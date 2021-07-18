Полиция Великобритании показала фото участников группы, которую разыскивают за беспорядки перед финалом Евро-2020. ФОТО

Полиция Великобритании обнародовала фотографии 10 мужчин, разыскиваемых за нарушение общественного порядка во время финального поединка Евро-2020 на стадионе "Уэмбли" в Лондоне 11 июля.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в сообщении столичной полиции.

Тех, у кого есть информация об этих лицах, призвали связаться с правоохранительными органами.

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Как сообщает Sky News, перед началом финального поединка появились изображения группы людей, которые дрались со стюардами стадиона Уэмбли, чтобы пройти на матч без билета.

В результате этого происшествия около 19 человек получили различные телесные повреждения.

Как отмечается, всего в Лондоне уже были арестованы 51 человек, 26 из которых на стадионе Уэмбли, а 25 - в ходе проведения следственных мероприятий в центральной части Лондона.

В УЕФА заявили, что также расследуют события на стадионе накануне игры.Напомним, в финале Евро-2020, который состоялся на Уэмбли в Лондоне, итальянцы в серии послематчевых пенальти обыграли команду Англии - 3:2 (1:1).