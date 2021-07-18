"СБУ вызвала российского министра обороны Шойгу в Мариуполь для вручения подозрения...

Служба безопасности Украины ожидает, что 20 июля министр обороны России Сергей Шойгу прибудет в управление в Мариуполе для вручения подозрения в создании и участии в незаконных вооруженных формированиях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на повестку, опубликованную на сайте СБУ.

Шойгу вызвали в Мариуполь в следственный отдел 2-го управления СБУ в Донецкой и Луганской областях на 9:00 20 июля.

В повестке говорится, что подозрение планируют вручить по делу, которую открыли еще в 2014 году. Российскому министру обороны инкриминируют ч. 5 ст. 27 (пособничество) и ч. 5 ст. 260 (создание и участие в незаконных вооруженных формированиях) Уголовного кодекса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шойгу заявил, что Украина накануне саммита НАТО "спровоцировала очередной кризис на Донбассе"

Шойгу грозит лишение свободы от 10 до 15 лет с или без конфискации имущества по этим статьям.

Как напоминает hromadske, Сергей Шойгу на посту министра обороны РФ с 2012 года. В мае 2021-го года Офис Генпрокурора сообщил о подозрении советнику министра. Его подозревают в пособничестве оккупации Крыма, а также подстрекательстве украинских морских пехотинцев к госизмене в 2014 году.

Сам Шойгу получил подозрения в совершении преступлений против нацбезопасности Украины в 2016 году. Подозрения касаются посягательства на территориальную целостность Украины, планирования и подготовки ведения агрессивной войны, создания террористической группы и финансирования терроризма.

Также читайте: Шойгу приказал нарастить группировку российских военных в оккупированном Крыму