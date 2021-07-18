Оккупанты обстреляли позиции ОС у Песков из 120 мм минометов, без потерь, - пресс-центр

С начала суток 18 июля на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как уточняют в пресс-центре Объединенных сил, вблизи поселка Пески противник открыл огонь из минометов 120-го калибра, а на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет, а о фактах нарушений украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

Кроме того, пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали 7 гектаров территории и передали на уничтожение 81 взрывоопасный предмет.

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