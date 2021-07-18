Сотрудники ГСЧС спасли 19 человек во время шторма на озере Свитязь на Волыни

Вечером 17 июля на озере Свитязь на Волыни начался шторм. Из-за сильного ветра люди, которые купались и плавали на катамаранах по озеру, не смогли самостоятельно вернуться на берег.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу волынского облуправления ГСЧС.

"17 июля в конце дня на озере Свитязь наблюдались осложненные погодные условия, в частности порывы ветра до 18 м/с. В результате 19 человек, которые купались, плавали или вышли на озеро на катамаранах, не смогли самостоятельно вернуться на берег. Некоторые из пострадавших добрались до острова, а остальные находились посреди Свитязя на плавсредствах, которые из-за порывов ветра и высоких волн стали неуправляемыми", - говорится в сообщении.

Уточняется, что спасательная операция началась в 17:49.

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Прежде всего на берег поставили, оказавшихся на катамаранах посреди озера, а затем - находившихся на острове.

"Чрезвычайное происшествие ликвидировано в 19:27. В результате проведенных работ спасли 19 человек, из них 10 мужчин, 7 женщин и 2 детей. Медицинской помощи спасенные не нуждались. На месте происшествия работали 5 человек", - резюмируют в пресс-службе.