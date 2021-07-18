Полиция Великобритании показала фото участников группы, которую разыскивают за беспорядки перед финалом Евро-2020. ФОТО
Полиция Великобритании обнародовала фотографии 10 мужчин, разыскиваемых за нарушение общественного порядка во время финального поединка Евро-2020 на стадионе "Уэмбли" в Лондоне 11 июля.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в сообщении столичной полиции.
Тех, у кого есть информация об этих лицах, призвали связаться с правоохранительными органами.
Как сообщает Sky News, перед началом финального поединка появились изображения группы людей, которые дрались со стюардами стадиона Уэмбли, чтобы пройти на матч без билета.
В результате этого происшествия около 19 человек получили различные телесные повреждения.
Как отмечается, всего в Лондоне уже были арестованы 51 человек, 26 из которых на стадионе Уэмбли, а 25 - в ходе проведения следственных мероприятий в центральной части Лондона.
В УЕФА заявили, что также расследуют события на стадионе накануне игры.Напомним, в финале Евро-2020, который состоялся на Уэмбли в Лондоне, итальянцы в серии послематчевых пенальти обыграли команду Англии - 3:2 (1:1).
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odnoznachno
https://www.bbc.com/russian/news-57854301
Но власть делает вид, что все нормально.
Учись, сраная толерастня!!!
Для меня они - terra incognita.
они предпочитают морг и крематорий, на худой конец -
тупо ждать, одевшись в чистое...
Тридцать три богатыря,
Все красавцы удалые,
Великаны молодые,
Все равны, как на подбор -
С ними дядька Черномор.
Я про жоден інший стадіон на Євро не читала того, що виробляли англійські "вболівальники". Просто кінчені.
Місто було схоже на смітник. Хоч прибиральники і виходили щокілька хвилин згрібати ті гори, які стадо лишало після себе.
Я не раз ходила на футбол у Києві, але ніколи не бачила, щоб у нас люди кидали все собі під ноги: пляшки, обгортки.
Коли приїжджаю додому, чистота на вулицях зразу впадає у вічі. Тут теж свинячать, але такого, як на фото з Лондона у день фіналу - ще не бачила.