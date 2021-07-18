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Новости Силовики
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Напавшие на пограничников в Сумской области скрылись на территории Украины, признаков нарушения границы нет, - спикер ГПСУ Демченко

Напавшие на пограничников в Сумской области скрылись на территории Украины, признаков нарушения границы нет, - спикер ГПСУ Демченко

Напавшие на украинских пограничников возле границы с Россией в Сумской области после нападения скрылись вглубь территории Украины.

Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"Они убежали вглубь территории Украины. Признаков нарушения границы на том месте нет", - отметил он.

На вопрос, считают ли в Госпогранслужбе, что нападение было совершено именно с территории Украины, а не РФ, Демченко сказал: "Скорее всего, так и было". В то же время он подчеркнул, что все "точки над і" расставит следствие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двух пограничников побили и забрали оружие на границе с РФ

Представитель ГПСУ уточнил, что нападение на пограничный наряд Сумского пограничного отряда произошло около 2 часов ночи в пределах Краснопольского района.

Он также сообщил, что состояние здоровья пострадавших пограничников - удовлетворительное.

"К счастью, состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное, хотя они получили телесные повреждения средней тяжести. Они чувствуют себя более-менее нормально. Они были осмотрены врачами", - сказал Демченко.

Напомним, в ночь на 18 июля на участке украино-российской государственной границы в Сумской области трое неизвестных напали на пограничный наряд, двум пограничникам были нанесены телесные повреждения. Правонарушителям удалось завладеть табельным оружием военных, однако позже оружие было найдено.

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Автор: 

Госпогранслужба (6564) нападение (2229) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Сумская область (3287)


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Топ комментарии
+12
Однозначно - контрабандисти, яким погранці хотіли підняти плату за прохід.
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18.07.2021 17:46
+11
В то же время он подчеркнул, что все "точки над і" расставит следствие. Источник: https://censor.net/ru/n3277803
А чому не пограничні собаки по горячих слідах?Чи собак вже зїли.
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18.07.2021 17:47
+8
нападение,на пограничников
а признаков нарушения границы нет
это как ? новый анекдот?
разве что нападение , по пьяни, на отдыхе, в Турции...
зебылы вы хоть знаете что на пограничника пальцем нельзя показывать, не то что дотрагиваться? а тут оружие отобрали... ппц
с такими погранцами просрем не только ордло, страну просрём
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18.07.2021 17:53
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Однозначно - контрабандисти, яким погранці хотіли підняти плату за прохід.
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18.07.2021 17:46 Ответить
говорят что сбу не поделили тропу с погранцами
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18.07.2021 19:42 Ответить
Яка сумна новина .
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18.07.2021 17:46 Ответить
1. Позор штафиркам, которые забыли, что они в боевом охранении.
2. Позор командованию, радостно виляющим хвостиком перед любой журнашлюхой. Вынести любой сор из избы - лишь бы его фамилию засветили в прессе.
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18.07.2021 17:47 Ответить
В то же время он подчеркнул, что все "точки над і" расставит следствие. Источник: https://censor.net/ru/n3277803
А чому не пограничні собаки по горячих слідах?Чи собак вже зїли.
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18.07.2021 17:47 Ответить
Наступного разу, поки буде слідство, кацапи до Києва дійдуть!
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18.07.2021 18:19 Ответить
...без слів, в країні яка 7 рік воює
Відео про СПРАВЖНІХ ПРИКОРДОННИКІВ
https://www.youtube.com/watch?v=ZeuJh7Ov6l0
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18.07.2021 17:52 Ответить
Контрабанда или бытовуха. Страшно даже представить потери, когда будут орудовать диверсанты из соседней недоимперии. Видимо выводов из 2014-го делать не спешим, авось пронесёт
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18.07.2021 17:52 Ответить
говорят...(сплетня короче) что те 3 фулигана были нетрезвые СБУшники...
(ничем эту версию подтвердить не могу....так...сквозняк...)
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18.07.2021 17:52 Ответить
уже вроде подтвердили..
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18.07.2021 18:09 Ответить
нападение,на пограничников
а признаков нарушения границы нет
это как ? новый анекдот?
разве что нападение , по пьяни, на отдыхе, в Турции...
зебылы вы хоть знаете что на пограничника пальцем нельзя показывать, не то что дотрагиваться? а тут оружие отобрали... ппц
с такими погранцами просрем не только ордло, страну просрём
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18.07.2021 17:53 Ответить
Писали ж шо це сбушнікі
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18.07.2021 17:53 Ответить
а запитання "а чому не стріляли на ураження" ніхто не задавав?
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18.07.2021 17:57 Ответить
СЛІДСТВО ПОКАЖЕ ХТО ЗАДАВ ТАКЕ ПРОВОКАТИВНЕ ПИТАННЯ.
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18.07.2021 18:03 Ответить
Коли почнуть ставить подібні питання то виявиться що це "хлопці з сусіднього села і з того самого класу що і ці прикордонники! А може і взагалі їх колишні співслужбовці, яких за "зальот" витурили! Часто-густо вони потім ідуть у провідники до контрабандистів! Систему охорони кордону знають - що ще треба?
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18.07.2021 18:03 Ответить
та я за журиків упячки питав... за їхній професіоналізм...
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18.07.2021 18:12 Ответить
Я нашим "журнашлюхам" давно не вірю - бо сам трохи "поварився" у їх середовищі! Тільки своє "перо" не продавав - тому деякі редактори мене і недолюблювали та відмовлялись друкувать
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18.07.2021 18:24 Ответить
Тремя неизвестными, которые в ночь на 18 июля напали на украинских пограничников в Сумской области, оказались действующие сотрудники местного управления СБУ.
Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из собственных источников в ГБР.
Напомним, ранее сообщалось, что в воскресенье ночью, 18 июля, на государственной границе с Российской Федерацией, в Сумской области, трое неизвестных напали на пограничный наряд, избили двух пограничников и завладели их табельным оружием.
По словам собеседника издания, сотрудники УСБУ в Сумской области были выявлены пограничным отрядом, когда ловили рыбу. На замечание о том, что они незаконно находятся на участке украинско-российской границы, ответили в грубой форме, в результате чего между пограничниками и сотрудниками СБУ завязалась драка. Последние избили сотрудников ГПСУ, отобрали их табельное оружие, однако бросили его недалеко от места конфликта, а сами скрылись.
- На данный момент личности нападавших, которые, к слову, находились в состоянии алкогольного опьянения, установлены. В ближайшее время им будет сообщено о подозрении и избрана мера пресечения, - отметил собеседник издания.
Об инциденте уже доложили руководству страны. Дело находится на контроле у Президента Владимира Зеленского.
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18.07.2021 18:01 Ответить
не может быть СБУ таким не занимается...
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18.07.2021 18:07 Ответить
в смысле не занимается? СБУ не лови рыбу?? да ну...не могет быть...
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18.07.2021 18:21 Ответить
Ще й як!!! Знаю випадок - кілька років тому Київська рибоохорона рейд зробила по Дніпру аж до Лоєва Взяли трьох - ловили сомів на ямі за допомогою ультразвуку Склад групи - районний СБУшник , начальник одного з підрозділів райвідділу міліції і колишній рибінспектор, звільнений з посади за перевищення повноважень!
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18.07.2021 18:29 Ответить
шеф Ванька помрает...ухи просит!😁
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18.07.2021 18:39 Ответить
От у це - ВІРЮ! Бо "територіали" з поліцаями і погранцями давно вже річки між собою "поділить" не можуть - кожна структура лізе туди з сітками , "браконьєрить"! А з тих пір , як на додачу до прикордонної зони прикордонники ще й отримали право "бракашів" трясти, то взагалі "пір"я розпустили" - "кришують "бракашів" за гроші і рибу А тут "на їхнє позарилися"!!! "На халяву" рибу ловить захотіли! Ми на "Кукарах" (під Любечем) на ніч поставили якось жерлиці і донки на льоду Поїхали в сусіднє село ночувать Про снасті не переживали - "святе правило рибальське - "не чіпай чужих снастей!" Приїхали вранці, а снасті витягнуті на лід, переплутані і в лід вмерзають! Риби, само собою, нема, і живців з гачками і поводками - теж! Значить щук з судаками познімали! Розпитали тих, що приїхали раніше нас - удосвіта, Сказали - "пагранци" Та й видно було сліди "берців" коло ополонок!
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18.07.2021 18:20 Ответить
Справа на контролі у президента... Порішають.
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18.07.2021 19:22 Ответить
Не виключено, що це представники кацапських спецслужб так перевіряють надійність українського кордону. Бардак повний. От що не можу пробачити Порошенку і всій минулій владі, так це того що не впровадили хоча б візовий режим з козломордими. Розрив дипломатичних відносин звичайно був би кращий вихід, але таке елементарне питання як візовий режим полегшив би зараз виловлювати шпигунів і не було б проблем з таким явищем кого впускати в Україну а кого ні. Записав в анкеті пункт "Чий Крим?" і все. Якщо заявник не написав шо Крим це Україна,то заява навіть не розглядається, зразу ж до кошика з сміттям.
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18.07.2021 18:05 Ответить
Бри́тва О́ккама (иногда ле́звие О́ккама) - методологический принцип, в кратком виде гласящий: «Не следует множить сущее без необходимости»
Если к вам звонят в дверь это скорее всего сосед пришел за спичками, хотя не виключено, що це представники кацапських спецслужб так перевіряють надійність українського кордону
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18.07.2021 18:27 Ответить
А береженого і Бог береже. Так що потрібно прораховувати усі можливі варіанти. А шнурок при собі потрібно завжди мати щоб на ньому можна було повісити москаля.
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18.07.2021 19:00 Ответить
Тримай:

К нападению на пограничников на границе с РФ причастны сотрудники СБУ, - СМИ
18.07.21 19:201447 11
Служба безопасности Украины установила, что к нападению на пограничников в Сумской области причастны ее сотрудники. Спецслужба уже передала подозреваемых в нападении сотрудников органам следствия.
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18.07.2021 19:31 Ответить
А, ну тоді все ок((
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18.07.2021 18:05 Ответить
Вместе бухали контрабандное пойло.
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18.07.2021 18:05 Ответить
Служил 50-лет назад : Стой, стрелять буду! Предупредительный выстрел вверх. Если не подчиняется. выстрел на поражение. Ночью спрашивается числовой пропуск, если не правильно. поступать как в начале. Короче, бардак в этой части!
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18.07.2021 18:11 Ответить
Як би той наряд ходив з вівчарком як у стари часи , то ніхто б не побив іх , принаймм зненацька не напали б
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18.07.2021 18:16 Ответить
Прикордонники були оглянуті лікарями признаків порушення заднього отвіру немає
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18.07.2021 18:17 Ответить
Командира заставы и наряд на нары
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18.07.2021 18:21 Ответить
Не дай бог кацапы бы зашли то по вине этих неучей погибли бы нормальные солдаты
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18.07.2021 18:22 Ответить
на соседней заставе наряд открыл огонь ночью по рыбакам после попытки свалить(оказались майоры и полковники из округа).-результат- майор очень благодарил шо не попали...младшего наряда с ефрейтора на мл сержанта ,старшего наряда в показательную через неделю отправили ,ехал вместе со мной.
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18.07.2021 18:26 Ответить
Пі#дець прокрався непомітно хочь видниц був з далека.... що це за прикордонники котри себе захистити не можуть?!
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18.07.2021 18:36 Ответить
Колись з втрату зброї саджали а зараз? .... та 'какаяразніца'...
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18.07.2021 18:37 Ответить
Так і повино бути. Як би там не було - життя солдата важливіше. Зброя діло наживне.
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18.07.2021 19:00 Ответить
позорище
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18.07.2021 18:38 Ответить
А чего не пишут, что это СБУшники на них напали.
Какой президент, такой бардак и в стране творится.
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18.07.2021 18:42 Ответить
Хальт, іх верде шіссен.
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18.07.2021 18:57 Ответить
"Они убежали вглубь территории Украины. Признаков нарушения границы на том месте нет",

Ну, окуенно, блеать... *****, "понять и простить"(с)??????
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18.07.2021 20:25 Ответить
Это студенты с Лугандона, которые учатся в Сумах или Киеве, тренировались...
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18.07.2021 20:30 Ответить
Ой срамота зрою забрамы та ще по мордам надавалы оце таки захысныки
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19.07.2021 10:48 Ответить
 
 