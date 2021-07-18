Наводнения в Европе: число жертв возросло до 183, непогода распространилась на Чехию, Австрию и Швейцарию

Общее количество погибших из-за наводнений в Западной Европе достигло 183. Десятки людей остаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Есть опасения, что число жертв будет расти", - говорится в заявлении полиции немецкой федеральной земли Рейнланд-Пфальц. Согласно заявлению, только в этом регионе пострадали 670 человек.

В дополнение к четырем наиболее пострадавших странам - Германии, Бельгии, Нидерландам и Люксембургу - сейчас наводнения распространились на части Швейцарии, Австрии и Чехии.

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По меньшей мере 156 человек погибли в Германии во время наводнений, которые описываются как самые масштабные за последние десятилетия. Общее количество погибших от наводнения в Бельгии составило 27.

Как сообщается, по меньшей мере один человек погиб в немецкой Баварии, у австрийской границы, во время сильных дождей в ночь с 17 на 18 июля. В Верхней Баварии Германии было объявлено чрезвычайное положение.

"Проливные дожди и штормы, к сожалению, наносят серьезный ущерб в нескольких районах Австрии", - написал в своем твиттере канцлер Австрии Курц.

Канцлер Германии Ангела Меркель планирует посетить разрушенное непогодой поселок Шульд 18 июля, чтобы осмотреть последствия и встретиться с уцелевшими. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил зону наводнения 17 июля и призвал к поддержке и пожертвований для пострадавшим от наводнения.

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Движение поездов между Германией и Чехией остановлено из-за технических проблем, вызванных погодными условиями. Чиновники заявляют, что срывы прекратятся до конца суток 18 июля.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен 17 июля посетила затопленные районы Бельгии. "Европа с вами. Мы с вами в горе и будем с вами в восстановлении", - заявила она, обращаясь к пострадавшим.

Масштабы катастрофы в Германии стали более очевидными, когда солдаты начали использовать бронетехнику для расчистки улиц, а инженеры начали оценивать, какие здания придется разрушить. В других районах водолазы искали дома и транспортные средства, которые оказались под водой.

Бельгия объявила 20 июля официальным днем ​​траура по жертвам наводнения.

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