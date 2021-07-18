Запрос Украины на доступ к средствам наблюдения и осведомленности с ситуацией на море отклонен структурами НАТО, - Золотаревский

Запрос Украины на восстановление доступа к средствам наблюдения и осведомленности с ситуацией на море отклонен структурами НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает глава офиса Общественного союза "Международное сообщество по правам человека" Константин Золотаревский.

"НАТО считает, что поддержки Канады, Италии, Испании, США и Великобритании - усилий Румынии и Болгарии по защите воздушного и морского пространства Черноморского бассейна вполне достаточно для обеспечения безопасности в Черноморском регионе.

19.04.2021 США прекратили передачу разведывательных данных космических систем наблюдения с высоким разрешением для ГШ ВС Украины", - напомнил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО планирует усилить доступ Украины к средствам наблюдения и осведомленности с ситуацией на Черном море, - представитель Альянса Дэйвис

Отметим, что 17 июля в Одессе во время дискуссии, состоявшейся в рамках форума по вопросам безопасности вокруг реформ оборонной промышленности Украины, заместитель помощника генерального секретаря НАТО по оборонным инвестициям Гордон Скип Дэйвис сказал: "По запросу Украины мы изучаем возможности для усиления ее доступа к средствам наблюдения и осведомленности с ситуацией на море. Несколько государств - Канада, Италия, Испания, США и Великобритания - поддерживают усилия Румынии и Болгарии по защите воздушного пространства. Морские патрульные самолеты Турции и США также помогают поддерживать безопасность в этом регионе. Мы имеем больше кораблей, больше военно-морских учений и морских действий, больше заходов в порты Украины и Грузии".