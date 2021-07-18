Украинец Ткачук показал второй результат в истории, пробежав 435 километров за 48 часов

Украинский бегун Андрей Ткачук стал вторым человеком в истории в 48-часовом беге. Он одержал победу на чемпионате Украины в этой дистанции и приблизился к мировому рекорду.

Ткачук принимал участие в чемпионате Украины как обладатель национального рекорда по 48-часовому бегу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне. В 2019 году за это время он преодолел дистанцию ​​в 370 километров. Через два года Ткачуку удалось побить этот рекорд. На этот раз за 48 часов украинский бегун преодолел дистанцию ​​в 435 километров.

Благодаря этому результату Андрей Ткачук стал вторым человеком в истории по преодоленному расстоянию в беге на 48 км. Лишь одному человеку в истории удалось пробежать больше за это время.

3-5 мая в 1996 году на турнире во французском Сюжере, проходившем на стадионе, греческий спортсмен Янис Курос пробежал дистанцию ​​в 473 километра. Именно ему принадлежат лучший результат в истории бега в этой дисциплине.

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Андрей Ткачук - 35-летний бегун из города Хуст Закарпатской области. 4-кратный чемпион Украины по 24-часовому бегу и обладатель национального рекорда (262.788 км).

В середине июля Ткачук также стал победителем чемпионата Украины по трейлу. Дистанцию ​​77 км на высоте 5090 метров он пробежал за 8:48:24 часа.