Напавшие на пограничников в Сумской области скрылись на территории Украины, признаков нарушения границы нет, - спикер ГПСУ Демченко
Напавшие на украинских пограничников возле границы с Россией в Сумской области после нападения скрылись вглубь территории Украины.
Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.
"Они убежали вглубь территории Украины. Признаков нарушения границы на том месте нет", - отметил он.
На вопрос, считают ли в Госпогранслужбе, что нападение было совершено именно с территории Украины, а не РФ, Демченко сказал: "Скорее всего, так и было". В то же время он подчеркнул, что все "точки над і" расставит следствие.
Представитель ГПСУ уточнил, что нападение на пограничный наряд Сумского пограничного отряда произошло около 2 часов ночи в пределах Краснопольского района.
Он также сообщил, что состояние здоровья пострадавших пограничников - удовлетворительное.
"К счастью, состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное, хотя они получили телесные повреждения средней тяжести. Они чувствуют себя более-менее нормально. Они были осмотрены врачами", - сказал Демченко.
Напомним, в ночь на 18 июля на участке украино-российской государственной границы в Сумской области трое неизвестных напали на пограничный наряд, двум пограничникам были нанесены телесные повреждения. Правонарушителям удалось завладеть табельным оружием военных, однако позже оружие было найдено.
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2. Позор командованию, радостно виляющим хвостиком перед любой журнашлюхой. Вынести любой сор из избы - лишь бы его фамилию засветили в прессе.
А чому не пограничні собаки по горячих слідах?Чи собак вже зїли.
Відео про СПРАВЖНІХ ПРИКОРДОННИКІВ
https://www.youtube.com/watch?v=ZeuJh7Ov6l0
(ничем эту версию подтвердить не могу....так...сквозняк...)
а признаков нарушения границы нет
это как ? новый анекдот?
разве что нападение , по пьяни, на отдыхе, в Турции...
зебылы вы хоть знаете что на пограничника пальцем нельзя показывать, не то что дотрагиваться? а тут оружие отобрали... ппц
с такими погранцами просрем не только ордло, страну просрём
Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из собственных источников в ГБР.
Напомним, ранее сообщалось, что в воскресенье ночью, 18 июля, на государственной границе с Российской Федерацией, в Сумской области, трое неизвестных напали на пограничный наряд, избили двух пограничников и завладели их табельным оружием.
По словам собеседника издания, сотрудники УСБУ в Сумской области были выявлены пограничным отрядом, когда ловили рыбу. На замечание о том, что они незаконно находятся на участке украинско-российской границы, ответили в грубой форме, в результате чего между пограничниками и сотрудниками СБУ завязалась драка. Последние избили сотрудников ГПСУ, отобрали их табельное оружие, однако бросили его недалеко от места конфликта, а сами скрылись.
- На данный момент личности нападавших, которые, к слову, находились в состоянии алкогольного опьянения, установлены. В ближайшее время им будет сообщено о подозрении и избрана мера пресечения, - отметил собеседник издания.
Об инциденте уже доложили руководству страны. Дело находится на контроле у Президента Владимира Зеленского.
Если к вам звонят в дверь это скорее всего сосед пришел за спичками, хотя не виключено, що це представники кацапських спецслужб так перевіряють надійність українського кордону
К нападению на пограничников на границе с РФ причастны сотрудники СБУ, - СМИ
18.07.21 19:201447 11
Служба безопасности Украины установила, что к нападению на пограничников в Сумской области причастны ее сотрудники. Спецслужба уже передала подозреваемых в нападении сотрудников органам следствия.
Какой президент, такой бардак и в стране творится.
Ну, окуенно, блеать... *****, "понять и простить"(с)??????