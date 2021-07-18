СБУ вызвала российского министра обороны Шойгу в Мариуполь для вручения подозрения
Служба безопасности Украины ожидает, что 20 июля министр обороны России Сергей Шойгу прибудет в управление в Мариуполе для вручения подозрения в создании и участии в незаконных вооруженных формированиях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на повестку, опубликованную на сайте СБУ.
Шойгу вызвали в Мариуполь в следственный отдел 2-го управления СБУ в Донецкой и Луганской областях на 9:00 20 июля.
В повестке говорится, что подозрение планируют вручить по делу, которую открыли еще в 2014 году. Российскому министру обороны инкриминируют ч. 5 ст. 27 (пособничество) и ч. 5 ст. 260 (создание и участие в незаконных вооруженных формированиях) Уголовного кодекса.
Шойгу грозит лишение свободы от 10 до 15 лет с или без конфискации имущества по этим статьям.
Как напоминает hromadske, Сергей Шойгу на посту министра обороны РФ с 2012 года. В мае 2021-го года Офис Генпрокурора сообщил о подозрении советнику министра. Его подозревают в пособничестве оккупации Крыма, а также подстрекательстве украинских морских пехотинцев к госизмене в 2014 году.
Сам Шойгу получил подозрения в совершении преступлений против нацбезопасности Украины в 2016 году. Подозрения касаются посягательства на территориальную целостность Украины, планирования и подготовки ведения агрессивной войны, создания террористической группы и финансирования терроризма.
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Бажано щоб він прибував частинами, можна навіть не всіма.
Це як Ющенко свого часу заборонив флоту РФ покидати базу у Севастополі.
Ну що ж.
Хотьпаржом?
Мабуть, не за горами "Великий Пєсєц"...
вать через посольство эрэфии по диппочте а вторая часть это всё равно что бинладана вызы
вать в штаб-квартиру цру..... вы ещё расклейте по стране "разыскмвается особо опасный".......
клоуны блть..... вы страну позорите.