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Новости Агрессия России против Украины
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Оккупанты обстреляли позиции ОС у Песков из 120 мм минометов, без потерь, - пресс-центр

Оккупанты обстреляли позиции ОС у Песков из 120 мм минометов, без потерь, - пресс-центр

С начала суток 18 июля на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как уточняют в пресс-центре Объединенных сил, вблизи поселка Пески противник открыл огонь из минометов 120-го калибра, а на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет, а о фактах нарушений украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

Кроме того, пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали 7 гектаров территории и передали на уничтожение 81 взрывоопасный предмет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки двое наших воинов получили ранения, оккупанты 13 раз нарушили "тишину" на Донбассе, - штаб ООС

Оккупанты обстреляли позиции ОС у Песков из 120 мм минометов, без потерь, - пресс-центр 01

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Никак не пойму прес-центр нам это сообщает из сожалением что никто не погиб,так как от него неслышно чтоб наши воины ответным ударом присекли действия противника.Да и почему не вдействии системы против беспилотников которые по словах того-же прес-центра поступили на передовую?
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18.07.2021 18:09 Ответить
P.S.А мин еще накидают.Ведь у сепаратистов они в шахтах клонируются,появились и свродженные концом 2020 и начала 2021гг.
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18.07.2021 18:14 Ответить
Про ответный огонь к верховному говнокомандующему, а не к нашим парням на передке.
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18.07.2021 18:17 Ответить
Я и не к парням а к прес-центру который без одобрения главнокомандующего и слова в эфир не вымолвит.
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18.07.2021 18:25 Ответить
Так и ответный огонь не откроют без приказа говнокомандующего. Хотя я понял Вас. Это пресс-центр не сообщает о сокрушительном огненном валу, накрывшим места открытия огня противником по приказу говнокомандующего?
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18.07.2021 18:42 Ответить
Где-то год назад ЗЕ на всеуслышание озвучил что разрешает применения любого вида оружия по усмотрению командиров подразделений.Только для народа страны он это озвучил а писльменное подтверждение своих слов в подразделения дать ,,забыл,,подумаеш несколькими 200-ми в стране больше или меньше за то нестреляем.И так уже с начала года только по оф данным уже погибло 49 воинов и Бог знает сколько покалеченых.Вот такие последствия тишины.
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18.07.2021 18:50 Ответить
Ну так и я о чем. Не завидую нашим парням, служба мишенью в тире никого не радует.
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18.07.2021 19:03 Ответить
Говнокомандуючий піариться як він хоче миру.
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18.07.2021 18:51 Ответить
Это всё не обстрел, а расстрел...
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18.07.2021 18:32 Ответить
 
 