если он приедет!! Эти лохи даже не знают последующий план действий!))
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18.07.2021 23:52 Ответить
Карикатура.
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19.07.2021 00:19 Ответить
Сказочные долбодятлы!
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19.07.2021 00:20 Ответить
...ну не дебилы. на хера эти качели) у него ресурс+траур+главком как бы и с яйцами и т.д. и т.п. на что это рассчитано? премия в отпуск? наймите олимпийского стрелка с лука за пол цены и то больше пользы
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19.07.2021 00:38 Ответить
Цікаво, а зє-блани всі такі? На пріколє?
Ну що ж.
Хотьпаржом?

Мабуть, не за горами "Великий Пєсєц"...
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19.07.2021 05:41 Ответить
зебилы не могут не обосраться то есть вручение подозрения правильно но его нужно переда-
вать через посольство эрэфии по диппочте а вторая часть это всё равно что бинладана вызы
вать в штаб-квартиру цру..... вы ещё расклейте по стране "разыскмвается особо опасный".......
клоуны блть..... вы страну позорите.
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19.07.2021 07:38 Ответить
Ну так если вам надо вручить подозрение, то почему кто то должен ехать сюда , а не вы туда.
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19.07.2021 08:05 Ответить
Сегодня кум сказал, что шойга уже билет покупает до Мариуполя
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19.07.2021 08:44 Ответить
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