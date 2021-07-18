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Новости Агрессия России против Украины
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Запрос Украины на доступ к средствам наблюдения и осведомленности с ситуацией на море отклонен структурами НАТО, - Золотаревский

Запрос Украины на доступ к средствам наблюдения и осведомленности с ситуацией на море отклонен структурами НАТО, - Золотаревский

Запрос Украины на восстановление доступа к средствам наблюдения и осведомленности с ситуацией на море отклонен структурами НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает глава офиса Общественного союза "Международное сообщество по правам человека" Константин Золотаревский.

"НАТО считает, что поддержки Канады, Италии, Испании, США и Великобритании - усилий Румынии и Болгарии по защите воздушного и морского пространства Черноморского бассейна вполне достаточно для обеспечения безопасности в Черноморском регионе.

19.04.2021 США прекратили передачу разведывательных данных космических систем наблюдения с высоким разрешением для ГШ ВС Украины", - напомнил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО планирует усилить доступ Украины к средствам наблюдения и осведомленности с ситуацией на Черном море, - представитель Альянса Дэйвис

Отметим, что 17 июля в Одессе во время дискуссии, состоявшейся в рамках форума по вопросам безопасности вокруг реформ оборонной промышленности Украины, заместитель помощника генерального секретаря НАТО по оборонным инвестициям Гордон Скип Дэйвис сказал: "По запросу Украины мы изучаем возможности для усиления ее доступа к средствам наблюдения и осведомленности с ситуацией на море. Несколько государств - Канада, Италия, Испания, США и Великобритания - поддерживают усилия Румынии и Болгарии по защите воздушного пространства. Морские патрульные самолеты Турции и США также помогают поддерживать безопасность в этом регионе. Мы имеем больше кораблей, больше военно-морских учений и морских действий, больше заходов в порты Украины и Грузии".

Автор: 

НАТО (10054) разведка (4192) Черное море (1488)


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Топ комментарии
+118
Логично. Инфа будет прямиком лететь в Кремль
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18.07.2021 15:11
+79
А при Порохе давали доступ! При Ермаке это одинаково что дать Шойгу доступ своему потенциальному воагу!
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18.07.2021 15:13
+72
В Пекин и в кремль.
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18.07.2021 15:19
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МАБУТЬ ЗА НАЧИЩЕНІ РИЛА ЧЕКАЮТЬ КВАРТИР.
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18.07.2021 17:51 Ответить
Просто они решили,что луше получить по физиономии,чем реально сидеть от 8 до 15.
Примеров - уйма!
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18.07.2021 18:35 Ответить
Цього і слідувало очікували,після проходу корабля Великобританії біля Севастополля по приказу ***** українська влада відразу повернула в інший бік.Відразу почали відверто хамити країнам членам НАТО а для повноти картини почали наладжувати дружні звязки із корейцями,китайцями та країнами які підтримали мокшан в окупації Крима.Попри те що мокшандія активно готується до нападу на Україну.
Так хто є наша влада?
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18.07.2021 17:10 Ответить
А ви б надали секретну інформацію зе , з його російськими шпигунами , аферистами та просто придурками ? І всі вище названі хронічні наркомани .
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18.07.2021 17:12 Ответить
Запит України на відновлення доступу до засобів спостереження та обізнаності із ситуацією на морі відхилений структурами НАТО. У НАТО натомість запропонували реально відловлювати кривавих нелюдей убивць вагнерівців а не відпускати їх. Відпускати видно тільки для того щоб вони і далі продовжили вбивати українців. Як це зробив продажний ... резидент кремля ЗЕбіл - капітулянт. З яким ніхто в світи не хоче мати справи..хіба тільки що кривавих катів луки та )(уйла.
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18.07.2021 17:18 Ответить
Коли розмову з Нуланд про візит вови до США веде його величність ЄРМАК, а в цей час НАТО проводить навчання з Україною , відрито демонструючи це рашистам, а потім візит відтягується, а НАТО робить цю відмову , а Аваков перед відставкою за день зустрічється й показаово фоткається з майбутнім можливим послом США й має честь піти у відставку другого ж дня написвши заяву... Арахамії залишається тільки показово лизати сраку Китаю. Класно сказав Москаль - при Ющенко була сакралізація всього проукраїнського владі, то при вові СРАКОЛИЗАЦІЯ влади від всіх антиураїнців ...
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18.07.2021 17:19 Ответить
відключили тарана з хомчаком ? Та Ви шо? і мовчали ? Мовчать тільки щоки надувають -чому ми не в НАТО ? чому не співаем ? а тільки граєм ..... на роялі. Це знакова подія.
Скоріш за все америкоси зафіксували продаж інформації. ну як гульвіси без цього ?
Там все під контролем. По справі Скрипалів пункт розвідки англійців на кіпрі зафіксував розмову Юстаса з Алексом із Лондона із базою в Сірії а потім з Москвою. Наклали на епізод в Солсбері і почали розслідування. Встановили шпілевих, до речі швидко по фотках. Чехів і болгар повідомили, однак ті не захотіли підводити старшого брата, але були змушені підтвердити участь цих шпілевих в терактах.
Тепер зрозуміло, чого так зненавидили англійський флот лаптеві морячки. Есмінець без супроводу, на виду у іскандерів гордо продефілював біля криму, іскандери було кинулись в погоню, не догнали, двіжки заклинило, стріляли і бомбили синє море, медуз ганяли. Бо гульвіси не передали своєчасно карту прохода. Бо вже не мають доступу. А головний прохіндей збирається в Штати виключно для власного "успоєния"
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18.07.2021 17:22 Ответить
Ясен перец, кто же будет передавать секретные данные "партнеру", спецслужбы , мо, гш, вр и правительство которого нашпигованы кротами???
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18.07.2021 17:30 Ответить
Запит України на доступ до засобів спостереження та обізнаності із ситуацією на морі відхилений структурами НАТО, - Золотаревський - Цензор.НЕТ 665
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18.07.2021 17:34 Ответить
правильно и сделали !!Не хрен доверять натовские секреты этим путинским холуям типа Неуча зеленского и ворюги и предателя интересов Украины ,Ермака
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18.07.2021 17:38 Ответить
всего за два года "слуги" уничтожили доверие западных партнеров к стране. 73-м %-там особый "привет", млядь.
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18.07.2021 17:42 Ответить
Есть у меня сомнения, мил зебилоиды, что вы у нас не только дурни, но и стукачки.
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18.07.2021 17:43 Ответить
Дякую США за те, що Україну💛💙 і зєлайно🤮 не змішують до купи.
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18.07.2021 17:46 Ответить
я б теж не довіряв зеленим кротам на чолі з Зєлєй Портновой-Татаровой..
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18.07.2021 17:48 Ответить
Андрей Пионтковский:
«Зеленский» - это единственная реальная победа, одержанная Москвой



Запит України на доступ до засобів спостереження та обізнаності із ситуацією на морі відхилений структурами НАТО, - Золотаревський - Цензор.НЕТ 321
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18.07.2021 17:49 Ответить
Проэкт "ЗЕРМАК" успешно реализован.
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18.07.2021 18:38 Ответить
ишачок - стукачок = А чому ми не у НАТО?
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18.07.2021 17:55 Ответить
Запит України на доступ до засобів спостереження та обізнаності із ситуацією на морі відхилений структурами НАТО, - Золотаревський - Цензор.НЕТ 6582
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18.07.2021 18:12 Ответить
Ну шо зебилоиды, кушайте не обляпайтксь только!
Позорище!
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18.07.2021 18:46 Ответить
зеленский в єтом году будет скакать верьхом на верке пердючке перед мусорами,
скажут, что єто он так обчался с лохами
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18.07.2021 18:56 Ответить
Яке стрибало, таких і зибало....
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18.07.2021 19:06 Ответить
Так зелёным предателям доступ к секретной информации может дать только идиот, но НАТО идиотизмом ни когда не страдали
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18.07.2021 19:17 Ответить
Запит України на доступ до засобів спостереження та обізнаності із ситуацією на морі відхилений структурами НАТО, - Золотаревський - Цензор.НЕТ 2864
У продажній антиукраїнській владі, в команді зі "слуг кремля " з'явилися

зовсім інші пріоритети. І Захід це добре бачить, і робить висновки.
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18.07.2021 19:25 Ответить
В маскве могут начинать орать: Байден наш!
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18.07.2021 19:41 Ответить
Слугам двух господ нет веры. А впереди новые годы утраченных возможностей и черте-чего еще...
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18.07.2021 19:48 Ответить
Но зраднык конечно шоколадный барыга)))))))
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18.07.2021 20:25 Ответить
Зебіли довагнерились.
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18.07.2021 20:40 Ответить
Конченые "ЗЕленые" долбоебы. Проспали все, что можно. Ублюдки
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18.07.2021 20:44 Ответить
А чого чекали???
Після історії з вагнеровцями - хто довірятиме теперішній українській владі???
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18.07.2021 21:07 Ответить
ПІСЛЯ ТОГО , ЯК БЛАЗЕНЬ ЗЛИВ ВАГНЕРОВЦІВ ДАРЕМНЕ НАДІЯТИСЬ НА ДОВІРУ !!!!

ПРИ ПОРОШЕНКУ ТАКОГО НЕ МОГЛО БУТИ ,А НА БЛАЗНЯ НІХТО НЕ ЗВАЖАЄ.ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНУ . Епатажними заявами блазень намагається звернути на себе увагу , тобто провокує на увагу до своєї особи , а не держави . До того ж руйнує досягнення ПОРОХА у відносинах з НАТО та США . І робить це свідомо .Це щє одно підтвердження , що ЗЕ - це проект Коломойського і являється перехідним етапом до влади ОПЗЖ. А лохи-73 були використані і навіть не усвідомили цього .І не тільки вони не усвідомили Багатьом українцям треба признати ,що даремно топили проти Пороха, та підтримати його, бо реально тільки ЄС на чолі з Порохом зможе протистояти втраті державності через агресію рф або через владу опзж
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18.07.2021 21:45 Ответить
Правильно. А то всіляку єрмаки-козирі чи неЛохи і це злили б росіянам.
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18.07.2021 22:00 Ответить
Погодите, намедни эти ДОВБОдятлы хвастали , шо Запад будет им предоставлять секретные разведданные, в том числе и фото высокого разрешения - это уже является сливом данных, не говоря о содержании самих секретных данных.
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19.07.2021 01:16 Ответить
ЗЕбилы, шо , после вагнеровцев и здесь дотрынделись? Затрудняюсь подобрать слово идентифицирующее этих утырков.
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19.07.2021 01:11 Ответить
Тест на доверие не пройден, когда Ермаки, Шмыгали и российские агенты пойдут под суд ?
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19.07.2021 11:11 Ответить
Вже зрозуміло було, що зільоний перемагає, тому хер йому, а не піаНіну на день інавгурації.
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24.10.2021 23:27 Ответить
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