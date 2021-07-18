РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4547 посетителей онлайн
Новости
15 744 37

Полиция Великобритании показала фото участников группы, которую разыскивают за беспорядки перед финалом Евро-2020. ФОТО

Полиция Великобритании обнародовала фотографии 10 мужчин, разыскиваемых за нарушение общественного порядка во время финального поединка Евро-2020 на стадионе "Уэмбли" в Лондоне 11 июля.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в сообщении столичной полиции.

Полиция Великобритании показала фото участников группы, которую разыскивают за беспорядки перед финалом Евро-2020 01

Тех, у кого есть информация об этих лицах, призвали связаться с правоохранительными органами.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Слава Украине!" - тысячи болельщиков встретили футболистов украинской сборной в аэропорту "Борисполь". ВИДЕО

Как сообщает Sky News, перед началом финального поединка появились изображения группы людей, которые дрались со стюардами стадиона Уэмбли, чтобы пройти на матч без билета.

В результате этого происшествия около 19 человек получили различные телесные повреждения.

Как отмечается, всего в Лондоне уже были арестованы 51 человек, 26 из которых на стадионе Уэмбли, а 25 - в ходе проведения следственных мероприятий в центральной части Лондона.

В УЕФА заявили, что также расследуют события на стадионе накануне игры.Напомним, в финале Евро-2020, который состоялся на Уэмбли в Лондоне, итальянцы в серии послематчевых пенальти обыграли команду Англии - 3:2 (1:1).

Автор: 

беспорядки (333) Великобритания (5015) Лондон (364) Евро-2020 (105)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+23
На фото кацапы? 🧐☝️😆
показать весь комментарий
18.07.2021 14:36
+14
matzkali
odnoznachno
показать весь комментарий
18.07.2021 14:41
+13
Поліція Великої Британії показала фото учасників групи, яку розшукують за заворушення перед фіналом Євро-2020 - Цензор.НЕТ 1462
показать весь комментарий
18.07.2021 15:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На фото кацапы? 🧐☝️😆
показать весь комментарий
18.07.2021 14:36 Ответить
WASP
показать весь комментарий
18.07.2021 14:48 Ответить
Лично Путин отряд собирал.
показать весь комментарий
18.07.2021 14:51 Ответить
Вата, не остри...
показать весь комментарий
18.07.2021 15:47 Ответить
Звичайно... Що за дитяче запитання ???
показать весь комментарий
18.07.2021 15:05 Ответить
Поліція Великої Британії показала фото учасників групи, яку розшукують за заворушення перед фіналом Євро-2020 - Цензор.НЕТ 1462
показать весь комментарий
18.07.2021 15:36 Ответить
Ну и страшные бабы у кацапов, толстые, небритые уродины.
показать весь комментарий
18.07.2021 16:19 Ответить
Поліція Великої Британії показала фото учасників групи, яку розшукують за заворушення перед фіналом Євро-2020 - Цензор.НЕТ 572
показать весь комментарий
18.07.2021 16:36 Ответить
мені більше подобається напис "чо, так і петь: путін - ху.ло?"
показать весь комментарий
18.07.2021 18:05 Ответить
ну первый точно Баста
показать весь комментарий
18.07.2021 19:46 Ответить
а освистывание гимнов других стран, - это беспорядок или еще нет? а светить лаз. указкой вратарю? их вы не хотите поискать?
показать весь комментарий
18.07.2021 14:40 Ответить
matzkali
odnoznachno
показать весь комментарий
18.07.2021 14:41 Ответить
Расистский скандал в Британии: за посты о темнокожих футболистах задержаны пятеро.

https://www.bbc.com/russian/news-57854301

Полиция Великобритании показала фото участников группы, которую разыскивают за беспорядки перед финалом Евро-2020 - Цензор.НЕТ 7767
показать весь комментарий
18.07.2021 14:55 Ответить
В правительстве зеленского-шмыгаля есть целый министр расизма Ткаченко.
Но власть делает вид, что все нормально.
показать весь комментарий
18.07.2021 15:05 Ответить
На Западе его бы уже давно уволили с черной меткой на лбу, чтобы нигде не мог пристроиться.
показать весь комментарий
18.07.2021 15:09 Ответить
Да.
показать весь комментарий
18.07.2021 15:11 Ответить
они на колени перед ними становятся - какое увольнение? понять и простить
показать весь комментарий
18.07.2021 15:12 Ответить
Цікаво, що за расистські дописи в тирнеті в малобританії переслідують (і часто саджають) саме білих людей. Чорних та муслімів це не стосується. Політичні ыліти Старої Європи за гроші глобалістів успішно і ударними темпами руйнують свої країни, перетворюючи їх на авторитарні помийки Третього світу. І це не перебільшення. До нас це щастя іще не дійшло, але воно вже не за горами. Без активної протидії планам і діям нео-більшовиків невдовзі матимемо таку ж саму дупу, як і в малобританії, франції, швеції та інших країнах Старої Європи. Приклад треба брати з Польщі та Угорщини, хоча в Польщі не все так добре: на останніх виборах Дуда переміг ставленика глобалістів лише з невеликою перевагою. Якщо корінні європейці мовчатимуть, то їх скоро просто почнуть різати.
показать весь комментарий
18.07.2021 16:22 Ответить
И даже хавальники не замазали!!!
Учись, сраная толерастня!!!
показать весь комментарий
18.07.2021 15:03 Ответить
С одной стороны англичане чопорные, высокомерные, аристократы пьющие чай кончиками пальцев, а с другой такое быдло, каких нет нигде в мире. Непонятно.
показать весь комментарий
18.07.2021 15:05 Ответить
Кацапы вообще дно, не чопорное, зато наглое, невменяемое быдло.)
показать весь комментарий
18.07.2021 15:10 Ответить
Англійці як були чопорними арисьократами, так і залишилися такими, як пили чай кінчиками пальців, так і зараз п"ють у такій манері, а от бидло як було в кацапії, так і приїхало до Великої Британії звідти. І дійсно, такого бидла немає більше ніде в світі. Не кацапам це все зрозуміло.
показать весь комментарий
18.07.2021 15:11 Ответить
соглашусь. Как стамбул - город контрастов, так и англичане для меня. Кто общался --поймет.
Для меня они - terra incognita.
показать весь комментарий
18.07.2021 15:15 Ответить
И что вам мешает а познать невдомое?
показать весь комментарий
18.07.2021 15:22 Ответить
Почитайте барочний цикл Ніла Стівенсона. Якщо осилите, звісно. Дуже багато чого стане на свої місця стосовно Європи, а в першу чергу Англії. То хоч і вигадка, але написана історично достовірно. Між тим, Московія в цій серії книг називається саме так, як вона в ті часи офіційно й називалась, Московією.
показать весь комментарий
18.07.2021 17:50 Ответить
Просто у них є джентльмени, а є working class...
показать весь комментарий
18.07.2021 15:55 Ответить
А ти поворуши своєю єдиною мозковою звивиною. Може ти чогось не знаєш?
показать весь комментарий
18.07.2021 16:23 Ответить
Давидыч и там наворотил
показать весь комментарий
18.07.2021 15:12 Ответить
и что у людей в башке, чтог бы убивать друг друга из за мяча.. никогдане понимал эту дурость!
показать весь комментарий
18.07.2021 15:20 Ответить
кацапы упорно отказываются от госпитализации,
они предпочитают морг и крематорий, на худой конец -
тупо ждать, одевшись в чистое...
показать весь комментарий
18.07.2021 15:41 Ответить
На первом фото кацап Баста - 100 пудов.
показать весь комментарий
18.07.2021 15:47 Ответить
В чешуе, как жар горя,
Тридцать три богатыря,
Все красавцы удалые,
Великаны молодые,
Все равны, как на подбор -
С ними дядька Черномор.
показать весь комментарий
18.07.2021 17:26 Ответить
УЄФА -лайно.
показать весь комментарий
18.07.2021 18:13 Ответить
И даже у лошадей советские лица.
показать весь комментарий
18.07.2021 18:35 Ответить
Английские болельщики-те ещё варвары.
показать весь комментарий
18.07.2021 19:35 Ответить
Як писали, це бидло прорвалося у сектор, де знаходилися люди з фізичними вадами і били їх.
Я про жоден інший стадіон на Євро не читала того, що виробляли англійські "вболівальники". Просто кінчені.
Місто було схоже на смітник. Хоч прибиральники і виходили щокілька хвилин згрібати ті гори, які стадо лишало після себе.
Я не раз ходила на футбол у Києві, але ніколи не бачила, щоб у нас люди кидали все собі під ноги: пляшки, обгортки.
Коли приїжджаю додому, чистота на вулицях зразу впадає у вічі. Тут теж свинячать, але такого, як на фото з Лондона у день фіналу - ще не бачила.
показать весь комментарий
19.07.2021 00:08 Ответить
Можно подумать в Лондоне нет системы распознавания лиц, которая бы автоматически вычислила кто это.
показать весь комментарий
19.07.2021 00:14 Ответить
 
 