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Украинец Ткачук показал второй результат в истории, пробежав 435 километров за 48 часов

Украинец Ткачук показал второй результат в истории, пробежав 435 километров за 48 часов

Украинский бегун Андрей Ткачук стал вторым человеком в истории в 48-часовом беге. Он одержал победу на чемпионате Украины в этой дистанции и приблизился к мировому рекорду.

Ткачук принимал участие в чемпионате Украины как обладатель национального рекорда по 48-часовому бегу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне. В 2019 году за это время он преодолел дистанцию ​​в 370 километров. Через два года Ткачуку удалось побить этот рекорд. На этот раз за 48 часов украинский бегун преодолел дистанцию ​​в 435 километров.

Благодаря этому результату Андрей Ткачук стал вторым человеком в истории по преодоленному расстоянию в беге на 48 км. Лишь одному человеку в истории удалось пробежать больше за это время.

3-5 мая в 1996 году на турнире во французском Сюжере, проходившем на стадионе, греческий спортсмен Янис Курос пробежал дистанцию ​​в 473 километра. Именно ему принадлежат лучший результат в истории бега в этой дисциплине.

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Андрей Ткачук - 35-летний бегун из города Хуст Закарпатской области. 4-кратный чемпион Украины по 24-часовому бегу и обладатель национального рекорда (262.788 км).

В середине июля Ткачук также стал победителем чемпионата Украины по трейлу. Дистанцию ​​77 км на высоте 5090 метров он пробежал за 8:48:24 часа.

Автор: 

легкая атлетика (111) рекорд (246)


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Топ комментарии
+18
Охренеть можно!
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18.07.2021 18:32
+9
Красавчик!
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18.07.2021 18:33
+9
Можна бути фізично міцним. Але для таких результатів потрібен відповідний організм. Для більшості це буде біг за інфарктом.
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18.07.2021 18:46
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Охренеть можно!
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18.07.2021 18:32 Ответить
Бігти 48 годин - 2 доби..
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18.07.2021 21:09 Ответить
Красавчик!
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18.07.2021 18:33 Ответить
ну це- зализни люды...)))
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18.07.2021 18:35 Ответить
В Альпах проводится "тур гигантов". Там дистанция 300+ км и набор высоты больше 20-30 км. Люди бегут хер знает сколько дней и все необходимое несут на себе. Слово "железный" - это точно не про них.
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18.07.2021 21:32 Ответить
Украинец Ткачук показал второй результат в истории, пробежав 435 километров за 48 часов - Цензор.НЕТ 6351
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18.07.2021 18:43 Ответить
Можна бути фізично міцним. Але для таких результатів потрібен відповідний організм. Для більшості це буде біг за інфарктом.
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18.07.2021 18:46 Ответить
Так. І ще є нюанси з молочною кислотою. Певна генетична особливість.
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18.07.2021 18:50 Ответить
Бред.
Если нет противопоказаний, то полтишку может пробежать каждый. Но нужно много и долго тренироваться
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18.07.2021 21:29 Ответить
Какая полтишка? За двое суток больше чем 400 км.
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18.07.2021 22:23 Ответить
Я би вмер.
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18.07.2021 18:50 Ответить
Как для меня - только от одной мысли - бежать 48 часов. Сильно.
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18.07.2021 19:03 Ответить
Очень хороший результат. Но с Янисом Куросом не сравнится никто. Это марафонский монстр. Ему принадлежат все мировые рекорды в ультрамарафоне. Он даже в 52 года пробежал за 48 часов дистанцию в 433 км.
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18.07.2021 19:02 Ответить
Легендарный греческий бегун Фидиппид Герой Марофонской битвы 490 года до нашей эры. За двое суток преодолел 476 км, пробежал от Афин до Спарты и от Спарты снова в Афины. Так что есть к чему стремиться.
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18.07.2021 19:50 Ответить
Двое суток "на ногах"! Офигеть!
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18.07.2021 19:06 Ответить
я помню после 10 в армии чуть не умирал, правда в полной амуниции, но где эти 10 по сравнению с 435.
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18.07.2021 19:33 Ответить
Чем ответит купечество наши снайперы на восточном фронте? На характер, пацаны, завалить 435 лишнехромосомных мутантов за 48 часов!
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18.07.2021 19:34 Ответить
Як можна стільки пробігти? Це просто жесть...
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18.07.2021 19:35 Ответить
Не, ну это уже перебор.
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18.07.2021 19:35 Ответить
Вспомнил Фореста Гампа
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18.07.2021 19:42 Ответить
-Дорогой,сбегай в магазин по хлеб!
-Хорошо,в какой город,милая?😁
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18.07.2021 19:44 Ответить
А Вы представляете эту дистанцию бежать в 1996 году примерно в 20-25 градусов или на настоящее время в 27-35 градусов.
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18.07.2021 20:04 Ответить
Как человек пробегавший ультратрейлы с дистанцией 60-90 км (по времени 12-15 часов), я хочу задать Андрею Ткачуку только один вопрос: "как можно не двинутся мозгами находясь 48 часов в пути?"
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18.07.2021 21:26 Ответить
Редакторы в хлам бухие.
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18.07.2021 21:28 Ответить
не просьіхают и єто факт
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18.07.2021 22:25 Ответить
Маю невеликі практичні навики в зверх марафонах(здобуті в молодості)
1. Треба народитись "марафонцем"(генетика) і регулярно тренуватись
2. Необхідно готувати(перед забігом) свій організм(знання і навики))
3. Дистанція долається в специфічному трансі(вміння і навики)
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18.07.2021 21:49 Ответить
омг, это что-то из области фантастики, белковая тесла
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18.07.2021 22:02 Ответить
В середине июля Ткачук также стал победителем чемпионата Украины по трейлу. Дистанцию ​​77 км на высоте 5090 метров он пробежал за 8:48:24 часа.Источник: https://censor.net/ru/n3277806

А где они такую беговую дорожку нашли...77 км на 5090м
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18.07.2021 22:28 Ответить
....к закрытию безвиза один готов
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19.07.2021 00:26 Ответить
Клас. Хотів би я так бігти.
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19.07.2021 02:30 Ответить
Я думав тількі бушмени так можуть... 🙄
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19.07.2021 06:34 Ответить
вот кому надо говорить спасибо, а не собирать просравших чемпионат Европы футболистов сборной Украины...
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19.07.2021 08:13 Ответить
 
 