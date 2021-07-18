Наводнения в Европе: число жертв возросло до 183, непогода распространилась на Чехию, Австрию и Швейцарию
Общее количество погибших из-за наводнений в Западной Европе достигло 183. Десятки людей остаются пропавшими без вести.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
"Есть опасения, что число жертв будет расти", - говорится в заявлении полиции немецкой федеральной земли Рейнланд-Пфальц. Согласно заявлению, только в этом регионе пострадали 670 человек.
В дополнение к четырем наиболее пострадавших странам - Германии, Бельгии, Нидерландам и Люксембургу - сейчас наводнения распространились на части Швейцарии, Австрии и Чехии.
По меньшей мере 156 человек погибли в Германии во время наводнений, которые описываются как самые масштабные за последние десятилетия. Общее количество погибших от наводнения в Бельгии составило 27.
Как сообщается, по меньшей мере один человек погиб в немецкой Баварии, у австрийской границы, во время сильных дождей в ночь с 17 на 18 июля. В Верхней Баварии Германии было объявлено чрезвычайное положение.
"Проливные дожди и штормы, к сожалению, наносят серьезный ущерб в нескольких районах Австрии", - написал в своем твиттере канцлер Австрии Курц.
Канцлер Германии Ангела Меркель планирует посетить разрушенное непогодой поселок Шульд 18 июля, чтобы осмотреть последствия и встретиться с уцелевшими. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил зону наводнения 17 июля и призвал к поддержке и пожертвований для пострадавшим от наводнения.
Движение поездов между Германией и Чехией остановлено из-за технических проблем, вызванных погодными условиями. Чиновники заявляют, что срывы прекратятся до конца суток 18 июля.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен 17 июля посетила затопленные районы Бельгии. "Европа с вами. Мы с вами в горе и будем с вами в восстановлении", - заявила она, обращаясь к пострадавшим.
Масштабы катастрофы в Германии стали более очевидными, когда солдаты начали использовать бронетехнику для расчистки улиц, а инженеры начали оценивать, какие здания придется разрушить. В других районах водолазы искали дома и транспортные средства, которые оказались под водой.
Бельгия объявила 20 июля официальным днем траура по жертвам наводнения.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7_%D0%B2_%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%96_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%96 Вуглекислий газ в атмосфері Землі ! Основним джерелом парникового ефекту в атмосфері Землі є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0 водяна пара https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7_%D0%B2_%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%96_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%96#cite_note-clch-11 [11] . Було б дивно коли б газ якого 0,0393 % може так впливати на якісь параметри всього газу решту.
Основним джерелом парникового ефекту в атмосфері Землі є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0 водяна пара https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7_%D0%B2_%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%96_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%96#cite_note-clch-11 [11] .
Якщо теплоємність океанів можна порівняти з теплоємністю газів атмосфери , а тим більше з їх 0,0393 % , то напевно це якесь епохальне відкриття в молекулярній фізиці але швидше у психіатрії!
"ну такой с*ка умный, аж шуба заворачивается!"- це у твоїй палаті забороняють думати?
Воно й замітно, процик закипає, обдув не справляється, от і всякі злобні огризки фраз у коментах.
У тебе язиг сламался? Я підозрівав що "науковці типу ківі" -це справа рук проф. Прєображенського! Але так щоб зустріти в реалі! Тільки у фільмі бачив. Граматика української мови напевно є в неті, тому бажаю успіхів .
"Який з тебе науковець, який вікіпедію читає і немає власних ствердженнь та припущеннь" - два слова з подвоєним "н" -звучить як тремор у лобних ділянках неокортексу. Але то таке.
Маю таке припущення- гідросфера займає понад 70% поверхні Землі. З огляду на це припускаю що там зосереджено маже всю біомасу котра живе за рахунок фотосинтезу.
Узагальнене рівняння фотосинтезу (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%82%D1%82%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0 брутто-формула ) має вигляд:6СО2 + 6Н2О = С6Н12О6 + 6О2 . Як на думку ківів , Хто жере більше СО2 і видає О2 16 мільярдів тон біомаси океанів , чи організмів суші - приблизно 6 трильйонів тонн?
Це хто міряв одночасно у всіх куточках планети? Роботи, публікації -в студію!
"А з підвищенням сонячної енергії фотосинтез значно зростає, прогрівається верхній слої води. Рослини ще активнише поглинають со2." - а тут взагалі пєрдімонокль в когнітивному дисонансі! Глобалісти брешуть як можуть про "зростання" рівня СО2 , а ківінауковці напихують їм повний зад аргументів , раз Т зростає ,фотосинтез збільшується і відповідно рівень со2 зменшується. Це тягне на нобельпрайс для альтернативно обдарованих жюрналістів!
І ще одне, якщо ти не розумієш, як поводить себе со2, і де скопичується, заміри та роботи тобі не дадуть нічого.
З"їздив у Оман - помер султан!
Съездил в Париж - в главном соборе Франции пожар.
Приезжал коммуналку оплачивать - Ялту смыло
Съездил в Берлин - в Германии потоп.
Віслюк Апокаліпсису!