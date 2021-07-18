Украинец Ткачук показал второй результат в истории, пробежав 435 километров за 48 часов
Украинский бегун Андрей Ткачук стал вторым человеком в истории в 48-часовом беге. Он одержал победу на чемпионате Украины в этой дистанции и приблизился к мировому рекорду.
Ткачук принимал участие в чемпионате Украины как обладатель национального рекорда по 48-часовому бегу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне. В 2019 году за это время он преодолел дистанцию в 370 километров. Через два года Ткачуку удалось побить этот рекорд. На этот раз за 48 часов украинский бегун преодолел дистанцию в 435 километров.
Благодаря этому результату Андрей Ткачук стал вторым человеком в истории по преодоленному расстоянию в беге на 48 км. Лишь одному человеку в истории удалось пробежать больше за это время.
3-5 мая в 1996 году на турнире во французском Сюжере, проходившем на стадионе, греческий спортсмен Янис Курос пробежал дистанцию в 473 километра. Именно ему принадлежат лучший результат в истории бега в этой дисциплине.
Андрей Ткачук - 35-летний бегун из города Хуст Закарпатской области. 4-кратный чемпион Украины по 24-часовому бегу и обладатель национального рекорда (262.788 км).
В середине июля Ткачук также стал победителем чемпионата Украины по трейлу. Дистанцию 77 км на высоте 5090 метров он пробежал за 8:48:24 часа.
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Если нет противопоказаний, то полтишку может пробежать каждый. Но нужно много и долго тренироваться
купечествонаши снайперы на восточном фронте? На характер, пацаны, завалить 435 лишнехромосомных мутантов за 48 часов!
-Хорошо,в какой город,милая?😁
1. Треба народитись "марафонцем"(генетика) і регулярно тренуватись
2. Необхідно готувати(перед забігом) свій організм(знання і навики))
3. Дистанція долається в специфічному трансі(вміння і навики)
А где они такую беговую дорожку нашли...77 км на 5090м