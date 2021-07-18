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Новости Силовики
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Сотрудники ГСЧС спасли 19 человек во время шторма на озере Свитязь на Волыни

Сотрудники ГСЧС спасли 19 человек во время шторма на озере Свитязь на Волыни

Вечером 17 июля на озере Свитязь на Волыни начался шторм. Из-за сильного ветра люди, которые купались и плавали на катамаранах по озеру, не смогли самостоятельно вернуться на берег.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу волынского облуправления ГСЧС.

"17 июля в конце дня на озере Свитязь наблюдались осложненные погодные условия, в частности порывы ветра до 18 м/с. В результате 19 человек, которые купались, плавали или вышли на озеро на катамаранах, не смогли самостоятельно вернуться на берег. Некоторые из пострадавших добрались до острова, а остальные находились посреди Свитязя на плавсредствах, которые из-за порывов ветра и высоких волн стали неуправляемыми", - говорится в сообщении.

Уточняется, что спасательная операция началась в 17:49.

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Прежде всего на берег поставили, оказавшихся на катамаранах посреди озера, а затем - находившихся на острове.

"Чрезвычайное происшествие ликвидировано в 19:27. В результате проведенных работ спасли 19 человек, из них 10 мужчин, 7 женщин и 2 детей. Медицинской помощи спасенные не нуждались. На месте происшествия работали 5 человек", - резюмируют в пресс-службе.

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правоохранительные органы (2970) силовики (2799) спасение (169) ГСЧС (5003) Волынская область (1003)


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Был я того лета на оз. Свитязь, инфраструктуры ноль, цены как на морях и плюс комаров тучи, а так норм.
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18.07.2021 15:54 Ответить
Цікаво, а як вони вибратися не могли, якщо там і в 100-200 м від берега води по пояс))
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18.07.2021 15:58 Ответить
а ти, стільки горілки випивши, зміг би?
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18.07.2021 16:15 Ответить
Найглибше озеро України, понад 50 м глибини.
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18.07.2021 16:37 Ответить
Посеред озера - так, але до глибини по груди я дуже-дуже довго чалапав мілководдям...
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18.07.2021 16:42 Ответить
это смотря с какой стороны заходить , я так понимаю шо эти со стороны уголка рыбака к острову плыли...
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18.07.2021 17:50 Ответить
там не 100-200, а десь 50 м. а потім іде сильна глубина.
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18.07.2021 20:03 Ответить
Увидел тучи плыви к берегу
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18.07.2021 16:07 Ответить
Загалом то так: і горілки,мабуть,випито було не мало,і "хоробрість" у п"ту точку клювала, і адреналіну побільше кортіло ,і.і.і. Але обернулась вся та дурня бідою. Отже- респект ДСНСівцям,зокрема майору Кицуну!
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18.07.2021 17:17 Ответить
 
 