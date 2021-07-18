Напавшие на пограничников в Сумской области скрылись на территории Украины, признаков нарушения границы нет, - спикер ГПСУ Демченко

Напавшие на украинских пограничников возле границы с Россией в Сумской области после нападения скрылись вглубь территории Украины.

Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"Они убежали вглубь территории Украины. Признаков нарушения границы на том месте нет", - отметил он.

На вопрос, считают ли в Госпогранслужбе, что нападение было совершено именно с территории Украины, а не РФ, Демченко сказал: "Скорее всего, так и было". В то же время он подчеркнул, что все "точки над і" расставит следствие.

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Представитель ГПСУ уточнил, что нападение на пограничный наряд Сумского пограничного отряда произошло около 2 часов ночи в пределах Краснопольского района.

Он также сообщил, что состояние здоровья пострадавших пограничников - удовлетворительное.

"К счастью, состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное, хотя они получили телесные повреждения средней тяжести. Они чувствуют себя более-менее нормально. Они были осмотрены врачами", - сказал Демченко.

Напомним, в ночь на 18 июля на участке украино-российской государственной границы в Сумской области трое неизвестных напали на пограничный наряд, двум пограничникам были нанесены телесные повреждения. Правонарушителям удалось завладеть табельным оружием военных, однако позже оружие было найдено.

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