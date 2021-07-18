Запрос Украины на доступ к средствам наблюдения и осведомленности с ситуацией на море отклонен структурами НАТО, - Золотаревский
Запрос Украины на восстановление доступа к средствам наблюдения и осведомленности с ситуацией на море отклонен структурами НАТО.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает глава офиса Общественного союза "Международное сообщество по правам человека" Константин Золотаревский.
"НАТО считает, что поддержки Канады, Италии, Испании, США и Великобритании - усилий Румынии и Болгарии по защите воздушного и морского пространства Черноморского бассейна вполне достаточно для обеспечения безопасности в Черноморском регионе.
19.04.2021 США прекратили передачу разведывательных данных космических систем наблюдения с высоким разрешением для ГШ ВС Украины", - напомнил он.
Отметим, что 17 июля в Одессе во время дискуссии, состоявшейся в рамках форума по вопросам безопасности вокруг реформ оборонной промышленности Украины, заместитель помощника генерального секретаря НАТО по оборонным инвестициям Гордон Скип Дэйвис сказал: "По запросу Украины мы изучаем возможности для усиления ее доступа к средствам наблюдения и осведомленности с ситуацией на море. Несколько государств - Канада, Италия, Испания, США и Великобритания - поддерживают усилия Румынии и Болгарии по защите воздушного пространства. Морские патрульные самолеты Турции и США также помогают поддерживать безопасность в этом регионе. Мы имеем больше кораблей, больше военно-морских учений и морских действий, больше заходов в порты Украины и Грузии".
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Примеров - уйма!
Так хто є наша влада?
Скоріш за все америкоси зафіксували продаж інформації. ну як гульвіси без цього ?
Там все під контролем. По справі Скрипалів пункт розвідки англійців на кіпрі зафіксував розмову Юстаса з Алексом із Лондона із базою в Сірії а потім з Москвою. Наклали на епізод в Солсбері і почали розслідування. Встановили шпілевих, до речі швидко по фотках. Чехів і болгар повідомили, однак ті не захотіли підводити старшого брата, але були змушені підтвердити участь цих шпілевих в терактах.
Тепер зрозуміло, чого так зненавидили англійський флот лаптеві морячки. Есмінець без супроводу, на виду у іскандерів гордо продефілював біля криму, іскандери було кинулись в погоню, не догнали, двіжки заклинило, стріляли і бомбили синє море, медуз ганяли. Бо гульвіси не передали своєчасно карту прохода. Бо вже не мають доступу. А головний прохіндей збирається в Штати виключно для власного "успоєния"
«Зеленский» - это единственная реальная победа, одержанная Москвой
Позорище!
скажут, что єто он так обчался с лохами
У продажній антиукраїнській владі, в команді зі "слуг кремля " з'явилися
зовсім інші пріоритети. І Захід це добре бачить, і робить висновки.
Після історії з вагнеровцями - хто довірятиме теперішній українській владі???
ПРИ ПОРОШЕНКУ ТАКОГО НЕ МОГЛО БУТИ ,А НА БЛАЗНЯ НІХТО НЕ ЗВАЖАЄ.ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНУ . Епатажними заявами блазень намагається звернути на себе увагу , тобто провокує на увагу до своєї особи , а не держави . До того ж руйнує досягнення ПОРОХА у відносинах з НАТО та США . І робить це свідомо .Це щє одно підтвердження , що ЗЕ - це проект Коломойського і являється перехідним етапом до влади ОПЗЖ. А лохи-73 були використані і навіть не усвідомили цього .І не тільки вони не усвідомили Багатьом українцям треба признати ,що даремно топили проти Пороха, та підтримати його, бо реально тільки ЄС на чолі з Порохом зможе протистояти втраті державності через агресію рф або через владу опзж