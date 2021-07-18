Оккупанты обстреляли позиции ОС у Песков из 120 мм минометов, без потерь, - пресс-центр
С начала суток 18 июля на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Как уточняют в пресс-центре Объединенных сил, вблизи поселка Пески противник открыл огонь из минометов 120-го калибра, а на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет, а о фактах нарушений украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.
Кроме того, пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали 7 гектаров территории и передали на уничтожение 81 взрывоопасный предмет.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Володимир Сливка
показать весь комментарий18.07.2021 18:09 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Володимир Сливка
показать весь комментарий18.07.2021 18:14 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Сергей Гусаченко #482448
показать весь комментарий18.07.2021 18:17 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Володимир Сливка
показать весь комментарий18.07.2021 18:25 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Сергей Гусаченко #482448
показать весь комментарий18.07.2021 18:42 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Володимир Сливка
показать весь комментарий18.07.2021 18:50 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Сергей Гусаченко #482448
показать весь комментарий18.07.2021 19:03 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
5 копійок
показать весь комментарий18.07.2021 18:51 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Bandera Rosa
показать весь комментарий18.07.2021 18:32 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль