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Наводнения в Европе: число жертв возросло до 183, непогода распространилась на Чехию, Австрию и Швейцарию

Наводнения в Европе: число жертв возросло до 183, непогода распространилась на Чехию, Австрию и Швейцарию

Общее количество погибших из-за наводнений в Западной Европе достигло 183. Десятки людей остаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Есть опасения, что число жертв будет расти", - говорится в заявлении полиции немецкой федеральной земли Рейнланд-Пфальц. Согласно заявлению, только в этом регионе пострадали 670 человек.

В дополнение к четырем наиболее пострадавших странам - Германии, Бельгии, Нидерландам и Люксембургу - сейчас наводнения распространились на части Швейцарии, Австрии и Чехии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Число жертв наводнений в Германии выросло до 156, сотни людей считаются пропавшими без вести. ФОТОрепортаж

По меньшей мере 156 человек погибли в Германии во время наводнений, которые описываются как самые масштабные за последние десятилетия. Общее количество погибших от наводнения в Бельгии составило 27.

Как сообщается, по меньшей мере один человек погиб в немецкой Баварии, у австрийской границы, во время сильных дождей в ночь с 17 на 18 июля. В Верхней Баварии Германии было объявлено чрезвычайное положение.

"Проливные дожди и штормы, к сожалению, наносят серьезный ущерб в нескольких районах Австрии", - написал в своем твиттере канцлер Австрии Курц.

Канцлер Германии Ангела Меркель планирует посетить разрушенное непогодой поселок Шульд 18 июля, чтобы осмотреть последствия и встретиться с уцелевшими. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил зону наводнения 17 июля и призвал к поддержке и пожертвований для пострадавшим от наводнения.

Также смотрите: Наводнение в Бельгии: не менее 20 человек погибли. ФОТОрепортаж

Движение поездов между Германией и Чехией остановлено из-за технических проблем, вызванных погодными условиями. Чиновники заявляют, что срывы прекратятся до конца суток 18 июля.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен 17 июля посетила затопленные районы Бельгии. "Европа с вами. Мы с вами в горе и будем с вами в восстановлении", - заявила она, обращаясь к пострадавшим.

Масштабы катастрофы в Германии стали более очевидными, когда солдаты начали использовать бронетехнику для расчистки улиц, а инженеры начали оценивать, какие здания придется разрушить. В других районах водолазы искали дома и транспортные средства, которые оказались под водой.

Бельгия объявила 20 июля официальным днем ​​траура по жертвам наводнения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский соболезнует родственникам жертв наводнений в Западной Европе

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Европа (1915) наводнение (461)


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Топ комментарии
+1
****, только вернули безвиз пару-тройку нормальных стран, а тут пляеать это ненастье! Сколько можно сидеть в визовой заперти! Дайте в отпуск сьездить, а потом хоть громы с молниями
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18.07.2021 15:14
+1
лучше уж тогда астероид,чтоб не мучиться.
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18.07.2021 15:15
+1
А скільки того газу в атмосфері?
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18.07.2021 15:55
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Коли вже до нас дійде, а то задовбала ця жара.
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18.07.2021 15:04 Ответить
в чергу...може після польщі, словаччини, угорщини?
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18.07.2021 15:14 Ответить
Вже і в Білорусії: https://newgrodno.by/society/liven-yuzhnaya/

Повені у Європі: кількість жертв зросла до 183, негода поширилася на Чехію, Австрію та Швейцарію - Цензор.НЕТ 2873
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18.07.2021 17:14 Ответить
Додано: https://charter97.org/ru/news/2021/7/17/429937/
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18.07.2021 17:16 Ответить
лучше уж тогда астероид,чтоб не мучиться.
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18.07.2021 15:15 Ответить
Це як з членством в ЄС і НАТО.
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18.07.2021 16:32 Ответить
Вот вам и европейские "пряничные домики"...
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18.07.2021 15:09 Ответить
я вот только одного не понимаю. на кой х-й к пострадавшим приедет канцлер...к другим пострадавшим,президент...это что,праздник что ли,мутер вашу ети?
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18.07.2021 15:14 Ответить
****, только вернули безвиз пару-тройку нормальных стран, а тут пляеать это ненастье! Сколько можно сидеть в визовой заперти! Дайте в отпуск сьездить, а потом хоть громы с молниями
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18.07.2021 15:14 Ответить
Засрали атмосферу углекислым газом, оно и не удивительно. Со2 тяжелый газ, с высокой теплоемкостью. Если быстро не сократить его генерацию, планета засохнет уже в ближайшие годы. Один сраный китай за 10рых гадит воздух и при этом делает ширпотреб.
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18.07.2021 15:39 Ответить
А скільки того газу в атмосфері?
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18.07.2021 15:55 Ответить
Так много, что цифру не назвать. Этот газ самый тяжелый из всех, по сему оседает внизу (в городах, низинах, у подножья гор. Летом избыток со2 сильно греется это приводит к адской жаре. Его недостаток столь же критичен как его избыток. Но увы, машины, бензин, это первая и последняя причина.
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18.07.2021 15:58 Ответить
То пісєц, йоф тваю , шож ти мовчав !
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7_%D0%B2_%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%96_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%96 Вуглекислий газ в атмосфері Землі ! Основним джерелом парникового ефекту в атмосфері Землі є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0 водяна пара https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7_%D0%B2_%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%96_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%96#cite_note-clch-11 [11] . Було б дивно коли б газ якого 0,0393 % може так впливати на якісь параметри всього газу решту.
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18.07.2021 16:28 Ответить
Це нова казочка на зміну "пландемії". Аби був привід біомасу обмежувати та тотально контролювати.
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18.07.2021 16:37 Ответить
Как связана эта статья с избытком тепловой энергии которую удерживает в себе со2? Я весь внимание.
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18.07.2021 16:39 Ответить
Купи собі трошки сірої речовини, ну або візьми в оренду..... хоча б.
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29.07.2021 22:43 Ответить
Могу разве что тебе на мозги скинуться.
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30.07.2021 21:08 Ответить
Дякую,але не розкидайся своїми "унікальними"!
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31.07.2021 07:36 Ответить
CO₂ самый тяжёлый газ? Перегрелся на солнышке?
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18.07.2021 16:39 Ответить
Слушай химик, о2, со2, хлор и водород, это 4 самый распространенных газа в нашей ежедневной жизни. И со2 самый тяжелый из них. Если хочешь "вставить" то вставь донцовой, или предварительно разберись в вопросе. Перегретый ты наш.
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18.07.2021 16:42 Ответить
..та ты шо..!!! - а азот типа нихт...??- 78проц. в атмосфере...(
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18.07.2021 18:40 Ответить
Двоечник? Причем тут азот? Ты что птица? Люди по земле ходят, там где со2 и оседает, вдыхают его вместе с о2. Над ним уже все остальное. Со2 аккумулирует тепло, нагревая все вокруг. Про температурную энтропию слышал? Когда возникает дисбаланс газов, тогда и начинаются проблемы. И я говорил в первую очередь о дисбалансе.
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18.07.2021 19:18 Ответить
Бачу ,когнітивний дисонанс виглядає саме так!
Основним джерелом парникового ефекту в атмосфері Землі є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0 водяна пара https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7_%D0%B2_%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%96_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%96#cite_note-clch-11 [11] .

Якщо теплоємність океанів можна порівняти з теплоємністю газів атмосфери , а тим більше з їх 0,0393 % , то напевно це якесь епохальне відкриття в молекулярній фізиці але швидше у психіатрії!
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29.07.2021 22:42 Ответить
Иди читай википедию дальше. умник.
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30.07.2021 21:07 Ответить
Вам ,у дурку давно провели оптоволокно? Ще за кондитера чи вже при зебілах? Бачу електоральну підтримку останніх з повним співпадінням способу "мислення"!
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31.07.2021 07:39 Ответить
Давай завязывай тут словесной эквилибристикой заниматься. Думаешь самый умный? Думай дальше. Президенты ему не те, пользователи тупые, один ты тут ну такой с*ка умный, аж шуба заворачивается! Физик химик недоделанный. Вот учился бы как все, не писал бы тут х-ни и потом не оправдывал бы ее.
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31.07.2021 16:11 Ответить
"Вот учился бы как все"- в тому то й справа що вчився нормально і вмію аналізувати інформацію,а не так як більшість. Як на столі нацарапати йух,відразу лізуть шукати!
"ну такой с*ка умный, аж шуба заворачивается!"- це у твоїй палаті забороняють думати?
Воно й замітно, процик закипає, обдув не справляється, от і всякі злобні огризки фраз у коментах.
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31.07.2021 18:37 Ответить
Друже, ти рогами лізеш щось доводити! Який з тебе науковець, який вікіпедію читає і немає власних ствердженнь та припущеннь. Про парнікові еффекти буде тут розповідати, йди вирахуй для початку коеффіцієнт різниці генерації со2 та його загальноїй дегазації природнім чином, на фоні активного вирубання лісів (генераторів о2)
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31.07.2021 19:39 Ответить
Отакої !
У тебе язиг сламался? Я підозрівав що "науковці типу ківі" -це справа рук проф. Прєображенського! Але так щоб зустріти в реалі! Тільки у фільмі бачив. Граматика української мови напевно є в неті, тому бажаю успіхів .
"Який з тебе науковець, який вікіпедію читає і немає власних ствердженнь та припущеннь" - два слова з подвоєним "н" -звучить як тремор у лобних ділянках неокортексу. Але то таке.
Маю таке припущення- гідросфера займає понад 70% поверхні Землі. З огляду на це припускаю що там зосереджено маже всю біомасу котра живе за рахунок фотосинтезу.
Узагальнене рівняння фотосинтезу (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%82%D1%82%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0 брутто-формула ) має вигляд:6СО2 + 6Н2О = С6Н12О6 + 6О2 . Як на думку ківів , Хто жере більше СО2 і видає О2 16 мільярдів тон біомаси океанів , чи організмів суші - приблизно 6 трильйонів тонн?
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01.08.2021 09:56 Ответить
А де розрахунок диференциації температур при нагріванні таких масс? Чи у вас паровий коефіцієнт величина постійна? А ви врахували, що со2 починаючи з 2015ого року, почав стрімко зростати і досягнув кількості понад 400ppm на 1м2. І це рівень постійно зростає. А з підвищенням сонячної енергії фотосинтез значно зростає, прогрівається верхній слої води. Рослини ще активнише поглинають со2.
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01.08.2021 16:13 Ответить
"2015ого року, почав стрімко зростати і досягнув кількості понад 400ppm на 1м2."- тоді треба писати великими буквами СО2!

Це хто міряв одночасно у всіх куточках планети? Роботи, публікації -в студію!
"А з підвищенням сонячної енергії фотосинтез значно зростає, прогрівається верхній слої води. Рослини ще активнише поглинають со2." - а тут взагалі пєрдімонокль в когнітивному дисонансі! Глобалісти брешуть як можуть про "зростання" рівня СО2 , а ківінауковці напихують їм повний зад аргументів , раз Т зростає ,фотосинтез збільшується і відповідно рівень со2 зменшується. Це тягне на нобельпрайс для альтернативно обдарованих жюрналістів!
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01.08.2021 16:33 Ответить
Ти своїм імхо, заткнув тут вже всіх. Підвещення температури, сприяє підвищенню генерації со2, за рахунок прискорення ферментації органічних сполук.
І ще одне, якщо ти не розумієш, як поводить себе со2, і де скопичується, заміри та роботи тобі не дадуть нічого.
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01.08.2021 17:19 Ответить
Це не моє імхо! Це такий стан справ ,котрий описують науковці що спираються на тверезий глузд і факти. На відміну від грантоїдів готових за дрібні 30 срібняків трубіти наприклад що прямий кут насправді 89 градусів ,а не 90 .
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01.08.2021 19:50 Ответить
Замітно, шо тяжолий, у тебе вже процес фотосинтезу у голові пішов!
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29.07.2021 22:45 Ответить
Украинский народ выражает обеспокоенность и просит непогоду прекратить вмешиваться во внутренние дела перечисленных государств, а так же вывести из них свои природные явления!
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18.07.2021 17:25 Ответить
вот и съездил зебедоносец в Гемранию,тут можно действительно в разную хренотень поверить
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18.07.2021 18:43 Ответить
З"їздив у Японію - землетрус!
З"їздив у Оман - помер султан!

Съездил в Париж - в главном соборе Франции пожар.
Приезжал коммуналку оплачивать - Ялту смыло
Съездил в Берлин - в Германии потоп.

Віслюк Апокаліпсису!
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19.07.2021 09:16 Ответить
Гретта, россию покарай!
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19.07.2021 02:50 Ответить
 
 